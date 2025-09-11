World Wrestling Championships 2025 Men's Freestyle : Complete entry list and seedings 

The World Wrestling Championships 2025 will welcome Olympic and World medalists and emerging stars battling it out for the World title for the first time in Zagreb, Croatia, from September 13-21, 2025. 326 wrestlers have entered the freestyle event, and nearly 900 wrestlers in total are ready to be in contention.
In the 57kg weight class, Spencer Lee, who won the silver medal at the 2024 Paris Olympics, will headline the roster. Widely considered as one of the dominant wrestlers in college athletics, Lee bagged two Dan Hedge Trophies and a James E. Sullivan Award, but will head to the World Championships for his first senior World title.
On the other hand, in the 97kg category, Kyle Snyder will cement his status as the most prominent in his weight class. He boasts an Olympic gold medal, multiple World medals, and massive success at the NCAA Championships. Zahid Valencia has also geared up to improve on his 2023 Worlds performance.
Let's take a look at the complete entry list and seedings of men's freestyle for the 2025 World Wrestling Championships.
World Wrestling Championships 2025 - Complete entry list
#57kg weight class
Spencer LEE (USA)
Roman BRAVO YOUNG (MEX)
Gulomjon ABDULLAEV (UZB)
Islam BAZARGANOV (AZE)
Salah KATEB (ALG)
Arsen HARUTYUNYAN (ARM)
Ivaylo TISOV (BUL)
Munkh Erdene BATKHUYAG (MGL)
Garette SAUNDERS (CAN)
Chengtao WANG (CHN)
AMAN (IND)
Roland TAMBI NFORSONG (CMR)
Rabby KILANDI (COD)
Peter HAMMER CUDE (CRC)
Guesseppe REA VILLARROEL (ECU)
Roberti DINGASHVILI (GEO)
Bekzat ALMAZ UULU (KGZ)
Niklas STECHELE (GER)
Ali Hossein MOMENI (IRI)
Husein ALBEHADILALBORS (IRQ)
Rin SAKAMOTO (JPN)
Darian CRUZ (PUR)
Adilet ALMUKHAMEDOV (KAZ)
Sunggwon KIM (KOR)
Vladimir EGOROV (MKD)
Chongsong HAN (PRK)
Azamat TUSKAEV (SRB)
Thomas EPP (SUI)
Aiaal BELOLYUBSKII (TJK)
Yusuf DEMIR (TUR)
Vladyslav ABRAMOV (UKR)
Musa MEKHTIKHANOV (UWW)
Aryan TSIUTRYN (UWW)
Seeded wrestlers
- USA - Spencer LEE
- UZB – Gulomjon ABDULLAEV
- IND – AMAN
- MEX – Roman BRAVO YOUNG
- PUR – Darian CRUZ
- KGZ – Bekzat ALMAZ UULU
- AZE – Islam BAZARGANOV
- MGL – Munkh Erdene BATKHUYAG
#61kg weight class
Zelimkhan ABAKAROV (ALB)
Manvel KHNDZRTSYAN (ARM)
Georgii OKOROKOVV (AUS)
Nils LEUTERT (SUI)
Zezhong SUN (CHN)
Ndjidda BOUBA (CMR)
Godefroid KALUBI (COD)
Joshua KRAMER (ECU)
Dzmitry SHAMELA (UWW)
Nuraddin NOVRUZOV (AZE)
UDIT (IND)
Ahmad JAVAN (IRI)
Simone PIRODDU (ITA)
Assylzhan YESSENGELDI (KAZ)
Leomid COLESNIC (MDA)
Taiyrbek ZHUMASHBEK UULU (KGZ)
