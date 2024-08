Minor League Cricket 2024: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

The fourth edition of Minor League Cricket is scheduled to start on Friday, August 30. It is a domestic T20 tournament organized by the USA Cricket.

A total of 26 teams from four regions will participate in the tournament this year.

These teams are part of two conferences, the Atlantic Conference and the Pacific Conference. Each conference has two divisions. Northern and Southern divisions are part of the Atlantic Conference, while the Pacific Conference has Central and Western divisions.

The teams participating in the tournament are: Manhattan Yorkers, New England Eagles, New Jersey Somerset Cavaliers, New Jersey Stallions, NYC Titans, The Philadelphians, East Bay Blazers, Golden State Grizzlies, Los Angeles Lashings, San Diego Surf Riders, Seattle Thunderbolts, Silicon Valley Strikers, Atlanta Fire, Atlanta Lightning, Baltimore Royals, Ft. Lauderdale Lions, Morrisville Raptors, Orlando Galaxy, Chicago Kingsmen, Chicago Tigers, Dallas Mustangs, Dallas Xforia Giants, Houston Hurricanes, Lone Star Athletics, Michigan Cricket Stars, and St. Louis Americans.

Dallas Mustangs are the defending champions. They defeated NJ Somerset Cavaliers in the final last season by 44 runs after posting a total of 121 runs for the loss of eight wickets. Nosthush Kenjige was the pick of the bowlers in the match and took three wickets for nine runs in four overs. He won the Player of the Match award.

Minor League Cricket 2024: Full Schedule & Match Timings (All times in IST)

Friday, August 30

Match 1 - New Jersey Somerset Cavaliers vs Manhattan Yorkers, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:30 PM

Match 2 - East Bay Blazers vs Silicon Valley Strikers, Morgan Hills Outdoor Sports Complex, Morgan Hill, 11:45 PM

Saturday, August 31

Match 3 - Atlanta Lightning vs Morrisville Raptors, Param Veers Cricket Field, Dalton, 12:30 AM

Match 4 - New Jersey Stallions vs Manhattan Yorkers, Mercer County Park No 4, New Jersey, 7:30 PM

Match 5 - Atlanta Fire vs Morrisville Raptors, Param Veers Cricket Field, Dalton, 7:45 PM

Match 6 - New England Eagles vs The Philadelphians, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:30 PM

Match 7 - Atlanta Lightning vs Baltimore Royals, Param Veers Cricket Field, Dalton, 11:45 PM

Sunday, September 1

Match 8 - Houston Hurricanes vs Dallas Mustangs, Prairie View Cricket Complex 5, Prairie View, Moosa Cricket Stadium, Texas, 12:00 AM

Match 9 - Michigan Cricket Stars vs St. Louis Americans, ACAC Park 1, St. Louis, 12:30 AM

Match 10 - The Philadelphians vs New England Eagles, Mercer County Park No 4, New Jersey, 7:15 PM

Match 11 - Morrisville Raptors vs Atlanta Lightning, Param Veers Cricket Field, Dalton, 7:45 PM

Match 12 - St. Louis Americans vs Michigan Cricket Stars, ACAC Park 1, St. Louis, 8:30 PM

Match 13 - Lone Star Athletics vs Dallas Mustangs, Moosa Cricket Stadium, Texas, 9:00 PM

Match 14 - NYC Titans vs New Jersey Somerset Cavaliers, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:30 PM

Match 15 - Atlanta Fire vs Baltimore Royals, Param Veers Cricket Field, Dalton, 11:45 PM

Monday, September 2

Match 16 - Houston Hurricanes vs Dallas Xforia Giants, Prairie View Cricket Complex 5, Prairie View, Moosa Cricket Stadium, Texas, 12:00 AM

Match 17 - New Jersey Somerset Cavaliers vs The Philadelphians, Mercer County Park No 4, New Jersey, 7:30 PM

Match 18 - Baltimore Royals vs Atlanta Fire, Param Veers Cricket Field, Dalton, 7:45 PM

Match 19 - Lone Star Athletics vs Dallas Xforia Giants, Moosa Cricket Stadium, Texas, 9:00 PM

Match 20 - NYC Titans vs New Jersey Stallions, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:30 PM

Match 21 - Golden State Grizzlies vs East Bay Blazers, Morgan Hills Outdoor Sports Complex, Morgan Hill, 11:45 PM

Friday, September 6

Match 22 - Manhattan Yorkers vs The Philadelphians, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:30 PM

Match 23 - Silicon Valley Strikers vs Golden State Grizzlies, Morgan Hills Outdoor Sports Complex, Morgan Hill, 11:45 PM

Saturday, September 7

Match 24 - Morrisville Raptors vs Ft. Lauderdale Lions, Church Street Park, Morrisville, 3:30 AM

Match 25 - St. Louis Americans vs Dallas Mustangs, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 6:00 AM

Match 26 - Manhattan Yorkers vs New Jersey Somerset Cavaliers, Mercer County Park No 4, New Jersey, 7:30 PM

Match 27 - Dallas Xforia Giants vs St. Louis Americans, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 10:00 PM

Match 28 - The Philadelphians vs NYC Titans, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:30 PM

Match 29 - Silicon Valley Strikers vs East Bay Blazers, Santa Clara Cricket Field, Santa Clara, 11:45 PM

Sunday, September 8

Match 30 - Baltimore Royals vs Ft. Lauderdale Lions, Church Street Park, Morrisville, 3:30 AM

Match 31 - Dallas Mustangs vs Chicago Kingsmen, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 6:00 AM

Match 32 - The Philadelphians vs New Jersey Stallions, Mercer County Park No 4, New Jersey, 7:45 PM

Match 33 - Ft. Lauderdale Lions vs Baltimore Royals, Church Street Park, Morrisville, 9:30 PM

Match 34 - Chicago Kingsmen vs Dallas Xforia Giants, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 10:00 PM

Match 35 - Manhattan Yorkers vs NYC Titans, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:45 PM

Friday, September 13

Match 36 - Chicago Kingsmen vs Chicago Tigers, Tigers Park, Chicago, 9:30 PM

Saturday, September 14

Match 37 - San Diego Surf Riders vs Golden State Grizzlies, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 2:45 AM

Match 38 - Los Angeles Lashings vs Silicon Valley Strikers, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 3:00 AM

Match 39 - Seattle Thunderbolts vs East Bay Blazers, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 3:15 AM

Match 40 - Morrisville Raptors vs Orlando Galaxy, Church Street Park, Morrisville, 3:30 AM

Match 41 - Dallas Xforia Giants vs Houston Hurricanes, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 6:00 AM

Match 42 - Atlanta Lightning vs Atlanta Fire, Param Veers Cricket Field, Dalton, 7:45 PM

Match 43 - Chicago Tigers vs Michigan Cricket Stars, Tigers Park, Chicago, 8:30 PM

Match 44 - Baltimore Royals vs Orlando Galaxy, Church Street Park, Morrisville, 9:30 PM

Match 45 - Dallas Mustangs vs Houston Hurricanes, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 10:00 PM

Match 46 - Los Angeles Lashings vs Golden State Grizzlies, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 11:00 PM

Match 47 - Seattle Thunderbolts vs Silicon Valley Strikers, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 11:15 PM

Match 48 - New Jersey Stallions vs New England Eagles, Nassau County International Cricket Stadium, New York, 11:30 PM

Sunday, September 15

Match 49 - Chicago Kingsmen vs St. Louis Americans, Tigers Park, Chicago, 12:30 AM

Match 50 - San Diego Surf Riders vs East Bay Blazers, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 3:00 AM

Match 51 - Dallas Xforia Giants vs Lone Star Athletics, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 6:00 AM

Match 52 - New England Eagles vs New Jersey Stallions, Nassau County International Cricket Stadium, New York, 7:30 PM

Match 53 - Atlanta Fire vs Atlanta Lightning, Param Veers Cricket Field, Dalton, 7:45 PM

Match 54 - Orlando Galaxy vs Morrisville Raptors, Church Street Park, Morrisville, 8:00 PM

Match 55 - Chicago Kingsmen vs Michigan Cricket Stars, Tigers Park, Chicago, 8:30 PM

Match 56 - Dallas Mustangs vs Lone Star Athletics, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 10:00 PM

Match 57 - East Bay Blazers vs Seattle Thunderbolts, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 11:00 PM

Match 58 - Golden State Grizzlies vs San Diego Surf Riders, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 11:15 PM

Match 59 - New Jersey Somerset Cavaliers vs NYC Titans, Nassau County International Cricket Stadium, New York, 11:30 PM

