New Balance Nationals Outdoor Results: Meet records fall across the board as Christian Miller clocks 9.95 in 100m semis | Day 2

After an exhilarating day one at the New Balance Nationals Outdoor, the second day of action was equally impressive. As the nation's best upcoming stars took to the track at the Franklin Field in Philadelphia, meet records succumbed across the board to some phenomenal performances.

The highlight of the day was without a doubt the men's 100m semi finals featuring Christian Miller. This was the American’s first time racing since his record-breaking 9.93 in April, and he didn't disappoint. The 18-year-old clocked a 9.95 in the semifinals, setting a new record for the Franklin Field.

Outside of Miller's outstanding performance, meet records fell in six other events at the New Balance Nationals Outdoor. Ruel Newberry, who won the mile yesterday, clocked a 9:11.70 today to clinch the two-mile title and meet record. Meanwhile, Kaitlyn Estep won the women's title with a 10:43.05, taking 15 seconds off the previous meet record.

Elsewhere, both the girls and boys freshmen two-mile meet records were obliterated. Stephanie DiPiazza took the win in the former with a 10:49.53, while Calvin Seitz was the gold-medal for the latter with his 9:10.58.

In the relays, the McNamara Mustangs and Motor City TC stunned audiences over the 1600m SMR, as they clocked the nation’s fastest time for the event in the boys and girls categories respectively.

New Balance Nationals Outdoor: Full results from Saturday, June 15

New Balance Nationals Outdoor Boys Middle School 2 Mile Final:

Ruel Newberry (Im Better Than That) - 9:11.70 Gordon Smith (New York) - 9:46.93 Graham Hummel (Texas) - 9:49.24 Desmond Hill (New York) - 9:51.94 Leo Shostal (Warwick TC) - 9:54.00 Ethan Fischer (New Hampshire) - 9:54.22 Max Molinaro (Minnesota) - 9:55.55 Fletcher Rodbro (MS_IMG Academy MS) - 9:59.22

New Balance Nationals Outdoor Girls Middle School 2 Mile Final:

Kaitlyn Estep (Without Limits Triangle) - 10:43.05 Alexandra Scappaticci (Michigan) - 10:49.65 Sydney Johnson (St. Johns Striders) - 10:50.52 Jennifer Friedman (Speed Skills) - 10:55.18 Leah Navarro (Pennsylvania) - 11:01.39 Fiona King (Cow Harbor) - 11:02.02 Colby McCollum (North Carolina) - 11:09.46 Sadie Krueger (New Jersey) - 11:11.42

New Balance Nationals Outdoor Boys Freshman 2 Mile Final:

Calvin Seitz (Indiana) - 9:10.58 (MR) Kamari Ronfeldt (Michigan) - 9:11.34 Will Pongonis (Wisconsin) - 9:13.91 Campbell Kuss (North Carolina) - 9:34.17 Jackson Warfel (Pennridge TC) - 9:34.72 Tycen LaBelle (Connecticut) - 9:34.86 Jonah Montagnese (Quaker Valley) - 9:35.29 Arjun Bhat (Tiger Elite-DC) - 9:35.76

New Balance Nationals Outdoor Girls Freshman 2 Mile Final:

Stephanie DiPiazza (Peregrines) - 10:49.53 (MR) Abbie Tighe (SkipperNew Balance Nationals Outdoor Girls) - 10:55.70 Gianna McGowan (Billerica TC) - 11:02.76 Ruby Garner-Valle (JP McCaskey) - 11:04.69 Lexi Kollbaum (Indiana) - 11:07.71 Jaelyn Ray (Jackalope TC) - 11:13.14 Rylie Towns (Huron Tigers) - 11:15.33 Emily McDonald (Alexander) - 11:15.74

New Balance Nationals Outdoor Boys Championships 1600m SMR Final:

McNamara Mustangs - 3:23.62 Union Catholic TC - 3:25.36 NORTH TRACK - 3:25.69 K-Zoom TC - 3:25.75 Golden Eagles - 3:25.76 Lexington - 3:26.07 Winslow - 3:26.28 Ridge View - 3:26.99

