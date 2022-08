ECS T10 Krefeld 2022: Full schedule, squads, timings and live streaming details

The European Cricket Series (ECS T10) moves to Krefeld in Germany after completing the Dresden tour. A total of 10 teams will compete in ECS Krefeld starting on August 15, Monday. The Grand Finale is scheduled for August 27, Saturday.

The 10 participating teams are: Aachen Rising Stars, Bayer Boosters, Bayer Spartans, Bonn Blue Star, Dusseldorf Blackcaps, Golden Star, Koln CC, Koln Challengers, TV & TBV Lemgo and VFB Gelsenkirchen.

Bonn Blue Star will enter the tournament as defending champions as they defeated MSC Frankfurt by six wickets in the grand finale last season.

Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld will host all the tournament matches.

ECS T10 Krefeld 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

August 15, Monday

Golden Star vs Bonn Blue Star, 12:00 pm

Golden Star vs Bonn Blue Star, 2:00 pm

Aachen Rising Stars vs Bayer Uerdingen Wolves, 4:30 pm

Aachen Rising Stars vs Bayer Uerdingen Wolves, 6:30 pm

August 16, Tuesday

Koln Challengers vs Bonn Blue Star, 12:00 pm

Koln Challengers vs Bonn Blue Star, 2:00 pm

Aachen Rising Stars vs Golden Star, 4:30 pm

Aachen Rising Stars vs Golden Star, 6:30 pm

August 17, Wednesday

Bayer Uerdingen Wolves vs Golden Star, 12:00 pm

Bayer Uerdingen Wolves vs Golden Star, 2:00 pm

Koln Challengers vs Aachen Rising Stars, 4:30 pm

Koln Challengers vs Aachen Rising Stars, 6:30 pm

August 18, Thursday

Bayer Uerdingen Wolves vs Koln Challengers, 12:00 pm

Bayer Uerdingen Wolves vs Koln Challengers, 2:00 pm

Bonn Blue Star vs Aachen Rising Stars, 4:30 pm

Bonn Blue Star vs Aachen Rising Stars, 6:30 pm

August 19, Friday

Golden Star vs Koln Challengers, 12:00 pm

Golden Star vs Koln Challengers, 2:00 pm

Bonn Blue Star vs Bonn Blue Star, 4:30 pm

Bonn Blue Star vs Bonn Blue Star, 6:30 pm

August 20, Saturday

Bayer Uerdingen Boosters vs Dusseldorf Blackcaps, 12:00 pm

Bayer Uerdingen Boosters vs Dusseldorf Blackcaps, 2:00 pm

VfB Gelsenkirchen vs TV & TBV Lemgo, 4:30 pm

VfB Gelsenkirchen vs TV & TBV Lemgo, 6:30 pm

August 22, Monday

Koln CC vs Dusseldorf Blackcaps, 12:00 pm

Koln CC vs Dusseldorf Blackcaps, 2:00 pm

VfB Gelsenkirchen vs Bayer Uerdingen Boosters, 4:30 pm

VfB Gelsenkirchen vs Bayer Uerdingen Boosters, 6:30 pm

August 23, Tuesday

TV & TBV Lemgo vs Bayer Uerdingen Boosters, 12:00 pm

TV & TBV Lemgo vs Bayer Uerdingen Boosters, 2:00 pm

Koln CC vs VfB Gelsenkirchen, 4:30 pm

Koln CC vs VfB Gelsenkirchen, 6:30 pm

August 24, Wednesday

TV & TBV Lemgo vs Koln CC, 12:00 pm

TV & TBV Lemgo vs Koln CC, 2:00 pm

Dusseldorf Blackcaps vs VfB Gelsenkirchen, 4:30 pm

Dusseldorf Blackcaps vs VfB Gelsenkirchen, 6:30 pm

August 25, Thursday

Bayer Uerdingen Boosters vs Koln CC, 12:00 pm

Bayer Uerdingen Boosters vs Koln CC, 2:00 pm

Dusseldorf Blackcaps vs TV & TBV Lemgo, 4:30 pm

Dusseldorf Blackcaps vs TV & TBV Lemgo, 6:30 pm

August 26, Friday

Quarter-final 1, 12:00 pm

Quarter-final 2, 2:00 pm

Quarter-final 3, 4:30 pm

Quarter-final 4, 6:30 pm

August 27, Saturday

Semi-final 1, 12:00 pm

Semi-final 2, 2:00 pm

Bronze final, 5:00 pm

Final, 7:00 pm

ECS T10 Krefeld 2022: Live Streaming Details

The Fan Code App and website will live stream all tournament matches for fans in India.

