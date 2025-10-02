Who is leading the Alfred Dunhill Links Championship 2025 after round 1? Leaderboard explored

The first round of the 2025 Alfred Dunhill Links Championship recently came to it's conclusion. After 18 holes of play, the DP World Tour event at The Old Course in Kingsbarns has got three golfers in the leader's spot.

Following the opening day, this year's Alfred Dunhill Links Championship witnessed Ryan Brehm, Matthew Jordan and Darius Van Driel headlining the event. All three of them has scored a total of 9 under par after 18 holes of play in this tournament.

The fourth position of the Alfred Dunhill Links Championship leaderboard is currently occupied by Dustin Johnson, Jacob Skov Olesen, and Jeff Winther. Each of these golfers hold a one-round total of 8 under par. Tyrrell Hatton, who is currently defensing his Championship title at Kingsbarns, carded a 6 under par today. He is currently tied for the 26th spot in the leaderboard.

2025 Alfred Dunhill Links Championship full leaderboard explored

Here's a detailed look at this year's Alfred Dunhill Links Championship leaderboard after the end of the first round:

T1 - Ryan Brehm (-9)

T1 - Matthew Jordan (-9)

T1 - Darius Van Driel (-9)

T4 - Dustin Johnson (-8)

T4 - Jacob Skov Olesen (-8)

T4 - Jeff Winther (-8)

T7 - Harrison Crowe (-7)

T7 - Alejandro Del Rey (-7)

T7 - Ross Fisher (-7)

T7 - Grant Forrest (-7)

T7 - Joel Girrbach (-7)

T7 - Michael Hollick (-7)

T7 - Frederic Lacroix (-7)

T7 - Herman Loubser (-7)

T7 - Tom McKibbin (-7)

T7 - Louis Oosthuizen (-7)

T7 - Andrea Pavan (-7)

T7 - David Puig (-7)

T7 - Conor Purcell (-7)

T7 - Ben Schmidt (-7)

T7 - Clement Sordet (-7)

T7 - Matthew Southgate (-7)

T7 - Richard Sterne (-7)

T7 - Tom Vaillant (-7)

T7 - Daniel Young (-7)

T26 - Rafael Cabrera (-6)

T26 - Jorge Campillo (-6)

T26 - Jens Dantorp (-6)

T26 - Tyrrell Hatton (-6)

T26 - Scott Jamieson (-6)

T26 - Maximilian Kieffer (-6)

T26 - Mikal Lindberg (-6)

T26 - Robert MacIntyre (-6)

T26 - M.J. Maguire (-6)

T26 - Troy Merritt (-6)

T26 - Brandon Robinson Thompson (-6)

T26 - Freddy Schott (-6)

T26 - Jack Senior (-6)

T26 - Brandon Stone (-6)

T40 - Kiradech Aphibarnrat (-5)

T40 - Wenyi Ding (-5)

T40 - Manuel Elvira (-5)

T40 - Ewen Ferguson (-5)

T40 - Matthew Fitzpatrick (-5)

T40 - Tommy Fleetwood (-5)

T40 - Deon Germishuys (-5)

T40 - Jordan Gumberg (-5)

T40 - Harry Hall (-5)

T40 - Frederik Kjettrup (-5)

T40 - Brooks Koepka (-5)

T40 - Joakim Lagergren (-5)

T40 - Dylan Naidoo (-5)

T40 - John Parry (-5)

T40 - Thomas Pieters (-5)

T40 - Nikhil Rama (-5)

T40 - Kristoffer Reitan (-5)

T40 - Matthias Schwab (-5)

T40 - Sebastian Soderberg (-5)

T59 - Marcus Armitage (-4)

T59 - Matthew Baldwin (-4)

T59 - Daniel Bradbury (-4)

T59 - Jonathan Broomhead (-4)

T59 - Luis Carrerra (-4)

T59 - George Coetzee (-4)

T59 - Nicolas Colsaerts (-4)

T59 - Ricardo Gouveia (-4)

T59 - Martin Kaymer (-4)

T59 - Jeong Weon Ko (-4)

T59 - Kazuma Kobori (-4)

