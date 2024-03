Kuwait T10 Ramadan Challengers Cup 2024: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

The Kuwait T10 Ramadan Challengers Cup 2024 is a domestic T10 cricket competition organized by the Kuwait Cricket Club. The tournament will start on Sunday, March 10. A total of 28 teams will participate in the tournament. The teams have been divided in four groups containing seven teams each.

Each team will face the other six teams once in their group. The top two teams from each group will qualify for the quarter-finals. The winners of the quarter-finals will qualify for the semi-finals. The winners will face each other in the final, which is scheduled to be played on Friday, April 26.

A total of 91 matches are scheduled to be played in the tournament. All these matches will take place at the Sulaibiya Cricket Ground in Kuwait.

The four groups are:

Group A: Chennai Fire Boys, Super XI Strikers, Cochin Hurricanes, Kuwait Nationals, Phoenix Cricketers, Tally D.R.F.S, and Young Lions CC

Group B: Tally Rangers, Ishaq Strikers, CECC-B, JK Warriors, Keraniganj Challengers, KRM Panthers, and MEC Study Group

Group C: Toyota TGS, Centurions United, Rising Star CC, GAT, NCM Investment-B, Rockstar Champions, and Bader & Nie Cricket Club

Group D: Khulna Royal Bengals, Travancore Tridents, Chennai Warriors, Royal Lions CC, Friendi Mobile, Al Faisal Cricket Club, and AP XI.

Kuwait T10 Ramadan Challengers Cup 2024: Full Schedule & Match Timings (All times in IST)

