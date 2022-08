ECS T10 Dresden 2022: Full schedule, squads, timings and live streaming details

The European Cricket Series will move to Dresden for its third edition of the tournament. The two-week campaign starts on Monday, August 1, with the grand finale scheduled for Saturday, August 13.

A total of 10 teams will take part in this year’s tournament, divided into two groups. ACB Kerala Kombans, FC Viktoria Berlin, ICA Berlin, RC Dresden, and USC Magdeburg are drawn in Group A. Berlin CC, Berlin Cricket Academy, Fuchse Berlin Lions, BSV Britannia, and US Chemnitz are the teams in Group B.

BSV Britannia were crowned champions in the 2020 edition. Britannia CC will enter the tournament as defending champions, having defeated Berlin CC in the grand finale of the 2021 edition.

Rugby Cricket Dresden eV will host all the matches of the tournament.

ECS T10 Dresden 2022: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

August 1, Monday

RC Dresden vs FC Viktoria Berlin, 2:00 PM

RC Dresden vs FC Viktoria Berlin, 4:00 PM

ACB Kerala Kombans vs USC Magdeburg, 6:00 PM

ACB Kerala Kombans vs USC Magdeburg, 8:30 PM

August 2, Tuesday

RC Dresden vs ACB Kerala Kombans, 12:00 PM

RC Dresden vs ACB Kerala Kombans, 2:00 PM

ICA Berlin USC Magdeburg, 4:00 PM

ICA Berlin USC Magdeburg, 6:00 PM

August 3, Wednesday

ICA Berlin vs RC Dresden, 12:00 PM

ICA Berlin vs RC Dresden, 2:00 PM

ACB Kerala Kombans vs FC Viktoria Berlin, 4:00 PM

ACB Kerala Kombans vs FC Viktoria Berlin, 6:00 PM

August 4, Thursday

USC Magdeburg vs RC Dresden, 12:00 PM

USC Magdeburg vs RC Dresden, 2:00 PM

FC Viktoria Berlin vs ICA Berlin, 4:00 PM

FC Viktoria Berlin vs ICA Berlin, 6:00 PM

August 5, Friday

FC Viktoria Berlin vs USC Magdeburg, 12:00 PM

FC Viktoria Berlin vs USC Magdeburg, 2:00 PM

ACB Kerala Kombans vs ICA Berlin, 4:00 PM

ACB Kerala Kombans vs ICA Berlin, 6:00 PM

August 6, Saturday

USG Chemnitz vs Fuchse Berlin Lions, 12:00 PM

USG Chemnitz vs Fuchse Berlin Lions, 2:00 PM

Berlin CC vs Berlin Cricket Academy, 4:00 PM

Berlin CC vs Berlin Cricket Academy, 6:00 PM

August 8, Monday

BSV Britannia vs USG Chemnitz, 12:00 PM

BSV Britannia vs USG Chemnitz, 2:00 PM

Fuchse Berlin Lions vs Berlin CC, 4:00 PM

Fuchse Berlin Lions vs Berlin CC, 6:00 PM

August 9, Tuesday

Fuchse Berlin Lions vs Berlin Cricket Academy, 12:00 PM

Fuchse Berlin Lions vs Berlin Cricket Academy, 2:00 PM

BSV Britannia vs Berlin CC, 4:00 PM

BSV Britannia vs Berlin CC, 6:00 PM

August 10, Wednesday

Berlin Cricket Academy vs BSV Britannia, 12:00 PM

Berlin Cricket Academy vs BSV Britannia, 2:00 PM

USG Chemnitz vs Berlin CC, 4:00 PM

USG Chemnitz vs Berlin CC, 6:00 PM

August 11, Thursday

Fuchse Berlin Lions vs BSV Britannia, 12:00 PM

Fuchse Berlin Lions vs BSV Britannia, 2:00 PM

USG Chemnitz vs Berlin Cricket Academy, 4:00 PM

USG Chemnitz vs Berlin Cricket Academy, 6:00 PM

August 12, Friday

Quarter Final 1, 12:00 PM

Quarter Final 2, 2:00 PM

Quarter Final 3, 4:00 PM

Quarter Final 4, 6:00 PM

August 13, Saturday

Semi Final 1, 12:00 PM

Semi Final 2, 2:00 PM

Bronze Final, 5:00 PM

Final, 8:00 PM

ECS T10 Dresden 2022: Live Streaming Details

The Fan code app and website will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

ECS T10 Dresden 2022: Squads

ACB Kerala Kombans

Abhishek Patil, Ajmal Salam, Alphin Thomas, Amal Kkattil, Amal Siva, Antony Poulose, Arjun Nagathankandy, Christo Jiyo, Jibi Jacob, Juno Varghese, Krishnachandran Chandrasekharan, Manu Thomas, Nandu Krishnan, Niroson Jero, Nithin Das, Priyank Khanna, Rohit Unnithan, Santhosh Shaji, Santosh Kumar, Sathiskannan Kandasamy, Sid Venkataramani, Sonam Ravi, Tojo Thomas

Berlin Cricket Academy

Aashish, Akila Rajapakshe, Amit Chahal, Arshad Adil, Bandi Saikrishna, Davaseelan Ramamoorthy, Dildar Ahmed, Ehsanullah Aluzai, Gokkul Raj, Hammad Imran, Jan Aluzai, Jayasagar Jagirapu, Joe Lee-Dowd, Manoj Ravi, Mohanraj Ramadoss, Mughil Viswanathan, Muhammad Kalo, Musthafa Muhammed, Omkar Kadkol, Prasun Banerjee, Sandan Chintanippu, Satish Hiremath, Shiva Akkneni, Shubham Patil, Siva Rajendran, Steve Samuel, Sudheesh Sureshkumar, Tushar Benke, Vaibhav Patil, Venkatesh Lakshminarayana

FC Viktoria

Akhil Garje, Andi Miirza, Asif Sayed, Bilal Hussain, Ehsan Latif, Muhammad Imran, Munir Hussain, Naeem Yousaf, Parshant Godara, Qamar Ali, Rahul Sharma, Raza Amar, Shahbaz Muhammad, Shahid Ali, Shoib Akhtar, Talal Khan, Usman Hadi, Waleed Aslam, Zahid Mahmood, Zamir Haider, Zeeshan Sahi

Fuchse Berlin Lions

AB Gazizadeh, Chamila Bandara, Chathula Rabukkanage, Derek Seto, Devin Wickramaratne Dinesh Loronsu Hewa, Duleep Kodithuwakku, Ganidu Arumadura, Hilal Akef, Imran Muhammad, Indika Gunasekara, Khaled Akakhil, Lukshan Perera, Manjeet Pawar, Nauman Stanikzai, Praveen Nattramilarasu, Ravidu Arumadura, Shashith Siddi Haluge, Shiron Perera, Stefane Siriwardana, Tiron De Alwis, Vinny Muruhesapillai

ICA Berlin

Akhil Javvaji, Amar Shankarappa, Anjaneyulu Yanamala, Anvesh Narisetty, Arun Kumar, Bharath Dondapati, Chandu Nagasai, Chanti Pasupuleti, Danush Mutyala, Jamal Zadran, Ketan Shetty, Likith Kailas, Mouli Sathyanarayanan, Nagapratap Mahanandhi, Pramit Dash, Prashanth Goli, Rajesh Chavali, Ravi Vanukuri, Rohit Grover, Sagar Jariwala, Sriteja Somepalli, Swapnil Gokani, Tarak Bala, Vasu Dev Mukku, Vinel Kommu

USC Magdeburg

Chaitanya Sankaramanchi, Deepak Nandakumar, Farhad Billimoria, Girish Tangirala, Hari Patel, Harsha Tharla, Manideep Allu, Mick Murray, Nikhil Koneri, Om Bhavsar, Prajeshvar Karthikeyan, Rahul Movva, Ranadheer Podishetti, Sabawoon Salik, Sahil Sethi, Sai Teja Thalluri, Sai Vivek Jeevangekar, Shafiq Gulzai, Sreekanth Kunchapu, Vinod Reddy Budati

Berlin CC

Abhilash Anantharam, Akshay Girdhar, Ata Ahmad, Awais Zafar, Chirag Mukherjee, Imran Bukhari, Ivan Doubell, Jatinder Vashisht, Jordan Bunyan, Karan Singh, Manish Tiwari, Mohit Raheja, Nick Kraiger, Saddam Gill, Sagar Kataria, Sahil Lal, Tirth Trivedi, Tom Long

RC Dresden

Almas Tariq, Amrit Pal, Azam Rajput, Belal Zadran, Faisal Qasim, Ganesh Patil, Gaurav Patel, Gulzar Rasool, Himanshu Bhardwaj, Ijaz Ahmad, Javed Haider, Kapil Chandnani, Karan Patil, Mustafa Khan, Raghav Thangapandi, Rahul Grover, Sandeep Kamboj, Shahrukh Khan, Vikas Manjunatha, Waqas Virk

BSV Britannia

Anirban Dan, Arjun Reddy, Athul Sundaresan, Ayush Pandey, Darshak Savaj, Farhan Kureshi, Gurpreet Singh, Harsha Gopireddy, Himanshu Himansh, Janpreet Singh, Jigyasu Nayyar, Kumar Ghosh, Manikandan Venkatesan, Mohan Dayanandan, Mohit Negi, Rocky Dcosta, Saad Ali Jan, Sanish Goyal, Sourabh Krishnatrey, Vishal Panjwani, Waleed Ahmed

USG Chemnitz

Abdul Andar, Abdul Stanikzai, Abhishek Sahni, Akash Chougale, Anand Vishwam, Ananthu Ajikumar, Anurag Adiraju, Arul Rubesh, Balaji Venkatraj, Chamika Welihinda, GN Khan, Gopinath Manoharan, Karthik Manga, Momand Ebadullah, Muhammad Suleman, Pavan Kumar Kota, Rajesh Nagaraja Rakshithkumar MB, Saeedullah Amarkheal, Sahith Reddy Kusukuntla, Sandeep Gowda, Sangeeth Udayan, Saranraj Nambusubramaniyan, Sibaji Roy, Suhas Bhat, Tharun Ega, Tirumalesh Malleshgowda, Varun Soraganvi, Vishnu Srinivasan, Yousaf Obaid

