TYR Pro Swim Series 2024 San Antonio Results Today: Katie Ledecky excels 800m Freestyle, Huske Torri leads 200m Individual Medley| Day 4

The 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio concluded after four days of exhilarating performances.

The 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio commenced on Wednesday, April 10, with Saturday, April 13, serving as the final day of the event. The athletes impressed the swimming fans after displaying powerful performances at the Northside Swim Center in San Antonio, Texas.

The last day of the San Antonio series featured the finals for several events, including the 200m Individual Medley, 50m Freestyle and 800m Freestyle.

Heats Results for the Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

The results for the heats of the events on Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio are given below:

Men's 50m Freestyle - Heats

CASTANO Gabe - 21.67 HELD Ryan - 21.68 CONDORELLI Santo - 21.95 KULOW Jonny - 22.04 KING Matt - 22.14 DRESSEL Caeleb - 22.16 DOLAN Jack - 22.18 ANDREW Michael - 22.32 BRATANOV Koko - 22.32 KIBLER Drew - 22.34 RAMADAN Youssef - 22.35 SAMMON Patrick - 22.41 BLACKMAN Nikoli - 22.44 LAMB August - 22.45 HO Ian - 22.48 KEBLYS Jokubas - 22.48

Women's 50m Freestyle - Heats

WEITZEIL Abbey - 24.32 MANUEL Simone - 24.34 WALSH Gretchen - 24.38 WASICK Kasia - 24.49 HUSKE Torri - 24.52 DELOOF Catie - 24.56 HAUGHEY Siobhan - 24.77 SMOLIGA Olivia - 24.94 PARKER Maxine - 25.07 LYON Lismar - 25.19 ALBIERO Gabi - 25.23 OLASEWERE Annam - 25.27 LARSEN Caroline - 25.27 BERKOFF Katharine - 25.27 OSMAN Farida - 25.29 MAIER Nicole - 25.43

Men's 200m Individual Medley - Heats

URLANDO Luca - 1:59.96 SMITH Kieran - 2:00.51 McDONALD Owen - 2:00.66 KALISZ Chase - 2:00.69 FOSTER Carson - 2:00.71 POLONSKY Ron - 2:00.82 HOUSE Grant - 2:01.15 JULIAN Trenton - 2:01.61 DRAMM Louis - 2:01.63 WILLIAMSON Maximus - 2:01.96 BEN-SHITRIT Eitan - 2:02.47 SCHOTT Mitchell - 2:02.58 LITHERLAND Jay - 2:02.62 SANDERS Grant - 2:03.40

Women's 200m Individual Medley - Heats

WALSH Alex - 2:12.93 HUSKE Torri - 2:13.75 BACON Phoebe - 2:14.19 CHRISTOPHERSON Katie - 2:14.22 PICKREM Sydney - 2:14.25 NELSON Beata - 2:14.76 GEMMELL Erin - 2:15.14 BELL Lucy - 2:16.01 BRICKER Caroline - 2:16.44 ANDISON Bailey - 2:16.65 NOBLE Kennedy - 2:16.80 MALUKA Ieva - 2:16.98 PASH Kelly - 2:17.25 COE Angie- 2:17.29 STOLL Campbell - 2:17.96 LIESKE Mackenna - 2:18.02

Men's 200m Breaststroke - Heats

CHILLINGWORTH - 2:12.06 FALLON Matthew - 2:12.20 MARCHAND Leon - 2:12.22 COLL MARTI Carles - 2:12.35 PETRASHOV Denis - 2:12.84 HORREGO Julio SOFL - 2:14.15 EPITROPOV Lyubomir - 2:14.31 NICHOLS Noah - 2:14.73 FINK Nic - 2:14.89 PILGER Maximilian - 2:14.97 PUENTE Andres - 2:15.05 DOBRZANSKI Andy - 2:15.49 TURNER Jacob - 2:15.81 DELMAR Ben - 2:15.88 WONG Benson - 2:15.95 COPE Tommy - 2:16.15

