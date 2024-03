With Suni Lee's absence from the FIG Gymnastics World Cup in Baku, here's the list of the top gymnasts to look out for

The penultimate round of the 2024 FIG Gymnastics World Cup series is set to begin in Baku, Azerbaijan today (March 7), and the event promises some thrilling competition. With Olympic qualification quotas on the line and only two rounds left to prove themselves, gymnasts from all over the world will be showing up to do their best.

The venue in Baku will see some intense show-downs, with multiple medalists from the previous editions in Cairo and Cottbus turning up for an encore. In the mix will be China's Huang Zhuofan, the winner of the uneven bars from Cairo. Belgian Nina Derwael, who won the balance beam event back in Egypt is also in the mix, while her compatriot Erika Pinxten has withdrawn due to a back injury.

Algerian sensation Kaylia Nemour will look to make it to consecutive uneven bars titles, after having won the event in Cottbus. India's Pranati Nayak and Belgium’s Maellyse Brassart will look to improve their bronze in the vault and uneven bars, respectively.

The American team for the FIG Gymnastics World Cup will feature 2020 Olympics silver medalist Jordan Chiles, Zoe Miller, 2023 Pan American Games gold medal winner Cameron Bock, and more, after Olympic all-around champion Suni Lee failed to make the cut.

2024 FIG Baku Gymnastics World Cup: Where to watch

Fans eager to tune in to the FIG Gymnastics World Cup can head to figtv.sport. The website offers a pay-per-view system, with “passes” available for each day. The availability and prices of the stream are subject to change depending on your location.

2024 FIG Baku Gymnastics World Cup: Full entry list

ALBANIA

Matvei Petrov

ALGERIA

Kaylia Nemour

ARGENTINA

Daniel Villafañe, Isabella Ajalla, Sira Macias, Mia Mainardi

AUSTRALIA

James Bacueti, Tyson Bull, Clay Mason Stephens, Mitchell, Morgans, Vedant Sawant

AUSTRIA

Manuel Arnold, Xheni Dyrmishi, Vinzenz Höck, Bianca Frysak, Selina Kickinger, Charlize Mörz

AZERBAIJAN

Murad Agharzayev, Rasul Ahmadzada, Mansum Safarov, Nikita Simonov, Ivan Tikhonov, Nazanin Teymurova

BELARUS*

Mikita Parfianovich, Yahor Sharamkou Alena Tsitavets

BELGIUM

Maellyse Brassart, Aberdeen O’Driscoll, Nina Derwael

BRAZIL

Yuri Guimarães, Arthur Mariano, Bernardo Miranda,Caio Souza, Andreza Lima, Carolyne Pedro, Julia Soares

BULGARIA

Yordan Aleksandrov, Dimitar Dimitrov, Eddie Penev, Bozhidar Zlatanov, Valentina Georgieva, Yoana Yankova

CHILE

Joaquin Alvarez, Josue Armijo, Ignacio Varas, Makarena Pinto

CHINA

Hu Xuwei, Su Weide, Xiao Ruoteng, You Hao, Zou Jingyuan, Du Siyu, Huang Zhuofan, Ou Yushan, Zhang Qingying

COLOMBIA

Angel Barajas, Jossimar Calvo, Dilan Jimenez, Juan Larrahondo, Ginna Escobar, Daira Lamadrid

COSTA RICA

Lucia Solano

CROATIA

Aurel Benovic, Tin Srbic, Filip Ude, Ana Derek, Tijana Korent, Sara Sulekic, Tina Zelcic

CYPRUS

Michalis Chari, Ilias Georgiou, Marios Georgiou, Neofytos Kyriakou, Kyriakos Markidis, Sokratis Pilakouris, Anni Piperi

CZECHIA

Ondrej Kalny, Radomir Sliz, Sona Artamonova, Aneta Holasova, Vanesa Masova, Alice Vlkova

DENMARK

Camille Rasmussen

EGYPT

Abdelrahan Abdelhaleem, Mohamed Afify, Ahmed Elmaraghy, Omar Elshobki, Omar Mohamed Ali Zahran, Judy Abdalla, Nada Awad, Jana Mahmoud, Nancy Taman

FINLAND

Elias Koski, Leo Lehtinen, Joona Reiman, Maisa Kuusikko, Kaia Tanskanen, Olivia Vättö

FRANCE

Samir Aït Saïd, Cameron-Lie Bernard, Benjamin Osberger, Mathias Philippe, Léo Saladino, Cyril Tommasone

GEORGIA

Ioane Jimsheleishvili, Bidzina Sitchinava, Levan Skhiladze, Ani Gobadze, Dorien Motten

