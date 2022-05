ECS Sweden, Stockholm 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The European Cricket Series will move to Sweden from May 16, Monday. A total of eight teams will take part in the tournament, with the grand finale scheduled for May 28, Saturday. Teams are divided into two groups.

Alby Zalmi, Botkyrka, Indiska, Linkoping and Stockholm Tigers form Group A. Hammarby, Marsta, Stockholm Mumbai Indians, Stockholm Tigers and Umea are part of Group B.

The Norsborg Cricket Ground in Stockholm will host all matches of the competition.

ECS Sweden, Stockholm 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

May 16, Monday

Alby Zalmi vs Botkyrka, 12:30 PM

Alby Zalmi vs Botkyrka, 2:30 PM

Linkoping vs Indiska, 4:30 PM

Linkoping vs Indiska, 6:30 PM

May 17, Tuesday

Stockholm Titans vs Botkyrka, 12:30 PM

Stockholm Titans vs Botkyrka, 2:30 PM

Linkoping vs Alby Zalmi, 4:30 PM

Linkoping vs Alby Zalmi, 6:30 PM

May 18, Wednesday

Indiska CC vs Alby Zalmi, 12:30 PM

Indiska CC vs Alby Zalmi, 2:30 PM

Stockholm Titans vs Linkoping, 4:30 PM

Stockholm Titans vs Linkoping, 6:30 PM

May 19, Thursday

Indiska CC vs Stockholm Titans, 12:30 PM

Indiska CC vs Stockholm Titans, 2:30 PM

Botkyrka vs Linkoping, 4:30 PM

Botkyrka vs Linkoping, 6:30 PM

May 20, Friday

Alby Zalmi vs Stockholm Titans, 12:30 PM

Alby Zalmi vs Stockholm Titans, 2:30 PM

Botkyrka vs Indiska, 4:30 PM

Botkyrka vs Indiska, 6:30 PM

May 21, Saturday

Stockholm Tigers vs Stockholm Mumbai Indians, 12:30 PM

Stockholm Tigers vs Stockholm Mumbai Indians, 2:30 PM

Hammarby vs Marsta, 4:30 PM

Hammarby vs Marsta, 6:30 PM

May 23, Monday

Umea vs Stockholm Mumbai Indians, 12:30 PM

Umea vs Stockholm Mumbai Indians, 2:30 PM

Hammarby vs Stockholm Tigers, 4:30 PM

Hammarby vs Stockholm Tigers, 6:30 PM

May 24, Tuesday

Marsta vs Stockholm Tigers, 12:30 PM

Marsta vs Stockholm Tigers, 2:30 PM

Umea vs Hammarby, 4:30 PM

Umea vs Hammarby, 6:30 PM

May 25, Wednesday

Marsta vs Umea, 12:30 PM

Marsta vs Umea, 2:30 PM

Stockholm Mumbai Indians vs Hammarby, 4:30 PM

Stockholm Mumbai Indians vs Hammarby, 6:30 PM

May 26, Thursday

Stockholm Tigers vs Umea, 12:30 PM

Stockholm Tigers vs Umea, 2:30 PM

Stockholm Mumbai Indians vs Marsta, 4:30 PM

Stockholm Mumbai Indians vs Marsta, 6:30 PM

May 27, Friday

Quarter-final, 12:30 PM

Quarter-final, 2:30 PM

Quarter-final, 4:30 PM

Quarter-final, 6:30 PM

May 28, Saturday

Semi-final, 12:30 PM

Semi-final, 2:30 PM

Bronze Final, 5:30 PM

Final, 8:30 PM

ECS Sweden, Stockholm 2022: Live Streaming Details

FanCode App and Website will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

ECS Sweden, Stockholm 2022: Squads

Stockholm Titans

Anurag Choudhary, Arun Pandey, Arunkumaran Murugesan, Digraj Dodiya, Ganesh Jasud, Gopalakrishnan Parthasarathi, Jitendra Yadav, Madhava Tigulla, Mohsin Memon, Nagendra Siddoutam, Pranshu Kumar, Raja Yenugula, Ramraj Nadar, Sanket Mahimkar, Siva Lingam, Sushant Kadam, Tejas Panchal, Vikrant Goel

Stockholm Tigers

Arif Hossain, Asif Ferdoush, Deba Sen, Faruk Ahmed, Hasnain Sabbih, Humayun Kabir Jyoti, Kawser Ahmed, Md Arif Hossain, Md Ashraful Alam, Md Shahadatul Islam, Monjurul Akash, Muhammad Manir Hossain, Nazmul Hashan, Raz Imtiaz, Rizvi Hoque, Sami Hossain, Sayem Chowdhury, Shahnawazur Rahman, Shakil Ahmed, Shaurav Sarkar, Soyful Alom, Yusuf Sazid, Zafar Ullah

