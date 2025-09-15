  • home icon
  World Athletics Championships 2025 Day 3 Results: Mondo Duplantis breaks world record to claim 3rd title, Masai Russell misses podium

By Abhiruchi Rout
Modified Sep 15, 2025 14:39 GMT
Mondo Duplantis and Masai Russell competed at World Athletics Championships 2025. PHOTO: Getty Images
Mondo Duplantis and Masai Russell competed at World Athletics Championships 2025. PHOTO: Getty Images

The Day 3 of the World Athletics Championships 2025, taking place in Tokyo, concluded on September 15, Monday. Mondo Duplantis, the most dominant pole vaulter of all time, displayed his dominance yet again as he broke the world record, also the 14th world record of his career.

He shattered the global record with a clearance of 6.30m in the finals as Greece's Emmanouil Karalis and Australia's Kurtis Marschall collected the silver and bronze with 6.00m and 5.95m marks.

Meanwhile, in the women's 100m hurdles, Olympic gold medalist Masai Russell narrowly missed out the podium by finishing fourth with a time of 12.44s. Switzerland's Ditaji Kambundji won the event with a new national record of 12.24s, with the USA's Grace Stark taking the third place with a 12.34s run.

With that, let's take a look at the complete results for Day 3 at the World Athletics Championships 2025 -

Men’s events results at 2025 World Athletics Championships

Qualified for 110m hurdles semifinals

  • Tyler Mason (JAM) - 13.17
  • Orlando Bennett (JAM) - 13.20
  • Enrique Llopis (ESP) - 13.22
  • Rachid Muratake (JPN) - 13.22
  • Junxi Liu (CHN) - 13.23
  • Just Kwaou-Mathey (FRA) - 13.25
  • Lorenzo Ndele Simonelli (ITA) - 13.25
  • Jason Joseph (SUI) - 13.27
  • Grant Holloway (USA) - 13.27
  • Wilhem Belocian (FRA) - 13.27
  • Zhuoyi Xu (CHN) - 13.28
  • Ja'Kobe Tharp (USA) - 13.28
  • Dylan Beard (USA) - 13.28
  • Shusei Nomoto (JPN) - 13.29
  • Cordell Tinch (USA) - 13.31
  • Demario Prince (JAM) - 13.31
  • Louis François Mendy (SEN) - 13.33
  • Enzo Diessl (AUT) - 13.37
  • Yuanjiang Chen (CHN) - 13.39
  • Sasha Zhoya (FRA) - 13.43
  • Eduardo Rodrigues (BRA) - 13.45
  • Gregory Minoue (GER) - 13.50
  • Job Geerds (NED) - 13.51
  • Thiago Resende Ornelas dos Santos (BRA) - 13.52
Qualified for 400m hurdles semifinals at World Athletics Championships

  • Abderrahman Samba (QAT) - 48.03
  • Rai Benjamin (USA) - 48.15
  • Matheus Lima (BRA) - 48.15
  • Tyri Donovan (GBR) - 48.26
  • Chris Robinson (USA) - 48.27
  • Malik James-King (JAM) - 48.27
  • Wiseman Were Mukhobe (KEN) - 48.27
  • Emil Agyekum (GER) - 48.33
  • Ismail Doudai Abakar (QAT) - 48.34
  • Ezekiel Nathaniel (NGR) - 48.37
  • Bassem Hemeida (QAT) - 48.43
  • Alison dos Santos (BRA) - 48.48
  • Oskar Edlund (SWE) - 48.52
  • Victor Ntweng (BOT) - 48.54
  • Karsten Warholm (NOR) - 48.56
  • Caleb Dean (USA) - 48.67
  • Berke Akçam (TUR) - 48.68
  • Francisco Guilherme dos Reis Viana (BRA) - 48.69
  • Kemorena Tisang (BOT) - 48.72
  • Gerald Drummond (CRC) - 48.81
  • Owe Fischer-Breiholz (GER) - 48.81
  • Roshawn Clarke (JAM) - 48.83
  • Alastair Chalmers (GBR) - 48.86
  • Matic Ian Guček (SLO) - 48.92
Qualified for men’s 1500m finals at World Athletics Championships

  • Niels Laros (NED) - 3:35.50
  • Josh Kerr (GBR) - 3:35.53
  • Jake Wightman (GBR) - 3:35.56
  • Timothy Cheruiyot (KEN) - 3:35.61
  • Andrew Coscoran (IRL) - 3:35.65
  • Samuel Pihlström (SWE) - 3:35.71
  • Reynold Cheruiyot (KEN) - 3:36.64
  • Adrián Ben (ESP) - 3:36.78
  • Isaac Nader (POR) - 3:36.86
  • Jonah Koech (USA) - 3:36.89
  • Neil Gourley (GBR) - 3:36.93

3000m Steeplechase medalists

  1. Geordie Beamish (NZL) - 8:33.88
  2. Soufiane El Bakkali (MAR) - 8:33.95
  3. Edmund Serem (KEN) - 8:34.56
Qualified for Hammer Throw finals

