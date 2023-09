The MCA Men’s Inter-State Championship 2023 will start on September 7 in Kuala Lumpur, Malaysia. Organized by the Malaysian Cricket Association, the tournament will see nine teams compete in a total of 27 matches from September 7 to September 16.

As per the MCA Men’s Inter-State Championship 2023 format, these nine teams have been divided into two groups. While Group A includes Kelantan, Malacca, Perak, Sarawak, and Selangor, Group B comprises Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, and Penang.

According to the tournament format, each team will play the other sides in their group once. The top three teams from each group will progress to the MCA Men’s Inter-State Championship 2023 Super Six stage.

Selangor Turf Club and YSD-UKM Cricket Oval are the two venues that will host MCA Men’s Inter-State Championship 2023 matches.

MCA Men’s Inter-State Championship 2023: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Match 1: September 7 - Perak vs Kelantan, Selangor Turf Club - 7.30 am

Match 2: September 7 - Malacca vs Sarawak, Selangor Turf Club - 11.30 am

Match 3: September 8 - Perak vs Malacca, Selangor Turf Club - 7.30 am

Match 4: September 8 - Selangor vs Kelantan, Selangor Turf Club - 11.30 am

Match 5: September 9 - Kuala Lumpur vs Johor, Selangor Turf Club - 7.00 am

Match 6: September 9 - Selangor vs Sarawak, YSD-UKM Cricket Oval - 7.30 am

Match 7: September 9 - Penang vs Negeri Sembilan, Selangor Turf Club - 11.30 am IST

Match 8: September 9 - Malacca vs Kelantan, YSD-UKM Cricket Oval - 11.30 am IST

Match 9: September 10 - Kuala Lumpur vs Penang, Selangor Turf Club - 7.30 am

Match 10: September 10 - Johor vs Negeri Sembilan, Selangor Turf Club - 11.30 am IST

Match 11: September 11 - Johor vs Penang, Selangor Turf Club - 7.00 am IST

Match 12: September 11 - Selangor vs Malacca, YSD-UKM Cricket Oval - 7.30 am IST

Match 13: September 11 - Kuala Lumpur vs Negeri Sembilan, Selangor Turf Club- 11.00 am IST

Match 14: September 11 - Perak vs Sarawak, YSD-UKM Cricket Oval - 11.30 am IST

Match 15: September 12 - Kelantan vs Sarawak, YSD-UKM Cricket Oval - 7.00 am IST

Match 16: September 12 - Perak vs Selangor, YSD-UKM Cricket Oval - 11.00 am IST

Match 17: September 13 - Super Six Match 1, YSD-UKM Cricket Oval - 7.00 am IST

Match 18: September 13 - Super Six Match 2, Selangor Turf Club - 8.30 am IST

Match 19: September 13 - Super Six Match 3, YSD-UKM Cricket Oval - 11.00 am IST

Match 20: September 14 - Super Six Match 4, Selangor Turf Club - 7.00 am IST

Match 21: September 14 - Super Six Match 5, YSD-UKM Cricket Oval - 8.30 am IST

Match 22: September 14 - Super Six Match 6, Selangor Turf Club - 11.00 am IST

Match 23: September 15 - Super Six Match 7, Selangor Turf Club - 7.00 am IST

Match 24: September 15 - Super Six Match 8, YSD-UKM Cricket Oval - 8.30 am IST

Match 25: September 15 - Super Six Match 9, Selangor Turf Club - 11.00 am IST

Match 26: September 16 - Third-place Playoff, YSD-UKM Cricket Oval - 7.00 am IST

Match 27: September 16 - Final, YSD-UKM Cricket Oval - 11.00 am IST

MCA Men’s Inter-State Championship 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details: Live-Streaming Details

The league will be live-streamed on the Fancode website and app. However, no live telecast of the league will be available on any TV channel in India.