New Balance Nationals Outdoor Girls Championship 1600m SMR Final:

Motor City TC - 3:54.95 Burnt Hills TC - 3:56.73 IMG Academy - 3:59.32 McNamara Mustangs - 3:59.76 Purple TC - 4:00.67 Oxon TC - 4:02.18 Scarsdale TC - 4:02.25 Freedom TC - 4:02.54

New Balance Nationals Outdoor Boys Championship 400mH Final:

Davian Booker (Ponax Panthers) - 51.92 Jaden Marchan (Leonia HS) - 52.11 James Ledbetter (Track Houston) - 52.42 Jonathan Carter (West Pembroke Pines Track) - 52.78 McKenna O'Hare Gibson (Lexington Elite TC) - 52.85 Cade Swart (Tallahassee Zoom) - 52.87 Joseph W Williams (Raiders) - 53.13 Michael Ballone (Lowellville HS) - 53.33

New Balance Nationals Outdoor Boys Freshman 400mH Final:

Keng Martin (Wayne) - 54.71 Amari Scott (Mark trail) - 54.88 Anthony Vail (Tallahassee Zoom) - 55.60 Hayden Bearden (Brebeuf Jesuit) - 55.87 Xavier Murphy (Wolverines) - 58.06 Christian Doss (Crofton TC) - 58.15 Maxwell Wise (San Antonio Swift) - 58.34 Aiden Zanella (Ponax Panthers) - 58.52

New Balance Nationals Outdoor Girls Championship 400mH Final:

Natalie Dumas (Eastern Regional TC) - 58.32 Morgan Roundtree (Motor City TC) - 1:00.18 Tatum Lynn (Bullis) - 1:00.22 Addyson White (Minnesota) - 1:00.37 Alexandria Scott (New Jersey) - 1:00.51 Sydney Nettles (Quicksilver TC, Inc.) - 1:00.56 Khari Webb (Collierville High Dragons) - 1:00.57 Payton Drumwright (Black and Yellow Training) - 1:00.98

New Balance Nationals Outdoor Girls Freshman 400mH Final:

Sydney Chadwick (Union Catholic TC) - 1:01.63 Aydriane Bowden (Demon RC) - 1:02.51 Renna Rubenstein (Chelsea Greyhounds Track) - 1:02.68 Ciara Murphy (Woodbridge Barrons) - 1:03.49 Cinniya Robinson (Winslow) - 1:03.50 Abriyah Thompson (Union Catholic TC) - 1:03.95 Codi Malott (Scorpions TC) - 1:05.25 Maleaha Pritchett (Coastal Georgia Track) - 1:05.75

New Balance Nationals Outdoor Boys Championships 100m Semis

Christian Miller (St. Johns Striders) - 9.95 (+1.2 m/s) Johnathan Walrath (North Carolina) - 10.29 (+1.2 m/s) Ajani Dwyer (New Jersey) - 10.32 (-1.4 m/s) Gabriel Scott (Capitol Area Forerunners) - 10.33 (+1.2 m/s) Joshua Howell (St. Johns Striders) - 10.37 (+1.2 m/s) Jake Odey-Jordan (Archbishop Carroll) - 10.41 (-1.4 m/s) Joshua Onwunili (WRRT) - 10.42 (+1.2 m/s) Shaun McCoullum (Pennsylvania) - 10.42 (-1.4 m/s) Zamarii Sanders (American Heritage HS) - 10.44 (-0.2 m/s) Janeil Harris (North Carolina) - 10.49 (-0.2 m/s)

New Balance Nationals Outdoor Girls Championship 100m Semis:

