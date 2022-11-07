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Ghani Institute Of Cricket won the toss & elected to bat
Total Score

0/0 ()

Batter
R
B
4s
6s
SR
Extras
0
(b 0, lb 0, nb 0, w 0)
TOTAL

( Ov, RR: 0)

0/0
0
0
Bowlers
Name
OV
M
R
W
ECO
EXT
Playing XI
GIC vs SH
Shahbaz Javed

Bat & Wk

Khizer Hayat Butt

Bat

Ibraar Afzal

Bat

Aalyan Salman

Bat

Muhammad Aaliyan

Bat

Muhammad Azeem Dar

All

Asad Ali

All

Malik Abdul Rafay

All

Saad Wasim

Bowl

Rao Muhammad Daniyal-Saleem

Bowl

Siyam Khan

Bowl

Ainool Haqqiem

Bat & Wk

Devin Harendra Sehar

Bat

Ainool Hafizs

Bat

Sharveen Surendran

Bat

Nazril Rahman

Bat

Aslam Khan Malik

Bat

Ajeb Khan

All

Vijay Unni

All

Mohammad Afiq

All

Haziq Haiqal Bin Idris

Bowl

Amir Khan Malik

Bowl

Bench
Muhammad Saleem

 

Luqman Butt

 

Akhtar Shah

 

Farhan Safraz

 

Mohsin Riza

 

Hashim Ibrahim

 

Sheeraz Khan

 

Mohammad Haziq Aiman

 

Dhivendran Mogan

 

Arief Yusof

 

Abdul Rashid Ahad

 

Lokman Nur Hakim Sahar

 

Md Sulaiman

 

Rahim Khan Malik

 

Ghani Institute Of Cricket
0/0 (0)
Current Run Rate: 0
GIC won the toss and elected to bat
 
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