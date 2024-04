TYR Pro Swim Series 2024 San Antonio Results Today: Smith Regan tops 200m backstroke, Kos Hubert leads 100m butterfly | Day 3

Day 3 of the 2024 TYR Pro Swim Series featured the heats as well as the finals for multiple events, including the 100m Butterfly and the 200m backstroke.

The TYR Pro Swim Series commenced on Wednesday, April 10, 2024 will conclude on Sunday, 13, 2024 at the Northside Swin Center, San Antonio, Texas. Day 3 witnessed a few stunning performances from elite athletes with the likes of Regan Smith , Katie Ledecky, and Kos Hubert.

Heats Results for the Day 3 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

The results for the heats of the events on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio are given below:

Men's 100m Butterfly - Heats

KOS Hubert - 51.23 DRESSEL Caeleb - 51.41 FRIESE Eric - 51.93 KAMMANN Bjoern - 52.14 RAMADAN Youssef - 52.39 SCHULRATH Tobias - 52.40 HARTING Zach - 52.48 BROOKS Finn - 52.49 WINKLER Kaii - 52.51 KHARUN Ilya - 52.57 JULIAN Trenton - 52.66 CONDORELLI Santo - 52.75 SENC-SAMARDZIC Filip - 52.96 STOFFLE Aidan - 53.02 HELD Ryan - 53.11 KULOW Jonny - 53.43

Women's 100m Butterfly - Heats on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

WALSH Gretchen - 56.41 SMITH Regan - 57.11 HUSKE Torri - 57.45 CURZAN Claire - 58.23 WALSH Alex - 58.70 PASH Kelly - 58.75 NELSON Beata - 58.97 HAUGHEY Siobhan - 59.21 STICKLEN Emma - 59.26 LUTHER Dakota - 59.30 NORDMANN Lilly - 59.49 OSMAN Farida - 59.62 ALBIERO Gabi - 59.68 DOUGLASS Kate - 1:00.05 HARTER Abby - 1:00.12

Men's 400m Individual Medley - Heats

MARCHAND Leon - 4:18.47 KALISZ Chase - 4:19.73 LITHERLAND Jay - 4:20.37 HOCHWALT Michael - 4:21.41 SANDERS Grant - 4:21.52 FINKE Robert - 4:22.55 BERLITZ Danny - 4:23.11 BRIED Tommy - 4:23.37 SCHLICHT David - 4:24.62 LUCAS Cooper - 4:25.02 TURNER Jacob - 4:25.70 McCOY Jake - 4:27.16 DELMAR Ben - 4:27.43 AURNOU-RHEES Spencer - 4:27.92 JABLCNIK Frank - 4:28.56 MILLARD Jackson - 4:29.52

Women's 400m Individual Medley - Heats on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

GORBENKO Anastasia - 4:45.94 BELL Lucy - 4:47.96 PICKREM Sydney - 4:48.38 NELSON Ella - 4:49.15 BRICKER Caroline - 4:49.88 GOERIGK Giulia - 4:49.89 GWINN Applejean - 4:51.34 ANDISON Bailey - 4:51.41 CALLIS Emerso - 4:51.76 HERKLE Emely - 4:52.04 TILTMANN Reese - 4:52.17 TADDER Samantha - 4:53.35 RIGGS Caroline - 4:53.59 MAIER Nicole - 4:54.26 RACHJAIBUN Sabrina - 4:55.52 BROWN Charli - 4:55.55

Men's 200m Backstroke - Heats on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

GARCIA Nico - 1:58.70 AIKINS Jack - 1:59.27 KWAN Hayden - 2:00.22 TAPP Hunter - 2:00.45 GERCHIK David - 2:00.82 HOCHWALT Michael - 2:01.08 KEOGH Gavin - 2:01.74 STANTON Baylor - 2:01.99 SEQUEIRA Aaron - 2:02.17 MILLARD Jackson - 2:02.18 DOLAN Jack - 2:02.66 RINCON Anthony - 2:02.71 SALEEM Ziyad - 2:02.73 MEYERS Hayden - 2:02.85 DIEHL Daniel - 2:02.87 THAMES Chris - 2:02.99

