MCA T20 Shawwal Peace Cup 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The Malaysian Cricket Association (MCA) has come up with another tournament in the shortest format - the MCA T20 Shawwal Peace Cup 2022. A total of 16 teams will take part in the competition in four different groups.

While Bukit Jalil Sports School, Global Stars, Lanka Lions and United For Cricket form Group A, Group B will have Asia Pacific University, BD Tigers XI, Knights XI, and Royal Warriors.

Active CC, MR KB Putrajaya, Pak Eagles, and Sticky Wicket will comprise Group C. Meanwhile, Deccan, Malaysian Armed Forces, Royal Strikers, and Taamco Warriors are in Group D.

Kinrara Academy Oval in Kuala Lumpur will host all matches of the tournament.

MCA T20 Shawwal Peace Cup 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

May 14, Saturday

Global Stars vs United For Cricket, 7:00 AM

BD Tigers XI vs Knights XI, 11:30 AM

May 15, Sunday

PAK Eagles vs Sticky Wicket, 7:00 AM

Malaysian Armed Forces vs Taamco Warriors, 11:30 AM

May 21, Saturday

Bukit Jalil Sports School vs Lanka Lions, 7:00 AM

Royal Warriors vs Asia Pacific University, 11:30 AM

May 22, Sunday

Active vs MR KB Putrajaya, 7:00 AM

Royal Strikers vs Deccan, 11:30 AM

July 16, Saturday

Lanka Lions vs Global Stars, 7:00 AM

Knights XI vs Royal Warriors, 11:30 AM

July 17, Sunday

MR KB Putrajaya vs PAK Eagles, 7:00 AM

Deccan Malaysian Armed Forces, 11:30 AM

July 23, Saturday

United For Cricket vs Bukit Jalil Sports School, 7:00 AM

Asia Pacific University vs BD Tigers XI, 11:30 AM

July 24, Sunday

Sticky Wicket vs Active, 7:00 AM

Taamco Warriors vs Royal Strikers, 11:30 AM

July 30, Saturday

Lanka Lions vs United for Cricket, 7:00 AM

Knights XI vs Asia Pacific University, 11:30 AM

July 31, Sunday

MR KB Putrajaya vs Sticky Wicket, 7:00 AM

Deccan vs Taamco Warriors, 11:30 AM

August 6, Saturday

Global Stars vs Bukit Jalil Sports School, 7:00 AM

Royal Warriors vs BD Tigers XI, 11:30 AM

August 7, Sunday

PAK Eagles vs Active, 7:00 AM

Malaysian Armed Forces vs Royal Strikers, 11:30 AM

August 13, Saturday

Quarter-final 1, 7:00 AM

Quarter-final 2, 11:30 AM

August 14, Sunday

Quarter-final 3, 7:00 AM

Quarter-final 4, 11:30 AM

August 20, Saturday

Semi-final 1, 7:00 AM

Semi-final 2, 11:30 AM

August 21, Sunday

Final, 7:00 AM

MCA T20 Shawwal Peace Cup 2022: Live Streaming Details

FanCode app and its website will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

MCA T20 Shawwal Peace Cup 2022: Squads

Bukit Jalil Sports School

Adam Maliki Ismail, Ahmad Akmal Alif Zai, Lokman Nur Hakim Shah, Akram Abd Malek, Mohammad Hairil Hari, Mohd Nazril Abd RahmI, Muhammad Adam Hakimi, Muhammad Affiq Afendi, Muhammad Aiman, Muhammad Amir, Muhammad Azim, Muhammad Azri, Muhammad Faiz, Muhammad Haziq, Muhammad Luqman, Sachinu Hettige, Wan Muhammad Azam, Zulamry Mohdin.

Global Stars

Abdulla Shahid, Ajeb Khan, Amir Khan Malik, Ammar Zuhdi Hazalan, Aslam Khan Malik, Fahad Hussain, Gohar Bukhari, Mohammad Amin, Mohsan Idrees, Muhammad Afzaal, Muhammad Faisal, Nasir Abbas, Qadeer Ahmed, Waqar Haider, Waseem Ashraf.

Lanka Lions

Ahamed Hijas, Buddika Madusanka, Damith Warusavithana, Dananjaya, Jude Prashatha, Muhammad Faris, Muhammad Khairullah, Muhammad Rifqi, Naveen Dewinda, Neranjan Wijesinghe, Priyankara Wickramasinha, Suranga Perera, Theekshana, Thilina Madusanka, Thusara Kodikara, Thusith Chamara, Upul Sathkumara.

United For Cricket

Ameen Mohammed, Amit Kumar, Elesh Umagiliya, Faesal Hosain, Jabran Nawaz, Jishuvan Ramasundran, Kamran Hameed, Kashif Shahzad, Kishan Kumar, Mazhar Ali Khan, Murad Ali, Naveen Ravindra, Sandeep Singh, Senthil Manickam, Shaheer Khanni Poyil, Shahul Hameed Sahib, Tyler Evan Lewis, Yasir Shah, Zahid Fazal.

Asia Pacific University

Advait Brijesh, Ahmad Zubaidi, Amir Azim, Amirul Zubair, Ammar Uzair Fikri, Amogha Seelan Bala, Azwar Ahmad Tajri, Daniyal Hashimi, Ishaq Easa Muzamil, Kanagala Dharma, Kevin Dulaj Perera, Mohamad Asraf, Mohammad Afiq, Pavan Kashyap, Pavandeep Singh, Santosh Kumar, Usman Hashimi, Vijay Unni Suresh, Virandeep Singh, Vishvaruben Kumar.

