Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais 2025 Results: Jakob Ingebrigsten breaks Indoor Mile World Record in season opener

Jakob Ingebrigtsen displayed an exceptional performance at the Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais 2025, creating a new indoor mile world record in his first race of the season. He dominated the event by recording 3:45.14 to surpass Stefan Nillessen and Cathal Doyle, who posted 3:52.70 and 3:53.18, respectively.

The latest edition of Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, an indoor meet of World Athletics Indoor Tour Gold, was held at the Arena Stade Couvert in Liévin, France, on Thursday, February 13, 2025.

Grant Holloway dominates the men's 60m hurdles at the 2025 Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais

Grant Holloway, 27, topped the men's 60m hurdles event at the 2025 Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais after clocking a stunning time of 7.36s. The American was followed by Wilhem Belocian and Enrique Llopis, who posted 7.46 and 7.53s, respectively.

Trending

The complete results for the 2025 Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais are given below:

Women's 400m Final 1:

Lieke KLAVER (NED) - 50.76 Louise MARAVAL (FRA) - 52.20 Laviai NIELSEN (GBR) - 52.27 Lea THERY-DEMARQUE (FRA) - 54.53

Women's 400m Final 2 at Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais:

Rosey EFFIONG (USA) - 52.45 Amandine BROSSIER (FRA) - 52.55 Marjorie VEYSSIERE (FRA) - 53.33

Women's 400m Final 3

Lada VONDROVÁ (CZE) - 52.66 Ama PIPI (GBR) - 53.30 Eveline SAALBERG (NED) - 53.58

Women's 800m

Tsige DUGUMA (ETH) - 1:59.02 Prudence SEKGODISO (RSA) - 1:59.88 Jemma REEKIE (GBR) - 2:00.21 Anaïs BOURGOIN (FRA) - 2:01.00 Majtie KOLBERG (GER) - 2:01.34 Audrey WERRO (SUI) - 2:01.49 Gabriela GAJANOVÁ (SVK) - 2:01.55 Noélie YARIGO (BEN) - 2:03.14 Shafiqua MALONEY (VIN) - 2:05.48

Women's 1500m at Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais:

Diribe WELTEJI (ETH) -3:58.89 Habitam ALEMU (ETH) - 4:03.86 Worknesh MESELE (ETH) - 4:05.06 Salomé AFONSO (POR) - 4:05.66 Agathe GUILLEMOT (FRA) - 4:05.75 Weronika LIZAKOWSKA (POL) - 4:06.01 Marta ZENONI (ITA) - 4:06.40 Berenice CLEYET-MERLE (FRA) - 4:06.58 Elise VANDERELST (BEL) - 4:07.13 Esther GUERRERO (ESP) - 4:09.53 Tigist GIRMA (ETH) - 4:10.56 Katie SNOWDEN (GBR) - 4:10.69

Women's 3000m:

Freweyni HAILU (ETH) - 8:19.98 Gudaf TSEGAY (ETH) - 8:25.12 Birke HAYLOM (ETH) - 8:25.37 Nadia BATTOCLETTI (ITA) - 8:30.82 Maureen KOSTER (NED) - 8:33.47 Yenawa NBRET (ETH) - 8:35.86 Marta GARCÍA (ESP) - 8:41.56 Águeda MARQUÉS (ESP) - 8:41.75 Mekedes ALEMESHETE (ETH) - 8:50.01 Firehiwot GESESE (ETH) - 8:55.01

Women's 60m Hurdles Final:

Ackera NUGENT (JAM) - 7.75 Grace STARK (USA) - 7.82 Laeticia BAPTÉ (FRA) - 7.85 Ditaji KAMBUNDJI (SUI) - 7.87 Nadine VISSER (NED) - 7.88 Pia SKRZYSZOWSKA (POL) - 7.90 Sarah LAVIN (IRL) - 8.11

Women's Triple Jump:

Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ (CUB) - 14.62 Liadagmis POVEA (CUB) - 14.17 Ilionis GUILLAUME (FRA) - 13.98 Diana Ana Maria ION (ROU) - 13.97 Maja ÅSKAG (SWE) - 13.86 Neja FILIPIČ (SLO) - 13.65 Tuğba DANIŞMAZ (TUR) - 13.54 Diana ZAGAINOVA (LTU) - 12.91

Women's Pole Vault at Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais:

Katie MOON (USA) - 4.83 Molly CAUDERY (GBR) - 4.75 Tina ŠUTEJ (SLO) - 4.65 Marie-Julie BONNIN (FRA) - 4.65 Roberta BRUNI (ITA) - 4.65 Amálie ŠVÁBÍKOVÁ (CZE) - 4.65 Elisa MOLINAROLO (ITA) - 4.55 Imogen AYRIS (NZL) - 4.40 Alix DEHAYNAIN (FRA) - 4.25

