Mizoram T20 League 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

Two new teams will be in action during the Mizoram T20 League 2023, starting Monday, April 17. Gorkha Cricket Club and Zarkawt Lords CC are the two new teams, replacing Bawngkawn South Cricket and 2022 season champions Chhinga Veng Cricket Club in the upcoming edition of the tournament.

The remaining four teams competing in the 2023 season are Kulikawn Cricket Club, Ramhlun Venglai Cricket Club, Chanmarians Cricket Club and Luangmual Cricket Club.

Each team will play five group stage matches, followed by Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2 and the Final. Last season's runner-up Chanmarians Cricket Club will start the Mizoram T20 League 2023 as favorites.

The Suaka Cricket Ground in Mizoram will host all the matches of the Mizoram T20 League 2023.

Mizoram T20 League 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Monday, April 17

Chanmarians Cricket Club vs Luangmual Cricket Club, 9:30 AM IST

Ramhlun Venglai Cricket Club vs Gorkha Cricket Club, 1:30 PM IST

Tuesday, April 18

Zarkawt Lords Cricket Club vs Kulikawn Cricket Club, 9:30 AM IST

Gorkha Cricket Club vs Luangmual Cricket Club, 1:30 PM IST

Wednesday, April 19

Zarkawt Lords Cricket Club vs Chanmarians Cricket Club, 9:30 AM IST

Kulikawn Cricket Club vs Ramhlun Venglai Cricket Club, 1:30 PM IST

Thursday, April 20

Luangmual Cricket Club vs Zarkawt Lords Cricket Club, 9:30 AM IST

Kulikawn Cricket Club vs Gorkha Cricket Club, 1:30 PM IST

Friday, April 21

Chanmarians Cricket Club vs Ramhlun Venglai Cricket Club, 9:30 AM IST

Luangmual Cricket Club vs Kulikawn Cricket Club, 1:30 PM IST

Saturday, April 22

Ramhlun Venglai Cricket Club vs Zarkawt Lords Cricket Club, 9:30 AM IST

Chanmarians Cricket Club vs Gorkha Cricket Club, 1:30 PM IST

Monday, April 24

Luangmual Cricket Club vs Ramhlun Venglai Cricket Club, 9:30 AM IST

Kulikawn Cricket Club vs Chanmarians Cricket Club, 1:30 PM IST

Tuesday, April 25

Gorkha Cricket Club vs Zarkawt Lords Cricket Club, 10:30 AM IST

Wednesday, April 26

Qualifier 1, 9:30 AM IST

Eliminator, 1:30 PM IST

Thursday, April 27

Qualifier 2, 10:30 AM IST

Friday, April 28

Final, 12:30 PM IST

Mizoram T20 League 2023: Live Streaming Details

All matches of the Mizoram T20 League 2023 will be telecasted on Fancode for INR 49/-.

Mizoram T20 League 2023: Full Squads

Luangmual Cricket Club

Benjamin Vanlalpeka, Christopher Zorinkima, David Malsawmtluanga, Freddie Lalramdina, H Lalhlimpuia, James Lalrinzuala, Joseph Lalmuanpuia, Lalchhuansanga, Lalramsanga, PC Liandingpuia, Zaithanmawia, Zohmangaiha, G Lalbiakvela (c), Lalhmangaiha, Lalremruata Khiangte, Lalrinchhana, Lalthuhrilliana, Michael Lalrintluanga Sailo, RK Lalrinfela, Jehu Anderson (Wk), C. Lalbiaksanga, James Lalthanmawia, Lalchunglura, Lalhruaitluanga Vuite, Lallawmkima Khiangte, RL Biakmawia, Vanlalsanga.

Gorkha Cricket Club

Sandeep, Sarban Kumar Chhetri, Vishnu Bhandari, Abhay Joshi, Mustafa Alom Laskar, Rohan Chowdhury, Rosiamliana Ralte, Sahil Sharma, Santosh Murmu, Saran Jaishi, Sumit Lama, Lalrinawma Chhangte (Wk), Rahul Sunar (Wk), Sameer Thapa (Wk), Ajay Rai, Deepak Tiwari, Gaurav Singh, Hmar Zothanchhunga, Lalhruaimawia Ralte, Rajesh Chhetri, Rajiv Jaisi, Sachin Prajapati.

Kulikawn Cricket Club

J Biakthanpuia, Lalliansanga, Lalnuntluanga Varte, Roger Lalruatfela, Sahil Reza, Saroj Kumar, Vanlalrinzuala, Vikash Kumar, Jaibee Babu, Lalramnunsiama, Marcus Lalpekhlua, Parvez Ahmed, PL Muana, TC Laledenthara, Darremsanga, Samuel Lalramthanga (Wk), C Laldinpuia, C Lalrinsanga, F Malsawmtluanga, Rohit Kumar Ray.

Zarkawt Lords CC

H Lalbiakhlua, Lalruatdika, Laltleipuia, Lalzuitualanga, Naveen Gurung, R Lalhlimpuia, Vanneihtluanga, Zothanzuala, Lalrinfela, Lalroluahpuia Ngente, Malsawmzela, R Lalthakima, Vanlalthafamkima, Vanlalruata (Wk), Arbin Sahi, Moses Ramhlunmawia, Rejesh Kumar, Ricky Lalthlamuana, Rinsangzela Hnamte.

Chanmarians Cricket Club

F Lalmuanzuala, Gilbert Libion, Henry Lalsangzuala, Lalbiakfela, Lalfakzuala Renthlei, Lalhriatrenga, Lalhruaizela, Zothansanga, B Lalnunfela, K Lalthazuala, Lalnunkima Varte, Lalrinpuia, Lalrinsanga, Lalthakima Khawbung, Nasib Rai, Khawlhring Lalremruata (Wk), Saidingliana Sailo (Wk), Bobby Zothansanga, Joshua Lalrinzuala, Tc Vanlalremruata.

Ramhlun Venglai CC

Albert Ramthlanpuia, Johan Lalbiakkima, Joseph Lalthankhuma, Remruatdika Ralte, Reuben Lalhruaizela, Rosanqkima, Vanlalhruaitluanga, Zorinpuia Hrahsel, B Lalremruata, F Lalruatfela, Remruatfela, Stephen Lalawmpuia, Vanmalsawma, C Vanlalhruaia, Lahmachhuana Ralte, B Laltlanmawia, K Vanrotlinga, Karan Chhetry, Lalrinfela Zadenga, Matry Lalrinhlua.