Botkyrka

Aamer Riaz, Abdul Rehman, Ahmed Zulfiqar, Amir Khan, Aqdas Bhatti, Asad Iqbal, Asif Khan, Faisal Mushtaq, Gurpal Randhawa, Hayat Eatsham, Imran Merchant, Imran Muhammad, Maqsood Khawaja, Muhammad Ashfaq, Muhammad Imran Chaudhry, Nadeem Ali, Osama Qureshi, Qasib Rashid, Shani Khawaja, Sufyan Gohar, Tahir Tarar, Wasif Muhammad, Zeeshan Mahmood

Umea

Amir Husseini, Arslan Bajwa, Asif Ashraful, Aynal Rana, Bilal Saleem, Gopinathan Manavalan, Hani Hassan, Haseeb Babar, Junaid Mohsin, Kaiyum Miah, Kazi Samiul Islam, Mahmood Ahmad, Majid Mustafa, Pardeep Singh, Sayyid Hussain, Sheik Alam, Sohail Adnan, Tahir Mujtaba, Tatbeeq Raza Ullah

Linkoping CC

Adeel Asghar, Ali Raza, Ankit Naik, Arshad Awan, Asad Javed, Atanu Nag, Atif Muhammad, Bilal Asif, Chittesh Ravichandran, Ghazanfar Kamali, Irfan Sharif, Kamran Rashid, Muhammad Moeez, Naveed Akbar, Roohul Halim, Saad Khan, Saberali Syed, Saud Ahmed, Siddharth Saminatahn, Sudesh Udugodage, Zain Abedeen

Alby Zalmi

Aman Momand, Aman Zahid, Azam Khalil, Basir Sahebi, Faseeh Choudhary, Hassan Mahmood, Ismaeel Zia, Lemar Momand, Mashal Khan, Mohsin Khan, Muhammad Zeeshan, Noman Tarakhel, Qudratullah Mir Afzal, Rahel Khan, Saad Anis, Saad Nawaz, Samiallah Khalil, Shahed Ali, Shahid Haydary, Taj Hussain, Talha Wasti, Tas Qureshi, Usman Iftikhar, Usman Jabbar, Zabihullah Niazy, Zia Alozai

Indiska CC

Amandeep Singh, Amey Shah, Amit Sareen, Arijit Ghosh, Arjun Singh, Arshpreet Singh, Aryan Kumar Sareen, Avdut Kamble, Bhargav Kumar, Dipanjan Dey, Gurvinder Singh, Harish Rishi, Imran Khan, Keyur Patel, Liju Jacob, Manish Jamwal, Mithun Redkar, Mondu Salim, Nirmal Iyer, Sachin Hiremath, Sachin Sharma, Sandeep Menon, Sanjay Kumar Sareen, Shashank Kodanch, Subhash Hemavathi, Tanzim Thobhani, Vinodh Kandavalli, Vishal Shanmugam, Yogesh Rajashekar

Hammarby

Abdul Hakeem, Aftab Ahmad, Ahmad Khan, Anas Tanveer, Arslan Ali, Assadullah Javed, Azam Mohammad, Faheem Shah, Farhan Ali, Haseeb Shah, Humaiz Javed, Imran Ullah, Javed Ahmad, Khalid Mehmood, Muhammad Huzaifa, Muhammad Munir, Naveed Rahman, Noman Kakakhel, Qazi Rashid, Sadat Sidiqi, Sajid Ahmad, Shah Zeb, Syed Faizan, Usama Ahmad, Zohaib Hassan

Marsta

Ajmal Raza, Amjad Khaja, Arslan Atta, Asif Loan, Fahad Waqas, Haji Aweem, Hamid Sulehri, Islam Ali, Kamran Ali, Piyal Rehman, Qambber Syed, Shahid Mustafa, Share Ali, Sohail Khan, Waqas Haider, Zahid Naqwi, Zulifqar Ali

Stockholm Mumbai Indians

Ankur Kakroo, Avi Donagre, Chandrakant Shelar, Darshan Lakhani, Harsha Aithal, Irfan Soudagar, Jatin Suri, Kanwarjit Singh, Mrunal Pawar, Nikhil Pandya, Prasad Tengali, Pratik Sankhe, Ruturaj Dhage, Sameer Hankare, Sanjay Mahajan, Shalya Pandey, Shekhar Singh, Sunil Kaklij, Swapnil Kale, Tushar Ojha, Vipul Shirodkar