Men's 200m Final 1:

Erriyon KNIGHTON (USA) - 20.54 Alexander OGANDO (DOM) - 20.70 Blessing Akwasi AFRIFAH (ISR) - 21.08

Men's 200m Final 2:

Erik ERLANDSSON (SWE) - 20.45 Ryan ZEZE (FRA) - 20.74 William TRULSSON (SWE) - 21.08

Men's 200m Final 3:

Kobe VLEMINCKX (BEL) - 20.73 William REAIS (SUI) - 21.01 Simon VERHERSTRAETEN (BEL) - 21.24

Men's 800m Final 1:

Eliott CRESTAN (BEL) - 1:44.81 Bryce HOPPEL (USA) - 1:44.98 Slimane MOULA (ALG) - 1:45.37 Mohamed ATTAOUI (ESP) - 1:45.64 Yanis MEZIANE (FRA) - 1:45.80 Mark ENGLISH (IRL) - 1:45.82 Catalin TECUCEANU (ITA) - 1:45.83

Men's 800m Final 2 at Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais:

Abdelati EL GUESSE (MAR) - 1:45.36 Mariano GARCÍA (ESP) - 1:45.96 Noah KIBET (KEN) - 1:46.23 Louey OUERRAT (FRA) - 1:46.25 Abraham ALVARADO (USA) - 1:46.68 Alex Ngeno KIPNGETICH (KEN) - 1:47.08

Men's 1 Mile Results:

Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) - 3:45.14 WR Stefan NILLESSEN (NED) - 3:52.70 Cathal DOYLE (IRL) - 3:53.18 Charles PHILIBERT-THIBOUTOT (CAN) - 3:53.60 Tshepo TSHITE (RSA) - 3:54.10 Romain MORNET (FRA) - 3:54.68 Filip RAK (POL) - 3:55.57 Jack ANSTEY (AUS) - 3:55.67 Samuel PRAKEL (USA) - 3:55.87 Elliot GILES (GBR) - 3:59.48

Men's 1500m:

Azeddine HABZ (FRA) - 3:32.29 Isaac NADER (POR) - 3:32.59 Ruben VERHEYDEN (BEL) - 3:36.09 Melese NBERET (ETH) - 3:38.09 Thomas KEEN (GBR) - 3:38.30 Marius PROBST (GER) - 3:38.35 Adrián BEN (ESP) - 3:38.70 Federico RIVA (ITA) - 3:38.91 Flavien SZOT (FRA) - 3:39.29 Endashaw RETA (ETH) - 3:45.79

Men's 60m Hurdles Final:

Grant HOLLOWAY (USA) - 7.36 Wilhem BELOCIAN (FRA) - 7.46 Enrique LLOPIS (ESP) - 7.53 Louis ROLLINS (USA) - 7.54 Jakub SZYMAŃSKI (POL) - 7.55 Roger IRIBARNE (CUB) - 7.64 Michael DICKSON (USA) - 7.65 Just KWAOU-MATHEY (FRA) - 7.66

Men's Shot Put at Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais:

Leonardo FABBRI (ITA) - 21.95 Zane WEIR (ITA) - 21.72 Rajindra CAMPBELL (JAM) - 21.34 Tomáš STANĚK (CZE) - 20.79 Chukwuebuka Cornnell ENEKWECHI (NGR) - 20.75 Adrian PIPERI (USA) - 20.55 Konrad BUKOWIECKI (POL) - 20.46 Nick PONZIO (ITA) - 20.21 Franck ELEMBA (FRA) - 19.07

Men's Long Jump:

Mingkun ZHANG (CHN) - 8.04 Miltiadis TENTOGLOU (GRE) - 8.04 Heng SHU (CHN) - 8.01 Marquis DENDY (USA) - 7.93 Gerson BALDÉ (POR) - 7.86 Jules POMMERY (FRA) - 7.82 Simon BATZ (GER) - 7.76 Filip PRAVDICA (CRO) - 7.54

Men's Pole Vault at Meeting Lievin Hauts-de-France Pas-de-Calais:

Ersu ŞAŞMA (TUR) - 5.90 Sam KENDRICKS (USA) - 5.85 Ben BROEDERS (BEL) - 5.80 Menno VLOON (NED) - 5.80 Thibaut COLLET (FRA) - 5.70 Christopher NILSEN (USA) - 5.70 Bokai HUANG (CHN) - 5.60 Jacob WOOTEN (USA) - 5.60 Ernest John OBIENA (PHI) - 5.60 Chenyang LI (CHN) - 5.35

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback