ECS T10 Krefeld 2021: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The European Cricket Series (ECS) moves to the new home of German cricket in Krefeld, where ten teams will compete in two groups across 12 days. MSC Frankfurt, the ECS T10 Frankfurt champions, will enter ECS T10 Krefeld as the favourites.

Bayer Uerdingen Boosters, MSC Frankfurt, Aachen Rising Stars, Koln Challengers and VfB Gelsenkirchen are the five teams to compete in Group A of ECS T10 Krefeld. Bayer Uerdingen Wolves, Koln CC, Bonn Blue Star, Dusseldorf Blackcaps and DJK SG Solingen will compete in Group B of ECS T10 Krefeld.

ECS T10 Krefeld 2021: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

May 17, Monday

VfB Gelsenkirchen vs Koln Challengers, 12:30 PM

VfB Gelsenkirchen vs Koln Challengers, 2:30 PM

Bayer Uerdingen Boosters vs MSC Frankfurt, 4:30 PM

Bayer Uerdingen Boosters vs MSC Frankfurt, 6:30 PM

May 18, Tuesday

Bayer Uerdingen Boosters vs VfB Gelsenkirchen, 12:30 PM

Bayer Uerdingen Boosters vs VfB Gelsenkirchen, 2:30 PM

MSC Frankfurt vs Aachen Rising Stars, 4:30 PM

MSC Frankfurt vs Aachen Rising Stars, 6:30 PM

May 19, Wednesday

MSC Frankfurt vs Koln Challengers, 12:30 PM

MSC Frankfurt vs Koln Challengers, 2:30 PM

Aachen Rising Stars vs Bayer Uerdingen Boosters, 4:30 PM

Aachen Rising Stars vs Bayer Uerdingen Boosters, 6:30 PM

May 20, Thursday

MSC Frankfurt vs VfB Gelsenkirchen, 12:30 PM

MSC Frankfurt vs VfB Gelsenkirchen, 2:30 PM

Aachen Rising Stars vs Koln Challengers, 4:30 PM

Aachen Rising Stars vs Koln Challengers, 6:30 PM

May 21, Friday

Koln Challengers vs Bayer Uerdingen Boosters, 12:30 PM

Koln Challengers vs Bayer Uerdingen Boosters, 2:30 PM

VfB Gelsenkirchen vs Aachen Rising Stars, 4:30 PM

VfB Gelsenkirchen vs Aachen Rising Stars, 6:30 PM

May 22, Saturday

Bayer Uerdingen Wolves vs Dusseldorf Blackcaps, 12:30 PM

Bayer Uerdingen Wolves vs Dusseldorf Blackcaps, 2:30 PM

Koln CC vs Bonn Blue Star, 4:30 PM

Koln CC vs Bonn Blue Star, 6:30 PM

May 24, Monday

Bayer Uerdingen Wolves Vs DJK SG Solingen, 12:30 PM

Bayer Uerdingen Wolves Vs DJK SG Solingen, 2:30 PM

Dusseldorf Blackcaps Vs Koln CC, 4:30 PM

Dusseldorf Blackcaps Vs Koln CC, 6:30 PM

May 25, Tuesday

Bayer Uerdingen Wolves Vs Koln CC, 12:30 PM

Bayer Uerdingen Wolves Vs Koln CC, 2:30 PM

Bonn Blue Star vs DJK SG Solingen, 4:30 PM

Bonn Blue Star vs DJK SG Solingen, 6:30 PM

May 26, Wednesday

DJK SG Solingen Vs Dusseldorf Blackcaps, 12:30 PM

DJK SG Solingen Vs Dusseldorf Blackcaps, 2:30 PM

Bayer Uerdingen Wolves Vs Bonn Blue Star, 4:30 PM

Bayer Uerdingen Wolves Vs Bonn Blue Star, 6:30 PM

May 27, Thursday

DJK SG Solingen Vs Koln CC, 12:30 PM

DJK SG Solingen Vs Koln CC, 2:30 PM

Bonn Blue Star Vs Dusseldorf Blackcaps, 4:30 PM

Bonn Blue Star Vs Dusseldorf Blackcaps, 6:30 PM

May 28, Friday

First Quarter Final, 12:30 PM

Second Quarter Final, 2:30 PM

Third Quarter Final, 4:30 PM

Fourth Quarter Final, 6:30 PM

May 29, Saturday

First Semi-Final, 12:30 PM

Second Semi-Final, 2:30 PM

Bronze Final, 5:30 PM

Final, 7:30 PM

ECS T10 Krefeld 2021 Tournament: Live Streaming Details

In India, all games of the ECS Krefeld T10 tournament will be streamed live on the Fancode website and app.

ECS T10 Krefeld 2021 Squads

MSC Frankfurt

Muslim Ashraf, Waheed Ahmed, Sekandar Khan, Hamza Sayed Ameer,Waseem Khan,Sajid Khan Afridi, Sultan Ahmad, Wasil Noori, Nafees Buttar, Adel Khan, Qader Khan, Daud Muhammad, Shahid Afridi, Habib Rahman, Zabiullah Aryoubi.

Koln Challengers

Kesava Motati, Vijay Rathnavel, Abdul Ajeez, Ajmal Schinwari, Aravind Muthusubramanian, Akhil Gidadaluria, Sriram Gurumurthy, Amey Potale, Srinivas Nareshkumar, Nikhil Patil, Rohit Narayanan, Dev Ganatra, Santhosh Mathi.

VfB Gelsenkirchen

Vignaesh Sankaran, Arvind Raju, Arfan Malik, Rubesh Palaniappan, Nihal Mattoo, Afzal Pathan, Sahalom Dhaly, Mezeyn Kamal, Kamran Khan, Phanish Rachuru, Swapnil Varhade, Shahidullah Arman, Shrutarv Awasthi, Sivasai Yeesakonu, Anil Kavi, Suliman Hugakhil, Mirwali Jabarkheel, Neeraj Hukeri, Ebnimin Qanee, Hammed Ghane Zanei, Mubashir Hussain.

Aachen Rising Stars

Varun Reddy, Sagar Kataria, Asif Rauf, Dhaval Goyani, Javed Khan, Dipankar Banerjee, Mubashar Inayat, Azam Temorai, Safi Khan, Osman Shirzad, Faheem Jan, Ahmad Shirzad, Puneet Atal, Gulistan Muhammad, Asad Abbas.

Bayer Uerdingen Wolves

Waqas Fatmi, Shujahat Hussain, Rajnish shukla, Shamil Niyas, Omar Sardar, Usman Sardar, Hadi Raza, Humayun Butt, Zain Alam, Abdul Haseeb, Raj Bhushan, Hammad Ashraf, Abdul Rehman Shaikh, Nasib Khushdel, Abhinav Rayal, Taha Hassan, Alim Ullah.

Dusseldorf Blackcaps

Rahul Srinivas, Muhammad Raheel, Udit Saxena, Jamshed Khan, Kashif Shahab, Harman Singh, Jatin Masiwal, Sudipro Ray, Niraj Patel, Nilay Patel, Venkat Ganesan, Adithya Rao, Oascoroni Ahamed, Benjamin Das, Neeraj Sharma, Abdulmajeed Ahmadzai, Vishal Malik, Praveen Ganesan, Tobias Brucklmeier, Sanil Bhatia.

DJK SG Solingen

Nitin Parsi, Kasibatla Sai, Bala Mavillapalli, Murali Prasad, Venkatesh Reddy, Srikanth Thorlikonda, Chandramohan Sivala, Subbu Varanasi, Ramsai Vishnubhotla, Veeru Kolla, Dinesh Chaganti, Chaitanya Puttaparthi, Sai Guntaka, Shiva Goud Anthati, Sisindri Dasari, Srikar Reddy Koteru, Vinay Gari.

Koln CC

Prateek Dabholkar, Dhruv Patel, Santhoshkumar Sundararaj, Appu Murali, Umang Shah, Sayan Mukhopadhaya, Priyank Mehta, Tejas Morbagal, Dhruv Rathod, Sandheep Ravishankar, Sajeesh Kumar, Lokesh Kamti, Rameez Deshmukh, Irfan Ahmed, Ameya Deshpande, Santosh Kumar, Grinesh Sanghavi, Ashish Makkar, Emerson Rajaratnam, Jimit Patel, Satya Srinivas, Abhilash Miryala, Amit Saini, Asmdin Zadran.

Bonn Blue Star

Asad Mohammad, Sahir Naqash, MD Shafiullah Kadem, Khurram Ilyas, Hasan Bukhari,Viprendra Joshi, Naeem Akhtar, Manpreet Ghotra, Jawad Azizi, Ranjith Kumar, Rajvinder Singh, Jaspreet Hunjhan, Karanjit Brar, Haron Khan, Vikram Jeet, Farhan Shaukat, Ranjit Singh, Dilshan Rajudeen, Zaheer Abbas, Bryan Rattan, Zaigham Waqas.

Bayer Uerdingen Boosters

Ahilan Ravinthran, Anvesh Jandagudem, Pakeetharan Praba, Ankur Tyagi, Ali Abbas Akbar, Gobinath Sribalashanmugan, Kanus Indran, Ahalavan Pius, Shiyamsundar Narayanan, Thinesh Rajakulasingam, Mani Janarthanam, Gobinath Navarathinam, Tharmabalan Veluppillai, Ismin Hameed, Stebin Stephen, Ashok Hardik, Sri Kanth Vaka, Jeyaruban Paramanathan, Aritharan Vaseekaran, Jayakumar Vidhuran, Kumar Mahendran, Sakeshkanth Indran, Ramar Tharmaraj, Balachandran Atchuthan.