Sangboum HAN (KOR)
Takara SUDA (JPN)
Tuvshintulga TUMENBILEG (MGL)
Besir ALILI (MKD)
Ali ABURUMAILA (PLE)
Zavur UGUEV (UWW)
Kum Hyok KIM (PRK)
Dylan SHAWVER (PUR)
Emrah ORMANOGLU (TUR)
Kamil KERYMOV (UKR)
Jaxen FORREST (USA)
Giorgi GONIASHVILI (GEO)
Ibrahim GUZAN (YEM)
Seeded wrestlers
- UWW - Zavur UGUEV
- AZE - Nuraddin NOVRUZOV (AZE)
- GEO - Giorgi GONIASHVILI (GEO)
- JPN - Takara SUDA (JPN)
- IND - UDIT (IND)
- MDA - Leomid COLESNIC (MDA)
- UWW - Dzmitry SHAMELA (UWW)
- SUI - Nils LEUTERT (SUI)
#65kg weight class
Chouaib SAHRAOUI (ALG)
Ayub MUSAEV (BEL)
Ibragim IBRAGIMOV (UWW)
Alibeg ALIBEGOV (BRN)
Mikyay NAIM (BUL)
Peiman BIABANI (CAN)
Tao WEI (CHN)
Roland KALAMBAYI (COD)
Goderdzi DZEBISASHVILI (GEO)
Nico MEGERLE (GER)
Mohammed KAREEM (IRQ)
Colin REALBUTO (ITA)
Nachyn KUULAR (KAZ)
Ikromzhon KHADZHIMURODOV (KGZ)
Junsik YUN (KOR)
Maxim SACULTAN (MDA)
Gantulga BATBAATAR (MGL)
Ali RAHIMZADA (AZE)
Stephen IZOLO (NGR)
Sebastian RIVERA (PUR)
Abdullah ASSAF (PLE)
Krzysztof BIENKOWSKI (POL)
Kwang Jin KIM (PRK)
Daniel SANDU (ROU)
SUJEET (IND)
Nino LEUTERT (SUI)
Abdulmazhid KUDIEV (TJK)
Cavit ACAR (TUR)
Vazgen TEVANYAN (ARM)
Andrii BILIICHUK (UKR)
Rahman AMOUZAD (IRI)
Real WOODS (USA)
Islam GUSEINOV (UWW)
Umidjon JALOLOV (UZB)
Kotaro KIYOOKA (JPN)
Wilfredo RODRIGUEZ (VEN)\
Khamzat ARSAMERZOUEV (FRA)
Seeded wrestlers
- IRI - Rahman AMOUZAD
- JPN - Kotaro KIYOOKA
- ARM - Vazgen TEVANYAN (ARM)
- AZE - Ali RAHIMZADA (AZE)
- FRA - Khamzat ARSAMERZOUEV (FRA)
- PUR - Sebastian RIVERA (PUR)
- UWW - Ibragim IBRAGIMOV
- IND - SUJEET
#70kg weight class
Islam DUDAEV (ALB)
Shannon HANNA (BAH)
Mihail GEORGIEV (BUL)
Kanan HEYBATOV (AZE)
Michael ZALE (CAN)
Iszmail MUSZUKAJEV (HUN)
Jorge GATICA (CHI)
Shuang CHEN (CHN)
Gabriel MUANDA (COD)
Anthony WESLEY (CPV)
ROHIT (IND)
Nurkozha KAIPANOV (KAZ)
Amirmohammad YAZDANI (IRI)
Akaki KEMERTELIDZE (GEO)
Mohammed KAREEM (IRQ)
Ernazar AKMATALIEV (KGZ)
Yongseok JEONG (KOR)
Tulga TUMUR OCHIR (MGL)
Viktor VOINOVIC (SRB)
Vasile DIACON (MDA)
Yoshinosuke AOYAGI (JPN)
Viktor RASSADIN (TJK)
Arman ANDREASYAN (ARM)
Khairiddine BEN TLILI (TUN)
Haydar YAVUZ (TUR)
Oleksii BORUTA (UKR)
PJ DUKE (USA)
Saiyn KAZYRYK (UWW)
Begijon KULDASHEV (UZB)
Austin GOMEZ (MEX)
Seeded wrestlers
- JPN - Yoshinosuke AOYAGI
- GEO - Akaki KEMERTELIDZE
- KAZ - Nurkozha KAIPANOV
- AZE - Kanan HEYBATOV
- ARM - Arman ANDREASYAN
- MEX - Austin GOMEZ
- MDA - Vasile DIACON
- HUN - Iszmail MUSZUKAJEV
#74kg weight class
Hrayr ALIKHANYAN (ARM)
Turan BAYRAMOV (AZE)
Magomedrasul ASLUEV (BRN)
Ibragim VELIEV (BEL)
Renato DA SILVA (BRA)
Ramazan RAMAZANOV (BUL)
Adam THOMSON (CAN)
BATUQINGGELE (CHN)
Norvil BUKASA (COD)
Vedran LUKETIN (CRO)