GERMANY

Milan Hosseini, Alexander Kunz

GREAT BRITAIN

Harry Hepworth, Giarnni Regini-Moran

GREECE

Apostolos Kanellos, Stefanos Tsolakidis, Elvira Katsali

GUATEMALA

Jorge Vega Lopez

HAITI

Yvenel Stephan, Khloë Timmer

HONG KONG

Ng Ka Ki, Shek Wai Hung, Angel Wong Hiu Ying

HUNGARY

Krisztian Balazs, Botond Molnar, Benedek Tomcsanyi, David Vecsernyes

ICELAND

Jon Gunnarsson, Dagur Olafsson, Valgard Reinhardsson

INDIA

Tapan Mohanty, Ujwal Naidu, Rakesh Patra, Ritu Das, Dipa Karmakar, Pranati Nayak

IRELAND

Dominick Cunningham, Ewan McAteer, Rhys McClenaghan, Eamon Montgomery, Blathnaid Higgins, Halle Hilton, Lily Russell, Emma Slevin

ISRAEL

Andrey Medvedev, Alexander Myakinin, Ron Pyatov, Ofir Netzer

ITALY

Edoardo de Rosa, Mario Macchiati, Carlo Macchini, Salvatore Maresca, Elisa Iorio, Sofia Tonelli, Giorgia Villa

JAPAN

Matsumi Kazuki, Minami Kazuki, Tsumura Ryota, Serita Mikako, Sugihara Aiko, Takezawa Kaoruko

JORDAN

Ahmad Abu Al Soud, Adham Al Sqour, Ahmad Habeeb, Saleem Naghouj

KAZAKHSTAN

Milad Karimi, Nariman Kurbanov, Dmitriy Patanin, Diyas Toishybek, Aida Bauyrzhanova, Darya Yassinskaya

LATVIA

Dmitrijs Mickevics, Ricards Plate, Anna Grauda Grote, Katrina Jurevica Valerija Ratobilska

LITHUANIA

Robert Tvorogal

LUXEMBOURG

Celeste Mordenti

MALAYSIA

Ally Hamuda Abdullah, Muhammad Sharul Aimy, Ng Chun Chen, Rachel Yeoh, Li Wen

MEXICO

Rodrigo Gomez, Isaac Nuñez, Alonso Perez, Javier Rojo, Natalia Escalera

NETHERLANDS

Sara van Disseldorp, Shadé van Oorschot

NEW ZEALAND

Georgia-Rose Brown, Reece Cobb, Ava Fitzgerald, Madeleine Marshall

NORTH KOREA

Jong Ryong Il, An Chang Ok, Kim Son Hyang

NORWAY

Sofus Heggemsnes, Jacob Karlsen, Peder Skogvang, Niklas Syverhuset, Harald Wibye, Selma Halvorsen, Mari Kanter, Maria Tronrud

PANAMA

Hillary Heron, Lana Herrera, Karla Navas

PERU

Nicolas Garfias

PHILIPPINES

Juancho Miguel Besana, John Ivan Cruz, Carlos Yulo, Levi Jung-Ruivivar, Charlie Manzano

POLAND

Sebastian Gawronski, Maria Drobniak, Marta Pihan-Kulesza

PORTUGAL

Guilherme Campos, Jose Nogueira, Mafalda Costa, Maria Menezes

PUERTO RICO

Nelson Guilbe, Jose Lopez

QATAR

Al-Harith Rakan

ROMANIA

Gabriel Burtanete, Andrei Muntean, Nicholas Tarca

SLOVAKIA

Barbora Mokosova

SLOVENIA

Luka Bojanc, Nikolaj Bozic, Anze Hribar, Gregor Rakovic, Teja Belak, Lucija Hribar, Tjasa Kysselef

SOUTH AFRICA

Naveen Daries

SOUTH KOREA

Hur Woong, Kim Hansol, Ryu Sunghyun, Shin Jeahwan

SPAIN

Laura Casabuena, Laia Font, Maia Llacer

SWEDEN

Filip Lidbeck, Nathalie Westlund, Jennifer Williams

SWITZERLAND

Christian Baumann, Moreno Kratter, Luca Murabito, Caterina Cereghetti, Anny Wu

TAIWAN

Hung Yuan-Hsi, Lee Chih-Kai, Lin Guan-Yi, Shiao Yu-Jan, Tang Chia-Hung, Tseng Wei-Sheng, Lai Pin-Ju, Mai Liu Hsiang-Han, Ting Hua-Tien, Wu Sing-Fen

TÜRKIYE

Ferhat Arican, Adem Asil, Ahmet Önder, Kerem Sener, Sevgi Kayisoglu, Bengisu Yildiz

UKRAINE

Nazar Chepurnyi, Illia Kovtun, Igor Radivilov, Oleg Verniaies, Yelizaveta Hubareva, Diana Lobok

UNITED STATES

Cameron Bock, Alex Diab, Stephen Nedoroscik, Jordan Chiles, Zoe Miller

UZBEKISTAN

Rasuljon Abdurakhimov, Khumoyun Islomov, Abdulaziz Mirvaliev, Dildora Aripova, Oksana Chusovitina, Odinakhon Robidjonova

*Belarus will be competing as Authorized Neutral Athletes