Monday, September 16

Match 60 - Chicago Tigers vs St. Louis Americans, Tigers Park, Chicago, 12:30 AM

Match 61 - Silicon Valley Strikers vs Los Angeles Lashings, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 3:00 AM

Match 62 - Golden State Grizzlies vs Seattle Thunderbolts, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 11:00 PM

Match 63 - East Bay Blazers vs Los Angeles Lashings, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 11:15 PM

Match 64 - Silicon Valley Strikers vs San Diego Surf Riders, Wright Cricket Field, Woodley Park, Los Angeles, 11:30 PM

Wednesday, September 18

Match 65 - Dallas Xforia Giants vs Dallas Mustangs, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 6:00 AM

Friday, September 20

Match 66 - Chicago Tigers vs Chicago Kingsmen, Tigers Park, Chicago, 8:30 PM

Match 67 - Ft. Lauderdale Lions vs Orlando Galaxy, Silver Star Recreation Center, Orlando, Florida, United States, 11:30 PM

Match 68 - The Philadelphians vs Manhattan Yorkers, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:45 PM

Saturday, September 21

Match 69 - Seattle Thunderbolts vs Los Angeles Lashings, Tollgate Farm Park, North Bend, Washington, 3:15 AM

Match 70 - NYC Titans vs Manhattan Yorkers, Mercer County Park No 4, New Jersey, 7:45 PM

Match 71 - St. Louis Americans vs Chicago Tigers, ACAC Park 1, St. Louis, 8:30 PM

Match 72 - Lone Star Athletics vs Houston Hurricanes, Moosa Cricket Stadium, Texas, 9:30 PM

Match 73 - Los Angeles Lashings vs Seattle Thunderbolts, Tollgate Farm Park, North Bend, Washington, 11:15 PM

Match 74 - Atlanta Fire vs Ft. Lauderdale Lions, Silver Star Recreation Center, Orlando, Florida, United States, 11:30 PM

Match 75 - New England Eagles vs New Jersey Somerset Cavaliers, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:45 PM

Sunday, September 22

Match 76 - East Bay Blazers vs Golden State Grizzlies, Santa Clara Cricket Field, Santa Clara, 12:00 AM

Match 77 - Michigan Cricket Stars vs Chicago Kingsmen, ACAC Park 1, St. Louis, 12:30 AM

Match 78 - Morrisville Raptors vs Baltimore Royals, Church Street Park, Morrisville, 3:30 AM

Match 79 - Manhattan Yorkers vs New England Eagles, Mercer County Park No 4, New Jersey, 7:45 PM

Match 80 - Orlando Galaxy vs Atlanta Fire, Silver Star Recreation Center, Orlando, Florida, United States, 8:00 PM

Match 81 - Michigan Cricket Stars vs Chicago Tigers, ACAC Park 1, St. Louis, 8:30 PM

Match 82 - Houston Hurricanes vs Lone Star Athletics, Prairie View Cricket Complex 5, Prairie View, Moosa Cricket Stadium, Texas, 9:30 PM

Match 83 - New Jersey Stallions vs The Philadelphians, Mercer County Park No 4, New Jersey, 11:45 PM

Monday, September 23

Match 84 - St. Louis Americans vs Chicago Kingsmen, ACAC Park 1, St. Louis, 12:30 AM

Match 85 - San Diego Surf Riders vs Seattle Thunderbolts, Tollgate Farm Park, North Bend, Washington, 3:15 AM

Match 86 - Baltimore Royals vs Morrisville Raptors, Church Street Park, Morrisville, 3:30 AM

Match 87 - Orlando Galaxy vs Atlanta Fire, Silver Star Recreation Center, Orlando, Florida, United States, 7:30 PM

Match 88 - Seattle Thunderbolts vs San Diego Surf Riders, Tollgate Farm Park, North Bend, Washington, 11:15 PM

Saturday, September 28

Match 89 - Lone Star Athletics vs Michigan Cricket Stars, Moosa Cricket Stadium, Texas, 12:30 AM

Match 90 - Ft. Lauderdale Lions vs Orlando Galaxy, Central Broward Park & Broward County Stadium, Lauderhill, Florida, 3:30 AM

Match 91 - Dallas Mustangs vs Dallas Xforia Giants, Grand Prairie Cricket Stadium, Dallas, 6:00 AM