Lisa Raye, West Warwick TC - 11.21 Adaejah Hodge, Montverde Academy - 11.36 Somto Igwilo, Major Impact TC - 11.49 Sharmelle Holmes, South Carolina - 11.50 Sianni Wynn, Pennsauken TC - 11.54 Vanessa Waite, PHSA - 11.56 Ryan Jennings, Chargers AC - 11.57 Sade Gray, Lousiana - 11.57 Sarah Marshall, WIn Sportswear - 11.64 Naiaja Sizemore, California - 11.66 Ariyanna Griggs, Florida - 11.67 Kiera Davis, Ruff Kutz - 11.67 Kymora-Lee Williams, Trailblazers - 11.68 Aniyah Kitt, IMG Academy - 11.74

New Balance Nationals Outdoor Boys Championship 4x800m Final:

Westfield TC (Ryan Daly, James Gildea, Avery Keith, Alexander Valencia) - 7:36.26 Six Mile (Rece Grezak, Ben Hartigan, Ethan Powell, Brendan Herger) - 7:37.01 Warthan TC (Caelan D'Onofrio, Jack Holden, Dominic D'Onofrio, Caleb Winders) - 7:38.02 RunBrave (Jason Rettinger, Roman Corbett, Ty Munroe, Hugh Jacobsmeyer) - 7:40.37 Jackson TF (Elliot Zuckett, Sean McNulty, Eli Ilg, William Prato) - 7:41.10 Hall TC (Jacob Szalewicz, Jonathan York, Connor Mayr, Gabriel Sisk) - 7:42.24 St. Xavier (Cincinnati) (Jack Nesbit, Evan Trapp, Alex Bruns, Dominic Jackson) - 7:42.32 252 Elite (Luke Nicolajsen, Andrew Wahlgren, Noah Guerrero, Matthew Quispe) - 7:42.75

New Balance Nationals Outdoor Girls Championship 4x800m Final:

Union Catholic TC (Jimmiea King, Peyton Hollis, Sophia Thompson, Paige Sheppard) - 8:34.20 (HS) Carolina Cavaliers (Justine Preisano, Josie Schihl, Stella Kermes, Charlotte Bell) - 8:45.58 Impulse TC (Anna Bockius, Sophia Holgado, Kelsey Wolff, Mary Flanagan) - 8:47.68 Derby City AC (Leah Penick, Julia Schmitt, Mabel George, Reagan Gilmore) - 8:54.67 SHORE TC (Emma Gunnett, Ella Wierks, Collette Wierks, Helen Sachs) - 8:59.35 West Springfield TC (Adeline Barker, Chloe Miller, Rickelle Bush, Aidan MacGrath) - 8:59.48 Glastonbury TC-CT (Ava Gattinella, Brooke Strauss, Jacqueline Dudus, Annika Paluska) - 9:00. Purple TC (Sylvia Sanok Dufallo, Lydia Bowman, Natalie Mello, Rachel Forsyth) - 9:02.73

New Balance Nationals Outdoor Boys Championship 4x200m Final:

Archbishop Carroll (Dezmone Starks, Jake Odey-Jordan, Chase DeJesus, Damil Bostic) - 1:24.56 South Dade Express TC (Avery Mccray, Jamorian Harris, De'Vondre Fox, Curtis Bain) - 1:26.20 Windsor TC (Taeshawn Berry, Maxim Copeland, Damion Sparrow, Jordan Crain) - 1:26.23 Wildcats (Joseph Oliver, Ja'Von Broussard, Ephraim Riddick, Shamarr Session) - 1:26.46 Mustang TC (Antwan Hughes Jr, Kobe Mack, Micah Walker, Jaylin Bacote) - 1:26.54 Chicago Kenwood (Logic West, Parrish Hartley Jr., David Campbell, Armond Boulware) - 1:26.64 Raiders (Elijah Rose, Sean Eason, Vincent Nnanna, Joseph W Williams) - 1:26.72 Scorpions TC (Gabriel Murray, Jayden Deleon, Ayomide Adeniyi, Keshon Tate) - 1:26.73

New Balance Nationals Outdoor Girls Championship 4x200m Final:

