Who won the 2025 Genesis Invitational? Final leaderboard explored

Ludvig Aberg emerged victorious at the 2025 Genesis Invitational with a final-round score of 6-under par 66. The 25-year-old carded rounds of 74, 66, 70, and 66 to total 12-under par and win by one stroke.

Ad

Maverick McNealy secured the solo second spot at the 2025 Genesis Invitational. The American golfer rose 6 spots on the leaderboard after carding a stellar 8-under par 64 round.

Scottie Scheffler put up quite a show at the challenging Torrey Pines' South Course on Sunday. The World No. 1 carded rounds of 70, 67, 76, and 66 for the 2025 Genesis Invitational to total 9-under par. He shares the position with Patrick Rodgers.

Patrick Cantlay tied for 5th place at the 2025 Genesis Invitational, with scores of 74, 70, 68, and 68 to total 8-under par. Tommy Fleetwood, Tony Finau, and Denny McCarthy share the position with Cantlay.

Ad

Trending

Here's a look at the players who finished inside the top 13 at the Genesis Invitational (via PGA Tour):

WINNER - Ludvig Aberg (-12)

2 - Maverick McNealy (-11)

T3 - Scottie Scheffler (-9)

T3 - Patrick Rodgers (-9)

T5 - Patrick Cantlay (-8)

T5 - Tommy Fleetwood (-8)

T5 - Tony Finau (-8)

T9 - Akshay Bhatia (-6)

T9 - Nick Taylor (-6)

T9 - Justin Thomas (-6)

12 - Daniel Berger (-5)

T13 - Andrew Novak (-4)

T13 - Michael Kim (-4)

T13 - Hideki Matsuyama (-4)

T13 - Davis Thompson (-4)

Ad

Tom Hoge finished in last place, 54th, at the 2025 Genesis Invitational. He carded in rounds of 77, 71, 73, and 79 to total 12-over par.

Ludvig Aberg's 2025 Genesis Invitational Scorecards

Here's a look at the 2025 Genesis Invitational winner's scorecards for all tournament days (via PGA Tour):

Round 1

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 4) - 5

Hole 8 (par 3) - 2

Hole 9 (par 5) - 6

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 5

Hole 13 (par 5) - 5

Hole 14 (par 4) - 5

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 3) - 3

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 5) - 5

Ad

Round 2

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 3) - 2

Hole 4 (par 4) - 5

Hole 5 (par 4) - 3

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 3) - 2

Hole 9 (par 5) - 5

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 2

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 5) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 3) - 3

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 5) - 3

Round 3

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 3) - 1

Hole 4 (par 4) - 5

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 3) - 2

Hole 9 (par 5) - 5

Hole 10 (par 4) - 5

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 5

Hole 13 (par 5) - 4

Hole 14 (par 4) - 5

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 3) - 2

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 5) - 5

Ad

Round 4

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 3

Hole 3 (par 3) - 2

Hole 4 (par 4) - 5

Hole 5 (par 4) - 5

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 4) - 3

Hole 8 (par 3) - 3

Hole 9 (par 5) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 5) - 4

Hole 14 (par 4) - 3

Hole 15 (par 4) - 3

Hole 16 (par 3) - 3

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 5) - 4

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback