ECS Spain 2024: Full schedule, squads, match timings, and live streaming details

ECS Spain 2024 is a domestic T10 tournament that will be organised by the European Cricket Network. The second edition of the tournament starts on Monday, January 29. Ten teams will compete against each other to determine the winner.

The ten competing teams are: Barcelona International, Catalunya Dragons, Catalunya Jaguar, Catalunya Red, Magic Badalona, Men in Blue, Pak Barcelona, Pak I Care Badalona, Royal Barcelona and Sohal Hospitalet.

Each team will face the other nine teams twice in a double round-robin format. The top two teams at the end of the league stage will directly qualify for the semifinals. The teams ranked from fifth to eighth will play in the two eliminators.

The winners of the first two eliminators will play two another eliminator against the third and fourth-ranked teams. The winners of the two games will face the top two ranked teams in the semifinals.

Catalunya Jaguar won the final last season against Pak I Care Badalona by seven wickets. Badalona won the toss and posted 112-8. The Jaguar reached the target in 9.3 overs.

ECS Spain 2024: Full Schedule & Match Timings (All times in IST)

Monday, January 29

Match 1: Barcelona International vs Pak I Care Badalona - 02:30 PM

Match 2: Barcelona International vs Pak I Care Badalona - 04:30 PM

Match 3: Magic Badalona vs Catalunya Red - 06:30 PM

Match 4: Magic Badalona vs Catalunya Red - 08:30 PM

Tuesday, January 30

Match 5: Men in Blue vs Catalunya Jaguar - 02:30 PM

Match 6: Men in Blue vs Catalunya Jaguar - 04:30 PM

Match 7: Pak Barcelona vs Royal Barcelona - 06:30 PM

Match 8: Pak Barcelona vs Royal Barcelona - 08:30 PM

Wednesday, January 31

Match 9: Royal Barcelona vs Sohal Hospitalet - 02:30 PM

Match 10: Royal Barcelona vs Sohal Hospitalet - 04:30 PM

Match 11: Barcelona International vs Magic Badalona - 06:30 PM

Match 12: Barcelona International vs Magic Badalona - 08:30 PM

Thursday, February 1

Match 13: Pak I Care Badalona vs Catalunya Red - 02:30 PM

Match 14: Pak I Care Badalona vs Catalunya Red - 04:30 PM

Match 15: Men in Blue vs Pak Barcelona - 06:30 PM

Match 16: Men in Blue vs Pak Barcelona - 08:30 PM

Friday, February 2

Match 17: Magic Badalona vs Catalunya Jaguar - 02:30 PM

Match 18: Magic Badalona vs Catalunya Jaguar - 04:30 PM

Match 19: Catalunya Red vs Sohal Hospitalet - 06:30 PM

Match 20: Catalunya Red vs Sohal Hospitalet - 08:30 PM

Saturday, February 3

Match 21: Barcelona International vs Sohal Hospitalet - 02:30 PM

Match 22: Barcelona International vs Sohal Hospitalet - 04:30 PM

Match 23: Catalunya Red vs Pak Barcelona - 06:30 PM

Match 24: Catalunya Red vs Pak Barcelona - 08:30 PM

Sunday, February 4

Match 25: Magic Badalona vs Men in Blue - 02:30 PM

Match 26: Magic Badalona vs Men in Blue - 04:30 PM

Match 27: Catalunya Dragons vs Catalunya Jaguar - 06:30 PM

Match 28: Catalunya Dragons vs Catalunya Jaguar - 08:30 PM

Monday, February 5

Match 29: Catalunya Jaguar vs Sohal Hospitalet - 02:30 PM

Match 30: Catalunya Jaguar vs Sohal Hospitalet - 04:30 PM

Match 31: Pak I Care Badalona vs Pak Barcelona - 06:30 PM

Match 32: Pak I Care Badalona vs Pak Barcelona - 08:30 PM

Tuesday, February 6

Match 33: Barcelona International vs Catalunya Jaguar - 02:30 PM

Match 34: Barcelona International vs Catalunya Jaguar - 04:30 PM

Match 35: Catalunya Dragons vs Royal Barcelona - 06:30 PM

Match 36: Catalunya Dragons vs Royal Barcelona - 08:30 PM

Wednesday, February 7

Match 37: Catalunya Red vs Men in Blue - 02:30 PM

Match 38: Catalunya Red vs Men in Blue - 04:30 PM

Match 39: Royal Barcelona vs Pak I Care Badalona - 06:30 PM

Match 40: Royal Barcelona vs Pak I Care Badalona - 08:30 PM

Thursday, February 8

Match 41: Magic Badalona vs Royal Barcelona - 02:30 PM

Match 42: Magic Badalona vs Royal Barcelona - 04:30 PM

Match 43: Barcelona International vs Catalunya Dragons - 06:30 PM

Match 44: Barcelona International vs Catalunya Dragons - 08:30 PM

Friday, February 9

Match 45: Catalunya Red vs Catalunya Jaguar - 02:30 PM

Match 46: Catalunya Red vs Catalunya Jaguar - 04:30 PM

Match 47: Men in Blue vs Royal Barcelona - 06:30 PM

Match 48: Men in Blue vs Royal Barcelona - 08:30 PM

Saturday, February 10

Match 49: Pak Barcelona vs Sohal Hospitalet - 02:30 PM

Match 50: Pak Barcelona vs Sohal Hospitalet - 04:30 PM

Match 51: Barcelona International vs Catalunya Red - 06:30 PM

Match 52: Barcelona International vs Catalunya Red - 08:30 PM

Sunday, February 11

Match 53: Royal Barcelona vs Catalunya Jaguar - 02:30 PM

Match 54: Royal Barcelona vs Catalunya Jaguar - 04:30 PM

Match 55: Pak I Care Badalona vs Magic Badalona - 06:30 PM

Match 56: Pak I Care Badalona vs Magic Badalona - 08:30 PM

Monday, February 12

Match 57: Catalunya Dragons vs Pak Barcelona - 02:30 PM

Match 58: Catalunya Dragons vs Pak Barcelona - 04:30 PM

Match 59: Men in Blue vs Sohal Hospitalet - 06:30 PM

Match 60: Men in Blue vs Sohal Hospitalet - 08:30 PM

Tuesday, February 13

Match 61: Barcelona International vs Royal Barcelona - 02:30 PM

Match 62: Barcelona International vs Royal Barcelona - 04:30 PM

Match 63: Pak I Care Badalona vs Catalunya Dragons - 06:30 PM

Match 64: Pak I Care Badalona vs Catalunya Dragons - 08:30 PM

Wednesday, February 14

Match 65: Magic Badalona vs Catalunya Dragons - 02:30 PM

Match 66: Magic Badalona vs Catalunya Dragons - 04:30 PM

Match 67: Pak I Care Badalona vs Catalunya Jaguar - 06:30 PM

Match 68: Pak I Care Badalona vs Catalunya Jaguar - 08:30 PM

Thursday, February 15

Match 69: Men in Blue vs Pak I Care Badalona - 02:30 PM

Match 70: Men in Blue vs Pak I Care Badalona - 04:30 PM

Match 71: Pak Barcelona vs Barcelona International - 06:30 PM

Match 72: Pak Barcelona vs Barcelona International - 08:30 PM

Friday, February 16

Match 73: Sohal Hospitalet vs Magic Badalona - 02:30 PM

Match 74: Sohal Hospitalet vs Magic Badalona - 04:30 PM

Match 75: Men in Blue vs Catalunya Dragons - 06:30 PM

Match 76: Men in Blue vs Catalunya Dragons - 08:30 PM

Monday, February 19

Match 77: Catalunya Red vs Catalunya Dragons - 02:30 PM

Match 78: Catalunya Red vs Catalunya Dragons - 04:30 PM

Match 79: Sohal Hospitalet vs Pak I Care Badalona - 06:30 PM

Match 80: Sohal Hospitalet vs Pak I Care Badalona - 08:30 PM

Tuesday, February 20

Match 81: Barcelona International vs Men in Blue - 02:30 PM

Match 82: Barcelona International vs Men in Blue - 04:30 PM

Match 83: Magic Badalona vs Pak Barcelona - 06:30 PM

Match 84: Magic Badalona vs Pak Barcelona - 08:30 PM

Wednesday, February 21

Match 85: Catalunya Dragons vs Sohal Hospitalet - 02:30 PM

Match 86: Catalunya Dragons vs Sohal Hospitalet - 04:30 PM

Match 87: Catalunya Red vs Royal Barcelona - 06:30 PM

Match 88: Catalunya Red vs Royal Barcelona - 08:30 PM

Thursday, February 22

Match 89: Pak Barcelona vs Catalunya Jaguar - 02:30 PM

Match 90: Pak Barcelona vs Catalunya Jaguar - 03:30 PM

Friday, February 23

Eliminator 1: TBC vs TBC - 02:30 PM

Eliminator 2: TBC vs TBC - 04:30 PM

Eliminator 3: TBC vs TBC - 06:30 PM

Eliminator 4: TBC vs TBC - 08:30 PM

Saturday, February 24

1st Semi-Final: TBC vs TBC - 02:00 PM

2nd Semi-Final: TBC vs TBC - 04:00 PM

Bronze Final: TBC vs TBC - 07:00 PM

Final: TBC vs TBC - 09:00 PM

ECS Spain 2024: Telecast & Live Streaming Details

Live Streaming: FanCode App & Website

Live Telecast: N/A

ECS Spain 2024: Full Squads

Barcelona International

Ali Osama, Anish Shindore, Anton Kritzinger, Ashley Reynolds, Caspar Oliver, Damien McMullen, Dave Martin, Devakumaran Mahadevan, Hiro Lalwani, Imran Fareed, Jack Jewson, James Bentley, Jon Wong, Jones Paulson, Joseph Danam, Khyzer Nawaz, Kieran Odonnell, Maroof Shaikh, Mohsin Nawaz, Nathan Blyth, Pep Gonzalez, Sagar Vig, Sam Phillipps, Sandeep Achary, Shriram Bhosale, Simon Eldridge, Supun Shalitha, Suraj Jha, Tom Coulthard, Ujjwal Anand, Umer Razi, Vishesh Gajjar, William Camfield, Zain Bashir, Zeeshan Dildar

Catalunya Dragons

Abdul Basit, Adil Shah, Ahmed Shoaib, Aqtadar Khan, Awais Mushtaq, Azhar Iqbal, Dawood Masood, Faizan Amjad, Hussnain Kaousar, Inshal Raza, Jabbar Hameed, Malik Sharjeel, Mateen Haider, Muhammad Nazim, Muhammad Yousaf, Muneeb Ur Rehman, Naseer Ali, Noman Shah, Nouman Tahiri, Prince Dhiman, Raja Waqar, Saddam Hussain, Sajjad Ahmad, Sufyan Ilahi, Waqar Younis

Catalunya Jaguar

Ali Hassan, Ali Imran, Amjad Iqbal, Asif Zia, Attique Ur Rehman, Ayaz Ahmad, Danyal Raza, Fahad Iqbal, Faisal Shah, Fiaz Ahmed, Hamad Khalid, Hassan Gulzaz, Ibrahim Hussain, Imdad Kazim, Imran Mehdi, Imran Shahzad, Kashif Jonty, Khurram Javeed, Malik Javaid, Maroof Hussain, Mateen Ahmad, Mohib Hussain, Muhammad Safi, Muzamal Rasheed, Preet Singh, Qazi Ehsan, Saif Bibi, Sarfraz Anwar, Shahzad Ahmad, Shamraiz Raza, Touqueer Shabbir, Waqas Mirza

Catalunya Red

Aamir Bhatti, Abid Hussain, Ali Hassan, Fakhar Nawaz, Gaurav Kumar, Ibraheem Younas, Imran Sandal, Irfan Khan, Muhammad Yaseen, Trilochan Singh, Tufail Khan, Vijay Kumar, Wazarat Ali, Zulqarnain Shah

Magic Badalona

Adil Zeeshan, Ali Asad, Amir Begum, Aneeb Nasir, Ashghar Inshal, Asif Mehmood, Bilal Ahmed, Bilal Hassan, Dalip Bawa, Dilawar Muhammad, Fahad Hassan, Faizan Ullah, Hassan Muhammad, Hassan Zaman, Muhammad Kamran, Muhammad Ullah, Muhammad Zeeshan, Mustafa Ali, Naeem Zubair, Nafees Hussain, Nasrullah Rehman, Qaisar Abbas, Ranjodh Singh, Rohit Rana, Saif Ullah, Shahedur Rahman, Shahzaib Hassan, Shakeel Ahmed, Sufyan Anwar, Waqas Anwar, Zain Ihsan, Zeeshan Maqbool

Men in Blue

Abhishek Borikar, Adnan Arshad, Amit Bedaka, Atul Kesar, Harpreet Singh, Hasan Bin Hakim, Hatinder Singh, Naresh Kumar, Omar Ali, Prasanna Jathan, Pratik Shah, Rajeshwar Singh, Ram Kranthi, Rinku Sihol, Sahil Masand, Sanjeev Tiwari, Shankar Kaligatla, Snehith Reddy, Sourabh Tiwari, Suraj Mishra, Surya Balu

Pak Barcelona

Adeel Arif, Adeel Sarwar, Afaq Shah, Kamran Raja, Moazzam Rasul, Muhammad Ashraf, Muhammad Azmat, Muhammad Sheraz, Naeem Shah, Rehman Ullah, Shahbaz Ahmad, Shahzad Umar, Tanveer Iqbal, Umar Farooq, Zohaib Aslam

Pak I Care Badalona

Abid Mahboob, Adeel Shafqat, Ali Ahmed, Amad Matloob, Anas Khan, Asad Rabbani, Ayaz Faiz, Fahad Butt, Hassan Ali, Imran Muhammad, Jaffer Raza, Khalil Ahmed, Khuzaima Khan, Mohammad Ihsan, Muhammad Atif, Muhammad Babar, Muhammad Mohtshim, Musa Mughal, Raja Nafees, Sami Ullah, Saquib Ali, Sikandar Ali, Taimur Mughal, Umair Ahmed, Umer Mughal, Uzair Ahmed, Zain Ali

Royal Barcelona

Adnan Haider, Ahmed Jehanzeb, Ali Hassan, Anas Khan, Arshad Nawaz, Awais Raza, Hamza Hashim, Husnain Bakhsh, Muhammad Ammar, Murad Ali, Musadiq Ahmed, Nabeel Qaiser, Naoman Muhammad, Raja Mudassar, Shafat Ali Syed, Shahid Nazir, Sharjeel Qaiser, Suleman Asjad, Syed Ali Hussain, Syed Hussain, Syed Raza, Taqqi Ul Mazhar, Umar Zaman, Waleed Raza, Zeeshan Arshad

Sohal Hospitalet

Aamir Javid, Abu Bakar Siddique, Ali Imran, Asim Latif, Asjad Butt, Bilal Aslam, Faisal Sarfraz, Ghulam Mustafa, Haseeb Abid, Imtiaz Ahmed, Irfan Ahmed, Kashif Afzaal, Mudassar Zia, Muhammad Adnan, Muhammad Anas, Muhammad Azam, Muhammad Haleem, Muhammad Meer, Muhammad Waris, Muhammad Waseem, Qamar Shahzad, Raja Shahzad, Syed Raza, Usman Raza, Waqar Hassan

Get Lightning Fast Live Cricket Scores of your Favourite Matches only on the Cric Rocket App