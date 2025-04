U.S. Open Championships 2025 seeds: All about Daton Fix, Kyle Dake and other wrestler's draw

The 2025 Wrestling U.S. Open Championships will feature a star-studded lineup comprising elite athletes like Daton Fix, and Kyle Dake vying for a spot at the Final X. The event will have multiple weight categories for Men's and women's freestyle and men's greco-roman wrestling, including 50kg, 53kg, 55kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg, 79kg, 86kg, 92kg.

The 2025 U.S. Open Championships will kickoff on April 23 with its conclusion set for April 27, at The Expo at World Market Center Las Vegas.

Seeds for the 2025 U.S. Open Championships

With four athletes, including Spencer Lee, Vito Arujau, Helen Maroulis and Macey Kilty having accepted the automatic bid for the Final X to be held in June, other wrestlers will try and earn a spot at the 2025 U.S. Open Championships. The athletes competing at the 2025 U.S. Open Championships are listed below:

Senior Men’s Freestyle Pre-Seeds at the 2025 U.S. Open Championships

57 KG

1. Luke Lilledahl

2. Daniel Deshazer

3. Liam Cronin

4. Brandon Courtney

5. Domenic Munaretto

6. Sheldon Seymour

7. Caleb Smith

8. Nico Provo

61 KG

1. Marcus Blaze

2. Daton Fix

3. Nahshon Garrett

4. Seth Gross

5. Austin DeSanto

6. Jax Forrest

7. Nico Megaludis

8. Nathan Tomasello

65 KG at the U.S. Open Championships

1. Joey McKenna

2. Jesse Mendez

3. Beau Bartlett

4. Real Woods

5. Aden Valencia

6. Joshua Koderhandt

7. Carter Young

8. Vince Cornella

70 KG

1. James Green

2. Yianni Diakomihalis

3. Alec Pantaleo

4. Will Lewan

5. Yahya Thomas

6. Bryce Andonian

7. Daniel Cardenas

8. Doug Zapf

74 KG

1. David Carr

2. Mitchell Mesenbrink

3. Quincy Monday

4. Jarrett Jacques

5. Peyton Hall

6. Terrell Barraclough

7. Elroy Perkin

8. Ed Scott

79 KG

1. Evan Wick

2. Dean Hamiti

3. Kennedy Monday

4. Danny Braunagel

5. Carson Kharchla

6. Simon Ruiz

7. Mohamed McBryde

8. Clayton Whiting

86 KG

1. Kyle Dake

2. Zahid Valencia

3. Chance Marsteller

4. Parker Keckeisen

5. Rocco Welsh

6. Marcus Coleman

7. Brayden Thompson

8. Dylan Fishback

92 KG

1. Trent Hidlay

2. Michael Macchiavello

3. Aeoden Sinclair

4. Eric Schultz

5. Dustin Plott

6. Cameron Caffey

7. Seth Shumate

8. Gavin Nelson

97 KG

1. Kyle Snyder

2. Jonathan Aiello

3. Massoma Endene

4. Gary Traub

5. Gavin Hoffman

6. Ethan Laird

7. Christian Knop

8. Mahkyi Smith

125 KG

1. Hayden Zillmer

2. Wyatt Hendrickson

3. Trent Hillger

4. Nick Feldman

5. Jordan Wood

6. Christian Lance

7. Lucas Stoddard

8. Demetrius Thomas

Senior Women’s Freestyle Pre-Seeds at the 2025 U.S. Open Championships

50 kg

1. Audrey Jimenez

2. Erin Golston

3. Mia Palumbo

4. Anaya Falcon

5. Heather Crull

6. Emily Shilson

7. Ava Bayless

8. Emilie Gonzalez

53 kg

1. Felicity Taylor

2. Sage Mortimer

3. Katie Gomez

4. Elena Ivaldi

5. Sydney Petzinger

6. Clare Booe

7. Brianna Gonzalez

8. Isabella Marie Gonzales

55 kg

1. Areana Villaescusa

2. Alisha Howk

3. Cristelle Rodriguez

4. Amani Jones

5. Everest Leydecker

6. Karissa Turnwall

7. Montana DeLawder

8. Leilah Castro

57 kg

1. Jacarra Winchester

2. Amanda Martinez

3. Lorianna Piestewa

4. Carissa Qureshi

5. Sara Sterner

6. Virginia Foard

7. Carolina Moreno

8. Bella Williams

59 kg

1. Michaela Beck

2. Xochitl Mota-Pettis

3. Abigail Nette

4. Alexis Janiak

5. Sofia Macaluso

6. Emily Frost

7. Anna DiCugno

8. Alicen Dillard

62 kg

1. Kayla Miracle

2. Aduago Nwachukwu

3. Alara Boyd

4. Katerina Lange

5. SaVannah Cosme

6. Bridgette Duty

7. Nanea Estrella

8. Hanna Errthum

65 kg

1. Isabella Mir

2. Reese Larramendy

3. Aine Drury

4. Jennifer Page

5. Ana Luciano

6. Nina Makem

7. Niya Gaines

8. Bridgette Sotomayor

68 kg at the U.S. Open Championships

1. Kennedy Blades

2. Brooklyn Hays

3. Solin Piearcy

4. Shannon Workinger

5. Olivia Pizano

6. Clare Waite

7. Destiny Lyng

8. Noelle Gaffney

72 kg

1. Skylar Grote

2. Alexandria Glaude

3. Kaylynn Albrecht

4. Tiffani Baublitz

5. Elleni Johnson

6. Joye Levendusky

7. Rose Cassioppi

8. Micah Fisher

76 kg

1. Kylie Welker

2. Yelena Makoyed

3. Dymond Guilford

4. Tristan Kelly

5. Marlynne Deede

6. Cheyenne Bowman

7. Ashley Lekas

8. Kelani Corbett

Senior Greco-Roman Pre-Seeds at the 2025 U.S. Open Championships

55 kg

1. Brady Koontz

2. Kenneth Crosby

3. Jayden Raney

4. Billy Sullivan

5. Zachary Silvis

6. Fabian Gutierrez

7. Peter Del Gallo

8. Tyler Klein

9. Ray Ray Harris

10. Jurane Culbreath

11. Eathon Rider

12. Jeffrey Brewer

13. Austin Thiel

60 kg

1. Dalton Roberts

2. Max Black

3. Randon Miranda

4. Zane Richards

5. Phillip Moomey

6. Dylan Koontz

7. Isaiah Cortez

8. King Sandoval

9. Camden Russell

10. Rhett Peak

11. Joseph Couch

12. Elijah Cortez

13. Roberto Estrada

14. Jayden Carson

15. David Medina

16. Carson Jackson

63 kg in greco-roman at the U.S. Open Championships

1. Ildar Hafizov

2. Ellis Coleman

3. Riley Lomenick

4. Savion Haywood

5. Kaden Ercanbrack

6. Jace Koelzer

7. Logan James

8. Ruben Calderon

9. Lukas Kanownik

10. Ty Lydic

11. Ryu Brown

12. Austin Long

13. Robert Pinto

14. Laturey Villegas

67 kg

1. Xavier Johnson

2. David Stepanian

3. Alston Nutter

4. Taylor LaMont

5. Otto Black

6. Duncan Nelson

7. Jaxon Bearden

8. Richard Fedalen

9. Logan Savvy

10. Nicholas Leonetti

11. Farrokh Safaeinejad

12. Noah Rice

13. Maddox Khalimsky

14. Dean Noble

15. Issac Chavarria

16. Pablo Monreal

17. Dylan Phelps

18. Connor DeBorde

19. Justin Feldman

72 kg

1. Alejandro Sancho

2. Peyton Robb

3. Justus Scott

4. Noah Wachsmuth

5. Tyler Antoniak

6. Aliaksandr Kikiniou

7. Peter Ogunsanya

8. Jadon Skellenger

9. Alec Ortiz

10. Will Scherer

11. Riley Briggs

12. Brayden Roberts

13. Clay Radenz

14. Brett McIntosh

15. Bobby Yamashita

16. Charles McKune

17. DeShon Gallegos

18. Dylan Straley

