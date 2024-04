Miramar Invitational 2024 Results: Kenny Bednarek and Christian Coleman secure top two positions in the men's 200m

The 2024 Miramar Invitational witnessed a few thrilling performances, with the likes of Christian Coleman and Kenny Bednarek securing the top two positions in the men's 200m event with a narrow margin.

The 2024 Miramar Invitational was held on Saturday, April 6, 2024, at the Ansin Sports Complex, in Miramar, Florida — one of the only four Class 2 internationally certified tracks in the United States.

The 2024 Miramar Invitational served as one of the highly anticipated events from the World Athletics Continental Tour Silver.

Men Final Events Results at the Miramar invitational 2024

Men's 100m Final 1:

Kyree KING (USA) - 10.48 Eric HARRISON JR. (TTO) - 10.52 JT SMITH (USA) - 10.57 Taylor BANKS (USA) - 10.64 Miles LEWIS (PUR) - 10.66 Cejhae GREENE (ANT) - 10.71 Yuki KOIKE (JPN) - 10.73 Micheal CAMPBELL (JAM) - 10.94

Men's 100m Final 2:

Courtney LINDSEY (USA) - 10.28 Ackeem BLAKE (JAM) - 10.28 Andre EWERS (JAM) - 10.43 Ronnie BAKER (USA) - 10.44 Aaron BROWN (CAN) - 10.49 Diego GONZALEZ (PUR) - 10.50 Rohan WATSON (JAM) - 10.52 Yohan BLAKE (JAM) - 10.52

Men's 200m Final at the 2024 Miramar Invitational:

Kenneth BEDNAREK (USA) - 20.35 Christian COLEMAN (USA) - 20.43 Rusheen MCDONALD (JAM) - 21.09 Ryiem FORDE (JAM) - 21.19 Demarius SMITH (USA) - 21.36 Dorian CAMEL (USA) - 21.36 Ian KERR (BAH) - 21.58 Nobuya KATO (JPN) - 21.96

Men's 400m Final

Alonzo RUSSELL (BAH) - 45.35 Alexander OGANDO (DOM) - 45.36 Wendell MILLER (BAH) - 46.00 Lidio Andres FELIZ (DOM) - 46.25 Rikuya ITO (JPN) - 46.30 Daeqwan BUTLER (USA) - 46.49 Michael CHERRY (USA) - 46.73

Men's 600m Final at the 2024 Miramar Invitational:

Isaiah JEWETT (USA) - 1:16.16 Ryan SÁNCHEZ (PUR) - 1:16.67 Hazem MIAWAD (EGY) - 1:17.56 Jake ULRICH (USA) - 1:17.75 Olivier DESMEULES (CAN) - 1:18.24 Tommy CARDENAS (USA) - 1:20.24 Eamonn KICHUK (CAN) - 1:21.57

Men's 400m hurdles Final

David KENDZIERA (USA) - 49.65 Yeral NUÑEZ (DOM) - 49.69 Eric CRAY (PHI) - 50.18 Rilwan ALOWONLE (NGR) - 50.82 Marvin WILLIAMS (JAM) - 50.83 Tatsuhiro YAMAMOTO (JPN) - 51.56

Men's long jump Final at the 2024 Miramar Invitational:

Damarcus SIMPSON (USA) - 7.86 Jason SMITH (USA) - 7.63 William WILLIAMS (USA) - 7.62 Tajay GAYLE (JAM) - 7.60 Shoutarou SHIROYAMA (JPN) - 7.34 Tristan JAMES (DMA) - 7.01

Women Final Events Results at the Miramar invitational 2024

Women's 100m Final 1:

Natasha MORRISON (JAM) - 11.43 Tina CLAYTON (JAM) - 11.50 Taylor ANDERSON (USA) - 11.51 Finette AGYAPONG (GBR) - 11.82 Midori MIKASE (JPN) - 11.86 Yanique DAYLE (JAM) - 11.86 Lauren Rain WILLIAMS (USA) - 11.94 Kristina Marie KNOTT (PHI) - 16.23

Women's 100m Final 2:

Melissa JEFFERSON (USA) - 11.19 Destiny SMITH-BARNETT (USA) - 11.28 English GARDNER (USA) - 11.33 Jada BAYLARK (USA) - 11.40 Kiara PARKER (USA) - 11.42 Symone DARIUS (USA) - 11.51 Alana REID (JAM) - 11.62

Women's 200m Final at the 2024 Miramar Invitational:

Sada WILLIAMS (BAR) - 22.82 Ida KARSTOFT (DEN) - 23.01 Kynnedy FLANNEL (USA) - 23.31 Finette AGYAPONG (GBR) - 23.43 Jacqueline MADOGO (CAN) - 23.59

Women's 400m Final:

Britton WILSON (USA) 51.07 Shamier LITTLE (USA) - 51.41 Zoe SHERAR (CAN) - 51.63 Kaylin WHITNEY (USA) - 52.37 Janieve RUSSELL (JAM) - 52.73 Tierra ROBINSON-JONES (USA) - 54.75 T'Shelia MUNGO (USA) - 55.03

Women's 600m Final:

Shafiqua MALONEY (VIN) - 1:23.80 Sadi HENDERSON (USA) - 1:27.81 Ajee WILSON (USA) - 1:27.86 Chrisann GORDON-POWELL (JAM) - 1:27.90 Aurora RYNDA (CAN) - 1:28.12 Aziza AYOUB (PUR) - 1:29.53

Women's Long Jump:

Taliyah BROOKSUSA6.38 Chanice PORTERJAM6.36 Alysbeth FELIX BOYERPUR6.28 Tissanna HICKLINGJAM6.27 Madisen RICHARDSUSA6.27 Tiffany FLYNNUSA6.21 Rougui SOWFRA6.17 Adja SACKORUSA5.760.0

Women's Shot Put Final:

Chase JACKSON (USA) - 19.88 Maggie EWEN (USA) - 18.95 Danniel THOMAS-DODD (JAM) - 18.72 Jessica RAMSEY (USA) - 18.19 Portious WARREN (TTO) - 17.44 Erna Sóley GUNNARSDÓTTIR (ISL) - 17.22 Lloydricia CAMERON (JAM) - 17.21