ECS Malta T10 Encore 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

European Cricket Series moves to Malta for the ECS Malta-Encore, starting on Monday, November 6. Marsa Sports Club in Marsa, Malta will host all the matches of the competition.

A total of 12 teams will take part in this edition with six teams divided into two groups each. 67 matches are scheduled in this campaign with 60 group stage games and seven knockout encounters.

Edex Knights, Gzira United, Mater Dei, Overseas, Swieqi United and Southern Crusaders form Group A. Bugibba Blasters, Gozo Zalmi, Marsa, Msida Warriors, Royal Strikers and Red Stars are part of Group B.

Each team will play a total of 10 games in the group stage in a double round-robin format with the top four teams from each group making it to the quarter-finals. From there, the top four sides will advance to the semi-finals. The grand finale is scheduled on Friday, November 24.

In February 2023, Gozo Zalmi won the ECS T10 Malta silverware after defeating Southern Crusaders in the grand finale.

In a 10-team affair, a total of four teams qualified to the semi-finals namely Swieqi United, Royal Strikers, Southern Crusaders and Gozo Zalmi. The same venue was the host of that series.

ECS Malta T10 Encore 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Match 1 - November 6, Swieqi United vs Edex Knights, 1:00 PM

Match 2 - November 6, Swieqi United vs Edex Knights, 3:00 PM

Match 3 - November 6, Mater Dei vs Overseas, 5:00 PM

Match 4 - November 6, Mater Dei vs Overseas, 7:15 PM

Match 5 - November 7, Royal Strikers vs Marsa, 1:00 PM

Match 6 - November 7, Royal Strikers vs Marsa, 3:00 PM

Match 7 - November 7, Red Stars vs Bugibba Blasters, 5:00 PM

Match 8 - November 7, Red Stars vs Bugibba Blasters, 7:15 PM

Match 9 - November 8, Gzira United vs Southern Crusaders, 1:00 PM

Match 10 - November 8, Gzira United vs Southern Crusaders, 3:00 PM

Match 11 - November 8, Swieqi United vs Mater Dei, 5:15 PM

Match 12 - November 8, Swieqi United vs Mater Dei, 7:15 PM

Match 13 - November 9, Gozo Zalmi vs Msida Warriors, 1:00 PM

Match 14 - November 9, Gozo Zalmi vs Msida Warriors, 3:00 PM

Match 15 - November 9, Royal Strikers vs Red Stars, 5:15 PM

Match 16 - November 9, Royal Strikers vs Red Stars, 7:15 PM

Match 17 - November 10, Edex Knights vs Overseas, 1:00 PM

Match 18 - November 10, Edex Knights vs Overseas, 3:00 PM

Match 19 - November 10, Gzira United vs Swieqi United, 5:15 PM

Match 20 - November 10, Gzira United vs Swieqi United, 7:15 PM

Match 21 - November 11, Marsa vs Bugibba Blasters, 1:00 PM

Match 22 - November 11, Marsa vs Bugibba Blasters, 3:00 PM

Match 23 - November 11, Gozo Zalmi vs Royal Strikers, 5:00 PM

Match 24 - November 11, Gozo Zalmi vs Royal Strikers, 7:15 PM

Match 25 - November 12, Mater Dei vs Southern Crusaders, 1:00 PM

Match 26 - November 12, Mater Dei vs Southern Crusaders, 3:00 PM

Match 27 - November 12, Edex Knights vs Gzira United, 5:15 PM

Match 28 - November 12, Edex Knights vs Gzira United, 7:15 PM

Match 29 - November 13, Red Stars vs Msida Warriors, 1:00 PM

Match 30 - November 13, Red Stars vs Msida Warriors, 3:00 PM

Match 31 - November 13, Marsa vs Gozo Zalmi, 5:15 PM

