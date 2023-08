Best BGMI anime names (August 2023)

Many players love having anime names in Battlegrounds Mobile India (BGMI), as they are often catchy and unique. An intriguing name commands power and mystery. As the title gets more popular, players seek more and more memorable names for their accounts. This article provides several anime names for players to use.

Collection of anime names in BGMI as of August 2023

Listed below are anime names that you can use for your account in BGMI. These names embody strength, uniqueness, and versatility

Kairi Mizuno

Haruki Takashi

Aya Nakamura

Renjiro Tanaka

Emi Yoshida

Kaito Nakamura

Hana Suzuki

Yuto Kimura

Sora Yamamoto

Natsuki Saito

Akira Mori

Sakura Aoki

Riku Ito

Yumi Fujimoto

Kazuki Ishikawa Mio Hayashi

Hiroshi Nakagawa

Kaori Suzuki

Yukihiro Tanabe

Mei Nakamura

Daichi Takahashi

Aiko Nakajima

Yujiro Ono

Hikari Kobayashi

Ren Shibata

Yuna Sasaki

Haruto Kimura

Misaki Nishimura

Shinjiro Yamashita

Yui Nakano

Shota Taniguchi

Natsumi Ito

Tatsuya Nakayama

Ayumi Kato

Kazuki Suzuki

Kana Yamada

Ryuji Arai

Yuriko Kobayashi

Takeshi Ota

Maki Sato

Hiroko Ishida

Ryo Nakamura

Haruka Honda

Kota Matsumoto

Ayano Watanabe

Kento Hayashi

Rena Ito

Yukihiro Takahashi

Aya Nakano

Shota Kimura

Akari Kanno

Koji Tanaka

Hina Suzuki

Naoki Fujita

Misa Yamaguchi

Kazuki Tanigawa

Yui Nakamura

Riku Nakagawa

Yuna Morita

Taro Nakano

Ayaka Kobayashi

Kohei Ono

Hikari Saito

Daiki Takahashi

Nao Ito

Yuto Suzuki

Mari Yamamoto

Hiroshi Kato

Saki Nakajima

Ryo Ishikawa

Miku Hayashi

Ken Nakamura

Rena Tanaka

Shinya Nishimura

Mio Yamashita

Yukihiro Shibata

Emi Sasaki

Kaito Kimura

Yuna Nakano

Yuta Taniguchi

Aoi Suzuki

Daichi Tanaka

Rina Kato

Satoshi Nakamura

Yumi Nakajima

Sora Nishimura

Mizuki Yamada

Haru Ishida

Natsumi Suzuki

Kento Nakagawa

Nanami Hayashi

Ryo Kimura

Yuka Tanaka

Kenjiro Saito

Nozomi Nakano

Hiroki Kobayashi

Saki Watanabe

Takashi Yamamoto

Mai Nakamura

Kaito Mori

Rina Nakajima

Kazuki Nishimura

Akane Suzuki

Yuma Tanigawa

Aiko Nakano

Shun Yamashita

Nana Kimura

Daiki Taniguchi

Yui Nakajima

Kota Nakamura

Sora Hayashi

Riko Sato

Kazuki Shibata

Mio Kato

Yujiro Yamamoto

Emi Tanaka

Ren Suzuki

Hikari Nakagawa

Yuto Ishikawa

Kaori Hayashi

Ryo Kobayashi

Yuki Nakajima

Aya Suzuki

Takashi Tanaka

Nanami Saito

Haru Nakano

Natsuki Yamamoto

Kaito Nakamura

Saki Nishimura

Daichi Kimura

Mai Tanigawa

Kenjiro Shibata

Rina Kato

Hiroshi Nakajima

Rena Suzuki

Yuma Kobayashi

Yui Suzuki

Sora Tanaka

Riku Saito

Yuka Nakamura

Kazuki Hayashi

Ayumi Yamada

Kaito Ishida

Haruka Nakano

Yuto Nishimura

Mio Yamamoto

Satoshi Nakamura

Aya Nakajima

Ren Tanaka

Emi Suzuki

Requirements to change your name in BGMI

Changing your name in BGMI is a simple process. However, you should have a rename card in your inventory for this to work.

Buying a rename card can cost you UC (Unknown Cash), which can be purchased from the in-game store.