MCA Men’s Inter-State Championship 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details: Full Squads

Johor:

Ahmad Syahmi Rozi, Md Razman Zabri, Muhammad Nasrullah Ezry, Hairil Anuar (wicketkeeper), Muhammad Gulraiz (wicketkeeper), Nur Arif Jumat (wicketkeeper), Ammar Uzair Fakri, Akbar Ali, Arif Ullah, Haziq Haiqal Idris, Muhamad Syahadat, Shamsul Ikmal, Suharril Fetri, Mohamad Sharom, Kamran Hameed, Muhammad Wafiq, Zulamry Bin Mohdin, and Muhammad Jailani.

Kelantan:

Aqib Javed, Muhamad Aqil Zawawi, Muhammad Arsalan, Tehseen Saif, Fikri Makram, Mohammad Hakim Harisan (wicketkeeper), Wan Haizul Azrie, Hamzah Bin, Naveen Ahmad, Che Wan Zalaati, Mohamad Fathul Fatri, Muhammad Fathul, Muhammad Nasir, Mohamad Razali, Muhammad Zainuddin, Shukri Rahim, Mohammad Saiful Hawari, and Muhammad Azri Azhar.

Kuala Lumpur:

Ahmad Faiz, Virandeep Singh (wicketkeeper), Yoosuf Azyan Farhath, Imad Khan, Bilal Ahmad, Khizar Hayat, Aidan Michael, Muhammad Aiman Zaquan, Conor Smith, Waqar Ullah, Deeaz Patro, Pavandeep Singh, Syazrul Idrus, Sharveen Surendran, Shivnarin Rajaratnam, Mohd Nazril Abd Rahman, and Arrean Zaharin.

Negeri Sembilan:

Amirul Zulkifle, Azman Ahmad Tajri, Azwar Ahmad Tajri, Hasan Masood, Nazmus Sakib, Ainool Hafizs (wicketkeeper), Faris Iskandar (wicketkeeper), Prashant Madhukar, Ammar Yusri, Hadiff Irwan, Mohammad Ishak, Muhammad Bahrin, Muhammad Yusri, Saleh Shadman, Abdul Rashid, Ahmad Asby, Anwar Rahman, and Afdlin Ashraf Usyny.

Penang:

Edmond Savari, Mohamad Shahrir, Alan Ashwin Raj (wicketkeeper), Rakesh Kumar Jeeva, Belvan Edward (wicketkeeper), Sohail Aziz, Rajkumar Rajendran, Kris Sarangapany, Loqman Nizam, Khairi Mujahid Arwan, Hadief Hafirazal, Tillkumar Subramaniam, Muhammad Idrees, Guhan Goonasagaran, Glifford Albones, and Nur Mohamad Zulkeflee.

Perak:

Anas Malik, Norwira Zazmie, Ajeb Khan (wicketkeeper), Mohammad Haziq Aiman, Ammar Zuhdi (wicketkeeper), Ahmad Akmal, Amir Khan, Aslam Khan, Norman Haiqal Norhasri, Sharvin Muniandy, Dhivendran Mogan, Mohammad Afiq, Muhammad Amir Azim, Rahim Khan Malik, Rizwan Haider, Joseph Sandaru, and Mohammad Fadzil Nabil Ishak.

Sarawak:

Kelvin Yang Zhi, Kenny Yang Cheng, Khairi Hamzi Busri, Mohamad Aidid Yaman, Mohamad Azram Ramli (wicketkeeper), Mohammad Lutfil Hafsa, Victor Graman Renggian, Aairen Alam Kit, Mohammed Ikmal Gabin, Hanif Hakimi Saruji, Maxwell Stephen Bala, Hazrul Ezani Shyahbani, Kenneth Yang Sheng, Mohammad Hariz Sulhie, Mohammad Zafran Hafizan, Theekshana Liyanage, Vishwa Lakruwan, and Pramuka Liyanage.

Selangor:

Hasnain Ahmed, Jinendra Mualy, Kishan Kumar Ananthan, Ahmad Zubaidi, Adeshlie Alias (wicketkeeper), Syed Aziz, Wan Muhammad Azam, Arslan Shabir, Lokman Nur Hakim, Mohamad Aras Azmi, Ariff Jamaluddin, Akram Malik, Muhammad Ashraf Azmi, Devin Harendra Sehar, Fitri Sham, Haiqal Khair, Neville Liyanage, and Vijay Unni.

Malacca:

Yet to be announced.