Match 32 - November 13, Marsa vs Gozo Zalmi, 7:15 PM

Match 33 - November 14, Overseas vs Swieqi United, 1:00 PM

Match 34 - November 14, Overseas vs Swieqi United, 3:00 PM

Match 35 - November 14, Edex Knights vs Southern Crusaders, 5:15 PM

Match 36 - November 14, Edex Knights vs Southern Crusaders, 7:15 PM

Match 37 - November 15, Bugibba Blasters vs Royal Strikers, 1:00 PM

Match 38 - November 15, Bugibba Blasters vs Royal Strikers, 3:00 PM

Match 39 - November 15, Marsa vs Msida Warriors, 5:00 PM

Match 40 - November 15, Marsa vs Msida Warriors, 7:15 PM

Match 41 - November 16, Gzira United vs Mater Dei, 1:00 PM

Match 42 - November 16, Gzira United vs Mater Dei, 3:00 PM

Match 43 - November 16, Overseas vs Southern Crusaders, 5:15 PM

Match 44 - November 16, Overseas vs Southern Crusaders, 7:15 PM

Match 45 - November 17, Gozo Zalmi vs Red Stars, 1:00 PM

Match 46 - November 17, Gozo Zalmi vs Red Stars, 3:00 PM

Match 47 - November 17, Bugibba Blasters vs Msida Warriors, 5:15 PM

Match 48 - November 17, Bugibba Blasters vs Msida Warriors, 7:15 PM

Match 49 - November 20, Swieqi United vs Southern Crusaders, 1:00 PM

Match 50 - November 20, Swieqi United vs Southern Crusaders, 3:00 PM

Match 51 - November 20, Overseas vs Gzira United, 5:15 PM

Match 52 - November 20, Overseas vs Gzira United, 7:15 PM

Match 53 - November 21, Royal Strikers vs Msida Warriors, 1:00 PM

Match 54 - November 21, Royal Strikers vs Msida Warriors, 3:00 PM

Match 55 - November 21, Bugibba Blasters vs Gozo Zalmi, 5:15 PM

Match 56 - November 21, Bugibba Blasters vs Gozo Zalmi, 7:15 PM

Match 57 - November 22, Edex Knights vs Mater Dei, 1:00 PM

Match 58 - November 22, Edex Knights vs Mater Dei, 3:00 PM

Match 59 - November 22, Marsa vs Red Stars, 5:15 PM

Match 60 - November 22, Marsa vs Red Stars, 7:15 PM

Quarter-final 1 - November 23, 1:00 PM

Quarter-final 2 - November 23, 3:00 PM

Quarter-final 3 - November 23, 5:15 PM

Quarter-final 4 - November 23, 7:15 PM

Semi-final 1 - November 24, 12:30 PM

Semi-final 2 - November 24, 2:30 PM

Final - November 24, 7:30 PM

ECS Malta T10 Encore 2023: Telecast & Live-Streaming Details

ECS Malta T10 Encore 2023 will be live streamed on FanCode App and Website. However, there is no live telecast of the tournament for fans in India.

ECS Malta T10 Encore 2023: Full Squads

Edex Knights

Adil Latheef, Ajay John, Alwin John, Basil George, Bose Paul, Elson Eldho, Jais Mathew, Jayakrishnan Srambikkal, Justin Shaju, Manoj Panicker, Nithin Babu, Niyas Pullariyil, Samuel Stanislaus, Shanly Karoli, Sujith Sukumaran, Vishnu Thulaseedharan, Yadav Manu

Mater Dei

Aji Wilson, Amar Sharma, Arif Sagar, Arshad Mohammad, Azeem Abbasi, Cornelius Younus, Lazar Sharoon, Michael Das, Michael Nazir, Muhammad Zubair, Muthu Kumaran, Navdeep Gill, Pintu Ghosh, Ravi Mapara, Rency Jacob, Salman Khan, Shaikh Tahir, Shrijay Patel, Suhrid Roy

Overseas

Adil Nazir, Adrian Craig, Aron Oulton, Christiaan Viljoen, Clyde Palmer, Daniel Kniveton, David Marks, David Millard, Deon Vosloo, Ethan Xuereb, Gerald Sant, Heinrich Gericke, Iwan Stasch, Jaz Cable, Jurg Hirshi, Liam Stuart, Manni Bakshi, Michael Hart, Neille Burger, Pieter Lourens, Sahil Patel, Shaikh Vasim, Vincent Cost

