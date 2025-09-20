AEW All Out 2025 Live Results: Adam Copeland and Christian Cage in action, Champions in danger, Jon Moxley to suffer a blow?

#AEWTailgateBrawl— All Elite Wrestling (@AEW) September 19, 2025
Daniel Garcia vs Katsuyori Shibata 3
Daniel Garcia's former mentor @K_Shibata2022 looks to beat some sense into him after Garcia aligned with The Death Riders
Garcia v Shibata 3, TOMORROW AFTERNOON! pic.twitter.com/NAz5pK6GNc
Samoa Joe + Powerhouse Hobbs vs The Workhorsemen
2/3s of the AEW World Trios Champions @SamoaJoe + @TrueWillieHobbs face @AntnyHenry + @RealJDDrake LIVE on TNT + HBO Max, TOMORROW AFTERNOON! pic.twitter.com/dhhhMcxsb7
8-Woman Tornado Tailgate Brawl@WillowWrestles/@MinaShirakawa/@HarleyCameron_/@Amisylle
vs@TheJuliaHart/@SkyeByee/@MeganBayne/@ThePenelopeFord
Eight of AEW’s elite women will fight, TOMORROW AFTERNOON! pic.twitter.com/rsTxxoAjye
Tomorrow Afternoon, 9/20!— All Elite Wrestling (@AEW) September 19, 2025
Don't miss #AEWAllOut LIVE from Toronto, Canada!
The action begins LIVE on HBO Max at 3pm ET/12 pm PT! pic.twitter.com/VrpbIA8BkI