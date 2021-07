ECS T10 Malmo 2021: Full schedule, squads, match timings & live-streaming details

The European Cricket Series (ECS) will swiftly move to Malmo after the Stockholm leg and a total of 10 teams will take part in Sweden, with five sides in each group.

While Ariana AKIF, Malmo, Ariana CC, Helsingborg Royals and Jonkoping form Group A, Lund, Malmohus, Goteborg City, Goteborg CC, Hisingers are part of Group B. The Landskrona Cricket Club will host all matches of the ECS T10 Malmo.

Each team will get to play a total of eight group stage games before the top four sides from each group qualify for the knockouts. The ECS T10 Malmo starts on August 2 and the final will be played on August 14.

ECS T10 Malmo 2021: Full schedule & match timings (All timings in IST)

August 2, Monday

Ariana AKIF vs Malmo, 12:00 PM

Ariana AKIF vs Malmo, 2:00 PM

Ariana CC vs Helsingborg Royals, 4:00 PM

Ariana CC vs Helsingborg Royals, 6:00 PM

August 3, Tuesday

Malmo vs Ariana CC, 12:00 PM

Malmo vs Ariana CC, 2:00 PM

Jonkoping vs Helsingborg Royals, 4:00 PM

Jonkoping vs Helsingborg Royals, 6:00 PM

August 4, Wednesday

Helsingborg Royals vs Ariana AKIF, 12:00 PM

Helsingborg Royals vs Ariana AKIF, 2:00 PM

Jonkoping vs Ariana CC, 4:00 PM

Jonkoping vs Ariana CC, 6:00 PM

August 5, Thursday

Malmo vs Helsingborg Royals, 12:00 PM

Malmo vs Helsingborg Royals, 2:00 PM

Jonkoping vs Ariana AKIF, 4:00 PM

Jonkoping vs Ariana AKIF, 6:00 PM

August 6, Friday

Ariana CC vs Ariana AKIF, 12:00 PM

Ariana CC vs Ariana AKIF, 2:00 PM

Jonkoping vs Malmo, 4:00 PM

Jonkoping vs Malmo, 6:00 PM

August 7, Saturday

Lund vs Malmohus, 12:00 PM

Lund vs Malmohus, 2:00 PM

Goteborg City vs Goteborg CC, 4:00 PM

Goteborg City vs Goteborg CC, 6:00 PM

August 9, Monday

Malmohus vs Goteborg CC, 12:00 PM

Malmohus vs Goteborg CC, 2:00 PM

Hisingens vs Lund, 4:00 PM

Hisingens vs Lund, 6:00 PM

August 10, Tuesday

Malmohus vs Goteborg City, 12:00 PM

Malmohus vs Goteborg City, 2:00 PM

Hisingens vs Goteborg CC, 4:00 PM

Hisingens vs Goteborg CC, 6:00 PM

August 11, Wednesday

Malmohus vs Hisingens, 12:00 PM

Malmohus vs Hisingens, 2:00 PM

Lund vs Goteborg City, 4:00 PM

Lund vs Goteborg City, 6:00 PM

August 12, Thursday

Lund vs Goteborg CC, 12:00 PM

Lund vs Goteborg CC, 2:00 PM

Hisingers vs Goteborg City, 4:00 PM

Hisingers vs Goteborg City, 6:00 PM

August 13, Friday

ECS T10 Malmo first quarter-final, 12:00 PM

ECS T10 Malmo second quarter-final, 2:00 PM

ECS T10 Malmo third quarter-final, 4:00 PM

ECS T10 Malmo fourth quarter-final, 6:00 PM

August 14, Saturday

ECS T10 Malmo, first semi-final, 12:00 PM

ECS T10 Malmo, second semi-final, 2:00 PM

ECS T10 Malmo bronze final, 5:00 PM

ECS T10 Malmo final, 7:00 PM

ECS T10 Malmo 2021: Live streaming details

Fan Code will stream all matches of the ECS T10 Malmo for fans in India.

