NCAA D1 Indoor Track and Field Championships 2024 Results Today: Keaton Daniel tops pole vault finals, Parker Valby wins gold in Women's 5000m | Day 2

The NCAA D1 Indoor Track and Field Championships kickstarted on March 7, in Boston. Hosted by the University of Massachusetts, the yearly collegiate championship is being conducted at The Track at New Balance, Boston, Massachusetts.

Boston is hosting the NCAA D1 Indoor Track and Field Championships for the first time in which all the top athletes will be competing for the national collegiate title over the course of the weekend. Athletes were selected to participate in the NCAA D1 Indoor Track and Field Championships after achieving the qualifying standards set by the NCAA.

Day 2 (March 8) of the NCAA D1 Indoor Track and Field Championships had the finals of multiple finals in both the Men's and the Women's divisions. The Women's and Men's divisions saw finals of the Pole Vault, Long Jump, 5000 M, and the Distance medley relay on Day 2 of the Championships.

Parker Valby clinched the gold in Women's 5000m, breaking her own collegiate record after clocking 14:52.78 in the finals. Terrence Jones advanced into the finals of the 60m sprints clocking 6.56s in the prelims. Keaton Daniel dominated the Men's pole vault and clinched the gold medal after putting up 5.70m on the board.

NCAA D1 Indoor Track and Field Championships Day 2 Results

Here is the complete list of the NCAA D1 Indoor Track and Field Championships Day 2 results :