Match 92 - New Jersey Somerset Cavaliers vs New Jersey Stallions, NY Ovals, Schenectady, 7:45 PM

Match 93 - Michigan Cricket Stars vs Houston Hurricanes, Prairie View Cricket Complex 5, Prairie View, Moosa Cricket Stadium, Texas, 8:30 PM

Match 94 - New England Eagles vs NYC Titans, NY Ovals, Schenectady, 11:45 PM

Sunday, September 29

Match 95 - Golden State Grizzlies vs Silicon Valley Strikers, Santa Clara Cricket Field, Santa Clara, 12:00 AM

Match 96 - Los Angeles Lashings vs San Diego Surf Riders, Canyonside Park, San Diego, California, 12:15 AM

Match 97 - Chicago Tigers vs Lone Star Athletics, Moosa Cricket Stadium, Texas, 12:30 AM

Match 98 - Orlando Galaxy vs Atlanta Lightning, Central Broward Park & Broward County Stadium, Lauderhill, Florida, 3:30 AM

Match 99 - New Jersey Stallions vs New Jersey Somerset Cavaliers, NY Ovals, Schenectady, 7:45 PM

Match 100 - Houston Hurricanes vs Chicago Tigers, Prairie View Cricket Complex 5, Prairie View, Moosa Cricket Stadium, Texas, 8:30 PM

Match 101 - Ft. Lauderdale Lions vs Atlanta Lightning, Central Broward Park & Broward County Stadium, Lauderhill, Florida, 11:30 PM

Match 102 - NYC Titans vs New England Eagles, NY Ovals, Schenectady, 11:45 PM

Monday, September 30

Match 103 - San Diego Surf Riders vs Los Angeles Lashings, Canyonside Park, San Diego, California, 12:30 AM

Match 104 - Atlanta Lightning vs Ft. Lauderdale Lions, Central Broward Park & Broward County Stadium, Lauderhill, Florida, 7:30 PM

Wednesday, October 2

Match 105 - TBC vs TBC, TBC, 10:30 PM

Match 106 - TBC vs TBC, TBC, 10:30 PM

Thursday, October 3

Match 107 - TBC vs TBC, TBC, 2:30 AM

Match 108 - TBC vs TBC, TBC, 2:30 AM

Match 109 - TBC vs TBC, TBC, 10:30 PM

Match 110 - TBC vs TBC, TBC, 10:30 PM

Friday, October 4

Match 111 - TBC vs TBC, TBC, 2:30 AM

Match 112 - TBC vs TBC, TBC, 2:30 AM

Match 113 - TBC vs TBC, TBC, 10:30 PM

Match 114 - TBC vs TBC, TBC, 10:30 PM

Saturday, October 5

Match 115 - TBC vs TBC, TBC, 2:30 AM

Match 116 - TBC vs TBC, TBC, 2:30 AM

Monday, October 7

Final - TBC vs TBC, TBC, 6:30 AM

Minor League Cricket 2024: Telecast & Live Streaming Details

Live Streaming: FanCode

Live Telecast: NA

Minor League Cricket 2024: Full Squads

East Bay Blazers

Usman Ghani, Sujith Gowda, Carmi le Roux, Nawaz Khan, Vikash Mohan, Adithya Ganesh, Abhishek Paradkar, Saideep Ganesh, Kristopher Ramsaran, Prankaj Rao, Supransh Kumar, Harikrishnan Nair, Sabrish Prasad, Sanjay Krishnamurthi, Aarnav lyer, Suliman Arabzai

Golden State Grizzlies

Adnesh Tondale, Mohit Nataraj, Vatsal Vaghela, Sohan Bhat, Aakash Sundaresan, Anish Deshpande, Ajay Immadi, Varad Kane, Amogh Arepally, Surya Narayanan, Krish Katre, Ishaan Taj, Rahul Jariwala, Dev Thadani, Sahil Garg

San Diego Surf Riders

Umar Akmal, Gayan Fernando, Chad Breetzke, Jaideep Reddy, Abhi Singh, Dilpreet Billing, Saqib Saleem, Ajay Sharma, Junj Bhagat, Pratik Desai, Saurabh Nalavade, Abhinay Reddy, Ayush Khandelwal, Jawed Zadran, Devan Srivastava, Skanda Sharma

