ECS Italy, Rome 2023: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

The ECS Italy, Rome 2023 is ready to commence at the Roma Cricket Ground in Krefeld, running from September 11 to September 22nd, 2023.

Roma CC are the defending champions from the previous ECS Italy, Rome 2022 edition. In the last season, Royal Roma and Roma Bangla Morning Sun were the teams leading the table, but Royal Roma ultimately defeated Roma Bangla to secure a spot in the finals as the runners-up.

This season, we have added two more teams to the previous five, bringing the total to seven participating teams: Asia Latina, Roma CC, Roma Capannelle, Roma Gladiators, Casilina, Royal Roma, and Roma Bangla Morning Sun.

The tournament will follow a double round-robin format, with each team playing against the other six teams twice. The top four teams will qualify for the playoffs, featuring two semi-finals. The winners of these semi-finals will advance to the finals, while the losing teams will compete in the Bronze Finals.

ECS Italy, Rome 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Monday, September 11

Match 1 - Roma CC vs Royal Roma - 12:45 PM

Match 2 - Asian Latina vs Roma Capannelle - 02:45 PM

Match 3 - Roma CC vs Royal Roma - 04:45 PM

Match 4 - Asian Latina vs Roma Capannelle - 06:45 PM

Match 5 - Asian Latina vs Roma CC - 08:45 PM

Tuesday, September 12

Match 6 - Roma CC vs Roma Capannelle - 12:45 PM

Match 7 - Asian Latina vs Royal Roma - 02:45 PM

Match 8 - Roma CC vs Roma Capannelle - 04:45 PM

Match 9 - Asian Latina vs Royal Roma - 06:45 PM

Match 10 - Asian Latina vs Roma CC - 08:45 PM

Wednesday, September 13

Match 11 - Roma Capannelle vs Royal Roma - 12:45 PM

Match 12 - Roma Gladiatori vs Royal Roma - 02:45 PM

Match 13 - Roma Capannelle vs Roma Gladiatori - 04:45 PM

Match 14 - Roma Bangla Morning Sun vs Royal Roma - 06:45 PM

Match 15 - Roma Bangla Morning Sun vs Roma Capannelle - 08:45 PM

Thursday, September 14

Match 16 - Royal Roma vs Roma Capannelle - 12:45 PM

Match 17 - Royal Gladiatori vs Royal Roma - 02:45 PM

Match 18 - Roma Gladiatori vs Roma Capannelle - 04:45 PM

Match 19 - Roma Bangla Morning Sun vs Royal Roma - 06:45 PM

Match 20 - Roma Bangla Morning Sun vs Royal Capannelle - 08:45 PM

Friday, September 15

Match 21 - Asian Latina vs Roma Gladiatori - 12:45 PM

Match 22 - Roma Bangla Morning Sun vs Roma Gladiatori - 02:45 PM

Match 23 - Asian Latina vs Roma Bangla Morning Sun - 04:45 PM

Match 24 - Roma Gladiatori vs Roma CC - 06:45 PM

Match 25 - Roma Bangla Morning Sun vs Roma CC - 08:45 PM

Satuday, September 16

Match 26 - Asian Latina vs Roma Gladiatori- 12:45 PM

Match 27 - Roma Bangla Morning Sun vs Roma Gladiatori - 02:45 PM

Match 28 - Asian Latina vs Roma Bangla Morning Sun - 04:45 PM

Match 29 - Roma CC vs Roma Gladiatori - 06:45 PM

Match 30 - Roma Bangla Morning Sun vs Roma CC - 08:45 PM

Sunday, September 17

Match 31 - Kent Lanka vs Roma Capannelle - 12:00 PM

Match 32 - Royal Roma vs Casilina - 01:50 PM

Match 33 - Kent Lanka vs Roma Capannelle - 03:40 PM

Match 34 - Casilina vs Roma Capannelle - 05:30 PM

Match 35 - Kent Lanka vs Roma Gladiatori - 07:20 PM

Match 36 - Roma Gladiatori vs Casilina - 09:10 PM

Monday, September 18

Match 37 - Kent Lanka vs Royal Roma - 12:45 PM

Match 38 - Casilina vs Roma Capannelle - 02:45 PM

Match 39 - Kent Lanka vs Royal Roma - 04:45 PM

Match 40 - Royal Roma vs Casilina - 06:45 PM

Match 41 - Kent Lanka vs Casilina - 08:45 PM

Tuesday, September 19

Match 42 - Casilina vs Asian Latina - 12:45 PM

Match 43 - Roma Bangla Morning Sun vs Kent Lanka - 02:45 PM

Match 44 - Roma CC vs Casilina - 04:45 PM

Match 45 - Asian Latina vs Kent Lanka - 06:45 PM

Match 46 - Kent Lanka vs Roma CC - 08:45 PM

Wednesday, September 20

Match 47 - Casilina vs Roma Bangla Morning Sun - 12:45 PM

Match 48 - Kent Lanka vs Roma Gladiatori - 02:45 PM

Match 49 - Kent Lanka vs Roma Bangla Morning Sun - 04:45 PM

Match 50 - Casilina vs Roma Gladiatori - 06:45 PM

Match 51 - Casilina vs Roma Bangla Morning Sun - 08:45 PM

Thursday, September 21

Match 52 - Casilina vs Asian Latina - 12:45 PM

Match 53 - Roma CC vs Kent Lanka - 02:45 PM

Match 54 - Casilina vs Roma CC - 04:45 PM

Match 55 - Kent Lanka vs Asian Latina - 06:45 PM

Match 56 - Casilina vs Kent Lanka - 08:45 PM

Friday, September 22

1st Semi-Final - TBC vs TBC - 12:45 PM

1st Semi-Final - TBC vs TBC - 02:45 PM

Bronze Final - TBC vs TBC - 05:45 PM

Final - TBC vs TBC - 07:45 PM

ECS Italy, Rome 2023: Telecast & Live-Streaming Details

Live Streaming: FanCode App & Website

Live-Telecast: N/A

ECS Italy, Rome 2023: Full Squads

Asia Latina

Ahmed Chaudhry, Amandeep Singh, Charanjeet Singh, Dharminder Singh, Gurmukh Singh, Hashmat Dhindsa, Jashanpreet Singh, Jaswinder Mangat, Jatinder Sharma, Khan Saleem, Kulvir Dharam, Lakhwinder Pal, Muhammad Ali, Muneem Muhammad, Onkar Singh, Rishpal Singh, Shahzaib Kayani, Sukhbir Singh