Women's 200m Breaststroke - Heats

DOUGLASS Kate - 2:26.09 TETEREVKOVA Kotryna - 2:27.44 NELSON Ella - 2:28.09 KING Lilly - 2:28.91 HERKLE Kim Emely - 2:31.34 YAGER Alexis - 2:31.59 PICKREM Sydney - 2:31.81 KUCHERAN Nina - 2:32.56 PETER Virag - 2:32.77 BERNHARDT Rachel - 2:32.89 SANTOS Emily - 2:33.24 RABB Grace - 2:33.79 BRUNZELL Hannah - 2:33.89 COLLINS Avery - 2:34.23 MELLOTT Raya - 2:34.83 MAEDA Jessica - 2:34.94

Men's 100m Backstroke - Heats

KOS Hubert - 53.55 STOKOWSKI Kacper - 54.37 0.82 28.24 8 1999 A 3 4 RESS Justin - 54.54 DOLAN Jack - 54.72 AIKINS Jack - 54.96 DIEHL Daniel - 55.23 STOFFLE Aidan - 55.41 ARMSTRONG Hunter - 55.58 GARCIA Nico - 55.78 GERCHIK David - 55.81 KWAN Hayden - 55.84 SEQUEIRA Aaron - 55.91 RINCON Anthony - 56.00 KIRBY Jack - 56.02 BAUCH Alexander - 56.12 PAVLIDI Arijus - 56.16

Women's 100m Backstroke - Heats

BERKOFF Katharine - 59.07 SMITH Regan - 59.69 WHITE Rhyan - 59.80 CURZAN Claire - 59.82 NOBLE Kennedy - 1:00.21 BACON Phoebe - 1:00.66 GORBENKO Anastasia - 1:00.95 SPITZ Ayla - 1:01.23 WEILER Carmen - 1:01.44 RUCK Taylor - 1:01.60 BRADLEY Izzy - 1:01.86 RATHWELL Regan - 1:02.06 McKENNA Kacey - 1:02.07 HULL Aubrey - 1:02.18 KERN Emma - 1:02.29 SCOTT Morgan - 1:02.32

Finals Results for the Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

The results for the finals events on Day 3 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio are given below:

Women's 800m Freestyle

LEDECKY Katie - 8:12.95 COX Jillian - 8:27.95 MADDEN Paige - 8:31.37 ROGHAIR Aurora - 8:35.42 HEIN Agostina - 8:37.48 HURST Kate - 8:40.49 MILLER Hayden - 8:45.78 GOLOVATI Daria - 8:50.18

Men's 800m Freestyle on Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series

MESTRE Alfonso - 7:52.22 FINKE Robert - 7:54.48 SIBIRTSEV Ilia - 7:54.87 COSTA Guilherme - 7:55.85 JOHNSTON David - 7:56.81 AUBOECK Felix - 8:03.07 MIJATOVIC Luka - 8:03.94

Women's 200m Individual Medley - Finals B

ANDISON Bailey - 2:14.19 PASH Kelly - 2:14.42 COE Angie - 2:15.26 MALUKA Ieva - 2:15.42 NOBLE Kennedy - 2:16.36 LIESKE Mackenna - 2:17.26 STOLL Campbell - 2:18.56 BRICKER Caroline - 2:19.09

Women's 200m Individual Medley - Finals A on Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series

HUSKE Torri - 2:08.47 WALSH Alex - 2:08.60 PICKREM Sydney - 2:11.37 BACON Phoebe - 2:12.18 NELSON Beata - 2:12.90 BELL Lucy - 2:13.64 CHRISTOPHERSON Katie - 2:14.17 GEMMELL Erin - 2:15.30

Men's 200m Breaststroke - Finals B

FINK Nic - 2:13.63 PUENTE Andres - 2:14.20 DELMAR Ben - 2:14.28 WONG Benson - 2:15.23 PILGER Maximilian - 2:15.67 DOBRZANSKI Andy - 2:16.25 TURNER Jacob - 2:16.60

Men's 200m Breaststroke - Finals A on Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series

FALLON Matthew - 2:08.18 MARCHAND Leon - 2:08.40 CHILLINGWORTH Adam - 2:11.16 PETRASHOV Denis - 2:11.19 EPITROPOV Lyubomir - 2:11.22 COLL MARTI - 2:11.32 NICHOLS Noah - 2:15.23 HORREGO Julio - 2:15.66