Sunday, March 10

Match 1 - Chennai Fire Boys vs Super XI Strikers, 11:00 PM

Monday, March 11

Match 2 - Tally Rangers vs Ishaq Strikers, 12:45 AM

Match 3 - Phoenix Cricketers vs Cochin Hurricanes, 11:30 PM

Tuesday, March 12

Match 4 - MEC Study Group vs KRM Panthers, 01:30 AM

Match 5 - Bader & Nie Cricket Club vs Centurions United, 11:30 PM

Wednesday, March 13

Match 6 - Al Faisal Cricket Club vs Travancore Tridents, 01:30 AM

Match 7 - Young Lions CC vs Tally D.R.F.S, 11:30 PM

Thursday, March 14

Match 8 - Keraniganj Challengers vs JK Warriors, 01:30 AM

Match 9 - NCM Investment-B vs GAT, 11:30 PM

Friday, March 15

Match 10 - AP XI vs Chennai Warriors, 01:30 AM

Match 11 - Chennai Fire Boys vs Kuwait Nationals, 03:15 AM

Match 12 - Toyota TGS vs Rockstar Champions, 11:30 PM

Saturday, March 16

Match 13 - Royal Lions CC vs Friendi Mobile, 01:30 AM

Match 14 - Super XI Strikers vs Phoenix Cricketers, 03:15 AM

Match 15 - CECC-B vs MEC Study Group, 11:30 PM

Sunday, March 17

Match 16 - Rising Star CC vs Bader & Nie Cricket Club, 01:30 AM

Tuesday, March 19

Match 17 - Travancore Tridents vs Friendi Mobile, 01:30 AM

Match 18 - Cochin Hurricanes vs Young Lions CC, 11:30 PM

Wednesday, March 20

Match 19 - Al Faisal Cricket Club vs Chennai Warriors, 11:30 PM

Thursday, March 21

Match 20 - Kuwait Nationals vs Tally D.R.F.S, 01:30 AM

Friday, March 22

Match 21 - Centurions United vs NCM Investment-B, 11:30 PM

Saturday, March 23

Match 22 - KRM Panthers vs Keraniganj Challengers, 01:30 AM

Match 23 - GAT vs Rockstar Champions, 03:15 AM

Match 24 - JK Warriors vs Tally Rangers, 11:30 PM

Sunday, March 24

Match 25 - Royal Lions CC vs Travancore Tridents, 01:30 AM

Match 26 - Khulna Royal Bengals vs AP XI, 11:30 PM

Tuesday, March 26

Match 27 - CECC-B vs Ishaq Strikers, 11:30 PM

Wednesday, March 27

Match 28 - Chennai Fire Boys vs Phoenix Cricketers, 01:30 AM

Thursday, March 28

Match 29 - Rising Star CC vs Rockstar Champions, 01:30 AM

Match 30 - Tally D.R.F.S vs Cochin Hurricanes, 11:30 PM

Saturday, March 30

Match 31 - Bader & Nie Cricket Club vs GAT, 03:15 AM

Match 32 - MEC Study Group vs JK Warriors, 11:30 PM

Sunday, March 31

Match 33 - AP XI vs Travancore Tridents, 01:30 AM

Match 34 - Al Faisal Cricket Club vs Khulna Royal Bengals, 11:30 PM

Wednesday, April 3

Match 35 - Super XI Strikers vs Kuwait Nationals, 01:30 AM

Friday, April 5

Match 36 - Tally Rangers vs KRM Panthers, 01:30 AM

Match 37 - Centurions United vs Toyota TGS, 03:15 AM

Match 38 - Friendi Mobile vs Khulna Royal Bengals, 11:30 PM

Saturday, April 6

Match 39 - Royal Lions CC vs Al Faisal Cricket Club, 01:30 AM

Match 40 - Ishaq Strikers vs Keraniganj Challengers, 03:15 AM

Sunday, April 7

Match 41 - NCM Investment-B vs Bader & Nie Cricket Club, 11:30 PM

Monday, April 8

Match 42 - Super XI Strikers vs Tally D.R.F.S, 01:30 AM

Tuesday, April 9

Match 43 - Cochin Hurricanes vs Kuwait Nationals, 01:30 AM

Match 44 - CECC-B vs JK Warriors, 11:30 PM

Wednesday, April 10

Match 45 - Rockstar Champions vs Centurions United, 01:30 AM

Match 46 - Chennai Warriors vs Travancore Tridents, 11:30 PM

Thursday, April 11

Match 47 - Young Lions CC vs Chennai Fire Boys, 01:30 AM

Match 48 - GAT vs Rising Star CC, 11:30 PM

Friday, April 12

Match 49 - Super XI Strikers vs Cochin Hurricanes, 01:30 AM

Match 50 - Phoenix Cricketers vs Tally D.R.F.S, 03:15 AM

Match 51 - Bader & Nie Cricket Club vs Rockstar Champions, 10:00 AM

Match 52 - Travancore Tridents vs Khulna Royal Bengals, 12:00 PM

Match 53 - Ishaq Strikers vs MEC Study Group, 03:30 PM

Match 54 - CECC-B vs Keraniganj Challengers, 05:30 PM

