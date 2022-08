Assam T20 Challengers Trophy 2022: Full schedule, squads, timings and live streaming details

The Assam Cricket Association (ACA) is all set to host the second edition of the Assam T20 Challengers Trophy, starting on August 24, Wednesday. The Brahmaputra Boys will enter the tournament as the defending champions, having defeated Barak Bravehearts by 22 runs in the previous edition's summit clash.

A total of six teams will participate in the event. Barak Bravehearts, Brahmaputra Boys, Dhing Patkai Riders, Kaziranga Heroes, Manas Tigers, and Subansiri Champs are the competing sides in this edition. The top four sides in the group stage will qualify for the semi-finals, from which the top two teams will enter the grand finale.

The final of the Assam T20 Challengers Trophy is scheduled for September 9, Friday. The Amingaon Cricket Ground in Guwahati will host all matches of the tournament.

Assam T20 Challengers Trophy 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

August 24, Wednesday

Barak Bravehearts vs Brahmaputra Boys, 8.30 am

Kaziranga Heroes vs Dhing Patkai Riders, 12.30 pm

August 25, Thursday

Manas Tigers vs Subansiri Champs, 8:30 am

Barak Bravehearts vs Kaziranga Heroes, 12.30 pm

August 26, Friday

Brahmaputra Boys vs Subansiri Champs, 8.30 am

Manas Tigers vs Dhing Patkai Riders, 12.30 pm

August 27, Saturday

Manas Tigers vs Kaziranga Heroes, 8.30 am

Barak Bravehearts vs Dhing Patkai Riders, 12.30 pm

August 28, Sunday

Barak Bravehearts vs Subansiri Champs, 8.30 am

Brahmaputra Boys vs Manas Tigers, 12.30 pm

August 29, Monday

Brahmaputra Boys vs Kaziranga Heroes, 8.30 am

Subansiri Champs vs Dhing Patkai Riders, 12.30 pm

August 30, Tuesday

Subansiri Champs vs Kaziranga Heroes, 8.30 am

Barak Bravehearts vs Manas Tigers, 12.30 pm

August 31, Wednesday

Brahmaputra Boys vs Dihing Patkai Riders, 8.30 am

Manas Tigers vs Subansiri Champs, 12.30 pm

September 1, Thursday

Kaziranga Heroes vs Dihing Patkai Riders, 8.30 am

Barak Bravehearts vs Brahmaputra Boys, 12.30 pm

September 2, Friday

Barak Bravehearts vs Kaziranga Heroes, 8.30 am

Brahmaputra Boys vs Subansiri Champs, 12.30 pm

September 3, Saturday

Manas Tigers vs Dining Patkai Riders, 8.30 am

Barak Bravehearts vs Subansiri Champs, 12.30 pm

September 4, Sunday

Manas Tigers vs Kaziranga Heroes, 8.30 am

Barak Bravehearts vs Dihing Patkai Riders, 12.30 pm

September 5, Monday

Dihing Patkai Riders vs Subansiri Champs, 8.30 am

Brahmaputra Boys vs Kaziranga Heroes, 12.30 pm

September 6, Tuesday

Brahmaputra Boys vs Manas Tigers, 8.30 am

Subansiri Champs vs Kaziranga Heroes, 12.30 pm

September 7, Wednesday

Barak Bravehearts vs Manas Tigers, 8.30 am

Brahmaputra Boys vs Dihing Patkai Riders, 12.30 pm

September 8, Thursday

Semi-final 1, 8.30 am

Semi-final 2, 12.30 pm

September 9, Friday

Final, 9.30 am

Assam T20 Challengers Trophy 2022: Live Stream Details

Fans can view all matches of the Assam T20 Challengers Trophy on the FanCode app or website.

Assam T20 Challengers Trophy 2022: Squads

Barak Bravehearts

Rahul Hazarika, Hrishikesh Tamuli, Ayush Agarwal, Subham Mandal, Md Kaif, Sandip Paul, Jitumoni Kalita, Dharani Rabha, Anand Sharma, Hridip Deka, Sidharth Sarmah, Karan Mahajan, Biplab Saikia, Siddartha Baruah, Abhijot Singh Sidhu.

Brahmaputra Boys

Pallavkumar Das, Riyan Parag, Rishav Das, Erik Roy, Anurag Talukdar, Krishna Das, Neeraj Yadav, Dipok Gohain, Rituraj Biswas, Sunil Lachit, Gunjan Deka, Dasarath Kumar, Rahul Singh-I, Pabitra Pator, Sibsankar Roy.

Dihing Patkai Riders

Nibir Deka, Nasir Ullah, Sandip Paul Mazumder, Shivam Mittal, Vijay Gautam-I, Nipan Deka, Darshan Rajbongshi, Abir Chakraborty, Senglong Rongpi, Swarupam Purkayastha, Aman Chetry, Mekhail Doley, Sanjib Barman, Rahul Yadav-I, Bikash Chetry.

Kaziranga Heroes

Nihar Deka, Denish Ahmed, Kunal Sakia, Nihar Narah, Jitu Ali, Bhargav Lahkar, Rameez Rabbani, Mrinmoy Dutta, Romario Sharma, Roshan Alam-I, Kunal Sarma, Pritish Ray, Dipjyoti Saikia, Tridiv Kshetri, Akash Sengupta.

Manas Tigers

Wasiqur Rahman, Abhishek Thakuri, Ishan Ahmed, Sourav Saha, Abhilash Gogoi, Dibash Hazarika, Pritam Das, Arup Das, Raj Agarwal, Bhoirab Bharali, Rajjakuddin Ahmed, Hrishikesh Bora, Dhruv Borah, Jacky Ali.

Subansiri Champs

Saahil Jain, Sumit Ghadigaonkar, Avinav Choudhury, Abdul Ajij Khuraishi, Bishal Saha, Vishal Roy Jr., Chayan Moni Das, Ranjit Mali, Mukhtar Hussain, Ravi Chetri, Akash Chetri, Rohit Rowniar, Amlanjyoti Das, Bikash Kurmi, Protyush Bora.

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Akshay Saraswat