ECS Romania T10 2023: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

The ECS Romania T10 2023 cricket tournament will commence on June 19 in Bucharest, Romania. All matches will be played at the Moara Vlasiei Cricket Ground in Ilfov County.

ACCB, Baneasa, Bucharest Gladiators, Bucharest Super Kings, Bucharest Zalmi, Cluj, Giarmata, Transylvania, UNEFS, United CC Bucharest, and Zinitis are among the 11 teams that will play a total of 59 games. The tournament will conclude on June 30.

As per the format, each team will play the other side in a round-robin format. The top four teams in the standings will qualify for ECS Romania T10 2023 semi-finals. Bucharest Gladiators are currently the defending champions as we lead into the tournament.

ECS Romania T10 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Monday, June 19

UNEFS vs Bucharest Gladiators - 11:45 AM

Bucharest Super Kings vs UNEFS - 1:45 PM

Bucharest Super Kings vs Bucharest Gladiators - 3:45 PM

ACCB vs Bucharest Gladiators - 5:45 PM

Bucharest Super Kings vs ACCB - 7:45 PM

Tuesday, June 20

Zinitis vs Baneasa - 11:45 AM

Transylvania vs Baneasa - 1:45 PM

Transylvania vs Zinitis - 3:45 PM

Bucharest Zalmi vs Baneasa - 5:45 PM

Transylvania vs Bucharest Zalmi - 7:45 PM

Wednesday, June 21

Bucharest Super Kings vs Zinitis - 11:45 AM

United CC Bucharest vs Bucharest Super Kings - 1:45 PM

United CC Bucharest vs Bucharest Gladiators - 3:45 PM

Bucharest Gladiators vs Zinitis - 5:45 PM

Bucharest Zalmi vs Zinitis - 7:45 PM

Thursday, June 22

Cluj vs Bucharest Super Kings - 11:45 AM

Bucharest Super Kings vs Giarmata - 1:45 PM

Cluj vs Transylvania - 3:45 PM

Transylvania vs Giarmata - 5:45 PM

Cluj vs Giarmata - 7:45 PM

Friday, June 23

Cluj vs Zinitis - 11:45 AM

Zinitis vs Giarmata - 1:45 PM

UNEFS vs Cluj - 3:45 PM

Giarmata vs UNEFS - 5:45 PM

Cluj vs Bucharest Zalmi - 7:45 PM

Saturday, June 24

Giarmata vs Bucharest Gladiators - 11:45 AM

Cluj vs Bucharest Gladiators - 1:45 PM

Giarmata vs United CC Bucharest - 3:45 PM

United CC Bucharest vs Cluj - 5:45 PM

Giarmata vs Baneasa - 7:45 PM

Sunday, June 25

Cluj vs Baneasa - 11:45 AM

Bucharest Zalmi vs Giarmata - 1:45 PM

ACCB vs Cluj - 3:45 PM

ACCB vs Giarmata - 5:45 PM

Bucharest Zalmi vs United CC Bucharest - 7:45 PM

Monday, June 26

Zinitis vs United CC Bucharest - 11:45 AM

United CC Bucharest vs UNEFS - 1:45 PM

Bucharest Zalmi vs UNEFS - 3:45 PM

Baneasa vs ACCB - 5:45 PM

UNEFS vs Baneasa - 7:45 PM

Tuesday, June 27

Bucharest Super Kings vs Bucharest Zalmi - 11:45 AM

Bucharest Zalmi vs Bucharest Gladiators - 1:45 PM

Bucharest Gladiators vs Transylvania - 3:45 PM

ACCB vs Transylvania - 5:45 PM

ACCB vs United CC Bucharest - 7:45 PM

Wednesday, June 28

Bucharest Super Kings vs Transylvania - 11:45 AM

Transylvania vs United CC Bucharest - 1:45 PM

Baneasa vs United CC Bucharest - 3:45 PM

Bucharest Super Kings vs Baneasa - 5:45 PM

Bucharest Zalmi vs ACCB - 7:45 PM

Thursday, June 29

Zinitis vs UNEFS - 11:45 AM

Transylvania vs UNEFS - 1:45 PM

Bucharest Gladiators vs Baneasa - 3:45 PM

UNEFS vs ACCB - 5:45 PM

Zinitis vs ACCB - 7:45 PM

Friday, June 30

Semi-final 1 - 11:45 AM

Semi-final 2 - 1:45 PM

Bronze final - 4:45 PM

Final - 6:45 PM

ECS Romania T10 2023: Live-Streaming Details

The live telecast of the ECS Romania T10 Lague will be available on the Fancode app and website. The league will not be broadcasted on any TV channels in India.

