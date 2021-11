Bengal T20 Challenge 2021: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The Cricket Association of Bengal has come up with the second edition of the Bengal T20 Challenge after successfully hosting the first edition of the tournament.

There will be a total of 18 teams in this edition after only six participated last season. The Barrackpore Bashers ended last season's Bengal T20 Challenge as champions after they defeated the Kolkata Heroes in the grand finale by five runs.

The Bengal Cricket Academy Ground in Kalyani, West Bengal, will host all the matches of the tournament.

Each team will get to play four matches in the league stage before the top four sides qualify for the quarter-finals and later semi-finals. The three-week-long tournament starts on November 23 with the final of the Bengal T20 Challenge set to be staged on December 12.

Bengal T20 Challenge 2021: Full Schedule and Match Timings (IST)

Bengal T20 Challenge 2021: League Stage

November 23, Tuesday

Birbhum Ironman vs Bankura Horses, 8:30 AM.

Murshidabad Nawab vs Dare Devil Dakshin Dinajpur, 12:30 PM.

November 24, Wednesday

Siliguri Bikash vs Murshidabad Nawab, 8:30 AM.

Dare Devil Dakshin Dinajpur vs Bankura Horses, 12:30 PM.

November 25, Thursday

Siliguri Bikash vs Bankura Horses, 8:30 AM.

Birbhum Ironman vs Dare Devil Dakshin Dinajpur, 12:30 PM.

November 26, Friday

North 24-PGS Champs vs Howrah Diamond, 8:30 AM.

Biplabi Chandarnagore vs Maharaja of Cooch Behar, 12:30 PM.

November 27, Saturday

Siliguri Bikash vs Birbhum Ironman, 8:30 AM.

Murshidabad Nawab vs Bankura Horses, 12:30 PM.

November 28, Sunday

Siliguri Bikash vs Dare Devil Dakshin Dinajpur, 8:30 AM.

Birbhum Ironman vs Murshidabad Nawab, 12:30 PM.

November 29, Monday

North 24-PGS Champs vs Biplabi Chandernagore, 8:30 AM.

Maharaja of Cooch Behar vs Howrah Diamond, 12:30 PM.

November 30, Tuesday

North 24-PGS Champs vs Biplabi Chandernagore, 8:30 AM.

Maharaja of Cooch Behar vs Howrah Diamond, 12:30 PM.

December 1, Wednesday

Hooghly Rivers vs Gour Badha Malda, 8:30 AM.

Manbhum Warriors vs Uttar Dinajpur Kulik Bird, 12:30 PM.

December 2, Thursday

Nadia Super Dazzlers vs Manbhum Warriors, 8:30 AM.

Uttar Dinajpur Kulik Bird vs Gour Badha Malda, 12:30 PM.

December 3, Friday

Nadia Super Dazzlers vs Gour Badsha Malda, 8:30 AM.

Hooghly Rivers vs Uttar Dinajpur Kulik Bird, 12:30 PM.

December 4, Saturday

Burdwan Blues vs South 24-PGS Tigers, 8:30 AM.

Jalpaiguru Rhinocers vs Midnapore Heros, 12:30 PM.

December 5, Sunday

Nadia Super Dazzlers vs Hooghly Rivers, 8:30 AM.

Manbhum Rhinochers vs Midnapore Heros, 12:30 PM.

December 6, Monday

Nadia Super Dazzlers vs Uttar Dinajpur Kulik Bird, 8:30 AM.

Hooghly Rivers vs Manbhum Warriors, 12:30 PM.

December 7, Tuesday

Burdwan Blues vs Midnapore Heros, 8:30 AM.

Jalpaiguri Rhinocers vs South 24-PGS Tigers, 12:30 PM.

December 8, Wednesday

Burdwan Blues vs Jalpaiguri Rhinocers, 8:30 AM.

Midnapore Heros vs South 24-PGS Tigers, 12:30 PM.

Bengal T20 Challenge 2021 - Quarterfinals

December 9, Thursday

Quarter Final 1, 8:30 AM.

Quarter Final 2, 12:30 PM.

December 10, Friday

Quarter Final 3, 8:30 AM.

Quarter Final 4, 12:30 PM.

Bengal T20 Challenge 2021: Semifinals and Final

December 11, Saturday

Semi-Final 1, 8:30 AM.

Semi-Final 2, 12:30 PM.

December 12, Sunday

ΒΎ Playoff, 8:30 AM.

Final, 12:30 PM.

Bengal T20 Challenge 2021: Live Streaming Details

Fan Code will live stream all matches of the Bengal T20 Challenge 2021 for fans in India.