  • Ethan Katzberg (CAN) - 81.85
  • Paweł Fajdek (POL) - 78.78
  • Merlin Hummel (GER) - 78.54
  • Bence Halász (HUN) - 78.42
  • Eivind Henriksen (NOR) - 77.70
  • Rudy Winkler (USA) - 77.46
  • Thomas Mardal (NOR) - 77.34
  • Mykhaylo Kokhan (UKR) - 77.33
  • Ármin Szabados (HUN) - 77.20

Qualified for long jump finals at World Athletics Championships

  • Tajay Gayle (JAM) - 8.28
  • Lester Lescay (ESP) - 8.21
  • Miltiadis Tentoglou (GRE) - 8.17
  • Nikaoli Williams (JAM) - 8.15
  • Jaime Guerra (ESP) - 8.13
  • Thobias Montler (SWE) - 8.11
  • Bozhidar Sarâboyukov (BUL) - 8.10
  • Yuhao Shi (CHN) - 8.08
  • Mattia Furlani (ITA) - 8.07
  • Isaac Grimes (USA) - 8.04
  • Simon Ehammer (SUI) - 7.99
  • Mingkun Zhang (CHN) - 7.98
Pole vault medalists

  1. Armand Duplantis (SWE) - 6.30
  2. Emmanouil Karalis (GRE) - 6.00
  3. Kurtis Marschall (AUS) - 5.95

Marathon medalists

  1. Alphonce Felix Simbu (TAN) - 2:09:48
  2. Amanal Petros (GER) - 2:09:48
  3. Iliass Aouani (ITA) - 2:09:53

Women’s events results at 2025 World Athletics Championships

100m hurdles medalists

  1. Ditaji Kambundji (SUI) - 12.24
  2. Tobi Amusan (NGR) - 12.29
  3. Grace Stark (USA) - 12.34

Qualified for 400m hurdles semi-finals at World Athletics Championships

  • Jasmine Jones (USA) - 53.18
  • Anna Cockrell (USA) - 53.63
  • Andrenette Knight (JAM) - 53.74
  • Femke Bol (NED) - 53.75
  • Dalilah Muhammad (USA) - 53.80
  • Emma Zapletalová (SVK) - 54.15
  • Shiann Salmon (JAM) - 54.21
  • Alice Muraro (ITA) - 54.36
  • Fatoumata Binta Diallo (POR) - 54.54
  • Emily Newnham (GBR) - 54.59
  • Gianna Woodruff (PAN) - 54.60
  • Jiadie Mo (CHN) - 54.63
  • Amalie Iuel (NOR) - 54.65
  • Ayomide Folorunso (ITA) - 54.67
  • Naomi Van Den Broeck (BEL) - 54.70
  • Elena Keletý (GER) - 54.74
  • Daniela Ledecká (SVK) - 54.86
  • Eileen Demes (GER) - 55.03
  • Paulien Couckuyt (BEL) - 55.08
  • Rebecca Sartori (ITA) - 55.11
  • Kemi Adekoya (BRN) - 55.15
  • Sarah Carli (AUS) - 55.24
  • Tia-Adana Belle (BAR) - 55.27
  • Zenéy van der Walt (RSA) - 55.32
3000m Steeplechase who qualified for finals at World Athletics Championships

  • Peruth Chemutai (UGA) - 9:07.68
  • Doris Lemngole (KEN) - 9:08.97
  • Lomi Muleta (ETH) - 9:12.20
  • Lea Meyer (GER) - 9:13.18
  • Faith Cherotich (KEN) - 9:13.95
  • Norah Jeruto (KAZ) - 9:14.25
  • Elise Thorner (GBR) - 9:14.37
  • Flavie Renouard (FRA) - 9:14.69
  • Lexy Halladay (USA) - 9:15.06
  • Kaylee Mitchell (USA) - 9:15.52
  • Winfred Yavi (BRN) - 9:15.63
  • Marwa Bouzayani (TUN) - 9:15.68
  • Sembo Almayew (ETH) - 9:15.84
  • Gesa Felicitas Krause (GER) - 9:16.76
  • Angelina Napoleon (USA) - 9:18.03
Qualified for pole vault finals

  • Juliana de Menis Campos (BRA) - 4.60
  • Imogen Ayris (NZL) - 4.60
  • Sandi Morris (USA) - 4.60
  • Angelica Moser (SUI) - 4.60
  • Tina Šutej (SLO) - 4.60
  • Amanda Moll (USA) - 4.60
  • Eliza McCartney (NZL) - 4.60
  • Katie Moon (USA) - 4.60
  • Roberta Bruni (ITA) - 4.60
  • Chunge Niu (CHN) - 4.60
  • Amálie Švábíková (CZE) - 4.60
  • Marie-Julie Bonnin (FRA) - 4.60
  • Hana Moll (USA) - 4.60
  • Olivia McTaggart (NZL) - 4.60

Hammer Throw Medalists at World Athletics Championships

  1. Camryn Rogers (CAN) - 80.51
  2. Jie Zhao (CHN) - 77.60
  3. Jiale Zhang (CHN) - 77.10