ECS T10 Krefeld 2022: Squads

Aachen Rising Stars

Ahmad Shirzad, Akhil Sugathan, Asim Mujtaba, Bilal Yusufzai, Dhaval Goyani, Dipankar Banerjee, Ejaz Hashmi, Fahad Khan, Faheem Jan, Imran Afzal, Mubashar Inayat, Osman Shirzad, Parwiz Shirzad, Prateek Harsh, Raj Khamkar, Sohail Maqbool, Tauqeer Khan, Usama Ali, Varun Reddy, Vijeesh Saraswathi, Zainul Hassan

Bayer Boosters

Ahilan Ravinthran, Aritharan Vaseenkaran, Ashok Hardik, Atchuthan Batachandran, Enoch Dayanandan, Gobinath Navarathinam, Janarthanam Mani, Jegan Dinushan, Jishnu Eledath Divakaran, Kumar Mahendran, Manoj Panthangi, Pakeetharan Praba, Pulkit Sharma, Rajakulasingam Thinesh, Ramasurathkumar Subramanian, Sakeshkanth Indran, Sameer Varughese, Sanjeevan Vignesh, Srikanth Thorlikonda, Srikanth Vaka, Thivakaran Aritharan

Bayer Spartans

Alim Ullah, Altaf Ahmad, Arsalan Siddiqui, Basharat Ahmed, Faisal Lodhi, Gohar Sultan, Humayun Butt, Ijaz Ahmad, Mubasher Ahmed, Muhammad Asif, Mustafa Ulhaq, Nasin Khoushdel, Rahatullah Minawal, Raj Bhushan, Shahzad Akram, Shamil Niyas, Shazaib Khan, Shehreyar Masood, Taha Hassan, Taha Khan, Talha Akbar, Usman Sardar, Wajid Khaliq, Waqas Fatmi, Zain Masood, Zakirullah Asmari

Bonn Blue Star

Alam Shah, Ali Wajid, Asad Mohammad, Farhan Shaukat, Farmanullah Miakhel, Haron Khan, Haroon Javed, Karanjit Brar, Khurram Ilyas, Md Shafiullah Khadem, Naeem Akhtar, Rajvinder Singh, Rana Singh, Shabbir Ali, Suman Banerjee, Sumeet Gill, Vikram Jeet, Zaheer Abbas

Dusseldorf Blackcaps

Abdul Jalili, Benjamin Das, Gaurav Gupta, Jamshed Khan, Karthik Suresh, Kashif Shahab, Majeed Ahmadzai, Mradul Kumar, Muhammad Raheel, Neeraj Sharma, Nehal Trivedi, Niraj Patel, Oascoroni Ahamed, Praveen Ganesan, Puneet Kumar, Sanil Bhatia, Sudipro Ray, Venkatraman Ganesan

Golden Star

Adeeb Asgher, Adeep Sheeraz, Amal Mudappattu, Ashik Rahuman, Guri Singh, Harsha Parupalli, Nadeem Abbasi, Naeem Khan, Niamat Safi, Pankaj Kumar, Paritosh Bairagi, Pavankumar Tokachichu, Rahib Nawabi, Raju Islam, Salahuddin Mirza, Simab Walizei, Zakir Khan

Koln CC

Akshay Dhani, Ameya Deshpande, Appu Murali, Ashish Makkar, Asmdin Zadran, Dhruv Patel, Dhruv Rathod, Dwarak Sekar, Irfan Ahmed, Manav Panwar, Pramod Sharma, Prateek Dabholkar, Sandheep Ravishankar, Sharifollah Sherzad, Smit Nandu, Teja Krishna, Tejas Morbagal, Umang Shah

Koln Challengers

Amey Potale, Aravind Muthusubramanian, Faruke Jaani, Kesava Motati, Naga Guntur, Nagendra Donthi, Naule Aravind, Nikhil Patil, Rohit Narayanan, Sabith Raman, Sai Sundar, Sam George, Srinivas Nareshkumar, Sriram Gurumurthy, Vijay Rathnavel

TV & TBV Lemgo

Akshay Gupta, Ankit Tomar, Aziz Bhatti, Balaganesh Rameshkumar, Daljeet Singh, Hasan Ali, Khatibullah Abdulrahimzai, Krishantan Rajendran, Mudassar Iqbal, Navjot Singh, Rizwan Babar, Romal Barakzai, Safi Rahman, Satnam Singh, Thusitha Ratnayake

VFB Gelsenkirchen

Alom Dhaly, Arif Jamal, Dhamodharan Madanagopal, Dipanshu Verma, Hekmatullah Momand, Hitesh Jindal, Imam Sheik, Kamran Khan, Krishnan Sahasranaman, Mezeyn Kamal, Mirwali Jabarkheel, Mubashir Hussain, Muhammad Oweis, Naresh Pavaluru, Nikin Bhargav, Punith Murugesh, Ronit Satapathy, Rubesh Palaniappan, Satya Srinivas, Shrutarv Awasthi, Suliman Hugakhil, Surya Subramanian, Syed Waqar, Vignaesh Sankaran, Vinit Joshi

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Aranya Chaudhury