Orozobek TOKTOMAMBETOV (KGZ)
Mohammad MOTTAGHINIA (ESP)
Vikash KUMAR (IND)
Luca FINIZIO (ITA)
Kota TAKAHASHI (JPN)
Alibek ABDIKASSYMOV (KAZ)
Daegil HAN (KOR)
Egzon XHONI (KOS)
Murad KURAMAGOMEDOV (HUN)
Yones EMAMI (IRI)
Ion MARCU (MDA)
Cristian SANTIAGO (MEX)
Tugsjargal ERDENEBAT (MGL)
Rasul SHAPIEV (MKD)
Taimuraz SALKAZANOV (SVK)
Kamil RYBICKI (POL)
David CARR (USA)
Ok Chol HAN (PRK)
Soner DEMIRTAS (TUR)
Ivan KUSYAK (UKR)
Vitali IHNATOVICH (UWW)
Zaurbek SIDAKOV (UWW)
Chermen VALIEV (ALB)
Mirzo KHAYITOV (UZB)
Anthony MONTERO (VEN)
Giorgi ELBAKIDZE (GEO)
Seeded wrestlers
- ALB - Chermen VALIEV (ALB)
- SVK - Taimuraz SALKAZANOV (SVK)
- IRI - Yones EMAMI (IRI)
- KGZ - Orozobek TOKTOMAMBETOV (KGZ)
- HUN - Murad KURAMAGOMEDOV (HUN)
- GEO - Giorgi ELBAKIDZE (GEO)
- BRN - Magomedrasul ASLUEV (BRN)
- USA - David CARR (USA)
#79kg weight class
Dzhabrail GADZHIEV (AZE)
Patrik LEDER (CAN)
Tu Erxun AHEIYOU (CHN)
Andy MUKENDI (COD)
Marko NIKOLIC (CRO)
Georgios KOUGIOUMTSIDIS (GRE)
AMIT (IND)
Bolat SAKAYEV (KAZ)
Bumgue SEO (KOR)
Alans AMIROVS (LAT)
Vlad STRATAN (MDA)
Dejan MITROV (MKD)
Michael LABRIOLA (PUR)
Magomet EVLOEV (TJK)
Iakub SHIKHDZHAMALOV (ROU)
Alfred DANIEL (SLE)
Zelimkhan KHADJIEV (FRA)
Suldkhuu OLONBAYAR (MGL)
Azymberdi SAPAROV (TKM)
Ibrahim YAPRAK (TUR)
Mohammad NOKHODI (IRI)
Vasyl MYKHAILOV (UKR)
Akhsarbek GULAEV (SVK)
Levi HAINES (USA)
Ryunosuke KAMIYA (JPN)
Akhmed USMANOV (UWW)
Vladimeri GAMKRELIDZE (GEO)
Seeded wrestlers
- SVK - Akhsarbek GULAEV
- MGL - Suldkhuu OLONBAYAR
- GEO - Vladimeri GAMKRELIDZE
- TJK - Magomet EVLOEV
- IRI - Mohammad NOKHODI
- BRN - Khidir SAIPUDINOV
- FRA - Zelimkhan KHADJIEV
- JPN - Ryunosuke KAMIYA
#86kg weight class
Fateh BENFERDJALLAH (ALG)
Rakhim MAGAMADOV (FRA)
Simon MARCHL (AUT)
Hade AYIDUSI (CHN)
Matteo MONTEIRO FURTADO (CPV)
Kreso SKUGOR (CRO)
Ahmed MAHMOUD (EGY)
Zahid VALENCIA (USA)
Gabriel IGLESIAS RAMOS (ESP)
Joshua MORODION (GER)
Mukul DAHIYA (IND)
Kamran GHASEMPOUR (IRI)
Azamat DAULETBEKOV (KAZ)
Mahamedkhabib KADZIMAHAMEDAU (UWW)
Mukhammad ABDULLAEV (KGZ)
Gyeongyeon LEE (KOR)
Tariel GAPHRINDASHVILI (GEO)
Ivars SAMUSONOK (LAT)
Paulius LESCAUSKAS (LTU)
Traian CAPATINA (MDA)
Batbilguun NAADAMBAT (MGL)
Cezary SADOWSKI (POL)
Osman GOCEN (TUR)
Ethan RAMOS (PUR)
Arsenii DZHIOEV (AZE)
Weng CHOW (SGP)
Hayato ISHIGURO (JPN)
Boris MAKOEV (SVK)
Mukhammed ALIIEV (UKR)
Ibragim KADIEV (UWW)
Seeded wrestlers
- TUR - Osman GOCEN
- AZE - Arsenii DZHIOEV
- UWW - Mahamedkhabib KADZIMAHAMEDAU
- GEO - Tariel GAPHRINDASHVILI
- USA - Zahid VALENCIA
- FRA - Rakhim MAGAMADOV
- JPN - Hayato ISHIGURO
- MGL - Batbilguun NAADAMBAT
#92kg weight class
Benjamin GREIL (AUT)
Magomed SHARIPOV (BRN)