Seattle Thunderbolts

Ruben Clinton, Shadley van Schalkwyk, lan Dev Chauhan, Shahshwat Kohli, Rahul Nama, Sujit Nayak, Honest Ziwira, Shreyas Chiteni, Cinci Siegertsz, Nital Vasavada, Rishab Mohan, Abinav Sudershanum, Sanat Misra

Silicon Valley Strikers

Amirhamza Hotak, Pranay Suri, Saurabh Netravalkar, Gary Graham, Shehan Jayasuria, Shivan Mishra, Adit Gorawara, Angelo Perera, Aryan Shetty, Siddhant Senthil, Shreesh Prakash, Naman Patil, Kamran Hotak, Faizal Khan

Los Angeles Lashings

Neeraj Goel, Elmore Hutchinson, Harpreet Singh, Rubal Raina, Ayan Desai, Cody Chetty, Vedant Jain, Aksha Shah, Daksh Prabhu, Arqam Qureshi, Devaansh Mehra, Abhimanyu Rajp, Arjav Patel, Gantavya Motwani, Mohammad Hajizada

Dallas Mustangs

Unmukt Chand, Corey Anderson, Andries Gous, Nosthush Kenjige, Ehsan Adil, Rameez Raja, Sushant Modani, Wagas Saleem, Hamza Khalid, Gaurav Patel, Saqlain Haider, Ali Sheikh, Rushil Ugarkar, Rishi Ramesh

Lone Star Athletics

Smit Patel, Milind Kumar, Nitish Kumar, Shayan Jahangir, Imran Khan Jr, Awais Zia, Sidhesh Pathare, Laksh Parikh, Karan Patel, Shreyan Satheesh, Naqash Basharat, Arun Nag, Arya Kannantha, Aarin Nadkarni, Aryan Satheesh

Houston Hurricanes

Lahiru Milantha, Mukhtar Ahmed, Saif Badar, Usman Rafiq, Hamza Bangesh, Karthik Gattepalli, Sanchit Sandhu, Karan Narang, Akhilesh Bodugum, Ansh Bhoje, Hassan Rashid, Arir Ali, Joshua Tromp, Matthew Tromp, Ryaan Bhagani

Dallas Xforia Giants

Harmeet Singh, Aakarshit Gomel, Chaitanya Bishnoi, Sankirth Batthula, Gourav Bajaj, Prathamesh Pawar, Noorbasha Shaik, Siddantham Raj, Saurabh Patwal, Rehman Dar, Abhinav Choudhary, Arjun Mahesh

Chicago Kingsmen

Hammad Azam, Syed Saad Ali, Tajinder Singh, Hassan Khan, Zia ul Haq, Muhammad AA Khan, Asif Mehmood, Hasan Mohsin, Fawad Alam, Syed Faraz Ali, Haseeb Azam, Shaheer Hassan, Anshul Bishit, Abhimanyu Poswal, Kevin Philip

Chicago Tigers

Justin Dill, Calvin Savage, Vineet Sinha, Jay Desai, Datta Prakash, Deepchand Pinnaka, Pruthvish Patel, Jay Patel, Soumen Das, Tirth Patel, Yash Patel, Mohit Patel, Mittansh Nithiyanandam, Shiv Shani, Rahul Basu

St. Louis Americans

Nauman Anwar, Abhimanyu Lamba, Zahid Zakhil, Angad Bhatia, Ujjwal Vinnakota, Naseer Jamali, Venkatesh Chandrasekara, Deepak Alagesan, Syed Veqar, Karan Anand, Joshua Kind, Hamid Safi, Arnav Jhamb, Adbit Jhamb, Rayaan Taj

New Jersey Somerset Cavaliers

Kennar Lewis, Najaf Shah, Chandrapaul Hemraj, Gajanand Singh, Junaid Nadir, Adil Bhatti, Karima Gore, Syed Abdullah, Steven Katwaroo, Usman Saeed, Sakshey Vij, Tirth Patel, Vraj Desai, Ayush Patel, Syed Kazmi

The Philadelphians

Liam Plunkett, Abdul Jabbar, Juanoy Drysdale, Ryan Scott, Deveshwari Prashad, Jaladh Dua, Bhaskar Yadram, Chiranshu Bhatia, Sivaram Swarna, Yashwabt Balaji, Tahaa Warraich, Nitish Mahesh, Soripul Islam, Varun Mantha