Union Catholic TC (Natalia Thompson, Isabella Murray, Abriyah Thompson, Leah Gould) - 1:38.48 Clayton (Jalaisia Judd, Selena Carlyle, Chloe Trevant, Amilia Speller) - 1:38.82 South Dade Express TC (Courtney Green, Meara Rasul, Brianna Harper, Jalisa Marshall) - 1:38.92 Archbishop Carroll (Jasmine Sharps, Naaema Solomon, Jasmine Cook, Simisola Balogun) - 1:39.49 WHS (Kaila Speight, Maya Bolden, Jaden Murry, Nester Wea) - 1:39.78 Bloomfield TC (Saphyr Brown, Jahniya Barclay, Nacquelia Fletcher, Sianna Lloyd) - 1:39.95 Blythewood Elite (Zion Harvey, Peyton Hightower, Patience Lisbon, Aminah Rhone) - 1:39.97 Windsor TC (Tomari Gillespie, Jordyn Williams, Destiny Ross-Bates, Paige Wilson) - 1:40.09

Field Events

New Balance Nationals Outdoor Girls Freshman Pole Vault:

Aubree Bowers (Michigan) : 3.70m (12-1 ½) Stella Scherbak (MWTC) : 3.60m (11-9 ¾) Viola Wilent (Pennsylvania) : 3.50m (11-5 ¾) Alex Sixbey (Ohio) : 3.50m (11-5 ¾) Mackenzie Magness (Pennsylvania) : 3.50m (11-5 ¾) Celia Franks (Illinois) : 3.30m (10-10) Brooklyn Zylstra (Kentwood TC) : 3.30m (10-10) Camille Andrews (St. Johns Striders) : 3.30m (10-10)

New Balance Nationals Outdoor Boys Freshman Shot Put:

Nigel Thomas (Alabama) : 16.11m (52-10 ¼) Ray Beardmore (Massachusetts) : 15.78m (51-9 ¼) Daniel Riga (New Jersey) : 15.03m (49-3 ¾) John Jachens (Maryland) : 14.95m (49-0 ¾) Richie Flanigan (Wisconsin) : 14.55m (47-9) Mitchell Callender (Shoveltown TC) : 14.49m (47-6 ½) Justin Hardy (Western Branch) : 14.37m (47-1 ¾) John Stokes (South Carolina) : 14.24m (46-8 ¾)

New Balance Nationals Outdoor Boys Freshman High Jump:

Declin Doroh (Michigan) : 1.96m (6-5) Darius Reid (Pennsylvania) : 1.96m (6-5) Samuel Johnson (Alabama) : 1.93m (6-4) Michael Hamilton (Raleigh Wildcats) : 1.93m (6-4) Brendan Alef (New Jersey) : 1.93m (6-4) Xavier Sabb (Glassboro-TC) : 1.90m (6-2 ¾) Bryce Ellison (New Jersey) : 1.90m (6-2 ¾) Kingnell Burgos (Manchester T) : 1.87m (6-1 ½)

New Balance Nationals Outdoor Boys Middle School Long Jump:

Jeremiah Davis (Connetquot TC) - 6.72 meters (22 feet 0.75 inches) Kenneth Harris (Kentwood TC) - 6.57 meters (21 feet 6.75 inches) Ramar Thomas (Metro Cobras) - 6.40 meters (21 feet 0 inches) Izayah Vickers (Tallahassee Zoom) - 6.20 meters (20 feet 4.25 inches) Gavin Baxter (Columbus Grove MS) - 6.19 meters (20 feet 3.75 inches) Isaiah Christian (Metro Cobras) - 5.97 meters (19 feet 7 inches) Joseph Russell (Iconic Force) - 5.97 meters (19 feet 7 inches) Winston Schroder (MS_IMG Academy MS) - 5.93 meters (19 feet 5.5 inches)

New Balance Nationals Outdoor Girls Middle School Long Jump:

Valynsia Calhoun (Lane 4 TC) - 6.02 meters (19 feet 9 inches) Parker Coes (Bullis) - 5.99 meters (19 feet 8 inches) Ava Fanchi (Vast) - 5.40 meters (17 feet 8.75 inches) Zion Bullard (Lane 4 TC) - 5.38 meters (17 feet 8 inches) Nyla Boyd (Dale City Lightning) - 5.34 meters (17 feet 6.25 inches) Madison Brown (S&E) - 5.30 meters (17 feet 4.75 inches) Vida Rossi (New York) - 5.30 meters (17 feet 4.75 inches) Lauryn Lynch (Marietta TC) - 5.08 meters (16 feet 8 inches)