Match 55 - JK Warriors vs KRM Panthers, 07:30 PM

Match 56 - NCM Investment-B vs Toyota TGS, 09:30 PM

Match 57 - Chennai Warriors vs Friendi Mobile, 11:30 PM

Saturday, April 13

Match 58 - AP XI vs Al Faisal Cricket Club, 01:30 AM

Match 59 - Toyota TGS vs GAT, 10:30 PM

Sunday, April 14

Match 60 - Rising Star CC vs NCM Investment-B, 12:30 AM

Match 61 - AP XI vs Friendi Mobile, 10:30 PM

Monday, April 15

Match 62 - Royal Lions CC vs Chennai Warriors, 12:30 AM

Match 63 - Chennai Fire Boys vs Tally D.R.F.S, 10:30 PM

Tuesday, April 16

Match 64 - Phoenix Cricketers vs Kuwait Nationals, 12:30 AM

Match 65 - MEC Study Group vs Keraniganj Challengers, 10:30 PM

Wednesday, April 17

Match 66 - Tally Rangers vs CECC-B, 12:30 AM

Match 67 - Phoenix Cricketers vs Young Lions CC, 10:30 PM

Thursday, April 18

Match 68 - Ishaq Strikers vs JK Warriors, 12:30 AM

Match 69 - Centurions United vs Rising Star CC, 11:30 PM

Friday, April 19

Match 70 - Al Faisal Cricket Club vs Friendi Mobile, 01:30 AM

Match 71 - AP XI vs Royal Lions CC, 03:15 AM

Match 72 - Bader & Nie Cricket Club vs Toyota TGS, 10:00 AM

Match 73 - Rockstar Champions vs NCM Investment-B, 12:00 PM

Match 74 - Chennai Warriors vs Khulna Royal Bengals, 03:30 PM

Match 75 - Young Lions CC vs Kuwait Nationals, 05:30 PM

Match 76 - Cochin Hurricanes vs Chennai Fire Boys, 07:30 PM

Match 77 - Tally Rangers vs MEC Study Group, 09:30 PM

Match 78 - KRM Panthers vs Ishaq Strikers, 11:30 PM

Saturday, April 20

Match 79 - Centurions United vs GAT, 01:30 AM

Match 80 - Young Lions CC vs Super XI Strikers, 10:30 PM

Sunday, April 21

Match 81 - Toyota TGS vs Rising Star CC, 12:30 AM

Match 82 - Tally Rangers vs Keraniganj Challengers, 10:30 PM

Monday, April 22

Match 83 - Royal Lions CC vs Khulna Royal Bengals, 12:30 AM

Match 84 - KRM Panthers vs CECC-B, 10:30 PM

Tuesday, April 23

1st Quarter Final - TBC vs TBC, 10:30 PM

Wednesday, April 24

2nd Quarter Final - TBC vs TBC, 12:30 AM

3rd Quarter Final - TBC vs TBC, 10:30 PM

Thursday, April 25

4th Quarter Final - TBC vs TBC, 12:30 AM

1st Semi-Final - TBC vs TBC, 10:30 PM

Friday, April 26

2nd Semi-Final - TBC vs TBC, 12:30 AM

Final - TBC vs TBC, 07:30 PM

Kuwait T10 Ramadan Challengers Cup 2024: Telecast & Live Streaming Details

Live Streaming- FanCode

Live Telecast- N/A

Kuwait T10 Ramadan Challengers Cup 2024: Full Squads

Chennai Fire Boys

Karthikeyan Janakiraman, Manikandan Manavalavan, Muruges Waran, Sathish Sekar, Srikanth Sellathurai, Thinagaran Kathavarayan, Udhaya Pasupathi, Arun John, Jameel Ahamed, Jerry George, Karthick Kannan, Mohamed Ali, Mohamed Sabeek, Rajarajan Rajendran, Venkatesan Subramaniyam, Fennthomas Johnson (wk), Ibrahim Mohamed (wk), Magesh Ravi (wk), Albin Thomas, Jafer Shajahan, Muthu Karuppasamy, Renjith Mohan, Sathish Chandran, Sooraj Naik, Thankaraj Ganeshan

Super XI Strikers

Bikram Goswami, Imran Khan, Jithin Pathiyassery Sunil, Narayan Singh, Shajahan Hamza, Shamil Puthiyaveettil, Taha Khan, Hamid Nawaz, Irfan Khalik, Nawaz Raza Khan, Rashid Punnakkan, Shahabas Padanattil, Emran Jakir (wk), Jaydevan Cherolly (wk), Shafir Ali (wk), Shiva Kumar (wk), Muhammed Rk, Murali Mukalel, Rafeek Poovamparambil, Salman Khan, Shafeer Naroth, Shibu Sam, Syed Irfan

Cochin Hurricanes

Arunraj Ramakrishnan, Muhammed Jouhar, Radheesh Rao, Finny Cheriyan, Jestin Varghese, John Peter, Mobin Joseph, Praveen Periea, Sathyanathan Malayappan, Sreejith Nair, Yadhu Seethakshan, Delishous John (wk), Naiju DevassyKutty (wk), Thomas Varghese (wk), Aneesh Mathew, Arunkumar Kazhikkattil, Gigi Mathew, Jijo Thottiyil, Joyal Jose, Madathil Muneer Ahmed, Saadh Sajjad