BD Tigers XI

Abdullah Al Tawhid, Abu Hanif Nirob, Anowar Zahid, Arief Yusof, Gazi Md Rubel, Hamzah Panggi, Kazi Tahmed Ahmed, Md Arafat, MD Musa, MD Parvez, MD Sagor, MD Anwar Zahid, MD Shahidur Rahman, MD Wasim Mia, Mohamad Aras Azmi, Muhammad Aman, Muhammad Firdaus, Muhammad Irfan, Mujibor Mia, Saddam Hussain, Samsul Haque, Shaikh Alimul Islam.

Knights XI

Ajithkumar Harish, Aneesh Vadakkott, Chandrasekaran, Dharshan Karupiah, Ganesh, Kasiraman Munusamy, Kuhaneswaran Suresh, Mohan Raja, Narendra Mahanthi, Rakumar G, Ravi Chakravarthy, Selvakumar, Senthil Kumar, Sreeram Bolisetti, Syed Nizamuddin, Tamil Vedhan, Vibindas Sivadasan, Vivek Narayanasamy.

Royal Warriors

Abishek Parashar, Ankit Bapichandra, Krishna Chitanya, Lavakumar Deergasi, Muhammad Asyqal, Muhammad Hafiz, Muhammad Syamil, Naga Vijay Babu, Rohut Vyas, Sandeep Taneeru, Surendra Reddy, Syahmi Zufayri, Uddipta Chattopadhyaya, Y Chandra.

Active CC

Anandbir Singh, Asif Raza, Atif Shahzad, Dilawar Abbas, Ghani Rahman, Idaya Dhulla, Jahan Zaib, Jayashankar Sharma, Mohamad Mahathir, Mohammad Rilmy, Muhammad Irfan Latif, Muhammad Salman, Rajkumar Rajendran, Saddam Hossain, Saif Ul Islam, Salman Zhari, Syed Zafar, Syed Omar Hatmi, Syed Saad Ali Mir, Wong Kam Foon.

MR KB Putrajaya

Ainool Haqqiem, Amir Sohail khan, Amjad Aman, Dhivendran Mogan, Hosnain Abbas Shah, Ikramullah Khan, Kamran Khan, Khizar Hayat, Muhammad Daud, Muhammad Rahman, Muhammad Faiq, Muhammad Muqri Jafri, Said Ismail Khan, Shahnisha Hussain, Syed Azhar Abbas, Zafar Ali.

Pak Eagles

Ahmad Faiz, Akbar Ali, Amith Thekketrhra, Anas Mehmood Malik, Anwar Rahman, Ariff Ullah, Asad Ali, Devin Harendra Sehar, Fitri Sham, Ibrahim Zahid, Inam Muhammad, Jabeen Rasheed, Majeed Khan, Muhammad Asif, Muhammad Gulraiz, Muhammad Irfan Rana, Rizwan Haider, Shakti Singh, Sheraz Farrukh, Talha Rafiq.

Sticky Wicket

Adrian Burton, Aidan Michael, Aimal Khan, Harinderjit Singh, Neville Liyanage, Niroshna De Silva, Rishabh Sukrit, Roshan Senna Singh, Saifullah Malik, Shankar Sathish, Sharveen Surendran, Sharvin Muniyandy, Shivnarin Rahul, Siddharth N, Sidharth Karthik, Syed Aziz, Wahib Zada, Xavier Ariam, Yoosuf Azyan.

Deccan

Adambasha Shaik, Akshintala Nagaraju, Azman Ahmad Tajri, Girish Chandra, Hossain Ahamed, Mohamed Ariff, Mohan Reddy, Raj Gowtham, Ramineni Pawan, Senthil Kumar, Srikanth Kasi, Subhani Saheb Shaik, Syed Rehmatullah, Vasu Seelamneni, Veera Mahindra Boddu, Venkata Naresh Babu, Vignesh V, Vijaykumar Biradar.

Malaysian Armed Forces

Abdul Fatah, Abdul Rashid, Ahmad Tan Aris, Hairil Anuar, MD Razman Zabri, Mohamad Fhadli Ishak, Mohamad Norwira, Mohd Anwar Arudin, Mohd Qayyum Khan, Mohd Ridzuan Uti, Mohd Suahrril, Muhammad Bakri Amin, Muhamamd Haziq, Muhammad Nazri, Muhannad Nur, Muhammad Syahadat, Muhammad Wafiq, Rosman Zakaria, Roszaidi Roslan, Shukri Abdul Rahim, Syazrul Ezat Idrus, Zaidan Taha Hasim.

Royal Strikers

Ainool Hafizs, Amir Aiman, Anil Fellixx, Anirudh Pamaraju, Chandan Kumar, Hafiz Shahid Iqbal, Hasnat Nisar, Jerin Raj, Muhammad Asyraf, Muhammad Syahir, Nalin Hudson, Naveed Hafeez, Nilesh Pagare, Peter Issac, Santosh Gosavi, Sujith Subramanian, Sumanth Kadri, Varun Varghese, Venkatesan Manivel.

Taamco Warriors

Anil Kumar, Apurav Krishna, Ashok Kumar, Haiqal Mohd Khair, Jay Doshi, Jinendra Muraly, Kalith Amarasinghe, Kazi Nazmul Islam, MD Ahad Hossain, Michael Masih, Mohammad Ali Khan, Mohd Shadiq Sharif, Mohsin Zaman, Muhammad Hasif, Saleh Shadman, Shrinivas Iyer, Sumit Potbhare, Vinuja Janadith.