ECS Romania T10 2023: Full Squads

ACCB

Abdul Asif, Ali Meesam, Aman Ullah, Anandha Karthikeyan, Asad Abbas, Baljinder Singh, Didar Singh, Dussantha Arachchilage, Gohar Manan, Ionut Ionut, Jahanzeb Khan, Kusal Jayasinghe, Mohammad Zakria, Naveen Kunta, Pubudu Nilanga, Rahim Gul, Rameez Khan, Saeed Ullah, Sami Ullah, Sukhbinder Singh, Tharindu Sandaruwan, Vishwa Priyadarshana

Baneasa

Abdul Aleem, Abdul Shakoor, Adrian David, Dilusha Lakshan, Hamid Nawaz, Hamza Mian, Ijaz Hussain, Isfahan Doekhie, Ishan Hansika, Kosala Ranathunga, Mahesh Prasanna, Mahmood Subhani, Noman Sajid, Shakil Khan, Supinder Hayer, Viraj Thathsara

Bucharest Gladiators

Amar Sharma, Amila Perera, Cosmin Zavoiu, Danushka Lakmal, Dasith Sanchitha, Dilshan Kalu, Imran Haider, Joshak Khadka, Lahiru Dushantha, Manmeet Koli, Muhammad Moiz, Ngoni Chibuwe, Rashin Ranasinghe, Rasika Mendis, Sachin Chavhan, Sadun Perera, Tehzeeb Ul Hassan, Thilina Buddhika, Vivek Tiwari, Waqas Ahmed

Bucharest Super Kings

Al Amin, Habibur Rahman Atik, Ibad ur Rehman, Lokhan Chandra, Mazharul Islam, Md Abu, Md Ashikul Sana, Munsur Haq, Nahid Hussain, Nayeem Sheikh, Rahman Ridoy, Reza Bin Anif, Rifat Reza, Salman Gazi, Sharear Jhesun, Sheikh Iqbal, Shohorub Shihad, Sourove Mina, Sowrav Nath, Sujon Howlader, Talha Ansari, Tushar Kanti

Bucharest Zalmi

Abdul Saboor, Abdur Rahman, Adeel Chheena, Adrian Musat, Akash Mridul, Ali Zain, Ali Zawwar, Arbab Mehmood, Asad Rasheed, Atif Naqvi, Gurdev Singh, Isuru Chamara, Isuru Weerakkodige, Jass Saini, Kasun Deepal, Lahiru Fernando, Mecit Ozturk, Raees Ahmad, Rajnish Ghai, Robel Mia, Sabir Afridi, Sameed Ahmad, Samiullah Safi, Shami Jutt, Taimoor Nasir, Thilanga Silva, Usman Aslam, Weerapperuma Jayasuriya

Cluj

Chilan Anjana, Gaurav Mishra, Imasha Sanidu, Luca Petre, Muhammad Iftikhar, Neveen Chandupa, Nishant Devre, Peter Shanaka, Rajith Perera, Ranasinghe Arachchige, Ravindra Athapaththu, Satwik Nadigotla, Sivakumar Periyalwar, Sumudu Yasasri, Taranjeet Singh, Vasu Saini

Transylvania

Aakash Kaka, Abhey Malyan, Arjun Appari, Ayush Mittal, Ben Roach, Chris Fernandes, Garry Singh, Johan Meyer, Keshav Pandya, Lakshman Pandey, Mahesh Hingorani, Manesh Wadhwani, Mohit Bansal, Pappu Sunar, Rob Lever, Satnam Singh, Sharat Kishore, Shiv Kumar, Spike Strang, Sumit Hingorani, Vaibav Jarad, Venkateswara Gorrela, Vishal Sharma

UNEFS

Aamir Ali, Abdul Rehman, Adeel Muhammad, Adnan Sohail, Aruna Umesh, Burhan Haider, Cristian Pantea, Fareed Ghulam, Haidar Ali, Indunil Perera, Kulvinder Singh, Mihnea Pantea, Muhammad Yasir, Pavel Florin, Rickie Gill, Safeer Muhammad, Shahab Alam, Talha Cheema, Usman Ali, Waqas Rana, Younas Jutt, Zameer Mushtaq

United CC Bucharest

Aftab Kayani, Ali Hussain, Arunkumar Unnikrishnan, Ashish Girdhari, Bilal Ahmed, Dharmendra Manani, Faisal Karamat, Karthigaiselvan Ramachandran, Kaustubh Chavan, Lalit Punjabi, Laurentiu Gherasim, Manoj Deuja, Marian Gherasim, Nausad Momin, Nitesh Jaiswal, Rajesh Kumar, Rajinder Jassi, Ramesh Satheesan, Rohit Kumar, Rovinaka Ransilu, Shantanu Vashisht, Siju Suresh, Suranga Samarasinghe, Surjit Gill

Zinitis

Ahmmad Umair, Chaminda Asanka, Dalitha Nuwan, Hashan Sanjaya, Hasindu Chamika, Joby Charly, Kaveesha Devinda, Lahiru Watagoda, Mahesh Barve, Muhammad Raza, Nadun Sadaruwan, Pasindu Vindula, Rajith Puthen, Samantha Rajakaruna, Shashee Madushanka, Sheriyar Sohail, Sudip Biswas, Vimesh Maduwantha

Giarmata

Aamir Ali, Abdus Salam, Anand Rajshekara, Arun Kumar, Aryan Mohammed, Chamalka Fernando, Dilum Fernando, Dimuth Manohara, Janitha Fernando, Lala Ibrahim, Laurentiu Gherasim, Rajendra Pisal, Safi Ahmad, Sohel Shaikh, Sukhkaran Sahi

Poll : 0 votes