New Jersey Stallions

Jasdeep Singh, Hiren Patel, Sachin Mylavarapu, Dominique Rikhi, Raymond Ramrattan, Stephen Wiig, Supreet Madaan, Jaydev Patel, Aman Patel, Devansh Davis, Karan Patel, Siddharth Matani, Vaibhav Suresh, Saiteja Mukkamalla, Arjun Vaijjala, Anirudh Vajjalla

Manhattan Yorkers

Yasir Mohammad, Manoj Acharya, Danesh Patel, Ruchir Joshi, Preet Shah, Arya Garg, Raj Bhavsar, Niemith Shashidhar, Yash Khangura, Nil Patel, Deep Patel, Deep Joshi, Pranav Chetipallayam, Siddharth Kappa, Dhruv Pawar

New York City Titans

Monank Patel, Javon Searles, Kwame Patton Jr, Ravish Khanchi, Raj Mohabe, Gaurav Jayaswal, Viral Parekh, Shrey Parmar, Ryan Shun, Wasiq Faiz, Santosh Sama, Satvik Addala, Shashank Krishnamurty, Omar Zope, Aryan Singh

New England Eagles

Karan Parikh, Nikhil Mallepally, Rizwan Mazhar, Earl Henningham, Burhan Saeed, Vandkumar Prajapati, Derick Narine, Derone Davis, Pranav Rao, Vasudeva Mallepally, Norman Iftikhar, Joshua Dhanai, Apurva Maheshram, Samarth Tiwari, Rishikesh Bodogum

Atlanta Fire

Zia Shahzad, Steven Taylor, Corne Dry, Amila Aponso, Venukalyan Madireddy, Rajdeep Darbar, Hanchard Hamilton, Abdullah Quadri, Jagroop Raina, Ridwan Palash, Aksh Dave, Jay Pathak, Ateendra Subramanian, Viraj Vaghela, Rishi Pandey

Atlanta Lightning

Soaed Tai, Mark Parchment, Phani Simhadri, Sagar Patel, Heath Richards, Sunny Patel, Kevon Cooper, Syed Askari Hussain, Subash Sankar, Dawood Azeem, Vasu Vegi, Chairanya Chava, Akhil Posa, Aran Chenchu, Nitish Sudini

Baltimore Royals

Mohammad Mohsin, Jaskaran Malhotra, Sarbjeet Ladda, Abdulahad Malek, Neil Narvekar, Abdullah Ghazi, Raunaq Sharma, Abraham Pienaar, Raviinder Singh, Bipul Sharma, Sharad Lumba, Sahil Kapoor, Aaryan Batra, Yevin Goonatilake

Michigan Cricket Stars

Abhimanyu Mithun, Naren Reddy, Abhinav Sikharam, Yash Verma, Akhilesh Balan, Fahad Babar, Huzefa Ahmed, Ninad Nimbalkar, Saad Humayun, Kiran Vade, Tanaf Wassie, Nikhil Kanchan, Muned Ahmad, Danush Kaveripakam, Ritwik Behera, Utkarsh Srivastava

Morrisville Raptors

Raj Nannan, Trevon Griffith, Aditya Padala, Rohan Phadke, Sanjay Stanley, Aaron Jones, Atul lyer, Xavier Marshall, Ritvik Appidi, Fnu Karthikeya Jagadish, Ryan Wiggins, Aditya Gupta, Abhiram Bolisetty, Saharsh Shwethan, Ansh Rai

Ft. Lauderdale Lions

Achilles Browne, Adam Khan, Alderman Lesmond, Bryan Gayle, Danza Hyatt, Elton Tucker Jr, Herlando Johnson, Isaiah Rajah, Kevin Stoute, Leroy Lugg, Marvin Darlington, Odane Thompson, Omari Williams, Ravendra Persaud, Ryan Persaud, Tagenarine Chanderpa.., Vinit Tagarse, Zachary Sattaur

Orlando Galaxy

Advait Varadarajan, Aniket Walimbe, Bhaskaradipan Gnanas, Brynley Richards, Devarshi Patel, Dimitri Adams, Hardik Desai, Hoyito Leslie, Kishaun Balgobin, Koushik Saha, Manav Patel, Matthew Comerie, Meetul Patel, Naseer Ahmed Khan, Praveen Borra, Rohit Dutchin, Sumit Sehrawat, William Trigar

