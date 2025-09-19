NASCAR Friday schedule 2025: Here’s what today’s schedule at New Hampshire Motor Speedway looks like

The 2025 NASCAR Truck Series and Whelen Modified Tour teams are scheduled to be at the 1.058-mile-long track, New Hampshire Motor Speedway, on Friday, September 19, as the action of the third playoff race kicks off.NASCAR Whelen Modified Tour teams will kick off the day with practice at 11:30 am ET, followed by qualifying at 3:05 pm ET.Truck Series drivers will compete in practice and qualifying at 4:05 p.m. ET and 5:10 p.m. ET, respectively, ahead of Saturday’s main event.The weather forecast for Friday in Loudon, New Hampshire, is predicted to be sunny with a high temperature around 72 degrees and a 7% chance of rain at the start of the Truck Series qualifying.Complete NASCAR’s Friday schedule at New Hampshire Motor SpeedwayHere’s the complete schedule for Friday’s on-track action across the NASCAR Truck Series at New Hampshire Motor Speedway:Friday, September 19, 2025Garage Open8:45 am ET – 6 pm ET: Whelen Modified Tour11 am ET – 6 pm ET: Truck SeriesTrack activity12:30 pm ET – 1:30 pm ET: Whelen Modified Tour practice2:45 pm ET – 3:30 pm ET: Whelen Modified Tour qualifying4:05 pm ET – 5 pm ET: Truck Series practice5:10 pm ET – 6 pm ET: Truck Series qualifyingFriday’s NASCAR Truck action at New Hampshire Motor Speedway will be streamed on FS2.Team EJP 175 at New Hampshire Motor Speedway: Qualifying OrderBelow is the qualifying order for the 2025 Truck Series Team EJP 175 at New Hampshire Motor Speedway:Derek White - 40.700Caleb Costner - 36.800Christian Eckes - 35.300Stephen Mallozzi - 34.500Norm Benning - 34.300Jayson Alexander - 31.100Tyler Tomassi - 30.100Blake Lothian - 28.600Mason Massey - 27.700Michael Christopher Jr - 27.200Spencer Boyd - 26.700Toni Breidinger - 26.300Conner Jones - 24.300Jack Wood - 22.600Brent Crews - 22.500Dawson Sutton - 19.400Matt Mills - 17.500Bayley Currey - 16.600Group B: Driver – Metric ScoreGiovanni Ruggiero - 13.600Matt Crafton - 13.000Andres Perez - 10.700Connor Mosack - 10.300Corey LaJoie - 9.900Tanner Gray - 9.000Ben Rhodes - 5.300Jake Garcia - 27.300Chandler Smith - 24.000Grant Enfinger - 16.200Tyler Ankrum - 15.800Rajah Caruth - 13.200Kaden Honeycutt - 10.800Patrick Emerling - 9.800Daniel Hemric - 4.400Ty Majeski - 4.000Corey Heim - 2.400Layne Riggs - 1.300