Khelo India University Games 2020 Medal Tally: Day 9 Medal Tally roundup (29th February)
The action from the penultimate day of the Khelo India University Games 2020 continued in Bhubaneshwar as the marquee university-level competition enters its final stretch. The first ever edition of the competition has seen a total of around 176 universities from all around India compete to put their talents on display and come out on top in a wide range of sporting events with an approximate strenght of 4,000 students slugging it out at the Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University Campus in Bhubaneswar, Odisha.
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The ninth day of action at the Khelo India University Games 2020 witnessed a large number of the sporting competitions featured medal matches in events all through the day like Kabaddi, Football, Boxing, Table Tennis, Weightlifting, Judo, Wrestling among others at various venues around the KIIT University Campus in Bhubaneswar. The football competition saw the Men's events come to an end after a fortnight of exciting action.
The Kabaddi competition witnessed the semi-finals action for both the Men and Women as the gold medal matches set to take place on Sunday. Athletics events at the Kalinga Stadium saw a wide variety of competitions being held through the day as a lot of medals were up for grabs.
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Medal winners in Weightlifting at the Khelo India University Games 2020
Men's Competition
+109kg class:
Gold - Avinash (Panjab University) 307kg (142, 165)
Silver - Gagan Kwatra (Lovely Professional University) 282kg (130, 152)
Bronze - KV Kushal Gowda (Mangalore University) 271kg (121, 150).
Women's Competition
+87kg class:
Gold - MT Anna Mariya (University of Calicut) 187kg (80, 107)
Silver - Mehak Sharma (Lovely Professional University) 174kg (78, 96)
Bronze - Amrutha K Jayan (University of Calicut) 152kg (64, 88)
The final day of action in Weightlifting saw competition across two weight categories for both the Men and Women.
Medal winners in Boxing at the Khelo India University Games 2020
Women's Competition
48kg class:
Gold - Rajni Singh (Dr BR Ambedkar University, Agra))
Silver - Anshu (Lovely Professional University).
Bronze - Aarti (Kurukshetra University)
Bronze - Shobha Kohali (Kumaun University)
51kg class:
Gold - Monika (Panjab University)
Silver - Soniya (Mewar University);
Bronze - BR Pavithra Raj (Madurai Kamaraj University)
Bronze - Deepa Kumari (Lovely Professional University)
54kg class:
Gold - Minakshi (Maharshi Dayanand University)
Silver - Gayatri Kasniyal (Kumaun University)
Bronze - Savita (Kurukshetra University)
Bronze - Chetna Saini (YBN University, Ranchi.
57kg class:
Gold - Poonam (Guru Jambheshwar University)
Silver - Vinakshi (Himachal Pradesh University)
Bronze - Jasmine (Panjab University)
Bronze - Aparajita Mani (Deen Dayal Upadhyaya University)
60kg class:
Gold - Siwi (Kurukshetra University)
Silver - Soniya Bomjan (Manipur University)
Bronze - Mandeep Kaur (Punjabi University)
Bronze - Parul (Lovely Professional University)
64kg class:
Gold - Joshmi Jose (University of Kerala)
Silver - Vinka (Kurukshetra University)
Bronze - Amita (University of Delhi)
Bronze - Lalita (Maharaja Ganga Singh University)
69kg class:
Gold - Anjali (Mewar University)
Silver - Amrit (Chandigarh University)
Bronze - Nishu (Maharshi Dayanand University)
Bronze - Gagandeep Kaur (Punjabi University)
75kg class:
Gold - KA Indraja (University of Kerala)
Silver - Imroz Khan (Barkatullah University)
Bronze - Sanika Sasane (Shivaji University)
Bronze - Akansa Ahire (University of Mumbai)
81kg class:
Gold - Sushma (Chandigarh University)
Silver - Chandan Choidhary (Maharaja Ganga Singh University)
Bronze - Sheetal Shaji (University of Kerala)
Bronze - Sandhya (Himachal Pradesh University)
+81kg class:
Gold - Neha Yadav (Kurukshetra University)
Silver - PM Anaswara (University of Kerala)
Bronze - Monika Negi (Himachal Pradesh University)
Bronze - Shaayan Pathan (Dr. BR Ambedkar University, Agra)
The penultimate day of action in the Boxing competition sees the medal bouts being held through the day for the Women.