Women's 200m Backstroke - Heats on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

BACON Phoebe - 2:08.99 WHITE Rhyan - 2:09.11 NOBLE Kennedy - 2:10.58 SMITH Regan - 2:10.94 CURZAN Claire - 2:11.78 ROTTINK Roos - 2:12.91 BARZELAY Aviv - 2:13.38 KOFF Mabel - 2:13.44 DERIVAUX Audrey - 2:14.42 RATHWELL Regan - 2:14.56 FRANCIS Malia - 2:15.11 SCOTT Morgan - 2:15.61 MURDOCK Justine - 2:16.44 PAPE Ava - 2:16.62 DEWITT Mya - 2:16.68 HETRICK Paige - 2:16.95

Men's 200m Freestyle - Heats on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

MIROSLAW Rafael - 1:47.75 FOSTER Carson - 1:47.86 HENVEAUX Lucas - 1:47.96 SARTORI Murilo - 1:48.07 SMITH Kieran - 1:48.40 KIBLER Drew - 1:48.44 URLANDO Luca - 1:48.45 HOUSE Grant - 1:48.51 COSTA Guilherme - 1:48.55 DAHLGREN Jack - 1:48.82 SCHOTT Mitchell - 1:49.15 SAMMON Patric - 1:49.22 McFADDEN Henry - 1:49.31 MESTRE Alfonso - 1:49.32 LOKTEV Denis - 1:49.50 1 IGA Jorge -1:49.52

Women's 200m Freestyle - Heats on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

LEDECKY Katie - 1:56.72 PEPLOWSKI Anna - 1:57.93 HAUGHEY Siobhan - 1:58.49 MADDEN Paige - 1:58.81 GEMMELL Erin - 1:58.87 MANUEL Simone - 1:58.90 GORBENKO Anastasia - 1:59.04 MAIER Nicole - 2:00.08 ROGHAIR Aurora - 2:00.63 GORMSEN Cavan - 2:00.67 WILSON Kayla - 2:00.67 CARDWELL Summer - 2:00.77 POLONSKY Lea - 2:01.01 SPITZ Ayla - 2:01.06 NORDMANN Lilly - 2:01.07 STEPANEK Chloe - 2:01.16

Finals Results for the Day 3 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

The results for the finals events on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio are given below:

Men's 100m Butterfly - Finals A on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

KHARUN Ilya - 51.97 WINKLER Kaii - 52.74 JULIAN Trenton - 52.75 STOFFLE Aidan - 52.80 SENC-SAMARDZIC Filip - 53.03 BUSTOS Arsenio - 53.17 KULOW Jonny - 53.24 HELD Ryan - 53.87

Men's 100m Butterfly - Finals B on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

KOS Hubert - 50.84 DRESSEL Caeleb - 50.84 FRIESE Eric - 51.84 KAMMANN Bjoern - 52.45 RAMADAN Youssef - 52.59 HARTING Zach - 52.94 BROOKS Finn - 53.26 SCHULRATH Tobias - 53.36

Women's 100m Butterfly - Finals A on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

STICKLEN Emma - 58.81 ALBIERO Gabi - 59.39 LUTHER Dakota - 59.43 NORDMANN Lilly - 59.46 OSMAN Farida - 59.94 GINGRICH Leah - 1:00.06 HARTER Abby - 1:00.11 LOONEY Lindsay - 1:00.63

Men's 400m Individual Medley - Finals A on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

AURNOU-RHEES Spencer - 4:23.79 LUCAS Cooper - 4:23.98 McCOY Jake - 4:25.63 TURNER Jacob - 4:26.15 VETKOETTER Lukas - 4:27.78 MILLARD Jackson - 4:30.57 MASON Jake - 4:32.55 FURLOW Tristan - 4:33.08