19. Max Schierl

20. Steven Villalobos

21. Nicholas Janowitz

22. Ivan Morris

23. Grady Tisdale

24. Conrado Lopez

77 kg

1. Kamal Bey

2. Aliaksandr Kikiniou

3. Arvin Khosravy

4. Tyler Eischens

5. Aydin Rix McElhinney

6. Britton Holmes

7. Quinlan Nelson

8. Caden Young

9. Glenn Rhees

10. Patrick Curran

11. TJ Schierl

12. Ethan Barr

13. Kai Simmons

14. Justin McCunn

15. Drew Allgeyer

16. Daniel Richardson

17. Rene Hernandez

18. Dayton Hill

82 kg

1. Jesse Porter

2. Beka Melelashvili

3. Fritz Schierl

4. Ryan Epps

5. Andrew Berreyesa

6. Tommy Brackett

7. Achilles Evans

8. Arian Khosravy

9. Tyler Cunningham

10. Talmage Carman

11. Adrian Artsisheuskiy, NY

12. Tyson Beauperthuy

13. Jack Gillis

14. Luke Ciampa

15. Michael Higgins

16. Alex Hamm

17. Aidan Squier

18. Ryan Whittle

19. Tanner Baumgartner

87 kg

1. Payton Jacobson

2. Spencer Woods

3. Zachary Braunagel

4. Jonathon Fagen

5. Damen Pape

6. Christian Rouleau

7. Keenan Wyatt

8. Hunter Gonzalez

9. Lukas Poloncic

10. Kyle Knudtson

11. Marcus Curry

12. Daniel Eubanks

13. Jordan Lara

14. Mason Buss

15. Chance Goodman

97 kg in greco-roman at the U.S. Open Championships

1. Josef Rau

2. Nicholas Boykin

3. David Tate Orndorff

4. Timothy Young

5 Brandon Marshall

6. Michial Foy

7. Austin Harris

8. Orry Elor

9. Cade Lautt

10. Austin Craig

11. Eli Pannell

12. Jayden Tadeo-Gosal

13. Michael Altomer

14. Eric Schwark

15. Austin Kohlhofer

16. Timothy Eubanks

17. Braden Baumgartner

18. Kody Marschner

19. Jayden Loehnig

20. Ian Huston

21. Anthony Edson

22. Eric Mittlestead

130 kg in Greco-roman at the 2025 U.S. Open Championships

1. Adam Coon

2. Cohlton Schultz

3. Aden Attao

4. Keith Miley

5. Courtney Freeman

6. Michael Rogers

7. Max Balow

8. Brandon Ballard

9. Sebastian Echeverria

10. Nathaniel Lennon

11. Daimon Altamirano

12. Tashaud Nelson

13. James Hustoles

14. Cameron Dubose

15. Tom Foote

16. Donald DeGarmo

About the author Janhavi Shinde Janhavi is a Sports Management graduate working as a US Olympics journalist at Sportskeeda. She emphasizes meticulous research and fact-checking before creating content, relying on multiple sources including social media platforms like Instagram and Twitter, as well as various sports publications.



She has competed in the 10m Air Rifle Shooting event at the national level alongside renowned athletes such as Anjali Bhagwat, Apurvi Chandela, and Anjum Moudgil, which further fueled her passion for the sport.



Abhinav Bindra is her favorite Olympian, and she particularly cherishes his and Neeraj Chopra's gold medal victories as they revolutionized Indian athletes' mindset towards achieving sporting excellence.



If given the opportunity to introduce a new sport to the Olympics, she would choose American Football for its widespread appeal and intense competition. Apart from reporting on the latest news in the world of Olympics, she likes to immerse herself in reading, painting, and traveling. Know More