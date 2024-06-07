NCAA Outdoor Track and Field Championships 2024 Results: Parker Valby and Hilda Olemomoi clinch leading places in the 10,000m on Day 2

Day 2 of the 2024 NCAA Outdoor Track and Field Championships witnessed a few electrifying performances from male athletes in decathlon events and female athletes in other track and field events. The Championships in the Olympic year is a four-day affair and commenced on Wednesday, June 5, 2024.
The 2024 NCAA Outdoor Track and Field Championships, held at the Hayward Field in Eugene on the University of Oregon campus, will conclude on Saturday, June 8, 2024.
Parker Valby leads the 10,000m race at the 2024 NCAA Outdoor Track and Field Championships
Parker Valby clinched the top place in the women's 10,000m at the 2024 NCAA Outdoor Track and Field Championships after registering a striking time of 31:46.09, leaving behind Hilda Olemomoi and Taylor Roe, who clocked 31:51.89 and 32:17.45, respectively.
Rhema Otabor displayed her exceptional skills on Day 2 of the 2024 NCAA Outdoor Track and Field Championships, registering a collegiate record in the women's javelin throw by covering a distance of 64.19m. She defeated Lianna Davidson and McKyla Van Der Westhuizenavidson, posting 60.70m and 57.51m, respectively.
The pole vault event witnessed a new meet record being set by Chloe Timberg with 4.71m. She was followed by Riley Felts (4.55m) and Hana Moll (4.50m), respectively.
The results for final events on Day 2 of the 2024 NCAA Outdoor Track and Field Championships are given below.
Women 10000 M Final:
- Parker VALBY - 31:46.09
- Hilda OLEMOMOI - 31:51.89
- Taylor ROE - 32:17.45
- Molly BORN - 32:27.18
- Chloe SCRIMGEOUR - 32:29.44
- Jenna HUTCHINS - 32:44.05
- Sydney THORVALDSON - 32:50.47
- Grace HARTMAN - 32:54.98
Women Hammer Throw Final:
- Elisabet RUT RUNARSDOTTIR - 70.47m
- Tara SIMPSON-SULLIVAN - 69.94m
- Jalani DAVIS - 69.86m
- Shelby MORAN - 69.43m
- Gudrun HALLGRIMSDOTTIR - 69.12m
- Mayyi MAHAMA - 68.69m
- Shelby FRANK - 68.40m
- Amber SIMPSON - 67.73m
Women Pole Vault Final:
- Chloe TIMBERG - 4.71m
- Riley FELTS - 4.55m
- Hana MOLL - 4.50m
- Nastassja CAMPBELL - 4.40m
- Molly HAYWOOD - 4.40m
- Amanda MOLL - 4.40m
- Tori THOMAS - 4.40m
- Olivia LUEKING - 4.30m
Women Javelin Final:
- Rhema OTABOR - 64.19m
- Lianna DAVIDSON - 60.70m
- McKyla VAN DER WESTHUIZEN - 57.51m
- Irene JEPKEMBOI - 56.51m
- Eniko SARA - 55.66m
- Skylar CICCOLINI - 55.06m
- Trinity SPOONER - 54.81m
- Deisiane TEIXEIRA - 54.54m
Women Long Jump Final at the 2024 NCAA Outdoor Track and Field Championships:
- Ackelia SMITH - 6.79m
- Claire BRYANT - 6.74m
- Alyssa JONES - 6.64m
- Anthaya CHARLTON - 6.59m
- Alexis BROWN - 6.51m
- Funminiyi OLAJIDE - 6.48m
- Velecia WILLIAMS - 6.41m
- Ida BREIGAN - 6.40m
Women Shot Put Final:
- Jaida ROSS - 19.57m
- Gabby MORRIS - 18.66m
- Axelina JOHANSSON - 18.24m
- Jayden ULRICH - 17.89m
- Mya LESNAR - 17.67m
- Alida VAN DAALEN - 17.52m
- Sarah OMOREGIE - 17.35m
- Nina NDUBUISI - 17.15m
Decathlon Men 110 M Hurdles Final:
- Edgar CAMPRE - 13.95
- Peyton BAIR - 14.08
- Jack TURNER - 14.27
- Lucas VAN KLAVEREN - 14.32
- Leo NEUGEBAUER - 14.36
- Kyle SIERACKI - 14.39
- Alexander JUNG - 14.43
- Jami SCHLUETER - 14.47
Decathlon Men Discus Final:
- Leo NEUGEBAUER - 57.70m
- Ryan TALBOT - 50.90m
- Rafael RAAP - 48.06m
- Lee WALBURN - 45.54m
- Edgar CAMPRE - 44.62m
- Lucas VAN KLAVEREN - 43.84m
- Jami SCHLUETER - 42.53m
- Aiden OUIMET - 42.20m
Decathlon Men Pole Vault Final:
- Leo NEUGEBAUER - 5.21m
- Yariel SOTO TORRADO - 5.01m
- Isaiah HUDGENS - 5.01m
- Kyle SIERACKI - 4.91m
- Rafael RAAP - 4.91m
- Lucas VAN KLAVEREN - 4.81m
- Josh FARMER - 4.71m
- Lee WALBURN - 4.71m
Decathlon Men Javelin Final:
- Lucas VAN KLAVEREN - 60.67m
- Rafael RAAP - 60.17m
- Josh FARMER - 56.78m
- Leo NEUGEBAUER - 56.64m
- Lee WALBURN - 56.62m
- Casey TOW - 55.99m
- Aiden OUIMET - 55.85m
- Peyton BAIR - 54.22m
Decathlon Men 1500 M Final:
- Yariel SOTO TORRADO - 4:23.87
- Diarmuid O'Connor - 4:24.21
- Jack TURNER - 4:26.79
- Scott BOON - 4:29.79
- Dominique HALL - 4:32.77
- Casey TOW - 4:33.34
- Ryan TALBOT - 4:33.51
- Josh FARMER - 4:38.30