Medal winners in Football at the Khelo India University Games 2020
Men's Football:
Gold - Kerala University, Kerala
Silver - Punjabi University, Punjab
Bronze - Adamas University, Kolkata
The men's competition in the football competition comes to an end with the Men from Kerala getting better of their counterparts from Punjab in the gold medal clash.
Medal winners in Judo at the Khelo India University Games 2020
Men's Competition
100kg class:
Gold - Deepak Deswal (University of Delhi)
Silver - Vishal (Maharshi Dayanand University)
Bronze - Avnish (Indira Gandhi University)
Bronze - Manthan Janghu (Barkatullah University).
+100kg class:
Gold - Ritik Kumar (Lovely Professional University)
Silver - Dhruv Raj Singh Gohil (Swarnim Gujarat Sports University)
Bronze - Ankit Kaushik (Singhania University)
Bronze - Lalit (Indira Gandhi University).
Women's Competition
78kg class:
Gold - Anmol (Lovely Professional University)
Silver - Rucha Dhopeshwar (Savitribai Phule Pune University)
Bronze - Manpreet Kaur (Punjabi University)
Bronze - Shikha Bhau (Cluster University of Jammu)
+78kg class:
Gold - Tulika Maan (Deendayal Upadhyaya University, Gorakhpur)
Silver - Navleen Kaur Sachdeva (University of Delhi)
Bronze - Megha Sunny (University of Calicut)
Bronze - Muskan (DAV University, Jalandhar)
The final day of action in the Judo saw competition in two weight categories for both the Men and Women on the mat.
Medal winners in Tennis at the Khelo India University Games 2020
Men's Finals
Gold - University of Madras
Silver - Panjab University
Bronze - Gujarat University
Women's Finals
Gold - Osmania University
Silver - Gujarat University
Bronze - University of Rajasthan
The last piece of action in the Tennis events saw the medals being decided in the Team competition on the courts.
Medal winners in Wrestling at the Khelo India University Games 2020
Men's Competition
Freestyle Wrestling
65kg class:
Gold - Anuj Kumar (Chaudhary Devi Lal University)
Silver - Ayush Kumar (Deen Dayal Upadhyaya)
Bronze - Rohit (Pandit Deen Dayal Upadhyaya Sikar University).
97kg class:
Gold - Deepak (Baba Mast Nath University)
Silver - Ankit Malik (Maharashi Dayanand University)
Bronze - Guradeshwar Singh (Punjabi University)
Greco-Roman Wrestling
60kg class:
Gold - Saddam Kasim Shaikh (Savitribai Phule Pune University)
Silver - Sunny Jadhav (Barkatullah University)
Bronze - Santosh Sanjay Hirugade (Shivaji University)
82kg class:
Gold - Harsh (Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi)
Silver - Karandeep (Sant Baba Bhag Singh University)
Bronze - Bhagwant Singh (VBS Purvanchal University).
Women's Competition
53kg class:
Gold - Pooja (Barkatullah University)
Silver - Manpreet Kaur (Sant Baba Bhag Singh University)
Bronze - Komal Sunil Desai (University of Mumbai).
57kg class:
Gold - Anju (Guru Jambheshwar University)
Silver - Bharti Bhagel (Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad)
Bronze - Luxmi (Kurukshetra University).
68kg class:
Gold - Tamanna (Maharashi Dayanand University)
Silver - Anshu Gurjar (Chaudhary Charan Singh University)
Bronze - Radha Devi (Himachal Pradesh University).
72kg class:
Gold - Aneri Sonkar (Devi Ahilyabai Holkar Vishwavidyalaya)
Silver - Sanofar Pathan (Gujarat University)
Bronze - Lakshmi (Kannur University)
The penultimate day of action on the wrestling mat saw the athletes battle it out for glory across a range of different weight classes.
