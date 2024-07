British Olympic Trials Final Results: Dina Asher-Smith storms to 200m gold, Josh Kerr suffers devastating fall in 800m to miss podium positions

The final day of the British Olympic Trials for track and field brought with it euphoria and heartbreak in equal amounts for fans and athletes alike. The event line up for Sunday, June 30 included the men's and women's 200m, 400m, and 800m finals, and more.

The men's 200m race saw Matthew Hudson-Smith claim gold with a time of 20.34, ahead of compatriots Nethanee Mitchell-Blake and Michael Ohioze. Meanwhile, the women's 200m saw Dina Asher-Smith leave Darryl Nieta in the dust as she stormed to gold with a 22.18, nearly half a second ahead of her rival.

The 400m finals at the British Olympic Trials on the men's end saw Charlie Dobson beat Ben Jefferies to the punch, while Amber Anning got the better of Lavai Nielson in the women's race. Rounding out both the podiums were Alex Haydock-Wilson and Yemi Maru John respectively.

Elsewhere, in the British Olympic Trials’ men's 800m chaos ensued when Josh Kerr and Elliot Giles collided just 50 meters before the finish line, causing both athletes to fall and Kerr to finish last. In his absence, the title went to Ben Pattison, who clocked a time of 1:45.49.

British Olympic Trials 2024: Full results from Sunday, June 30

British Olympic Trials Women's Results

200m Final

ASHER-SMITH Dina - 22.18 NEITA Daryll - 22.46 HUNT Amy - 22.78 AGYAPONG Finette - 22.83 EDUAN Success - 23.15 IRONSIDE Brooke - 23.21 WILLIAMS Bianca - 23.26 BENNETT Rachel - 23.52

400m Final

ANNING Amber - 50.47 NIELSEN Lavai - 50.92 JOHN Yemi Mary - 51.23 YEARGIN Nicole - 51.34 WILLIAMS Jodie - 51.58 OHURUOGU Victoria - 51.75 HODGKINSON Keely - 52.22 KELLY Hannah - 52.32

800m Final

GILL Phoebe - 1:58.66 REEKIE Jemma - 1:59.28 WALLACE Erin - 2:00.88 SEGRAVE Hannah - 2:02.06 VANS AGNEW Grace - 2:02.17 BELL Alexandra - 2:02.18 IVES Abigail - 2:02.20 BAKER Ellie - 2:02.64 MHLANGA Khahisa - 2:02.70

1500m Final

BELL Georgia - 4:10.69 MUIR Laura - 4:11.59 WALCOTT NOLAN Revee - 4:11.70 COURTNEY-BRYANT Melissa - 4:12.39 SNOWDEN Katie - 4:12.94 LEATHER Ellie - 4:14.95 FLOCKHART Shannon - 4:15.34 CALVERT Sarah - 4:15.58

400m Hurdles Final

NIELSEN Lina - 54.81 KNIGHT Jessie - 55.36 TAPPIN Jessica - 56.86 HAYE-SMITH Yanique -58.00 MCLEAN Hayley - 58.32 WALKER Chelsea - 58.91 BRENNAN Orla - 59.15 ELLISS Sophie - 59.88

3000m Steeplechase Final

BIRD Elizabeth - 9:29.67 THORNER Elise - 9:33.53 LAWRENCE Stevie - 9:45.46 TAIT Sarah - 9:49.88 HALL Lauren - 9:57.05 TANK Poppy - 9:58.45 SCHERIFF Jessica - 10:04.36 AUSTRIDGE Yasmin -10:13.47 CAREY Elena - 10:32.69

Long Jump Final

O'DOWDA Jade - 6.55 HOPKINS Alice - 6.38 PALMER Molly - 6.11 MARTIN-EVANS Cleo - 6.06 SMITH Jodie - 5.98 OLAJIDE Funminiyi - 5.94 FELLOWS Lucy - 5.87 RUSH Ella - 5.82 BREEN Olivia - 4.73 DOWN Madeline - 4.65

Hammer Throw Final

PURCHASE Anna - 68.79 PAYNE Charlotte - 67.33 HEAD Katie - 64.81 MAYHO Jessica - 64.36 PRESSWELL Kayleigh - 63.41 BARNSDALE Alice - 61.80 WILCOCKSON Rachel - 59.23 BLOOD Hannah - 57.49

High Jump Final

LAKE Morgan - 1.85 WALLIKER Lucy - 1.79 FERGUSON Halle - 1.79 TILLSON Ruby - 1.76 FONTEYNE Evelyne - 1.72 JUDD Mia - 1.68