ECS T10 Malmo 2021: Squads

Goteborg City

Abu Zar, Manoj Revanth, Qasir Mahmood, Asghar Khan, Ashad Ali, Joseph Pasam, Sachin Patkar, Vimal Kumar, Aslam Adnan, Avinash Ketty, Danyal Siddiqui, Dharmendra Challapalli, Dinesh Raju, Harinder Singh, Hasibur Rahman, Mahib Shahin, Mohammad Rahat, Raheem Khan, Rejin Balachandran, Vikas Dixit, Shadin Mahmud, Shehzad Aslam, Umar Usman

Lund

Javed Mohammad, Priyesh Ranjan, Liji George, Praveen Papareddy, Fainaz Inamdeen, Farhad Hemat, Inder Singh, Nabeel Sayed, Ovais Syed, Ali Ihsan, Ashfar Ali, Chinthan Rai, Debarchan Dash, Jerome Jeevanandham, Puneeth Shivarudrappa, Revanth Thiruvallur, Shashank Bhanuprakash, Sunny Beerla, Usman Zia, Wahab Hassan, Happy Singh, Oktai Gholami

Hisingens

Abdul Ismail, Joracin John, Rakesh Srikanth, Srikannan Selvaraj, Sukavanesh Mathisekaran, Teja Darisipudi, Abhinav Kamma, Chaitanya Kilari, Gokul Seenivasan, Janardhana Kakarla, Mohammed Mubarak Ali, Naresh Reddy, Nijamudeen Hameed, Raja Mavuduru, Rajeev Swain, Shashan Singh, Sriram Sridhar, Shankar Padmanabhan, Sri Vakkalanka, Sudheer Kavala

Jonkoping

Sami Ibrahimkhil, Shubham Kadam, Subhan Arshad, Talha Omer, Umar Zaidi, Usman Ali, Zubari Zia, Adil Javiad, Ahmed Sajjad, Bhavya Patel, Mujahid Siddique, Sheikh Asad, Zabiullah Zadran, Muhammad Ismail, Muhammad Tanveer, Riaz Khan, Sahargul Shirzad, Sai Rao, Sohail Wattoo, Bilal Munir, Rehman Babar, Sohail Mosazai

Malmohus

Rizwan Tarar, Shailesh Kachhi, Sheron Nord, Faraz Muneer, Mahesh Kunapuli, Nooryaleh Anwari, Ashish Rajput, Dheeraj Malhotra, Gopi Devulapally, Khurram Shahzad, Naz Maddy, Sambit Pattanaik, Sardar Ibrahimkhel, Shahbaz Hussain, Sundaram Srivastava, Usman Safi, Ankit Gupta, Ben Tew, Hari Krishna, Raseka Danasekera

Helsingborg Royals

Avinash Kumar, Kirthan Duttulur, Santosh Marathe, Suhas Shetty, Gour Sadashiv, Rohit Saproo, Advait Gujagarkar, Chandru Ganesan, Davinder Singh, Deepu Krishnan, Pramod Kompella, Prasanjit Behera, Sachin Shetty, Satish Kori, Satish Kunjir, Abhinash Panda, Madhan Prabhu

Goteborg CC

Abhijit Venkatesh, Atta Ul Mohsin, Jeremy Burns, Premchand Potdar, Rahul Gowthaman, Swaroop Tippapuram, Akshay Iyengar, Hemanth Battula, Joe Vecci, Tanuj Kattamanchi, Thanga Durai, Anish Pimpalkhare, Arpit Singh, Sabir Zahoor, Shahriar Hasan, Naveen Sadananda, Rohit Bailey

Ariana CC

Adam Ahmadzay, Bashir Ahmed, Noor Zadran, Nusuratullah Sultan, Wali Muhammad, Absar Khan, Ahmed Zadran, Dawood Shirzad, Norullah Mohammad, Aryan Sarweri, Asif Meer, Atif Mohammad, Baz Ayubi, Hamed Arabzai, Mahmood Babar, Omar Zadran, Wahid Sharifi, Yusuf Sahak, Zamin Zazai, Qader Khan

Ariana AKIF

Farid Mohammad, Imran Khan, Karan Singh, Khaled Mohammad, Zabiullah Waradak, Sedik Sahak, Hazrat Omed, Javid Khan, Krishna Digumurthi, Mahmood Hijazi, Mazhar Khan, Pawan Kumar, Qaiser Mahmood, Rahatullah, Sreekanth Medavarapu, Yousaf Babak, Ihsan Shirzad

Malmo

Bilal Zaigham, Nikhil Mathur, Sunny Sharma, Yarjan Mohammadi, Azim Chinwari, Harris Aziz, Hassan Zaigham, Musadar Mubarak, Saad Mohammad, Tarequllah Arab, Ulfat Haidari, Hammad Rafiq, Husain Cheema, Qaiser Munir, Saqlain Shah, Fawad Shirzad, Sanaullha Habibzai, Sudais Khan

