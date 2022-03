ECS Cartama T10 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

After the successful completion of the one-month long European Cricket League, the European Cricket Series is all set to move to Cartama from March 21 to March 26. Each team will play a total of eight games before the top four teams move to the playoffs.

Granada, Madrid, Costa Del Sol, Malaga and Madrid United are the five participating teams in the tournament. Many experienced T10 stars are all set to make a mark in this one-week long competition.

The Cartama Oval will host all matches of the tournament.

ECS Cartama T10 2022: Schedule and Match Timings (In IST)

March 21, Monday

Granada vs Madrid, 2:00 PM

Granada vs Madrid, 4:00 PM

Costa Del Sol vs Malaga, 6:00 PM

Costa Del Sol vs Malaga, 8:00 PM

March 22, Tuesday

Madrid United vs Madrid, 2:00 PM

Madrid United vs Madrid, 4:00 PM

Costa Del Sol vs Granada, 6:00 PM

Costa Del Sol vs Granada, 8:00 PM

March 23, Wednesday

Malaga vs Granada, 2:00 PM

Malaga vs Granada, 4:00 PM

Madrid United vs Costa Del Sol, 6:00 PM

Madrid United vs Costa Del Sol, 8:00 PM

March 24, Thursday

Malaga vs Madrid United, 2:00 PM

Malaga vs Madrid United, 4:00 PM

Madrid vs Costa Del Sol, 6:00 PM

Madrid vs Costa Del Sol, 8:00 PM

March 25, Friday

Granada vs Madrid United, 2:00 PM

Granada vs Madrid United, 4:00 PM

Madrid vs Malaga, 6:00 PM

Madrid vs Malaga, 8:00 PM

March 26, Saturday

Eliminator, 2:00 PM

Qualifier 1, 4:00 PM

Qualifier 2, 7:00 PM

Final, 9:00 PM

ECS Cartama T10 2022: Live Streaming Details

Fan Code will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

ECS Cartama T10 2022: Squads

Costa Del Sol

Abu Uddin, Adetayo Atoloye, Andrew James, Avinash Pai, Bruce Reynolds, Chris Batten, Egan Dantis, Harry Scott, Ian Higgins, Jay Wild, Jeremy Knott, Jose Vargas, Kenroy Nestor, Louis Bruce, Lutfur Chowdhury, Maanav Nayak, Michael Kelly, Mohamed Shafeer, Nushan Alwis, Richard Lake, Sam Houghton, Samarth Bodha, Sameer Nayak, Stephen Bailes

Granada

Adrian Riley, Andrew Applin, Chris Brown, Gary Randall, Gerry O'Brien, Hashim Khan, James Davies, Joe Whitehead, Jose Quitian, Martin Thow, Mike Epps, Paul Fletcher, Philip Townsend, Richard Abbott, Samuel Piper, Stuart Ross, Todd Davey, Vivian Kingma, Jamshaid ur Rehman

Madrid

Abdul Hakeem, Daniel Walker, David Lea, David Stirton, Galileo Finlayson-Ble, Harry Young, Imran Siddque, James Bentley, Jon Woodward, Lewis Clark, Marcus Harvey, Raheel Shafique, Victor Medina

Madrid United

Abdullah Farooq, Aqib Hussain, Ashraf Muhammad, Atif Muhammad, Atif Rasheed, Ittefaq Ahmad, Kamil Ahmed, Kash Iqbal, Kowser Ahmed, Manan Malik, Mehedi Mamun, Qadar Nawaz, Robiul Khan, Sajjad Mirza, Shahin Khan, Usman Muhammad, Waqar Hussain, Waqar Mirza, Waseem Majeed

Malaga

Abdullah Khalid, Afzal Shah, Ahmed Mumtaz, Asad Ali, Asif Tarar, Asim Zia, Awais Ahmed, Babar Rasheed, Ehtesham Rasheed, Hasnain Zia, Khizar Malik, Mohsin Tarar, Muhammad Mohsin, Muhammad Zaman, Nadeem Hussain, Naeem Ijaz, Nauman Abid, Riaz Butt, Syed Ali, Zain, Syed Qalab, Tariq Mehmood, Waqas Ahmed, Zarar Tarar.