Medal winners in Athletics at the Khelo India University Games 2020
Men's Events
100m:
Gold - G Kathiravan (Bharathidasan University) 10.68s
Silver - M Karthikeyan (Bharathiar University) 10.68s
Bronze - A Vignesh (Mangalore University) 10.72s
800m:
Gold - Gaurav Yadav (Periyar University) 1:51.28
Silver - Chaitanya Vilas Holgare (Savitribai Phule Pune University) 1:51.57
Bronze - Gourav Sharma (Jiwaji University) 1:51.87
5000m:
Gold - Narendra Pratap Singh (Mangalore University) 14:18.19
Silver - Adesh (Mangalore University) 14:27.71
Bronze - Kisan Narsi Tadvi (Savitribai Phule Pune University) 14:27.71.
400m Hurdles:
Gold - D Amarnath (Rani Channamma University) 51.76 s
Silver - Manjeet (Guru Jambheshwar University) 51.95s
Bronze - Abhay Narayan Yadav (Dr. Ram Manohar Lohia University) 51.96s
Pole Vault:
Gold - Manish Singh (Rajiv Gandhi University) 4.60m
Silver - P Gowtham (Bharathiar University) 4.40m
Bronze - Dheena Dhayalan (University of Madras) 4.20m
High Jump:
Gold - Aadarsh Ram (University of Madras) 2.14m
Silver - Alan Jose (University of Kerala) 2.08m
Bronze - T Aromal (Mangalore University) 2.04m
Discus Throw:
Gold - Praveen Kumar Nehra (Maharaja Ganga Singh University) 50.47m
Silver - Ujjwal (Maharashi Dayanand University) 48.51m
Bronze - Bhanu Sharma (University of Rajasthan) 48.11m
Decathlon:
Gold - Krishna Kumar (Mangalore University) 6210 points (100m: 11.48; LH: 6.57; SP: 12.22; HJ: 1.84; 400m: 55.70; 110mH: 15.90; DT: 33.92; PV: 3.50; JT: 57.52; 1500m: 5:26.01).
4x100m Relay:
Gold - Mahatma Gandhi University 41.39 s
Silver - Mangalore University 41.45s
Bronze - Bharathidasan University 42.90s
20km Race Walk:
Gold - Juned (Mangalore University) 1:29:51.80
Silver - Hardeep (Maharshi Dayanand University) 1:30:00.00
Bronze - Neeraj Kumar Chaurasiya (Deendayal Upadhyaya University) 1:32.02.00.
Women's Events
100m:
Gold - Dutee Chand (Kalinga Institute of Industrial Technology) 11.49s
Silver - S Dhanalakshmi (Mangalore Universities) 11.99s
Bronze - SS Sneha (Acharya Nagarjuna University) 12.08s
800m:
Gold - Harmilan Bains (Punjabi University) 2:06.40
Silver - Ladkar Yamuna (Savitribai Phule Pune University) 2:06.80
Bronze - Gowthami (Bharathiar University) 2:07.32
5000m:
Gold - Jyoti (Panjab University) 16:59.44
Silver - Komal Jagdale (Savitrivai Phule Pune University) 17:01.67
Bronze - Sonika (Maharshi Dayanand University) 17:02.08
400m Hurdles:
Gold - PO Sayana (University of Kerala) 58.71s
Silver - Anjali Jose (Mahatma Gandhi University) 59.74s
Bronze - Nanhi (Maharshi Dayanand University) 1:00.52s
Discus Throw:
Gold - Seema (Chaudhary Bansi Lal University) 46.64m
Silver - Nidhi Rani (Mangalore Ubiversitu) 46.32m
Bronze - Bhavana Yadav (University of Delhi) 45.90m
4x100m Relay:
Gold - Mahatma Gandhi University 47.37s
Silver - Panjab University 48.52s
Bronze - University of Calicut 48.98s
20km Race Walk:
Gold - Sonal Sukhwal (Mohanlal Sukhadia University) 1:39:43.00
Silver - Rakhi Kushbala (Prof. Rajendra Singh University) 1:40:35.00
Bronze - Shivani (Rajiv Gandhi University) 1:41:47.00
The third day of action at the Athletics track continued with as many as 15 events conducted through the day at the Kalinga Stadium in Bhubaneshwar, Odisha.
With the action from Day 9 coming to an end in Bhubaneswar, we take a closer look at the Khelo India University Games 2020 medal tally.
Published 29 Feb 2020, 22:30 IST