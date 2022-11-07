Stadium
Bayuemas Oval, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
Playing XI
Lineups out
Rao Muhammad Daniyal-Saleem
Bowl
Haziq Haiqal Bin Idris
Bowl
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Players stats in series
Stats as per Playing 11
3.Aslam Khan Malik
SH
. BAT
3.Aslam Khan Malik
SH
. BAT
4.Malik Abdul Rafay
GIC
. ALL
5.Khizer Hayat Butt
GIC
. BAT
2.Mohammad Afiq
SH
. BOWL
4.Rao Muhammad Daniyal-Saleem
GIC
. BOWL
5.Amir Khan Malik
SH
. ALL
2.Muhammad Azeem Dar
GIC
. ALL
4.Rao Muhammad Daniyal-Saleem
GIC
. BOWL
Team Form
(Last 5 Matches)
Ghani Institute Of Cricket