Southern Crusaders

Abdul Munim, Abhimanyu Gaddam, Affy Khan, Akhildev Radhakrishnan, Angelo Delardon, Azwan Kamaleen, Dulanga Gunasekera, Eardley Chandiram, Ezhaq Masih, Gopal Thakur, Gulfraz Masih, Hettiarachchige Viduranga, Ishantha Kariyawasam, Jojo Thomas, Lakshitha Senavirathna, Mahabub Rahman, Malinda Dunuwile, Michael Goonetilleke, Mithila Avishka, Ryan Bastiansz, Sahan Nanayakkara, Shahin Hussain, Vidusha Rashmika, Zeshan Yousaf

Royal Strikers

Anil Alocious, Arjun Jose, Ashwin Raju, Chamkaur Singh, Chanjal Sudarsanan, Clinto Paul, Jacob Thomas, Jaison Jerome, Jamsheed Kunnanchirakkal, Jibin Chiluvapilla, Jithu Johny, Kushlesh Koppaka, Manuel Augustine, Priyan Pushparajan, Rubin James, Sagar Suresh, Sanit Santhosh, Sanjai Sidharthan, Sanjay Sanju, Savio Thomas, Sebin Thomas, Thanseer Thahir, Vishnu Babu

Bugibba Blasters

Agraharathil Soorya, Anurag Tripathi, Azeem Sathi, Danish Siddique, Devendra Negi, Gaurav Maithani, Gautam Singh, Imon Islam, Jahidul Islam, Mukesh Mukesh, Narendar Negi, Partha Das, Pradeep Puppala, Prajwal Kohad, Shiv Singh, Suresh Dobal, Venkat Rao, Vikas Bisht

Gozo Zalmi

Adnan Anwar, Arman Afridi, Attinder Singh, Fazil Rahman, Glenn Tavilla, Ijaz Ahmed, Mehboob Ali, Nikhil Kaushal, Puneet Patial, Salman Sharjeel, Sawab Khan, Shakir Afridi, Waqar Ahmad, Waqar Mehmood, Zeeshan Khan, Zeeshan Qaiser

Msida Warriors

Abishek Anoop, Ajin Soman, Anson Joseph, Ayoob Karim, Divyesh Kumar, Gokul Krishna, Jibin Sebastian, Jithin Johny, Joy Mathai, Minesh Mathai, Rajkumar Pothula, Rocky Dianish, Roshan Lorance, Sajith Sukumaran, Sebin Joseph, Shareef Mohammed, Shijil Joy, Sreedev Sajimon, Stebin Shaju, Vipin Mohan

Marsa

Adnan Hassan, Arslan Arshad, Azeem Ahmed, David Athwal, Deep Patel, Faisal Bin Mahrose, Fanyan Majeed, Farhan Masih, Haroon Mughal, John Grima, Leon Thomas, Muhammad, Suleman, Niraj Khanna, Noman Mehar, Nowell Khosla, Prallav Vaidya, Sharoon Bashir, Sobhan Sarkar, Venkatesh Pakalapati, Waqas Khan

Swieqi United

Anil Qadir, Arif Muhammad, Arun Ramesan, Asif Sha, Atta Rabi, Bibek Darai, Bilal Khan, Hamza Ahmed, Hari Krishnan, Imran Ameer, Muhammad Ajmal, Muhammad Qasim, Peyas Bepari, Umar Khan, Vidhu Krishnan

Gzira United

Bharat Aryal, Bibek Basnet, Binay Nepal, Bisnu Kunwar, Buddhisagar Bhandari, Dikesh Tamrakat, Gunakhar Chapagain, Kiran Pandey, Lokesh Sitoula, Manish Dahal, Nalin Basnet, Navraj Yonjan, Suraj Darai, Tanka Kandel

Red Stars

Abhin Raj, Abin Sabu, Ajmal Ali, Ajo John, Alog Mohanan, Amal Aravind, Anandhu Prathapan, Bestin Varghese, Christy Thankachan, Dilshad Ali, Eldho Paulose, Jerin George, Jijo Cheriyan, Jimmy James, Jobi Kollam, Jovin Jacob, Nihal Moidu, Parth Patel, Paul Philomina, Sangeeth Vijayan, Sobu George, Tony Thomas