Kent Lanka

Achintha Denuwan, Anushyan Rajasingham, Ashain De Silva, Ashan Priyanjan, Colombo Perera, Danushka Tikiriyadura, Diwon Fernando, Dushan Vimukthi, Francis Nimantha, Gihan Rupasinghe, Imalka De Silva, Irosh Vimukthi, Ishan Shaminda, Kavinda Karunanayaka, Kevin Mohottalage, Manoj Sagara Wickramanayaka, Minod Ranasinghe, Mishen Nanayakkara, Mithun Buwaneka, Nicola Fernando, Prasanna Tikiriyadura, Richu Antony, Risal Jayawardena, Sajith Fernando, Shayan Nimahara Fernando, Thimira Perera, Thimira Ranasinghe, Udayarathna Kumara Singhe

Roma Capannelle

Adnan Niaz, Ahmer Ghulam, Alex Sabelli, Alfonso Jayarajah, Ali Ghulam, Amir Hamza, Anisur Rahman, Badar Safi, Beavan Fernando, Bilal Khan, Boris Cetnikovic, Dane Kirby, Denish Silva, Francesco Bertoni, Hashan Mudiyanselage, Ijaz Ahmmad, Israr Ahmed, Karthik Raghavan, Kevin Kekulawala, Leandro Jayarajah, Luca Ciprotti, Massimo Da Costa, Mehboob Ali, Michele Morettini, Stefaan Fernando, Sumair Ali, Suresh Anton, Thushara Kurukulasuria, Venus Silva, Zahid Ullah, Zaib Aurang

Roma CC

Achintha Konweera, Achintha Naththandige, Ahmed Nazar, Akash Waduwawalage, Anuja Samarakoon, Charles Muthuthantrige, Crishan Kalugamage, Dammika Aththanayaka, Denham Seneviratne , Dinidu Marage, Janaka Madasinghe, Malith Ranaweera, Michele Pilastri, Murugaiya Kanageshwaran, Nagodavithanachchi Nandana, Navodh Kalansuriya, Prabath Ekneligoda, Pruthuvi Samarage, Rahat Ahmed, Shameera Kuruppu, Sujith Rillagodage, Thakshila Korale, Tharidu Appuhamy, Thilina Rathnayaka, Thushara Samarakoon, Yohan Weerasinghe

Roma Bangla Morning Sun

Abbas Ali, Aktaruzzaman Bhuiyan, Ahmed Mohsin, Alam Rezaul, Amin Munsurul, Anik Ahmed, Arif Shajahan, Bilal Hossain, Chandra Bhomic, Emon Rahman, Ibrar Saleem, Imam Ali Maruf, Kadir Abdul, Kolon Nath, MD Nayeem, Md Imran, Mehedi Shiam, Moazzem Hossain, Mohammad Siddique, Monsur Mojammel, Mosabbir Islam, Nahid Mahmud, Rahman Saidur, Rajib Ahmed, Rifat Islam, Rifat Janal, Ronabir Sagor, Saiful Hira, Sharif Raihan, Shoel Chowdhury, Shumon Shumon, Sojib Islam

Royal Roma

Anas Tanvir, Arif Muhammad, Gagandeep Singh, Haider Irfan, Hassan Mubashar, Hassan Saeed, Islam ul haq, Kamaljeet Singh, Khawani Lakanwal, Muhammad Arshad, Muhammad Mohsin, Nauman khalil, Nur Mohammod, Rajwinder Singh, Saif Ul Rehman, Sarabjit kumar, Sohail Mahmood, Umar Shahzad, Usama Butt, Usman Rashid

Roma Gladiators

Amdadul Haque, Anil Kumar, Asraful Islam, Dharamvir Kumar, Gurpreet Raj, Harpreet Harpreet, Hossain Jakir, Jitendra Prakash, Kulwinder Ram, Kumar Gurcharan, Mandeep Kumar, Md Jamal Uddin, Mohit Mahey, Mubarak Hossain, Mukhtiar Singh, Muneeb Niazi, Pankaj Barpaga, Rayhan Miah, Shadamgul Zadran, Sukhpal Kumar, Zulqarnain Ali

Casilina

Aruna Udugamage, Asela Gunasekara, Chandana Mudiyanselage, Cheran Ayantha, Deshan Deshan, Esanda Fernando, Harsha Pulun, Hashan Mudiyanselage, Indika Senn, Irosh Hasthimuni, Isuru Ediripullige, Klevin Senn, Nalin Subasinghe, Nissanka Rankoth, Nuwan Arachchige, Rajith Thamel, Randima Arachchige, Romesh Madurawalage, Ruwan Hewa, Samantha Gamage, Sampath Kankanamge, Sanka Arachchige, Sudara Kaluarachchige, Susiri Warnakulasuriya, Tharaka Porutotage, Tharindu Manawa, Tinusha Shehanka, Udaya Nanayakkara