ECS T10 Cyprus 2021: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The European Cricket Series is back in Cyprus for a new T10 season with a total of seven teams in the competition. Each team will play 12 matches in the league stage before the tournament progresses to the playoffs.

Nicosia Tigers, Nicosia Fighters, Cyprus Eagles, Cyprus Moufflons, Black Caps, Haidree Lions, Limassol Zalmi are the participating teams in the tournament. The tournament starts on November 8 and ends on November 20.

Ypsonas Cricket Ground in Limassol will host all matches of the competition. A lot of talented and experienced players will take part in the tournament. It will be a big experience for the budding cricketers to create an impact.

ECS T10 Cyprus 2021: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

November 8, Monday

Nicosia Tigers vs Cyprus Eagles, 12:00 PM

Nicosia Tigers vs Cyprus Eagles, 2:00 PM

Black Caps vs Nicosia Fighters, 4:00 PM

Black Caps vs Nicosia Fighters, 6:00 PM

November 9, Tuesday

Cyprus Eagles vs Cyprus Moufflons, 12:00 PM

Cyprus Eagles vs Cyprus Moufflons, 2:00 PM

Nicosia Fighters vs Limassol Zalmi, 4:00 PM

Nicosia Fighters vs Limassol Zalmi, 6:00 PM

November 10, Wednesday

Black Caps vs Limassol Zalmi, 12:00 PM

Black Caps vs Limassol Zalmi, 2:00 PM

Nicosia Fighters vs Cyprus Eagles, 4:00 PM

Nicosia Fighters vs Cyprus Eagles, 6:00 PM

November 11, Thursday

Black Caps vs Cyprus Eagles, 12:00 PM

Black Caps vs Cyprus Eagles, 2:00 PM

Nicosia Fighters vs Nicosia Tigers, 4:00 PM

Nicosia Fighters vs Nicosia Tigers, 6:00 PM

November 12, Friday

Limassol Zalmi vs Nicosia Tigers, 12:00 PM

Limassol Zalmi vs Nicosia Tigers, 2:00 PM

Cyprus Moufflons vs Nicosia Fighters, 4:00 PM

Cyprus Moufflons vs Nicosia Fighters, 6:00 PM

November 13, Saturday

Nicosia Tigers vs Black Caps, 12:00 PM

Nicosia Tigers vs Black Caps, 2:00 PM

Nicosia Fighters vs Haidree Lions, 4:00 PM

Nicosia Fighters vs Haidree Lions, 6:00 PM

November 15, Monday

Nicosia Tigers vs Cyprus Moufflons, 12:00 PM

Nicosia Tigers vs Cyprus Moufflons, 2:00 PM

Limassol Zalmi vs Haidree Lions, 4:00 PM

Limassol Zalmi vs Haidree Lions, 6:00 PM

November 16, Tuesday

Limassol Zalmi vs Cyprus Moufflons, 12:00 PM

Haidree Lions vs Nicosia Tigers, 2:00 PM

Haidree Lions vs Nicosia Tigers, 4:00 PM

November 17, Wednesday

Black Caps vs Cyprus Moufflons, 12:00 PM

Black Caps vs Cyprus Moufflons, 2:00 PM

Haidree Lions vs Cyprus Eagles, 4:00 PM

Haidree Lions vs Cyprus Eagles, 6:00 PM

November 18, Thursday

Limassol Zalmi vs Cyprus Moufflons, 12:00 PM

Haidree Lions vs Black Caps, 2:00 PM

Haidree Lions vs Black Caps, 4:00 PM

November 19, Friday

Cyprus Eagles vs Limassol Zalmi, 12:00 PM

Cyprus Eagles vs Limassol Zalmi, 2:00 PM

Cyprus Moufflons vs Haidree Lions, 4:00 PM

Cyprus Moufflons vs Haidree Lions, 6:00 PM

November 20, Saturday

Eliminator, 12:00 PM

Qualifier 1, 2:30 PM

Qualifier 2, 5:30 PM

ECS T10 Cyprus 2021: Live Streaming Details

Fan Code will live stream all matches of the tournament for fans in India.