Women's 200m Freestyle - Finals A on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

ROGHAIR Aurora - 1:59.04 WILSON Kayla - 1:59.97 SPITZ Ayla - 2:00.16 POLONSKY Lea - 2:00.30 CARDWELL Summer - 2:01.02 GORMSEN Cavan - 2:01.31 STEPANEK Chloe - 2:01.35 NORDMANN Lilly - 2:02.35

Women's 200m Freestyle - Finals B

HAUGHEY Siobhan - 1:54.52 LEDECKY Katie - 1:54.97 PEPLOWSKI Anna - 1:56.99 MADDEN Paige - 1:57.25 GEMMELL Erin - 1:57.98 MAIER Nicole - 1:58.39 GORBENKO Anastasia - 1:59.25 MANUEL Simone - 1:59.25

Men's 200m Freestyle - Finals A on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

SAMMON Patrick - 1:48.50 COSTA Guilherme - 1:48.62 MESTRE Alfonso - 1:48.62 IGA Jorge - 1:49.39 SCHOTT Mitchell - 1:49.69 DAHLGREN Jack - 1:50.16 LOKTEV Denis - 1:50.38 McFADDEN Henry - 1:51.61

Men's 200m Freestyle - Finals B

MIROSLAW Rafael - 1:46.11 FOSTER Carson - 1:46.58 SMITH Kieran - 1:47.41 URLANDO Luca - 1:47.42 HOUSE Grant - 1:47.51 KIBLER Drew - 1:47.58 HENVEAUX Lucas - 1:47.63 SARTORI Murilo - 1:48.33

Women's 200m Backstroke- Finals A on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

RATHWELL Regan - 2:12.08 DERIVAUX Audrey - 2:12.49 MURDOCK Justine - 2:14.44 HETRICK Paige - 2:14.51 DEWITT Mya - 2:15.99 FRANCIS Malia - 2:16.55 PAPE Ava - 2:17.52 SCOTT Morgan - 2:17.86

Women's 200m Backstroke- Finals B

SMITH Regan - 2:05.46 BACON Phoebe - 2:07.24 CURZAN Claire - 2:07.64 WHITE Rhyan - 2:09.35 NOBLE Kennedy - 2:09.44 BARZELAY Aviv - 2:11.89 ROTTINK Roos - 2:13.30 KOFF Mabe - 2:14.10

Women's 400m Individual Medley - Finals A on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

BROWN Charli - 4:48.34 50m RIGGS Caroline - 4:50.21 TILTMANN Reese - 4:51.00 CALLIS Emerson - 4:51.42 HERKLE Kim Emely - 4:52.15 TADDER Samantha - 4:52.46 RACHJAIBUN Sabrina - 4:55.08 HAZLEHURST Ana - 5:04.33

Women's 400m Individual Medley - Finals B

GORBENKO Anastasia - 4:38.89 PICKREM Sydney - 4:44.16 NELSON Ella - 4:45.08 ANDISON Bailey - 4:46.35 GOERIGK Giulia - 4:46.81 BRICKER Caroline - 4:50.27 BELL Lucy - 4:50.29 GWINN Applejean - 4:51.48

Men's 200m Backstroke - Finals A

SALEEM Ziyad - 2:00.90 THAMES Chris - 2:01.17 DIEHL Daniel - 2:01.29 RINCON Anthony - 2:01.83 DOLAN Jack - 2:02.53 SEQUEIRA Aaron - 2:03.03 MEYERS Hayden - 2:03.30 MILLARD Jackson - 2:04.60

Men's 200m Backstroke - Finals B on Day 3 of 2024 TYR Pro Swim Series

TAPP Hunter - 1:58.52 AIKINS Jack - 1:58.81 KEOGH Gavin - 1:59.19 GERCHIK David -1:59.98 KWAN Hayden - 2:00.45 STANTON Baylor - 2:01.70 GARCIA Nico - 2:02.30 HOCHWALT Michael - 2:04.01