Assam Premier Club Championship 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The Assam Cricket Association is all set to host the fifth edition of the Assam Premier Club Championship. Many budding and talented cricketers across the state will have a chance to rub shoulders with experienced stars from Assam.

N.S.S.A, Sonari Town Club, Zenith C.C., Nirvana S.A., Club Triranga, Radial Club, Titabor CCC, India Club, Tengapara C.C., BDMTCC, Tinsukia Town Club, City Cricket Club are the participating teams in the tournament. Six teams each are divided into Group A and Group B.

Amingaon Cricket Ground, Guwahati will host all the matches of the competition. N.S.S.A, Sonari Town Club, Zenith C.C., Nirvana S.A., Club Triranga, Radial Club form Group A. Group B will have teams namely Titabor CCC, India Club, Tengapara C.C., BDMTCC, Tinsukia Town Club, City Cricket Club.

Assam Premier Club Championship, 2022: Schedule and Match Timings (In IST)

March 7, Monday

Radial Club vs Zenith CC, 12:30 PM

March 8, Tuesday

N.S.S.A vs Nirvana S.A, 9:00 AM

Sonari Town Club vs Radial Club Club, 1:00 PM

March 9, Wednesday

Triranga vs Zenith CC, 9:00 AM

N.S.S.A vs Sonari Town Club, 1:00 PM

March 10, Thursday

Nirvana S.A vs Sonari Town Club, 9:00 AM

Club Triranga vs N.S.S.A, 1:00 PM

March 11, Friday

Radial Club vs Club Triranga, 9:00 AM

Zenith CC vs Nirvana S.A, 1:00 PM

March 12, Saturday

N.S.S.A vs Zenith CC, 9:00 AM

Sonari Town Club vs Club Triranga, 1:00 PM

March 13, Sunday

Radial Club vs Nirvana S.A, 9:00 AM

Zenith CC vs Sonari Town Club, 1:00 PM

March 14, Monday

Club Triranga vs Nirvana S.A, 9:00 AM

N.S.S.A vs Radial Club, 1:00 PM

March 15, Tuesday

City Cricket Club vs India Club, 9:00 AM

Titabor CC vs BDMTCC, 1:00 PM

March 16, Wednesday

Tinsukia Town Club vs Tengapara CC, 9:00 AM

City Cricket Club vs Titabor CCC, 1:00 PM

March 17, Thursday

BDMTCC vs Tinsukia Town Club, 9:00 AM

India Club vs Tengapara CC, 1:00 PM

March 18, Friday

Tinsukia Town Club vs City Cricket Club, 9:00 AM

India Club vs Titabor CCC, 1:00 PM

March 19, Saturday

BDMTCC vs Tengapara CC, 9:00 AM

March 20, Sunday

City Cricket Club vs Tengapara CC, 9:00 AM

Titabor CCC, Tinsukia Town Club, 1:00 PM

March 21, Monday

BDMTCC vs India Club, 9:00 AM

Tengapara CC vs Titabor CCC, 1:00 PM

March 22, Tuesday

City Cricket Club vs BDMTCC, 9:00 AM

Tinsukia Town Club vs India Club, 1:00 PM

March 23, Wednesday

First semi-final, 9:00 AM

Second semi-final, 1:00 PM

March 24, Thursday

Final, 10:00 AM

Assam Premier Club Championship, 2022: Live Streaming

Fan Code will live stream the tournament for all fans in India.

Assam Premier Club Championship, 2022: Squads

N.S.S.A., Karimganj

Arijit Dutta, Monish Dey, Nayan Das, Satyabrat Kumar, Satyam Chetry, Bijoy Deb, Dhrubajyoti Das, Dipon Kumar Nath, Saurav Dey, Abhishek Thakuri (Wk), Dhrubendu Krishna Das (Wk), Juber Ahmed (Wk), Amanjit Daulagupu, Anirban Bhattacharjee, Bikash Chetri, Rahul Singh, Uday Shankar Das

Sonari Town Club, Charaideo

Rajnik Magar, Anup Bhujel, Bishal Saikia, Chow Khunlung, Jurikh Changmai, Konseng Gohain, Mujakir Ali, Pranjjal Paul, Protyush Bora, Pulkit Jain, Sambhav Agarwal, Sanjib Barman, Surojit Rajkonwar, Irfan Ansari, Satyam, Anup Baruah, Bishal Newar, Ridip Mohan, Rituraj Biswas

Zenith C.C., Goalpara

Ahar Ali, Jeet Mahanta, Joges Sarma, Kazi Zakaria, Kulodip Das, Mousam Rabha, Raja Das, Sasanka Das, Biju Kar, Bulbul Hassan, Debraj Shrestha, Golam Rabbani, Jyoti Medhi, Wahedus Zaman, Rajibul Hoque (Wk), Amrit Sarkar, Bhaskar Mahanta, Dianjeet Magar, Hirak Hazarika, Mohibul Haque, Saddam Hussain

