World Wrestling Championships 2025: Complete schedule, order of events, how and where to watch

The World Wrestling Championships 2025 has almost arrived, as it is all set to take place from September 13 to 21 in Zagreb, Croatia. With a lineup of great wrestlers, including Olympic and World medalists, the championships are going to be a treat to watch for the spectators.
A total of 900 wrestlers are gearing up to lock horns with their competitors in their respective weight classes, and among these, around 326 wrestlers are registered to compete in the freestyle event. The event will feature multiple events that will witness exciting brackets among stellar athletes.
From renowned faces to fresh ones, the World Wrestling Championships is all set to welcome them. From Spencer Lee to Kyle Snyder to Zahid Valencia, a set of top-notch wrestling stars are gearing up to deliver notable performances during the championships.
Schedule and order of events of the World Wrestling Championships 2025
Let's have a look at the arrangement of the World Wrestling Championships 2025, showcasing the schedule and the order of events:
Saturday, September 13
Eastern- Qualification rounds - 4:30am
- Men's freestyle 61kg
- Men's freestyle 70kg
- Men's freestyle 86kg
- Men's freestyle 125kg
Eastern- Semifinals - 1:00pm
- Men's freestyle 61kg
- Men's freestyle 70kg
- Men's freestyle 86kg
- Men's freestyle125kg
Sunday, September 14
Eastern - Qualification rounds - 4:30am
- Men's freestyle 57kg
- Men's freestyle 74kg
- Men's freestyle 79kg
- Men's freestyle 92kg
- Repechage Men's freestyle 61kg
- Repechage Men's freestyle 70kg
- Repechage Men's freestyle 86kg
- Repechage Men's freestyle 125kg
Eastern - Semifinals - 10:30am
- Men's freestyle 57kg
- Men's freestyle 74kg
- Men's freestyle 79kg
- Men's freestyle 92kg
Eastern - Medal Matches - 12:00pm (finals)
- Men's freestyle 61kg
- Men's freestyle 70kg
- Men's freestyle 86kg
- Men's freestyle 125kg
Monday, September 15
Eastern - Qualification rounds - 4:30am
- Men's freestyle 65kg
- Men's freestyle 97kg
- Women's freestyle 55kg
- Women's freestyle 59kg
- Repechage Men's freestyle 57kg
- Repechage Men's freestyle 74kg
- Repechage Men's freestyle 79kg
- Repechage Men's freestyle 92kg
Eastern - Semifinals - 10:00am
- Men's freestyle 65kg
- Men's freestyle 97kg
- Women's freestyle 55kg
- Women's freestyle 59kg
Eastern - Medal Matches - 12:00pm (finals)
- Men's freestyle 57kg
- Men's freestyle 74kg
- Men's freestyle 79kg
- Men's freestyle 92kg
Tuesday, September 16
Eastern - Qualification rounds- 4:30am
- Women's freestyle 50kg
- Women's freestyle 57kg
- Women's freestyle 65kg
- Women's freestyle 76kg
- Repechage Men's freestyle 65kg
- Repechage Men's freestyle 97kg
- Repechage women's freestyle 55kg
- Repechage women's freestyle 59kg
Eastern - Semifinals - 10:30am
- Women's freestyle 50kg
- Women's freestyle 57kg
- Women's freestyle 65kg
- Women's freestyle 76kg
Eastern- Medal matches - 12:00pm (finals)
- Women's freestyle 50kg
- Women's freestyle 57kg
- Women's freestyle 65kg
- Women's freestyle 76kg
Thursday, September 18
Eastern - Qualification rounds - 4:30am
- Greco 55kg
- Greco 77kg
- Greco 82kg
- Greco 130kg
- Repechage women's freestyle 53kg
- Repechage women's freestyle 62kg
- Repechage women's freestyle 68kg
- Repechage women's freestyle 72kg
Eastern- Semifinals - 10:30am
- Greco 55kg
- Greco 77kg
- Greco 82kg
- Greco 130kg
Eastern - Medal matches - 12:00pm (finals)
- Women's freestyle 53kg
- Women's freestyle 62kg
- Women's freestyle 68kg
- Women's freestyle 72kg
Friday, September 19
Eastern - Qualification rounds - 4:30am
- Greco 60kg
- Greco 72kg
- Greco 97kg
- Repechage Greco 55kg
- Repechage Greco 77kg
- Repechage Greco 82kg
- Repechage Greco 130kg
Eastern- Semifinals - 10:45am
- Greco 60kg
- Greco 72kg
- Greco 97kg
Eastern - Medal matches - 12:00pm (finals)
- Greco 55kg
- Greco 77kg
- Greco 82kg
- Greco 130kg
Saturday, September 20
Eastern - Qualification rounds - 4:30am
- Greco 63kg
- Greco 67kg
- Greco 87kg
- Repechage Greco 60kg
- Repechage Greco 72kg
- Repechage Greco 97kg
Eastern- Semifinals - 10:45am
- Greco 63kg
- Greco 67kg
- Greco 87kg
Eastern - Medal matches - 12:00pm (finals)
- Greco 60kg
- Greco 72kg
- Greco 97kg
Sunday, September 21
Eastern - Repechage Greco - 10:30am
- 63kg
- 67kg
- 87kg
Eastern - Medal matches - 12:00pm (finals)
- Greco 63kg
- Greco 67kg
- Greco 87kg
How and where to watch the World Wrestling Championships 2025
The wrestling enthusiasts can watch the World Wrestling Championships 2025 at FloWrestling and the FloSports app. The event will also be live on the United World Wrestling website.