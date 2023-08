Assam T20 Challengers Trophy 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

The third edition of the Assam T20 Challengers Trophy will get underway on August 30 and run till September 15 in Guwahati. A total of 33 matches will be played during the 16-day period.

Barak Bravehearts are the defending champions of the Assam T20 Challengers Trophy.

The 2023 Assam T20 Challengers Trophy will see the Bravehearts take on Manas Tigers in the tournament opener on August 30. Subansiri Champs, Brahmaputra Boys, Kaziranga Heroes, and Dihing Patkai Riders are the other teams taking part in this competition.

As per the fixtures, each team will play the other five sides twice in a double round-robin format, with the top four teams at the end of the league stage qualifying for the semi-finals. All matches of the Assam T20 Challengers Trophy 2023 will be played at Amingaon Cricket Ground in Guwahati.

Assam T20 Challengers Trophy 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Match 1: August 30 - Barak Bravehearts vs Manas Tigers - 9:30 AM

Match 2: August 30 - Brahmaputra Boys vs Subansiri Champs - 1:30 PM

Match 3: August 31 - Manas Tigers vs Kaziranga Heroes - 9:30 AM

Match 4: August 31 - Subansiri Champs vs Dihing Patkai Riders - 1:30 PM

Match 5: September 1 - Barak Bravehearts vs Kaziranga Heroes - 9:30 AM

Match 6: September 1 - Brahmaputra Boys vs Dihing Patkai Riders - 1:30 PM

Match 7: September 2 - Barak Bravehearts vs Subansiri Champs - 9:30 AM

Match 8: September 2 - Manas Tigers vs Brahmaputra Boys - 1:30 PM

Match 9: September 3 - Subansiri Champs vs Kaziranga Heroes - 9:30 AM

Match 10: September 3 - Manas Tigers vs Dihing Patkai Riders - 1:30 PM

Match 11: September 4 - Brahmaputra Boys vs Kaziranga Heroes - 9:30 AM

Match 12: September 4 - Barak Barvehearts vs Dihing Patkai Riders - 1:30 PM

Match 13: September 5 - Manas Tigers vs Subansiri Champs - 9:30 AM

Match 14: September 5 - Barak Bravehearts vs Brahmaputra Boys - 1:30 PM

Match 15: September 6 - Kaziranga Heroes vs Dihing Patkai Riders - 9:30 AM

Match 16: September 6 - Brahmaputra Boys vs Manas Tigers - 1:30 PM

Match 17: September 7 - Kaziranga Heroes vs Subansiri Champs - 9:30 AM

Match 18: September 7 - Dihing Patkai Riders vs Barak Bravehearts - 1:30 PM

Match 19: September 8 - Kaziranga Heroes vs Brahmaputra Boys - 9:30 AM

Match 20: September 8 - Manas Tigers vs Barak Bravehearts - 1:30 PM

Match 21: September 9 - Subansiri Champs vs Brahmaputra Boys - 9:30 AM

Match 22: September 9 - Dihing Patkai Riders vs Manas Tigers - 1:30 PM

Match 23: September 10 - Subansiri Champs vs Barak Bravehearts - 9:30 AM

Match 24: September 10 - Dihing Patkai Riders vs Kaziranga Heroes - 1:30 PM

Match 25: September 11 - Brahmaputra Boys vs Barak Bravehearts - 9:30 AM

Match 26: September 11 - Kaziranga Heroes vs Manas Tigers - 1:30 PM

Match 27: September 12 - Dihing Patkai Riders vs Brahmaputra Boys - 9:30 AM

Match 28: September 12 - Subansiri Champs vs Manas Tigers - 1:30 PM

Match 29: September 13 - Kaziranga Heroes vs Barak Bravehearts - 9:30 AM

Match 30: September 13 - Dihing Patkai Riders vs Subansiri Champs -1:30 PM

Match 31: September 14 - Semi-final 1 - 9:30 AM

Match 32: September 14 - Semi-final 2 - 1:30 PM

Match 33: September 15 - Final - 9:30 AM

Assam T20 Challengers Trophy 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details: Live-Streaming Details

Live streaming of the Assam T20 Challengers Trophy 2023 will be available on the FanCode app and website in India.

The league will not be live televised on any TV channel in India.

Assam T20 Challengers Trophy 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details: Full Squads

Subansiri Champs:

Danish Ahmed, Nibir Deka, Saurav Dihigya, Subham Mandal, Vishal Roy, Abdul Khureshi, Kankan Kalita, Rituraj Biswas, Senglong Rongpi, Sumit Ghadigaonkar, Wasiqur Rahman, Abhishek Kumar Singh, Hridip Deka, Mriganka Upadhaya, Pushparaj Sharma

Barak Bravehearts:

Junaid Rehan, Neeraj Yadav, Sibsankar Roy, Sumit Kashyap, Amlanjyoti Das, Manab Barman, Nipan Deka, Ridip Mohan, Abhishek Thakuri, Ruhinandan Pegu, Abhilash Gogoi, Mekhail Doley, Mukhtar Hussain, Pritish Roy, Ranjanjyoti Khatoniar

Brahmaputra Boys:

Ishan Ahmed, Jitu Ali, MD Kaif, Sourav Saha, Gunjanjyoti Deka, Pervez Musharaf, Rajjakuddin Ahmed, Ayush Agarwala, Erik Roy, Akash Chetri, Chintu Deka, Deepjyoti Saikia, Karan Mahajan, Mrinmoy Dutta, Rahul Singh

Kaziranga Heroes:

Bhargav Lahkar, Nihar Deka, Nihar Narah, Rameez Rabbani, Rishav Das, Saahil Jain, Sunzow Brahma, Akash Sengupta, Nasir Ullah, Roshan Topno, Abir Chakraborty, Arup Das, Bhargav Dutta, Deepak Gohain, Dibakar Johri

Manas Tigers:

Joy Barua, Pallav Kumar Das, Rohan Hazarika, Swarupam Purkayastha, Abhijit Baruah, Aman Chetry, Reshab Dipak, Saurav Dey, Ankush Mazumder, Kunal Saikia, Darshan Rajbongshi, Jacky Ali, Raj Agarwal, Rohit Singh, Sunil Lachit

Dihing Patkai Riders:

Amit Sinha, Bishal Saha, Denish Das, Pradyuman Saikia, Amit Yadav, Dhruv Borah, Jitumoni Kalita, Anurag Talukdar, Hrishikesh Tamuli, Anand Sharma, Dharani Rabha, Krishna Das, Kunal Sharma, Mayukh Hazarika, Roshan Alam