LAKE Hannah - NM

ROUTLEDGE Allie - NM

Discus Throw Final

OLADIPO Divine - 54.78 OBAMAKINWA Zara - 53.23 LALLY Jade - 52.75 LAW Kirsty - 52.74 DOWSON Phoebe - 52.54 DUQUEMIN Shadine - 50.64 TUNSTALL Taia - 49.08 EBBAGE Kirsty - 48.45

5000m Race Walk Final

GRIFFITHS Gracie - 23:53.93 JENNINGS Abigail - 24:18.02 HOPPER Hannah - 24:52.19 WILTON Jessica - 26:49.25

KELLY Erika - DQ

British Olympic Trials Men's Results

200m Final

HUDSON-SMITH Matthew - 20.34 MITCHELL-BLAKE Nethanee - 20.5 OHIOZE Michael - 20.68 EFOLOKO Jona - 20.73 PANTON Tyler - 20.85 DORRELL Luke - 20.98 FERGUSON Joe - 21.10 KILTY Richard - 21.13

400m Final

DOBSON Charlie - 44.56 JEFFERIES Ben - 45.63 HAYDOCK-WILSON Alex - 45.92 SMITH Jaden - 46.10 HARRIES Toby - 46.12 SWIFT Bailey - 46.17 YOUNG Brodie - 47.17

CARVELL Charlie - DNS

800m Final

PATTISON Ben - 1:45.49 BURGIN Max - 1:46.01 MCLEAR Finley - 1:46.33 RANDOLPH Thomas - 1:46.35 SHARMAN-NEWELL Reece - 1:46.89 DODDS Callum - 1:47.58 KERR Josh - 1:53.96 HUSSEY Ethan - 1:54.57 GILES Elliot - 2:19.43

1500m Final

GOURLEY Neil - 3:37.67 MILLS George - 3:38.29 FOGG Adam - 3:39.17 DAVIS Archie - 3:39.92 KEEN Thomas - 3:39.98 MCLUCKIE Henry - 3:40.88 BILYARD Tyler - 3:40.89 CHARIG Samuel - 3:41.04

5000m Final

WEST James - 13:43.62 DEVER Patrick - 13:44.58 ROWE Jack - 13:46.60 BEATTIE Scott - 13:47.71 PERRIN Osian - 13:48.44 CROSS Ellis - 13:50.58 BARNICOAT Will - 13:50.61 LEONARD Rory - 13:52.65

110m Hurdles Final

GORIOLA Daniel - 13.55 BENNETT Sam - 13.56 KING David - 13.65 OJORA Tade - 13.67 WILCOCK Thomas - 13.86 RITCHIE-MOULIN William - 13.98 PORTER Jake - 14.15 AKANNI Ethan - 14.19

400m Hurdles Final

CHALMERS Alastair - 48.54 KNIBBS Alex - 49.37 OKORO Efekemo - 49.44 DONOVAN Tyri - 49.84 FAULDS Joshua - 50.45 SADDLER II Craig - 50.61 MINSHULL Jake - 50.96 PAUL Jacob - 52.12

Triple Jump Men Final

UWAIFO Efe - 16.22 WILLIAMS Benjamin - 16.10 AKI-SAWYERR Jordan - 15.56 OKOME Seun - 15.45 CLARKSON Henry - 15.43 FALODE Daniel - 15.24 QUINN Aidan - 15.05 AKINRADEWO Daniel - 15.04 AJALA Berachiah - 14.89 TOWNLEY Joel - 14.69

Javelin Throw Final

DUNDERDALE Joe - 75.06 EAST Benjamin - 74.15 BAINBRIDGE Daniel - 70.57 EVANS Charlie - 66.35 PADARUTH Aryan -65.84 BISHOP-TIMINGS Fenton - 65.61 MILLAR Greg - 64.84 JOHNSON ASSOON Gavin - 63.89

Pole Vault Final

COPPELL Harry - 5.40 HEARD Owen - 5.25 BENJAMIN Lazarus - 5.10 HAGUE Adam - 5.10 WALLEY Thomas - 4.95 PHIPPS Jack - 4.80 LANE William - 4.80

Hammer Throw Final

NORRIS Jake - 76.03 IKEJI Kenneth - 74.80 MURCH Craig - 70.61 PAGET Jack - 67.81 HEAD Thomas -66.68 CAMPBELL Bayley - 65.90 KERRY Shaun - 65.38 GRAHAM Oliver - 62.98

5000m Race Walk Final

SNOOK Christopher - 20:31.57 LEGON Luc - 22:53.92 CRANE Matthew - 24:24.29

10,000m Race Walk Final

WILKINSON Callum - 38:43.91 CORBISHLEY Cameron - 40:12.50 WILKINSON Edson George - 50:33.63

