NASCAR Friday schedule 2025: Here’s what today’s schedule at New Hampshire Motor Speedway looks like

By Yash Soni
Modified Sep 19, 2025 12:30 GMT
NASCAR: UNOH 175 - Source: Imagn
NASCAR Truck Series at New Hampshire (Source: Imagn)

The 2025 NASCAR Truck Series and Whelen Modified Tour teams are scheduled to be at the 1.058-mile-long track, New Hampshire Motor Speedway, on Friday, September 19, as the action of the third playoff race kicks off.

NASCAR Whelen Modified Tour teams will kick off the day with practice at 11:30 am ET, followed by qualifying at 3:05 pm ET.

Truck Series drivers will compete in practice and qualifying at 4:05 p.m. ET and 5:10 p.m. ET, respectively, ahead of Saturday’s main event.

The weather forecast for Friday in Loudon, New Hampshire, is predicted to be sunny with a high temperature around 72 degrees and a 7% chance of rain at the start of the Truck Series qualifying.

Complete NASCAR’s Friday schedule at New Hampshire Motor Speedway

Here’s the complete schedule for Friday’s on-track action across the NASCAR Truck Series at New Hampshire Motor Speedway:

Friday, September 19, 2025

Garage Open

8:45 am ET – 6 pm ET: Whelen Modified Tour

11 am ET – 6 pm ET: Truck Series

Track activity

12:30 pm ET – 1:30 pm ET: Whelen Modified Tour practice

2:45 pm ET – 3:30 pm ET: Whelen Modified Tour qualifying

4:05 pm ET – 5 pm ET: Truck Series practice

5:10 pm ET – 6 pm ET: Truck Series qualifying

Friday’s NASCAR Truck action at New Hampshire Motor Speedway will be streamed on FS2.

Team EJP 175 at New Hampshire Motor Speedway: Qualifying Order

Below is the qualifying order for the 2025 Truck Series Team EJP 175 at New Hampshire Motor Speedway:

  1. Derek White - 40.700
  2. Caleb Costner - 36.800
  3. Christian Eckes - 35.300
  4. Stephen Mallozzi - 34.500
  5. Norm Benning - 34.300
  6. Jayson Alexander - 31.100
  7. Tyler Tomassi - 30.100
  8. Blake Lothian - 28.600
  9. Mason Massey - 27.700
  10. Michael Christopher Jr - 27.200
  11. Spencer Boyd - 26.700
  12. Toni Breidinger - 26.300
  13. Conner Jones - 24.300
  14. Jack Wood - 22.600
  15. Brent Crews - 22.500
  16. Dawson Sutton - 19.400
  17. Matt Mills - 17.500
  18. Bayley Currey - 16.600
Group B: Driver – Metric Score

  1. Giovanni Ruggiero - 13.600
  2. Matt Crafton - 13.000
  3. Andres Perez - 10.700
  4. Connor Mosack - 10.300
  5. Corey LaJoie - 9.900
  6. Tanner Gray - 9.000
  7. Ben Rhodes - 5.300
  8. Jake Garcia - 27.300
  9. Chandler Smith - 24.000
  10. Grant Enfinger - 16.200
  11. Tyler Ankrum - 15.800
  12. Rajah Caruth - 13.200
  13. Kaden Honeycutt - 10.800
  14. Patrick Emerling - 9.800
  15. Daniel Hemric - 4.400
  16. Ty Majeski - 4.000
  17. Corey Heim - 2.400
  18. Layne Riggs - 1.300
Edited by Yash Soni
