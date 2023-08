ICC Women's T20 World Cup EAP Qualifier 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

The 2023 ICC Women's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier is scheduled to take place on September 1 at the Vanuatu Cricket Ground. This tournament will form a part of the qualification process for the 2024 ICC Women's T20 World Cup.

The tournament will run from September 1 to September 8 and the top team in the tournament will progress to the 2024 ICC Women's T20 World Cup Qualifier. All matches will be played at the Vanuatu Cricket Ground in Port Vila.

Ahead of the qualifier, hosts Vanuatu scheduled a two-match Twenty20 International (T20I) series against Japan at the same venue.

ICC Women's T20 World Cup EAP Qualifier 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Match 1: September 1 - Cook Islands Women vs Japan Women, Vanuatu Cricket Ground - 4:00 AM

Match 2: September 1 - Indonesia Women vs Fiji Women, Vanuatu Cricket Ground (Oval 2) - 4:00 AM

Match 3: September 1 - Vanuatu Women vs Papua New Guinea Women, Vanuatu Cricket Ground - 8:00 AM

Match 4: September 1 - Fiji Women vs Samoa Women, Vanuatu Cricket Ground (Oval 2) - 8:00 AM

Match 5: September 2 - Papua New Guinea Women vs Cook Islands Women - Vanuatu Cricket Ground - 7:00 AM

Match 6: September 2 - Vanuatu Women vs Indonesia Women, - Vanuatu Cricket Ground (Oval 2)- 4:00 AM

Match 7: September 2 - Japan Women vs Samoa Women, Vanuatu Cricket Ground - 8:00 AM

Match 8: September 4 - Papua New Guinea Women vs Samoa Women, Vanuatu Cricket Ground (Oval 2) - 4:00 AM

Match 9: September 4 - Vanuatu Women vs Cook Islands Women, Vanuatu Cricket Ground - 4:00 AM

Match 10: September 4 - Fiji Women vs Japan Women, Vanuatu Cricket Ground (Oval 2) - 8:00 AM

Match 11: September 4 - Indonesia Women vs Cook Islands Women, Vanuatu Cricket Ground - 8:00 AM

Match 12: September 5 - Papua New Guinea Women vs Japan Women, Vanuatu Cricket Ground (Oval 2) - 4:00 AM

Match 13: September 5 - Vanuatu Women vs Fiji Women, Vanuatu Cricket Ground - 8:00 AM

Match 14: September 5 - Indonesia Women vs Samoa Women, Vanuatu Cricket Ground (Oval 2) - 8:00 AM

Match 15: September 5 - Indonesia Women vs Japan Women, Vanuatu Cricket Ground - 4:00 AM

Match 16: September 7 - Papua New Guinea Women vs Fiji Women, Vanuatu Cricket Ground (Oval 2)- 4:00 AM

Match 17: September 7 - Cook Islands Women vs Samoa Women, Bayuemas Oval, Vanuatu Cricket Ground - 8:00 AM

Match 18: September 7 - Vanuatu Women vs Samoa Women, Vanuatu Cricket Ground (Oval 2)- 4:00 AM

Match 19: September 8 - Cook Islands Women vs Fiji Women, Vanuatu Cricket Ground - 4:00 AM

Match 20: September 8 - Papua New Guinea Women vs Indonesia Women, Vanuatu Cricket Ground (Oval 2) - 8:00 AM

Match 21: September 8 - Vanuatu Women vs Japan Women, Vanuatu Cricket Ground - 8:00 AM

ICC Women's T20 World Cup EAP Qualifier 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details: Live-Streaming Details

Live streaming of the ICC Women's T20 World Cup EAP Qualifier 2023 will be available on India's FanCode app and website. There will be no live telecast of the ICC Women's T20 World Cup EAP Qualifier on any TV channel in India.

ICC Women's T20 World Cup EAP Qualifier 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details: Full Squads

Cook Islands:

June George ©, Marii Kaukura, Tereakana Kataina (wk), Punanga Kaveao, Zamera Maeva, Tailor Maika, Phillica Maruariki, Tina Mato, Koitai Mataora, Maya Piakura, Tapuaiva Piakura, Sofia Samuels, Teraimateata Touna, Sonnia Vaia

Fiji:

Ilisapeci Waqavakatoga ©, Ruci Muriyalo, Kiera Amoe, Melaia Biu, Maeavhanisi Erasito (wk), Ana Gonerara, Ateca Kainoco, Cilia Lewatu, Lagakali Lomani, Marica Ratuki (wk), Mereani Rodan, Sarafina Tubakibau, Karalaini Vakuruivalu, Sulia Vuni

Indonesia:

Andriani Andriani, Mia Arda Leta, Ni Ariani, Sang Ayu Nyoman Maypriani, Maria Corazon, Konjep Wombaki, Rahmawati Dwi Pangestuti, Ni Kadek Fitria Rada Rani, Ni Luh Ketut Dewi, Ni, Made Putri Suwandewi, Ni Putu Ayu Nanda Sakarini, Lie Qiao, Kisi Salisa Kasse, Ni Wayan Sariani, Kadek Winda Prastini

Japan:

Mai Yanagida ©, Akari Nishimura, Ahilya Chandel, Ayumi Fujikawa, Kiyo Fujikawa, Hinase Goto, Haruna Iwasaki, Elena Kusuda-Nairn, Erika Oda, Kurumi Ota, Seika Sumi, Erika Toguchi-Quinn, Nonoha Yasumoto, Minami Yoshioka (wk)

Papua New Guinea:

Kaia Arua ©, Sibona Jimmy, Vicky Araa, Kevau Frank, Initia Ila, Tanya Ruma, Pauke Siaka, Brenda Tau (wk), Hane Tau, Henao Thomas, Geua Tom (wk), Isabel Toua, Naoani Vare, Buruka Vicky

Samoa:

Via Andrew, Ailaoa Aoina, Teinemane Faimalo, Aunoa Iopu, Ruth Johnston (wk), Ariota Kupito, Taofi Lafai, Leitu Leong, Jacinta Sanele, Tuaoloa Semau, Faaiuga Sisifo, Angel Sootaga, Vicky Tafea, Salema Toomaga

Vanuatu:

Selina Solman ©, Alvina Chilia, Leisau Andrew, Rachel Andrew, Maiyllise Carlot (wk), Leimauri Chilia, Lizzing Enoch, Tina Kalosin, Valenta Langiatu, Vicky Mansale, Nasimana Navaika, Rayline Ova, Mahina Tarimiala (wk), Vanessa Vira