Bengal T20 Challenge 2021: Squads

Birbhum Ironman

Agniswar Das, Anjanava Saha, Debasish Kumar Das, Indrajit Orang, Krishnendu Bhuimali, Soumyadeep Sharma, Subhrajit Das, Tapabrata Mondal, Bijoy Kisku, Sachin Kumar Singh, Subham Goswami, Sumanta Gupta, Babar Ali (Wk), Priyojit Ghosh (Wk), Abhishek Hazra, Arin Roy, Golam Mustafa, Raghab Tibriwala, Sahil Keshri, Wasim Samad.

Bankura Horses

Arna Daripa, Ayan Sinha, Sanjib Garai, SK Sajauddin, Sourav Mandal, Souvik Nandi, Sudipta Sahis, Bikram Gorai, Samir Dhibar, Sanu Garai, Om Singh (Wk), Sudipta Chatterjee (Wk), Abhishek Khan, Anirudha Chand, Bibek Kauri, Pratyush Banerjee, Raki Chakraborty, SK Ali, Snehasis Chakraborty, Subhadip Mandal.

Dare Devil Dakshin Dinajpur

Intekhab Alam, Mintu Sarkar, Pritam Basak, Provat Das, Samir Shil, Ankit Das, Rik Das, Sandip Das, Prantik Biswas, Amjad Hossain, Dibyendu Thakur, Goutam Roy, Jeet Saha, Masud Hoque, Pradunya Sarkar, Sahil Sarkar, Sayan Saha, Suman Banerjee, Sumit Mohanta, Surojit Roy.

Murshidabad Nawab

Akash Pramanik, Debopriyo Ghosh, Kostav Saha, Payel Mondal, Soumya Gupta, Alamin SK, Ankit Charaborty, Megbaran Roy, Partha Rajak, Pritam Marjit, Sajjad Hossain, Soumik Ghosh, Gourav Yadav (Wk), Sahibur Rahaman (Wk), Abhijit Pramanik, Anish Pandey, Manoj Mahato, Naziruddin Shaikh, Rahul Hazra, Shyamal Barui.

Siliguri Bikash

Aditya Sharma, Arghadeep Saha, Aryaman Singh, Debojyoti Ghosh, Deep Sarkar, Ipu Saha, Nabankur Ghosh, Ram Thakur, Rishabh Agarwal, Anik Nandi, Hertinder Singh, Ronak Agarwal, Sougata Dutta, Chandan Singh, Javed Alam, Bijay Sharma, Mithilesh Das, Sonu Kumar, Subhankar Das.

North 24-PGS Champs

Abhishek Das, Dipankar Halder, Koushik Ghosh, Pankaj Shaw, Prosenjit Das, Sandipan Das, Sudip Chatterjee, Dipanjan Mukherjee, Prabhat Maurya, Uddipan Mukherjee, Vineet Maurya, Writtick Chatterjee, Sayan Bhowmik (Wk), Sayan Mukherjee (Wk), Suman Saha (Wk), Akhilesh Yadav, Modan Roy, Rahul Basfore, Raju Halder, Sujit Yadav.

Howrah Diamonds

Ankur Paul, Krishanu Bhattacharjee, Pritam Ghosh, Sayantan Shome, Sk Asif Hossain, Stalin Ghosh, Subham Singh, Aamir Gani, Akhilesh Kumar Yadav, Ankit Mishra, Avinash Singh, Mohammad Irfan Ansari, Sabyasachi Das, Sanjib Kumar Sharma, MD Arif Ansari (Wk), Abhishek Mishra, Dipak Kumar Singh, Kaushik Maity, Pritam Chakraborty, Rupak Rajbhar.

Biplabi Chandernagore

Anup Samaddar, Arijit Basu, Md Mustaq Alam, Prayas Ghoshal, Satadru Kundu, Soumyarup Mandal,, Sumanta Bhattacharjee Tanmoy Yadav, Nitesh Ram, Suraj Chowdhury, Tirthankar Bhandari, Arindam Ghosh (Wk), Bibek Paswan, Md Imran Ansari, Rajdeep Pal, Rohan Pandey, Saikat Banerjee, Saujan Biswas, Souvik Mondal, Swapnadeep Kabiraj.

Hooghly River

Abhijit Mal, Chandan Kumar Singh, Sachin Kumar Yadav, Sayak Basu, Sonu Narayan Naubagh, Swapnadeep Dey, Writam Porel, Arnab Nandi, Dipak Prasad, Ritam Roy, Ronit Ghosh, Subhrajyoti Das, Bidyut Adhikary, Biswajit Yadav, Durgesh Dubey, Jahir Khan, Ravikant Singh, Rohit Kumar, Sk Md Sulaiman, Soumya Pakray.