Women's Pole Vault Final

1) Hana MOLL (WASHINGTON) - 4.60m

2) Riley FELTS (CHARLOTTE) - 4.50m PB

3) Chloe TIMBERG (RUTGERS) - 4.45m

3) Sydney HORN (HIGH POINT) - 4.45m

5) Olivia LUEKING (OKLAHOMA) - 4.40m

6) Tori THOMAS (ILLINOIS) - 4.40m

6) Heather ABADIE (TEXAS A&M) - 4.40m

8) Jessica MERCIER (INDIANA) - 4.40m

Women's Long Jump Final

1) Sydney WILLITS (IOWA STATE) - 6.74m

2) Claire BRYANT (FLORIDA) - 6.71m

3) Alyssa JONES (STANFORD) - 6.66m

4) Nia ROBINSON (ARKANSAS) - 6.56m

5) Alexis BROWN (BAYLOR) - 6.48m

6) Ida BREIGAN (UTSA)- 6.38m

7) Elizabeth NDUDI (ILLINOIS) - 6.35m

8) Aaliyah FOSTER (TEXAS) - 6.35m

Women's 1 Mile Prelims

1) Kimberley MAY (PROVIDENCE) - 4:31.84 Q

2) Ceili MCCABE (WEST VIRGINIA) - 4:32.25 Q

3) Melissa RIGGINS (GEORGETOWN) - 4:32.83 Q

4) Shannon FLOCKHART (PROVIDENCE) -4:33.08 Q

5) Flomena ASEKOL (FLORIDA)- 4:33.67 q

6) Maggi CONGDON (NORTHERN ARIZONA) -4:34.06 q

7) Maia RAMSDEN (HARVARD)- 4:35.44 Q

8) Billah JEPKIRUI (OKLAHOMA STATE)- 4:35.56 Q

Women's 60m Prelims

1) Jacious SEARS (TENNESSEE)- 7.07 [7.066] Q

3) Brianna LYSTON (LSU) -7.07 [7.068] Q

4) Jadyn MAYS (OREGON) -7.12 Q

5) Semira KILLEBREW (TEXAS) A&M 7.16 q

6) Grace STARK (FLORIDA) -7.18 q

7) Alyssa COLBERT (TEXAS TECH) -7.21 q

8) Shenese WALKER (FLORIDA STATE) - 7.23 q

Women's 400m Prelims

1) Amber ANNING (ARKANSAS) -50.74 q

2) Rosey EFFIONG (ARKANSAS) -51.17 q

3) Aaliyah BUTLER (GEORGIA) -51.46 q

4) Nickisha PRYCE (ARKANSAS) -51.75 q

5) Yemi JOHN (USC) -51.87 q

6) Savannah SUTHERLAND (MICHIGAN) -52.26 q

7) Kenisha PHILLIPS (INDIANA) -52.42 q

8) Jermaisha ARNOLD (TEXAS A&M) -52.51 q

Women's 60m hurdles

1) Grace STARK (FLORIDA) 7.83 Q

2) Jasmine JONES (USC) 7.90 Q

3) Alia ARMSTRONG (LSU) 7.92 Q

4) Aasia LAURENCIN (MICHIGAN) 7.99 Q

5) Destiny HUVEN (ARKANSAS) 8.03 q

6) Aaliyah MCCORMICK (OREGON) 8.04 q

7) Rosealee COOPER (MISS STATE) 8.05 q

8) Leah PHILLIPS (LSU) 8.06 q

Women's 5000m Final

1) Parker VALBY (FLORIDA) 14:52.79

2) Taylor ROE (OKLAHOMA STATE) 15:15.01

3) Hilda OLEMOMOI (ALABAMA) 15:17.2

4) Doris LEMNGOLE (ALABAMA) 15:17.43

5) Lexy HALLADAY-LOWRY (BYU) 15:20.73

6) Molly BORN (OKLAHOMA STATE) 15:20.89

7) Chloe SCRIMGEOUR (GEORGETOWN) 15:21.80

8) Grace HARTMAN (NC STATE) 15:28.57

Women's 200m prelims

1) JaMeesia FORD (SOUTH CAROLINA) 22.45 q

2) Jadyn MAYS (OREGON) 22.49 q

3) Rosey EFFIONG (ARKANSAS) 22.51 q

4) Kaila JACKSON (GEORGIA) 22.55 q

5) McKenzie LONG OLE (MISS) 22.60 q

6) Jacious SEARS (TENNESSEE) 22.70 q

7) Nickisha PRYCE (ARKANSAS) 22.79 q

8) Amber ANNING (ARKANSAS) 22.90 [22.898] q

Men's Pole Vault Finals

1) Keaton DANIEL (KENTUCKY) - 5.70m

2) Bradley JELMERT (ARKANSAS STATE) - 5.65m

3) Conner MCCLURE (VIRGINIA TECH) - 5.55m

4) James RHOADS (PENN) - 5.50m

5) Scott TONEY (PENN) - 5.50m

6) Clayton SIMMS (KANSAS) - 5.50m

7) Alexander SLINKMAN (RICE) - 5.40m

8) Marshall FAUROT (SOUTH DAKOTA) - 5.40m

Men's Long Jump Finals

1) Wayne PINNOCK (ARKANSAS) - 8.40m

2) Jeremiah DAVIS (FLORIDA STATE) - 8.20m

3) Malcolm CLEMONS (FLORIDA) - 8.11m

4) Johnny BRACKINS (USC) - 8.01m

5) Prestin ARTIS (WASHINGTON) - 8.00m

6) Sincere ROBINSON (RUTGERS)- 7.90m

7) Till STEINFORTH (NEBRASKA) - 7.87m

8) Caleb FOSTER (FLORIDA) - 7.73m

Men's 1 mile prelims

1) Adam SPENCER (WISCONSIN) 3:57.08 Q

2) Joe WASKOM (WASHINGTON) 3:57.13 [3:57.124] Q

3) Parvej KHAN (FLORIDA) 3:57.13 [3:57.126] Q

4) Gary MARTIN (VIRGINIA) 3:57.29 Q

5) Ethan STRAND (NORTH CAROLINA) 3:57.73 q

6) Nick FOSTER (MICHIGAN) 3:57.85 q

7) Lucas BONS (BYU) 3:58.60 Q

8) Luke HOUSER (WASHINGTON) 3:58.62 Q

Men's 60m prelims

1) Terrence JONES (TEXAS TECH) 6.56 Q

2) Kalen WALKER (IOWA)6.60 [6.591] Q

3) Travis WILLIAMS (USC) 6.60 [6.595] Q

4) Wanya MCCOY (FLORIDA) 6.60 [6.599] q

5) Don'Dre SWINT (TEXAS TECH) 6.61 [6.603] Q

6) Caleb DEAN (TEXAS TECH) 6.61 [6.607] q

7) Cheickna TRAORE (PENN STATE) 6.61 [6.609] q

8) Saminu ABDUL-RASHEED (SOUTH FLORIDA) 6.62 q

Men's 400m Prelims

1) William JONES (USC) 45.40 q

2) Judson LINCOLN IV (VIRGINIA TECH) 45.72 q

3) Auhmad ROBINSON (TEXAS A&M) 45.85 q

4) Christopher MORALES WILLIAMS (GEORGIA) 45.88 q

5) Brian HERRON (TEXAS) 45.97 q

6) JeVaughn POWELL (FLORIDA0 46.05 q

7) Shaemar UTER TEXAS (TECH) 46.09 q

8) Nathaniel EZEKIEL (BAYLOR) 46.14

Men's 800m Prelims

1) Rivaldo MARSHALL (IOWA) 1:47.21 Q

2) Nicholas PLANT (VIRGINIA TECH) 1:47.26 Q

3) Finley MCLEAR (IOWA STATE) 1:47.49 Q

4) Handal ROBAN (PENN STATE) 1:47.55 q

5) Sean DOLAN (VILLANOVA) 1:47.57 Q

6) Tarees RHODEN (CLEMSON 1:47.66 Q

7) Darius KIPYEGO (IOWA STATE) 1:47.67 Q

8) Abdullahi HASSAN (WISCONSIN) 1:47.70 q

Men's 60m Hurdles Prelims

1) Johnny BRACKINS (USC) 7.58 [7.571] Q

2) Jaqualon SCOTT (TEXAS A&M) 7.58 [7.577] Q

3) Connor SCHULMAN (TEXAS A&M) 7.59 q

4) Caleb DEAN (TEXAS TECH) 7.61 Q

5) Darius BROWN (DEPAUL) 7.63 q

6) Ethan EXILHOMME (NORTHEASTERN) 7.65 [7.647] Q

7) Jaheem HAYLES (SYRACUSE) 7.65 [7.649] q

8) De' Vion WILSON (HOUSTON) 7.70 q

Men's 5000m Final

1) Nico YOUNG (NORTHERN ARIZONA) 13:25.29

2) Parker WOLFE (NORTH CAROLINA) 13:27.37

3) Ky ROBINSON (STANFORD) 13:27.79

4) Habtom SAMUEL (NEW MEXICO) 13:30.07

5) Peter MARU (ARKANSAS) 13:30.51

6) Alex MAIER (OKLAHOMA STATE) 13:31.17

7) Aaron LAS HERAS (NORTHERN ARIZONA) 13:31.5

8) Jackson SHARP (WISCONSIN) 13:31.63