Doha Diamond League 2021: Event timings, start lists, and live streaming details

The twenty-third edition of the annual Doha Diamond League will take place on 28th May 2021. It is the second meeting in the 2021 IAAF Diamond League series, which comprises a total of 32 events spread across 13 competitions with the final at Zurich in September. However, the Doha edition will consist of only 14 senior events.

The 2021 Doha Diamond League will witness some legendary Olympic figures like Shelly-Ann Fraser-Pryce (100m women), Justin Gatlin (200m men), and Sandra Perkovic (discus throw women) among others take center stage.

The 200m men, 1500m men, triple jump women, and 100m women disciplines will see its second meet of the 2021 Diamond League play out. Kenny Badnarek, Jakob Ingebrigsten, Shaniekka Rickets, and Dina Asher-Smith won gold medals respectively at the aforementioned events in the first meet at the British Grand Prix.

All the events will take place at the Suheim Bin Hamad Stadium in Doha without spectators, owing to the Covid-19 pandemic protocols. Athletes will be provided 8,7,6,5,4,3,2, and 1 point each for finishing in the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, and 8th positions respectively.

Event Timings of Doha Diamond League 2021

Pole Vault Women - 17:58 local (GMT+3)/ 14:58 GMT/ 20:28 IST/ 10:58 EST/ 07:58 PST/ 01:58 AEDT

400m B Men (non-Diamond League) - 18:23 local (GMT+3)/ 15:23 GMT/ 20:53 IST/ 11:23 EST/ 08:23 PST/ 02:23 AEDT

Discus Throw Women - 18:25 local (GMT+3)/ 15:25 GMT/ 20:55 IST/ 11:25 EST/ 08:25 PST/ 02:25 AEDT

800m B Men (non-Diamond League) - 18:33 local (GMT+3)/ 15:33 GMT/ 21:03 IST/ 11:33 EST/ 08:33 PST/ 02:33 AEDT

Triple Jump Women - 18:38 local (GMT+3)/ 15:38 GMT/ 21:08 IST/ 11:38 EST/ 08:38 PST/ 02:38 AEDT

100m Men (non-Diamond League) - 18:43 local (GMT+3)/ 15:43 GMT/ 21:13 IST/ 11:43 EST/ 08:43 PST/ 02:43 AEDT

400m Hurdles B Men (non-Diamond League) - 18:53 local (GMT+3)/ 15:53 GMT/ 21:23 IST/ 11:53 EST/ 08:53 PST/ 02:53 AEDT

400m Hurdles Men - 19:03 local (GMT+3)/ 16:03 GMT/ 21:33 IST/ 12:03 EST/ 09:03 PST/ 03:03 AEDT

High Jump Men - 19:05 local (GMT+3)/ 16:05 GMT/ 21:35 IST/ 12:05 EST/ 09:05 PST/ 03:05 AEDT

800m Women - 19:14 local (GMT+3)/ 16:14 GMT/ 21:44 IST/ 12:14 EST/ 09:14 PST/ 03:14 AEDT

1500m Men - 19:28 local (GMT+3)/ 16:28 GMT/ 21:58 IST/ 12:28 EST/ 09:28 PST/ 03:28 AEDT

200m Men - 19:42 local (GMT+3)/ 16:42 GMT/ 22:12 IST/ 12:42 EST/ 09:42 PST/ 03:42 AEDT

Shot Put Men - 19:50 local (GMT+3)/ 16:50 GMT/ 22:20 IST/ 12:50 EST/ 09:50 PST/ 03:50 AEDT

3000m Steeplechase Women - 19:53 local (GMT+3)/ 16:53 GMT/ 22:23 IST/ 12:53 EST/ 09:53 PST/ 03:53 AEDT

800m Men - 20:14 local (GMT+3)/ 17:14 GMT/ 22:44 IST/ 13:14 EST/ 10:14 PST/ 04:14 AEDT

400m Men - 20:26 local (GMT+3)/ 17:26 GMT/ 22:56 IST/ 13:26 EST/ 10:26 PST/ 04:26 AEDT

100m Women - 20:38 local (GMT+3)/ 17:38 GMT/ 23:08 IST/ 13:38 EST/ 10:38 PST/ 04:38 AEDT

3000m Women - 20:48 local (GMT+3)/ 17:48 GMT/ 23:18 IST/ 13:48 EST/ 10:48 PST/ 04:48 AEDT

3000m Steeplechase Men (non-Diamond League) - 21:10 local (GMT+3)/ 18:10 GMT/ 23:40 IST/ 14:10 EST/ 11:10 PST/ 05:10 AEDT

Start Lists of Doha Diamond League 2021

Pole Vault Women

Angelica Bengtsson, Holly Bradshaw, Sandi Morris, Katie Nageotte, Alysha Newman, Anzhelika Sidorova, Katerina Stefanidi, Tina Sutej, Iryna Zhuk

400m B Men

Mohamed Moussa Abdulrahman, Rami Balti, Hussein Ibrahim Issaka, Mohamed Fares Jlassi, Kennedy Luchembe, Abdel Madjid Mohadjir, Ibrahim Mohammed Saleh, Ammar Ismail Yahia Ibrahim