Gour Badsha Malda

Manas Roy Choudhury, Md Firoz Hossain, Najibul Sk, Pratik Das, Rajdeep Choudhury, Aninda Mandal, Barun Kumar Mahato, Jhantu Sanyal, Mrityunjoy Mandal, Shyam Ghosh, Md Nizamuddin (Wk), Asit Gupta, Bakul Das, Mintu Saha, Parthendu Pandey, Sayan Dutta, Suraj Shah.

Manbhum Warriors

Amjad Khan, Aniruddha Adhikary, Arnab Kundu, Gourav Gupta, Rana Adhikary, Sanjay Mahato, Ankit Kumar Shaw, Bishnu Bouri, Mustafa Ansari, Sourav Dey, Bikash Kumar Das (Wk), Debajoti Bharadwaj (Wk), Sekh Semimuddin Ahamed, Asraful Ansary, Bikram Gorain, Rampravesh Prasad, Rehan Raza Khan, SK Saddam Hussain, Sk. Sabir.

Uttar Dinajpur Kulik Bird

Aniket Jha, Anup Sanyashi, Pintu Adhikary, Rabi Sankar Prasad, Ridam Sarkar, Arnab Mondal, Bibek Das, Priyotosh Sinha, Rana Ch. Das, Satu Chowdhury, Subhajit Sarkar, Debasish Saha, Debayan Kiskoo, Rahul Saha, Rajib Balo, Amit Roy, Nabhnil Saha, Narayan Rana, Sandip Baishnab, Uday Modak.

Nadia Super Dazzler

Ayan Gupta, Tapan Koiri, Amit Santra, Arnab Sikdar, Arupkumar Saha, Atanu Debnath, Rajkumar Pal, Soumyajit Roy, Tanmoy Pramanick, Tanujit Acharjee, Rakesh Dutta (Wk), Suprodip Debnath, Sabuj Biswas, Sanjib Patra, Sanjoy Sadhukhan, Sayan Ghosh, Soumodip Bagchi, Susanta Das.

South 24-PGS Tiger

Ayush Pandey, Dip Chatterjee, Diptolok Chatterjee, Imran Ali Mondal, Rupankar Ghosh Dastidar, Sanjay Bera, Shuvam Dey, Soumya Das, Chandan Singh, Chhattu Gayen, Kaushik Giri, Mrinmoy Nayak, Sandipan Dey, Sourav Mondal, Sharnik Banerjee, Supriya Sil, Jitender Shaw, Kuntal Mukherjee, Mohd Naushad Sagheer, Sourav Sil.

Burdwan Blues

Abhijeet Bhagat Abhishek Banerjee Aishik Patel Arikta Das Arnab Ghosh Bijoy Bhattacharjee Brajeswar Chattaraj Debapriya Ghosh Subham Chatterjee Akashdeep Ghosh Nikhil Sinha Akash Sarkar Ayan Chongdar Arka Sarkar Azaz Ansari Bhupender Singh Bishal Lama Rakesh Shaw, Sanjib Kumar Singh, Suman Das.

Jalpaiguri Rhinocers

Akash Ghosh, Arnab Chaudhuri, Avidipta Bose, Sayak Das, Surajit Roy, Yojit Sharma, Abhijit Biswas, Biswajit Dey, Ranjan Roy, Shirsendu Sarkar, Tapabrata Sikdar, Sourav Routh (Wk), Abhishek Oraon, Animesh Adhikari, Dhiraj Pandey, Gakul Roy, Mukul Roy, Rishabh Vivek, Simon Khawas.

Maharaja of Cooch Behar

Debasish Barman, Kalyan Barma, Nilanjan Roy, Santa Bhattacharya, Snehasis Mantra, Mahadeb Dutta, Nayeem Hoque, Pintu Routh, Sanjoy Singha Roy, Shubhajit Saha, Snehashis Saha, Subham Sarkar, Debajit Barman (Wk), Joy Routh (Wk), Sukumar Barman (Wk), Arindam Kumar, Sen Bappa, Sarkar Debtanu, Baidya Mrinal, Kanti Sen, Shantanu Adhikary.

Midnapore Heros

Aranya Hazra, Ibrahim Ali Shaikh, Rahul Kundu Rajesh Saroj Tribrit Roy V Venkat Raj, Vikrant Rajput, Avinash Kumar, Karan Lal, Kranti Verma, Sagen Murmu, Rahul Sen (Wk), Satyabrata Murmu (Wk), Amit Kuila, Iftikar Ali Khan, Sambit Nag, Somnath Das.