New Balance Nationals Outdoor Girls Freshman Shot Put:

Laila Atkins (Pennsylvania) - 11.53 meters (37-10) [2] Mikiyah Evans (Western Branch) - 10.71 meters (35-1 ¾) [6] Freja Jepsen (Bergen County Tech TC-NJ) - 10.55 meters (34-7 ½) [5] Tayla Schneider (Ocean State Hammerheads-RI) - 10.43 meters (34-2 ¾) [2] Jocelyn Gill (Cub Athletics) - 9.79 meters (32-1 ½) [5] Ciara Hunte (North Babylon-TC) - 9.59 meters (31-5 ¾) [4] Bella Sorrenti (Ontario) - 9.56 meters (31-4 ½) [7] Maliyah Brown-Porter (Western Branch) - 9.44 meters (30-11 ¾) [6]

New Balance Nationals Outdoor Boys Championship Discus:

Benjamin Shue (Crusaders) - 61.11 meters (200-6) Zack Frieden (Indiana) - 57.95 meters (190-1) Amari Noble (Bayside) - 56.79 meters (186-4) Jason Atwood (Florida) - 56.20 meters (184-4) Drew Benton (Tennessee) - 56.00 meters (183-9) CJ Sanna (RunBrave) - 55.93 meters (183-6) Aidan Lybarger (South Burlington HS) - 55.82 meters (183-2) Bradley Pawlak (North Carolina) - 55.16 meters (181-0)

New Balance Nationals Outdoor Girls Freshman High Jump:

Olivia St.Vil (Maryland) - 1.66 meters (5 feet 5.25 inches) Anna Eells (DF3 Stars) - 1.63 meters (5 feet 4.25 inches) Delaney Partridge (NCS Eagles) - 1.63 meters (5 feet 4.25 inches) Ava Carr (Running Lions) - 1.60 meters (5 feet 3 inches) Carly Peterson (Carver) - 1.60 meters (5 feet 3 inches) Caroline Ognibene (New Jersey) - 1.60 meters (5 feet 3 inches) Makayla Mills (New Balance Nationals Outdoor Boys & New Balance Nationals Outdoor Girls H.S.) - 1.60 meters (5 feet 3 inches) Brianna Burrell (Paladins) - 1.60 meters (5 feet 3 inches)

New Balance Nationals Outdoor Boys Middle School Shot Put

Winston Schroder (MS_IMG Academy MS) - 15.13 meters (49-7 ¾) Morgan Cameron (Michigan) - 14.28 meters (46-10 ¼) Cardell Beck (Bmore White Knights) - 14.02 meters (46-0) Joshua Ricketts (Bergen County Xpress) - 13.99 meters (45-10 ¾) Ian Hansen (Hunterdon Lions TC) - 13.41 meters (44-0) Jai Jackson (Indiana) - 13.21 meters (43-4 ¼) Konstantinos Lambardakis (Pennsylvania) - 13.21 meters (43-4 ¼) Gavin Cornell (Finger Lakes Running) - 12.98 meters (42-7)

New Balance Nationals Outdoor Boys Freshman Pole Vault:

Xavier Curry (Varina HS) - 4.35 meters (14-3 ¼) Liam Wikerd (New Jersey) - 4.25 meters (13-11 ¼) Justin Blezard (Connecticut) - 4.15 meters (13-7 ¼) Alexander Irwin (Knights) - 3.95 meters (12-11 ½) Grady Myers (Michigan) - 3.95 meters (12-11 ½) Grady Pellittieri (Ohio) - 3.80 meters (12-5 ½) Wyatt Krutsch (Ohio) - 3.80 meters (12-5 ½) Nathan Stawski (Michigan) - 3.80 meters (12-5 ½)