Benjamin HONIS (ITA)
Ahmed BATAEV (BUL)
Andrew JOHNSON (CAN)
Hua ZE (CHN)
Trent HIDLAY (USA)
Cedric ABOSSOLO (CMR)
Barthelemy TSHOSHA (COD)
Deepak PUNIA (IND)
Lars SCHAEFLE (GER)
Uri KALASHNIKOV (ISR)
Takashi ISHIGURO (JPN)
Kamil KURUGLIYEV (KAZ)
Gwanuk KIM (KOR)
Andrian GROSUL (MDA)
Demchigdorj TUMURBAATAR (MGL)
Amirhossein FIROUZPOUR (IRI)
Miriani MAISURADZE (GEO)
Redjep HAJDARI (MKD)
Batyrbek TSAKULOV (SVK)
Samuel SCHERRER (SUI)
Dauren KURUGLIEV (GRE)
Alperen TOKGOZ (TUR)
Ivan CHORNOHUZ (UKR)
Amanula GADZHIMAGOMEDOV (UWW)
Yaraslau IADKOUSKI (UWW)
Osman NURMAGOMEDOV (AZE)
Seeded wrestlers
- GEO - Miriani MAISURADZE (GEO)
- ITA - Benjamin HONIS (ITA)
- SVK - Batyrbek TSAKULOV (SVK)
- AZE - Osman NURMAGOMEDOV (AZE)
- GRE - Dauren KURUGLIEV (GRE)
- IRI - Amirhossein FIROUZPOUR (IRI)
- GER - Lars SCHAEFLE (GER)
- USA - Trent HIDLAY (USA)
#97kg weight class
Akhmed MAGAMAEV (BUL)
Nishan Preet RANDHAWA (CAN)
Awusayiman HABILA (CHN)
Filip HUKLEK (CRO)
Magomedkhan MAGOMEDOV (AZE)
Arturo SILOT TORRES (CUB)
Adlan VISKHANOV (FRA)
Ertugrul AGCA (GER)
VICKY (IND)
Arash YOSHIDA (JPN)
Rizabek AITMUKHAN (KAZ)
Juhwan SEO (KOR)
Domantas PAULIUSCENKO (LTU)
Radu LEFTER (MDA)
Givi MATCHARASHVILI (GEO)
Gankhuyag GANBAATAR (MGL)
Magomedgadji NUROV (MKD)
Adam JAKSIK (SVK)
Shatlyk HEMELYAYEV (TKM)
Resul GUNE (TUR)
Kyle SNYDER (USA)
Amirali AZARPIRA (IRI)
Akhmed TAZHUDINOV (BRN)
Zbigniew BARANOWSKI (POL)
David MCHEDLIDZE (UKR)
Aliaksandr HUSHTYN (UWW)
Magomed KURBANOV (UWW)
Richard VEGH (HUN)
Cristian SARCO (VEN)
Seeded wrestlers
- BRN - Akhmed TAZHUDINOV
- GEO - Givi MATCHARASHVILI
- USA - Kyle SNYDER
- AZE - Magomedkhan MAGOMEDOV
- IRI - Amirali AZARPIRA
- POL - Zbigniew BARANOWSKI
- JPN - Arash YOSHIDA
- HUN - Richard VEGH
#125kg weight class
Johannes LUDESCHER (AUT)
Gabriel DE SOUSA (BRA)
Alen KHUBULOV (BUL)
BUHEEERDUN (CHN)
Filip KOSCIC (CRO)
Mohsen SIYAR (GER)
Azamat KHOSONOV (GRE)
Rajat RUHAL (IND)
Taiki YAMAMOTO (JPN)
Amir Hossein ZARE (IRI)
Alisher YERGALI (KAZ)
Lkhagvagerel MUNKHTUR (MGL)
Gyeongmin KIM (KOR)
Dzianis KHRAMIANKOU (UWW)
Dmitrii DUSCOV (MDA)
Jonovan SMITH (PUR)
Omar SAREM (ROU)
Solomon MANASHVILI (GEO)
Zyyamuhammet SAPAROV (TKM)
Hakan BUYUKCINGIL (TUR)
Giorgi MESHVILDISHVILI (AZE)
Murazi MCHEDLIDZE (UKR)
Wyatt HENDRICKSON (USA)
Vlagyiszlav BAJCAJEV (HUN)
Robert BARAN (POL)
Abdulla KURBANOV (UWW)
Khasanboy RAKHIMOV (UZB)
Shamil SHARIPOV (BRN)
Seeded wrestlers
AZE - Giorgi MESHVILDISHVILI (AZE)
IRI - Amir Hossein ZARE (IRI)
UWW - Dzianis KHRAMIANKOU (UWW)
POL - Robert BARAN (POL)
MGL - Lkhagvagerel MUNKHTUR (MGL)
BRN - Shamil SHARIPOV (BRN)
No. 7 -- Solomon MANASHVILI (GEO)
No. 8 -- Vlagyiszlav BAJCAJEV (HUN)