Nirvana S.A., Biswanath

Dibash Hazarika, Dipankar Borah, Kallol Bhuyan, Kishan Rajak, Rahul Rajak, Aamir Noor, Ali Asarjo, Ganthal Jogeswar, Bhumij Siddartha, Baruah Abinash Rowniar (Wk), Shraban Kumar Khound (Wk), Bikash Kurmi, Daikho Das, Mintu Roy, Pawan Majhi, Ribach Chetry, Rohit Rowniar

Club Triranga, Barpeta

Bishal Saha, Denish Das, Habbibullah, Hrishikesh Das, Manash Gogoi, Pallavkumar Das, Pritam Debnath, Nilotpal Das, Nipujit Kalita, Parag Barman, Ranjan Bikash, Das Bikash, Ranjan Das (Wk), Gaurav Talukdar (Wk), Sandip Paul (Wk), Arup Das, Bhaskar Das, Hridip Deka, Hrishikesh Bharadwaz, Krishna Das, Pritish Ray, Sanjib Pathak

Radial Club, Nagaon

Arnab Borah, Debajit Boruah, Nick Das, Nilim Niraj Bora, Pranjit Bora, Priyangshu Dutta, Raj Bora, Subhan Paul, Asif Wasimul Haque, Falgu Pratim Bora, Mrinmoy Dutta, Nildipta Kashyap, Raj Agarwal, Nabajeet Ghosh (Wk), Saurav KR Saha (Wk), Arpan Dutta, Bichitra Baruah, Bikash Singh Nath, Bishal Das, Dhiraj Goswami, Rituraj Baruah

Titabor CCC, Titabor

Ananta Borah, Gobin Singh, Gonesh Sarmah, Parth Khakhlari, Prabin Das, Sujel Ahmed, Master Queen Kumar Thengal, Munti Hazarika, Rishav Dutta, Siddhant Das, Sunny Parashar, Bishwajit Sahu (Wk), Macklo Phukan (Wk), Probin Borah (Wk), Ananda Borah, Basanta Kaman, Dipankar Pachani, Edul Ali, Rishav Handique

India Club, Silchar

Neeraj Sharma, Prashant Kumar, Raihan Jomeel Mazumder, Raju Das, Rudrajeet Deka, Sunzow Brahma, Hrishab Dutta Mazumder (Wk), Parvej Musaraf, Pradip Sarkar, Samik Das, Sekhar Barman, Govinda Rajbangshi, Amar Kalita, Arman Khan, Parikshit Banik, Subhajit Paul

Tengapara C.C., Kokrajhar

Moina Basfor, Rahul Talukader, Ashim Das, Raja Karmakar, Raja Mallick, Samrat Biswas, Sayan Banerjee, Subhankar Ghosh, Sujit Nandi, Arnab Nath Sarkar (Wk), Mansoor Ali (Wk), Rohit Sen (Wk), Bishal Dey, Jothai Kumarkar, Prem Chouhan, Subham Das, Sumit Basfor, Utpal Ray, Uttam Basfor

BDMTCC, Tezpur

Diptesh Saha, Roshan Basfore, Sankuman Mahanta, Wasim Ahmed, Hirok Jyoti Deka, Kironjyoti Saikia, Rahul Sharma, Rajjakuddin Ahmed, Sumanta Jha, Anurag Talukdar (Wk), Gaurav Saikia (Wk), Naheen Islam (Wk), Abrar Akthar, Derhasa Boro, Musaddique Hussain, Rabi Chetri, Sidharth Sarmah

Tinsukia Town Club, Tinsukia

Abhilash Gogoi, Abhishek Kumar Singh, Affan Ahmed, Amit Sinha, Bishal Gupta, Nihar Narah, Riazuddin Ali, Shivam Mittal, Aman Chetry, Arman Singh, Ayush Agarwal, Likhil Sharma, Abir Chakraborty, Akash Chetri, Kalyan Gogoi, Pracheer Changmai, Rintu Kalita, Ritupan Phatowali, Santanu Dhar, Sunny Ahmed, Uttam Patauri

City Cricket Club, Guwahati

Moni Nath, Paul Kashyap, Rahul Hazarika, Rohan Hazarika, Abhijot Singh, Sidhu Dhritiman Deka, Hirok Jyoti Choudhury, Mit Rajkumar, Parviz Aziz, Romario Sharma, Sibsankar Roy, Angshuman Katoni (Wk), Hrishikesh Tamuli, Chinmoy Sharma, Dhritish Rahang, Ganesh Basfore, Mayukh Hazarika, Mrinmoy Deka, Om Prakash Mahanta, Shuhel Rahman, Tej