T59 - Francesco Laporta (-4)

T59 - Oliver Lindell (-4)

T59 - Guido Migliozzi (-4)

T59 - Joel Moscatel (-4)

T59 - Kerry Mountcastle (-4)

T59 - Tapio Pulkkanen (-4)

T59 - Anthony Quayle (-4)

T59 - Richie Ramsay (-4)

T59 - Adrien Saddier (-4)

T59 - Shubhankar Sharma (-4)

T59 - Jordan Smith (-4)

T59 - Elvis Smylie (-4)

T59 - Callum Tarren (-4)

T59 - Bubba Watson (-4)

T59 - Bernd Wiesberger (-4)

T59 - Andrew Wilson (-4)

T59 - Fabrizio Zanotti (-4)

T87 - Louis Albertse (-3)

T87 - Angel Ayora (-3)

T87 - Laurie Canter (-3)

T87 - Todd Clements (-3)

T87 - Sean Crocker (-3)

T87 - Joseph Dean (-3)

T87 - Matt Jones (-3)

T87 - Gavin Green (-3)

T87 - Taichi Kho (-3)

T87 - Marcus Kinhult (-3)

T87 - Pablo Larrazábal (-3)

T87 - Zander Lombard (-3)

T87 - Richard Mansell (-3)

T87 - David Micheluzzi (-3)

T87 - Adrian Otaegui (-3)

T87 - David Ravetto (-3)

T87 - Patrick Reed (-3)

T87 - Marcel Schneider (-3)

T87 - Brendan Steele (-3)

T87 - Caleb Surratt (-3)

T87 - Connor Syme (-3)

T87 - Martin Trainer (-3)

T87 - Danny Willett (-3)

T110 - Thomas Aiken (-2)

T110 - Jordan Doull (-2)

T110 - Dylan Frittelli (-2)

T110 - Julien Guerrier (-2)

T110 - Padraig Harrington (-2)

T110 - Angel Hidalgo (-2)

T110 - Ryggs Johnston (-2)

T110 - Alexander Levy (-2)

T110 - Haotong Li (-2)

T110 - Yannik Paul (-2)

T110 - Wilko Nienaber (-2)

T110 - Eddie Pepperell (-2)

T110 - Jayden Schaper (-2)

T110 - Ian Snyman (-2)

T110 - Peter Uihlein (-2)

T110 - Robin Williams (-2)

T110 - Nicolai von Dellingshausen (-2)

T127 - Daniel Brown (-1)

T127 - Alex Fitzpatrick (-1)

T127 - Simon Forsström (-1)

T127 - Benjamin Herbert (-1)

T127 - Calum Hill (-1)

T127 - Nathan Kimsey (-1)

T127 - Adrian Meronk (-1)

T127 - Rasmus Neergard-Petersen (-1)

T127 - Marco Penge (-1)

T127 - Callum Shinkwin (-1)

T127 - MJ Viljoen (-1)

T127 - Martin Vorster (-1)

T127 - Brandon Wu (-1)

T127 - Ryan van Velzen (-1)

T141 - Phoenix Campbell (par)

T141 - Aaron Cockerill (par)

T141 - Corey Lamb (par)

T141 - Joost Luiten (par)

T141 - Cameron Smith (par)

T141 - Jasper Stubbs (par)

T141 - Dale Whitnell (par)

T141 - Oliver Wilson (par)

T150 - Sam Bairstow (+1)

T150 - Lucas Bjerregaard (+1)

T150 - Hamish Brown (+1)

T150 - Ignacio Elvira (+1)

T150 - Yurav Premlall (+1)

T155 - Keenan Davidse (+2)

T155 - Tony Finau (+2)

T155 - Rory Franssen (+2)

T155 - Tyler Hodge (+2)

T155 - Casey Jarvis (+2)

T155 - Niklas Lemke (+2)

T155 - Aldrich Potgieter (+2)

T163 - Davis Bryant (+3)

T163 - Alfredo Garcia-Heredia (+3)

T163 - John Paterson (+3)

T166 - James Conran (+4)

T166 - Daniel Hillier (+4)

168 - Rupert Kaminski (+8)

