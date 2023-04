FCG vs JFC Dream11 Team Prediction, Fantasy Football Tips & Starting XI for Today’s Hero Super Cup Match – April 10th, 2023

FC Goa (FCG) will take on Jamshedpur FC (JFC) in a Group C encounter of the Super Cup 2023 at the EMS Stadium in Kozhikode on Monday (April 10). Both teams are drawn into Group C of the competition alongside ATK Mohun Bagan and Gokulam Kerala FC

FC Goa and Jamshedpur FC will look to start their Super 2023 campaign with a victory and carry the winning momentum forward into the tournament.

Match Details

Match: FC Goa vs Jamshedpur FC, Group C (FCG vs JFC)

Date & Time: Monday, April 10; 8:30 pm IST

Venue: EMS Stadium, Kozhikode

Squads to choose from

FC Goa

Goalkeepers: Dheeraj Singh, Arshdeep Singh, Hrithik Tiwari

Defenders: Sanson Pereira, Anwar Ali, Fares Arnaout, Leander D’ Cunha, Nikhil Prabhu, Seriton Fernandes, Saviour Gama, Aibanbha Dohling, Hernan Santana, Lesly Rebello, Rayan Menezes

Midfielders: Brandon Fernandes, Ayush Chhetri, Makan Chothe, Redeem Tlang, Edu Bedia, Lenny Rodrigues, Brison Fernandes, Lalremruata HP

Forwards: Noah Sadaoui, Devendra Murgaokar, Iker Guarrotxena, Alvaro Vazquez

Jamshedpur FC

Goalkeepers: TP Rehenesh, Vishal Yadav, Rakshit Dagar, Ayush Jena

Defenders: Laldinpuia Pachau, Ricky Lallawmawma, Dylan Fox, Eli Sabia, Muhammad Uvais, Pratik Chaudhari, Laldinliana Renthlei

Midfielders: Jitendra Singh, Jay Emmanuel-Thomas, Pronay Halder, Germanpreet Singh, Rafael Crivellaro

Forwards: Boris Singh, Seiminlen Doungel, Harry Sawyer, Ishan Pandita, Komal Thatal, Farukh Choudhary, Ritwik Das, Daniel Chima Chukwu

Predicted starting XIs

FC Goa

Dheeraj Singh, Seriton Fernandes, Saviour Gama, Anwar Ali, Fares Arnaout, Brandon Fernandes, Redeem Tlang, Edu Bedia, Lenny Rodrigues, Noah Sadaoui, Iker Guarrotxena.

Jamshedpur FC

Vishal Yadav, Laldinliana Renthlei, Eli Sabia, Pratik Chaudhari, Ricky Lallawmawma, Jay Emmanuel-Thomas, Pronay Halder, Jitendra Singh, Ritwik Das, Daniel Chima Chukwu, Harry Sawyer.

FCG vs JFC Dream11 Fantasy suggestions

Fantasy Suggestion #1: Dheeraj Singh, Pratik Chaudhari, Anwar Ali, Ricky Lallawmawma, Laldinliana Renthlei, Ritwik Das, Brandon Fernandes, Edu Bedia, Redeem Tlang, Daniel Chima Chukwu, Iker Guarrotxena.

Captain: Ricky Lallawmawma | Vice-Captain: Ritwik Das

Fantasy Suggestion #2: Vishal Yadav, Eli Sabia, Seriton Fernandes, Ricky Lallawmawma, Pronay Halder, Jay Emmanuel-Thomas, Brandon Fernandes, Edu Bedia, Lenny Rodrigues, Harry Sawyer, Noah Sadaoui.

Captain: Noah Sadaoui | Vice-Captain: Edu Bedia

Poll : 0 votes