Women's 200m Breaststroke Finals B

LUNDGREN Emily - 2:30.09 SANTOS Emily - 2:31.07 BERNHARDT Rachel - 2:32.20 RABB Grace - 2:32.74 COLLINS Avery - 2:33.47 MELLOTT Raya - 2:33.51 BRUNZELL Hannah - 2:34.22 MAEDA Jessica - 2:35.52

Women's 200m Breaststroke Finals A on Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series

DOUGLASS Kate - 2:19.89 TETEREVKOVA Kotryna - 2:24.56 NELSON Ella - 2:25.39 KING Lilly - 2:25.76 PETER Virag - 2:30.78 HERKLE Kim - 2:30.94 KUCHERAN Nina - 2:32.13 YAGER Alexis - 2:32.43

Men's 100m Backstroke - Finals B

KEOGH Gavin - 55.36 GERCHIK David - 55.43 PAVLIDI Arijus - 55.52 SEQUEIRA Aaron - 55.62 RINCON Anthony - 55.84 KIRBY Jack - 55.89 KWAN Hayden - 56.02 BAUCH Alexander - 56.02

Men's 100m Backstroke - Finals A on Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series

KOS Hubert - 53.08 Justin MVN - 54.36 STOKOWSKI Kacper - 54.70 AIKINS Jack - 54.73 DOLAN Jack - 54.80 STOFFLE Aidan - 54.93 GARCIA Nico - 55.50 DIEHL Daniel - 55.96

Women's 100m Backstroke - Finals B

RUCK Taylor - 1:00.47 KERN Emma - 1:01.01 SCOTT Morgan - 1:01.53 BRADLEY Izzy - 1:01.98 HULL Aubrey - 1:02.17 HOWLEY Tess - 1:02.30 RATHWELL Regan - 1:02.96

Women's 100m Backstroke - Finals A

SMITH Regan - 57.74 BERKOFF Katharine - 58.77 CURZAN Claire - 59.16 WHITE Rhyan - 59.20 BACON Phoebe - 1:00.38 NOBLE Kennedy - 1:00.39 WEILER Carmen - 1:00.95 SPITZ Ayla - 1:01.28

Men's 50m Freestyle - Finals B on Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series

HO Ian - 22.27 BRATANOV Koko - 22.31 SAMMON Patrick - 22.42 KEBLYS Jokubas - 22.43 LAMB August - 22.47 RAMADAN Youssef - 22.50 KIBLER Drew - 22.54 BLACKMAN Nikoli - 22.59

Men's 50m Freestyle - Finals A

CASTANO Gabe - 21.70 HELD Ryan - 21.79 DRESSEL Caeleb - 21.85 KULOW Jonny - 21.89 CONDORELLI Santo - 21.98 KING Matt - 22.00 DOLAN Jack - 22.12 ANDREW Michael - 22.19

Women's 50m Freestyle - Finals B

ALBIERO Gabi - 25.08 OLASEWERE Annam - 25.11 OSMAN Farida - 25.11 LARSEN Caroline - 25.24 LYON Lismar - 25.28 MAIER Nicole - 25.43 BERKOFF Katharine - 25.49 PAEGLE Kristina - 25.49

Women's 50m Freestyle - Finals A

WASICK Kasia - 24.20 WEITZEIL Abbey - 24.27 WALSH Gretchen - 24.29 MANUEL Simone - 24.39 DELOOF Catie - 24.63 SMOLIGA Olivia - 24.96 HUSKE Torri - 25.07 PARKER Maxine - 25.28

Men's 200m Individual Medley - Finals B on Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series

WILLIAMSON Maximus - 2:00.90 SANDERS Grant - 2:01.14 LITHERLAND Jay - 2:01.62 SCHOTT Mitchell - 2:01.95 BEN-SHITRIT Eitan - 2:02.24 BARR Luke - 2:02.72 JABLCNIK Frank - 2:03.26 GROTERS Patrick - 2:04.51

Men's 200m Individual Medley - Finals A on Day 4 of the 2024 TYR Pro Swim Series

KALISZ Chase - 1:57.51 FOSTER Carson - 1:58.31 HOUSE Grant - 1:58.69 POLONSKY Ron - 1:59.06 SMITH Kieran - 1:59.66 McDONALD Owen - 1:59.71 DRAMM Louis - 2:01.28