ECS T10 Cyprus 2021: Squads

Nicosia Tigers

Abid Ali, Abul Khayer, Akib Hossain, Amir Riaz, Amir Sohail, Anowar Hossain, Ashish Bam, Ataur Rahman, Bilal Hussain, Bimal Ranabhat, Delwar Hossain, Faysal Mia, Habibur Rahman, Harpreet Singh, Hasham Ali, Iftekar Jaman, Jahid Hassan, Kazi Saiful, Mamun Roshid, Mehedi Hasan, Mehmood Zeeshan, Mohidul Islam, Neeraj Tiwari, Rashidul Hasan, Ripon Modal, Roman Mazumder, Sahil Akthar, Sakhawat Hossain, Shahi Arjun, Shahin Alam, Shajjad Baddan, Shakil, Sufian Muhammad, Tomal Aminul

Cyprus Moufflons

Abu Sufyan, Chamal Sadun, Gaganpreet Singh, Ghulam Murtaza, Gurdeep Sharma, Gursewak Singh, Kamal Raiz, Karan Arora, Lakhwinder Singh, Mangala Gunasekara, Manjinder Singh, Mehran Khan, Mehtab Khan, Minhas Khan, Muhammad Bilal, Muhammad Hussain, Murtaza Yamin, Nalin Pathirana, Priyantha Wellege, Riyaz Kajalwala, Roshan Siriwardana, Ruwan Manawasingha, Sachithra Tharanga, Salman Khan, Scott Austin, Suresh Gedara, Waqar Ali, Zeeshan Sarwar

Nicosia Fighters

Abdullah Al Tasmin, Abdus Shukur, Abrarul Hoque, Alvi Chowdhury, Faruk Ahmed, Jubraz Morol, Kamran Ahmad, Kamrul Mahmud, Mahamudul Sajib, Mohammad Sawkat, Monirul Islam, Mostofa Chowdhury, Munna Rahman, Naeem Khan, Noori Chowdhury,, Parvez Miah Ramjan Hossain, Sahidur Chowdhury, Saiful Islam, Saikat Al Amin, Sakir Hossain, Saurav Ahmed, Shahjalal Talukder

Cyprus Eagles

Abhinay Malipatel, Amit Patel, Ashish Singari, Ashu Ashu, Charan Nalluri, Deepak Kumar, Faizan Ahmad, Harsh Mistry, Manikanta Ranimekala, Muddula Srikanth, Naresh Kumar, Naseer Ahmed, Naveen Musku, Prasada Reddy, Rajasekhar Poluri, Ranjith Nerella, Sekhar Muttamsetti, Srinivas Angarekkala, Suresh Kumar, Thirumal Reddy, Tirupathi Sandireddy

Black Caps

Ankit Kumar, Deepinderjeet Singh, Faisal Sarwar, Gagandeep Singh, Gurpratap Singh, Gurwinder Singh, Hardeep Saini, Hardeep Singh, Jeevan Kumar, Jugraj Singh, Kulwinder Singh, Madhukar Madasu, Manish, Nithesh Sharma, Parminder Singh, Pawandeep, Rajesh Kumar, Rajinder Nadania, Rajwinder Brar, Resham Singh, Tejwinder Singh, Umar Farooq, Waqas Akhtar

Haidree Lions

Aizaz Jameel, Ali Raza, Amir Bukhari, Atta Ullah, Awais Liaqat, Fahad Anjum, Hassan Shah, Hazrat Muhammad Shafiq, Irfan Riaz, Jeevan Lasmal, Kahyal Afridi, Mudassar Rehman, Muhammad Usman, Muneeb Chaudhry, Nayem Ahmed, Qasim Ali, Qasim Anwar, Rameez ur Rehman, Rauf Zaman, Raza Ihsan, Shabbi Ul Hassan, Shoaib Ahmad, Sifit Alahi, Taimoor Zeb, Usman Butt, Vikas Kumar, Vikas Skawant, Yasir Khan, Yasir Mehmood, Zeshan Khan

Limassol Zalmi

Abbas Khan, Ahsan Ullah, Arshad Khan, Habib Khan, Hassan Shah, Jawad Shah, Kazim Abbas, Mudassir Shah, Muhammad Farooq, Muhammad Fazil, Muhammad Khan, Murtaza Khan, Numan Munir, Shahid Ali Jnr, Sohail Ahmed, Syed Zia, Umar Hayat, Umar Shah

Edited by Arjun Panchadar