Discus Throw Women

Valarie Allman, Whitney Ashley, Denia Caballero, Subenrat Insaeng, Nadine Muller, Yaime Perez, Sandra Perkovic, Marija Tolj, Claudine Vita

800m B Men

Khaled Mohamed Jaman Al Harbi, Ebrahim Al Zofairi, Abdessalem Ayouni, Musaeb Abdulrahman Balla, Khaled Benmahdi, Riadh Chenini, Mohamed Ali Gouaned, El Hafez Mahdi, Rabi Mohamoud Mubarak, Manuel Olmedo, Mostafa Smaili, Erik Sowinski, Mouad Zahafi

Triple Jump Women

Parinya Chuaimaroeng, Caterine Ibarguen, Thea Lafond, Keturah Orji, Paraskevi Papachristou, Shanieka Ricketts, Yulimar Rojas, Olga Rypakova, Olha Saladukha, Kimberly Williams

100m Men

Owaab Barrow, Mahmoud Hafiz Ibrahim, Mahamat Zakaria Khalid, Femi Ogunode, Tosin Ogunode, Kayhan Ozer, Mahamat Goubaye Youssouf, Saeed Othman Zamzoun Al-Absi

400m Hurdles B Men

Doudai Ismail Abakar, Amor Emed Abdulmajied, Ashraf Hussen Osman, Mahdi Pirjahan, Muhand Khamis Saifeldin, Mohamed Shaib, Mohamed Touati

400m Hurdles Men

Thomas Barr, Rai Benjamin, Yasmani Copello, Alison Dos Santos, David Kendziera, Kyron McMaster, Abderrahman Samba, Kenneth Selmon

High Jump Men

Hamdi Al Amin, Mutaz Essa Barshim, Trey Culver, Derek Drouin, Ilya Ivanyuk, Maksim Nedasekau, Andriy Protsenko, Brandon Starc, Donald Thomas, Jamal Wilson

800m Women

Habitam Alemu, Rababe Arafi, Natoya Goule, Hanna Green, Keely Hodgkinson, Hedda Hynne, Faith Kypyegon, Winnie Nanyondo, Noelie Yarigo

1500m Men

Mohamed Al Garni, Kalle Berglund, Bethwell Birgen, Timothy Cheruiyot, Hamza Driouch, Soufianne El Bakkali, Ryan Gregson, Vincent Kibet, Stewart McSweyn, Adam Ali Musab, Ronald Musagala, Matthew Ramsden, Timothy Sein, Erik Sowinski, Samuel Tefera

200m Men

Kenneth Bednarek, Aaron Brown, Arthur Cisse, Andre De Grasse, Justin Gatlin, Adam Gemili, Ramil Guliyev, Emmanuel Matadi

Shot Put Men

Konrad Bukowiecki, Mostafa Amr Hassan, Filip Mihaljevic, Armin Sinancevic, Tomas Stanek, Tomas Walsh, Zane Weir

3000m Steeplechase Women

Mekides Abebe, Marwa Bouzayani, Peruth Chemutai, Beatrice Chepkoech, Rosefline Chepngetich, Fancy Cherono, Emma Coburn, Luiza Gega, Genevieve Gregson, Norah Jeruto, Hyvin Kiyeng, Gesa Felicitas Krause, Marusa Mismas-Zrimsek, Lili Anna Toth, Winfred Mutile Yavi

800m Men

Adrian Ben, Jamal Hairane, Abdirahman Saeed Hassan, Wyclife Kinyamal, Ferguson Cheruiyot Rotich, Daniel Rowden, Tshepo Tshite, Amel Tuka, Cornelius Tuwei, Jamie Webb

400m Men

Mazen Moutan Al Yassin, Kevin Borlee, Kirani James, Fred Kerley, Michael Norman, Vernon Norwood, Ammar Ismail Yahia Ibrahim, Anthony Jose Zambrano

100m Women

Mudhawi Al Shammari, Hannah Cunliffe, Ajla Del Ponte, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Blessing Okagbare, Javianne Oliver, Kiara Parker, Marie-Josee Ta Lou

3000m Women

Camille Buscomb, Yasemin Can, Beatrice Chebet, Winny Chebet, Sheila Chelangat, Eva Cherono, Hawi Feysa, Siham Hilali, Margaret Chelimo Kipkemboi, Hellen Obiri, Lilian Kasait Rengeruk, Dominique Scott

3000m Steeplechase Men

Yaser Salem Bagharab, Abdelkarim Ben Zahra, Albert Chemutai, Moses Kibet Kipsang, Abdelaziz Merzougui, Hicham Sigueni, Bikala Tadese Takele, Mohamed Tindouft

Live Streaming Details of Doha Diamond League 2021

Qatar: AlKass Sports Channel

India: Wanda Diamond League Youtube/ Facebook

Canada: CBC

Australia: Fox Sports

USA: NBC Sports

United Kingdom: BBC

Caribbean Islands: Flow Sports

Africa: Supersport, Canal+