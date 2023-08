Who is leading the 2023 Wyndham Championship after Round 1? Day 1 leaderboard explored

American Russell Henley leads the Wyndham Championship after the first round. It was a very competitive day at Wyndham. 67 players had a score below par, and 14 are chasing the leader by four strokes or less.

Henley (34, 4 wins in his PGA Tour career) finished the first round of the Wyndham Championship bogey-free, with six birdies and an eagle. He managed to make the back nine with just 30 strokes.

Adam Svensson and Byeong Hun An are second at the Wyndham Championship, just one stroke behind Henley.

Players with a lot of attention on them at the Wyndham Championship did not have a good first round. Justin Thomas is eight strokes behind the leader, while Akshay Bhatia could not get past +2.

Wyndham Championship leaderboard after day 1

Here's the Wyndham Championship leaderboard after the first round:

1 Russell Henley -8

T2 Adam Svensson -7

T2 Byeong Hun An -7

4 Andrew Novak -6

T5 Adam Scott -5

T5 J.T. Poston -5

T7 Thomas Detry -4

T7 Ludvig Aberg -4

T7Austin Smotherman -4

T7 Martin Laird -4

T7 Lucas Glover -4

T7 Vincent Norrman -4

T7 Kelly Kraft -4

T7 Kyle Westmoreland -4

T7 Peter Kuest -4

T16 Stephan Jaeger -3

T16 Chesson Hadley -3

T16 Brendon Todd -3

T16 Billy Horschel -3

T16 Matt Wallace -3

T16 Scott Stallings -3

T16 Sam Ryder -3

T16 Doug Ghim -3

T16 David Lipsky -3

T16 Max McGreevy -3

T16 Austin Cook -3

T16 Ryan Gerard -3

T16 Zach Johnson -3

T16 Webb Simpson -3

T16 Richy Werenski -3

T16 Andrew Putnam -3

T16 Patrick Rodgers -3

T16 Matthias Schmid -3

T16 Brent Grant -3

T35 Brandon Wu -2

T35 Harry Higgs -2

T35 Dylan Wu -2

T35 Kevin Streelman -2

T35 Shane Lowry -2

T35 J.J. Spaun -2

T35 Callum Tarren -2

T35 Davis Thompson -2

T35 Nicolai Hojgaard -2

T35 Zecheng Dou -2

T35 Justin Suh -2

T35 Scott Piercy -2

T35 Cameron Davis -2

T35 Tyler Duncan -2

T35 Dylan Frittelli -2

T35 Alex Smalley -2

T51 Tommy Gainey -1

T51 Eric Cole -1

T51 Sam Burns -1

T51 Robert Streb -1

T51 Taylor Moore -1

T51 Peter Malnati -1

T51 Nate Lashley -1

T51 Cameron Percy -1

T51 Charley Hoffman -1

T51 Carl Yuan -1

T51 Christiaan Bezuidenhout -1

T51 Greyson Sigg -1

T51 Matt Kuchar -1

T51 Garrick Higgo -1

T51 Sungjae Im -1

T51 Zac Blair -1

T51 Matthew NeSmith -1

T68 Troy Merritt E

T68 Jim Herman E

T68 Trey Mullinax E

T68 Gary Woodland E

T68 Justin Thomas E

T68 Brandt Snedeker E

T68 Mackenzie Hughes E

T68 Joel Dahmen E

T68 Nick Hardy E

T68 Hank Lebioda E

T68 C.T. Pan E

T68 Tano Goya E

T68 Sam Bennett E

T68 Danny Willett E

T68 Paul Haley IIE

T68 Ben Griffin E

T68 Si Woo Kim E

T68 Ryan Brehm E

T68 Aaron Rai E

T68 Ben Martin E

T68 Will Gordon E

T68 Brian Stuard E

T68 Michael Gligic E

T68 Nicholas Lindheim E

T92 Jason Dufner 1

T92 Chez Reavie 1

T92 Davis Riley 1

T92 Kramer Hickok 1

T92 Brice Garnett 1

T92 M.J. Daffue 1

T92 James Hahn 1

T92 Austin Eckroat 1

T92 Hideki Matsuyama 1

T92 Kevin Tway 1

T92 Jonathan Byrd 1

T92 Denny McCarthy 1

T92 S.H. Kim 1

T92 Ryan Armour 1

T92 Scott Harrington 1

T92 Trevor Werbylo 1

T92 Kevin Roy 1

T109 Michael Kim 2

T109 Russell Knox 2

T109 Kevin Yu 2

T109 Akshay Bhatia 2

T109 Stewart Cink 2

T109 Brian Gay 2

T109 Chad Ramey 2

T109 Jimmy Walker 2

T109 K.H. Lee 2

T109 Tyson Alexander 2

T109 Ben Taylor 2

T109 Mark Hubbard 2

T109 Doc Redman 2

T109 Robby Shelton 2

T109 Carson Young 2

T109 Luke Donald 2

T109 Alex Noren 2

T109 Henrik Norlander 2

T109 Wesley Bryan 2

T109 Kyle Reifers 2

T130 David Lingmerth 3

T130 Nico Echavarria 3

T130 Matthias Schwab 3

T130 Augusto Nunez 3

T130 Patton Kizzire 3

T130 Chris Kirk 3

T130 Harris English 3

T130 Cameron Champ 3

T130 Erik van Rooyen 3

T130 Adam Schenk 3

T130 Adam Hadwin 3

T130 Brandon Matthews 3

T142 Ryan Moore 4

T142 Adam Long 4

T142 Ryan Palmer 4

T142 Rory Sabbatini4

T142 Andrew Landry 4

T142 Taylor Pendrith 4

T148 Harrison Endycott 5

T148 Aaron Baddeley 5

T148 Nick Watney 5

T148 Trevor Cone 5

152 Sam Stevens 6

T153 Harry Hall 7

T153 Beau Hossler 7

155 Justin Lower 8

156 Jon Mayer 9