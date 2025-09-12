World Wrestling Championships 2025: Complete schedule, order of events, how and where to watch

The World Wrestling Championships 2025 has almost arrived, as it is all set to take place from September 13 to 21 in Zagreb, Croatia. With a lineup of great wrestlers, including Olympic and World medalists, the championships are going to be a treat to watch for the spectators.

A total of 900 wrestlers are gearing up to lock horns with their competitors in their respective weight classes, and among these, around 326 wrestlers are registered to compete in the freestyle event. The event will feature multiple events that will witness exciting brackets among stellar athletes.

From renowned faces to fresh ones, the World Wrestling Championships is all set to welcome them. From Spencer Lee to Kyle Snyder to Zahid Valencia, a set of top-notch wrestling stars are gearing up to deliver notable performances during the championships.

Schedule and order of events of the World Wrestling Championships 2025

Let's have a look at the arrangement of the World Wrestling Championships 2025, showcasing the schedule and the order of events:

Saturday, September 13

Eastern- Qualification rounds - 4:30am

Men's freestyle 61kg Men's freestyle 70kg Men's freestyle 86kg Men's freestyle 125kg

Eastern- Semifinals - 1:00pm

Men's freestyle 61kg Men's freestyle 70kg Men's freestyle 86kg Men's freestyle125kg

Sunday, September 14

Eastern - Qualification rounds - 4:30am

Men's freestyle 57kg Men's freestyle 74kg Men's freestyle 79kg Men's freestyle 92kg Repechage Men's freestyle 61kg Repechage Men's freestyle 70kg Repechage Men's freestyle 86kg Repechage Men's freestyle 125kg

Eastern - Semifinals - 10:30am

Men's freestyle 57kg Men's freestyle 74kg Men's freestyle 79kg Men's freestyle 92kg

Eastern - Medal Matches - 12:00pm (finals)

Men's freestyle 61kg Men's freestyle 70kg Men's freestyle 86kg Men's freestyle 125kg

Monday, September 15

Eastern - Qualification rounds - 4:30am

Men's freestyle 65kg Men's freestyle 97kg Women's freestyle 55kg Women's freestyle 59kg Repechage Men's freestyle 57kg Repechage Men's freestyle 74kg Repechage Men's freestyle 79kg Repechage Men's freestyle 92kg

Eastern - Semifinals - 10:00am

Men's freestyle 65kg Men's freestyle 97kg Women's freestyle 55kg Women's freestyle 59kg

Eastern - Medal Matches - 12:00pm (finals)

Men's freestyle 57kg Men's freestyle 74kg Men's freestyle 79kg Men's freestyle 92kg

Tuesday, September 16

Eastern - Qualification rounds- 4:30am

Women's freestyle 50kg Women's freestyle 57kg Women's freestyle 65kg Women's freestyle 76kg Repechage Men's freestyle 65kg Repechage Men's freestyle 97kg Repechage women's freestyle 55kg Repechage women's freestyle 59kg

Eastern - Semifinals - 10:30am

Women's freestyle 50kg Women's freestyle 57kg Women's freestyle 65kg Women's freestyle 76kg

Eastern- Medal matches - 12:00pm (finals)

Women's freestyle 50kg Women's freestyle 57kg Women's freestyle 65kg Women's freestyle 76kg

Thursday, September 18

Eastern - Qualification rounds - 4:30am

Greco 55kg Greco 77kg Greco 82kg Greco 130kg Repechage women's freestyle 53kg Repechage women's freestyle 62kg Repechage women's freestyle 68kg Repechage women's freestyle 72kg

Eastern- Semifinals - 10:30am

Greco 55kg Greco 77kg Greco 82kg Greco 130kg

Eastern - Medal matches - 12:00pm (finals)

Women's freestyle 53kg Women's freestyle 62kg Women's freestyle 68kg Women's freestyle 72kg

Friday, September 19

Eastern - Qualification rounds - 4:30am

Greco 60kg Greco 72kg Greco 97kg Repechage Greco 55kg Repechage Greco 77kg Repechage Greco 82kg Repechage Greco 130kg

Eastern- Semifinals - 10:45am

Greco 60kg Greco 72kg Greco 97kg

Eastern - Medal matches - 12:00pm (finals)

Greco 55kg Greco 77kg Greco 82kg Greco 130kg

Saturday, September 20

Eastern - Qualification rounds - 4:30am

Greco 63kg Greco 67kg Greco 87kg Repechage Greco 60kg Repechage Greco 72kg Repechage Greco 97kg

Eastern- Semifinals - 10:45am

Greco 63kg Greco 67kg Greco 87kg

Eastern - Medal matches - 12:00pm (finals)

Greco 60kg Greco 72kg Greco 97kg

Sunday, September 21

Eastern - Repechage Greco - 10:30am

63kg 67kg 87kg

Eastern - Medal matches - 12:00pm (finals)

Greco 63kg Greco 67kg Greco 87kg

How and where to watch the World Wrestling Championships 2025

The wrestling enthusiasts can watch the World Wrestling Championships 2025 at FloWrestling and the FloSports app. The event will also be live on the United World Wrestling website.