Kuwait Nationals

Abdulsaboor Ahmadullah, Adam Alshimali, Beidas Tareq, Bilal Khalid, Ghulam Sadiq, Jasim Al Shimali, Jassim Eissa, Mohammed Ayub Khan Shah, Muhammad Nouman Jamil, Nasser Almatar, Yousef Al Zaid, Abdul Rahman, Mahedi Hasan Mobarak, Mohammad Bastaki, Muhammad Waqar Anjum, Nabeel Shahid Butt, Abdulrahman Dashti (wk), Bastaki Fahad, Tayyab Farrukh Butt, Akter Hossain Rakib, Bastaki Abdullah, Ibrahim Abdulrahim, Ibrahim Al Dhabyan, Mahmoud Bastaki, Mohammad Al Kandari, Muhammad Asim, Muhammed Naeem Razzaq, Shoaib Hassan, Talha Munir Ahmed

Phoenix Strikers

Aswin Ashokan, Jaison George, Jithu Vellapparakunnil, Roshan Kumar, Sagar Sanjeev, Simhachalam Naidu, Vinod Vadakkemadathil, Abhishek Manisekharan, Ajithbabu Thalakkeril, Jishnu Vellapparakunnil, Renil Raj, Sadiq Kassim, Sreejith Subash, Jishudas Cholayil (wk), Manikandan Nair (wk), Shibu Balakrishnan (wk), Ahtisam Mohammad, Emil Sudhakar, Mohammed Sawood, Rajeshwaran Sudalimadan, Sainudheen Karimbanakkal, Siju Varghese, Sujith Subhash, Sunessh Sudhakaran, Vijay Kumar

Tally D.R.F.S

Asmat Baig, Imran Nawaz, Mohammad Nawaz Shafi, Kashif Riaz, M Afzal, Mohammad Faisal Boota, Muhammad Shabbir, Nadeem Khaliq, Riasat Ali Khan, Tayyab Shaheen, Mohammad Usman (wk), Shahid Amin (wk), Zeeshan Ahmad (wk), Khana Gul Khan Mohammad, M Ismail Pasha, Mohammad Zahid, Talha Hassan, Usman Munawar

Young Lions CC

Mohamed Asath, Mohamed Aseem, Mohamed Shifkhan, Fawsul Hameedu, Irffan Ismaiel, Kachi Lafeer, Kansul Buhary, Mohamed Nufras, Mohamed Shifan, Mohammed Asmy, Thangarasa Peter, Farhan Jamaldeen (wk), Mohamed Rifas (wk), Abdul haniffa, Ameer Cassim, Azar Issadeen, Ijaz Ahamed, Mohammed Imran, Najeembabu Mahroof, Rifnas Mohamed

Tally Rangers

Abid Mushtaq, Faisal Nawaz, Irfan Bhatti, Mahmood Ahmad, Yasir Butt, Adith Kumara Bolanda, Atif Mazhar, Deepak Sharma (c), Khalid Butt, Gaffar Shaikh (wk), Shamshad Ahmad (wk), Basharat Ali, Nasir Hussain, Rahil Khan, Sabtain Raza, Tariq Hussain

Ishaq Strikers

Anshad Abusali, Anu Thomas, Arul Charles, Illiyas Ittalil, Muhammad Siraj, Nizamudeen Thajuddeen Kalanad, Nizamudheen Mohammad, Salim Abdulreiman, Anas Thazhakkuni, Immanuel Savariyanantham, Lakhwinder Singh, Maneesh Mohan Pillai, Muhammed Cheriyath, Muhiyaddeen Thayyib, Salim Hamza, Vishnu Thanappanpillai, Abdul Nasir (wk), Abdul Ramsheed (wk), Irshad Kumbdaje (wk), Badruddin Soopi, Balbir Chand, Bineesh Balakrishnan, Manaf Ps Nellickachalil, Rajdeep Singh, Salih Ali Sahal, Tarun Vidhi Sharma, Thamseeth Mohammad

CECC-B

Arjuna Amaratunga, Haran Ameer, Rameez Mohamed (wk), Ruzly Mohammed, Shahid Thahir, Thewan Arachchige, Abhishek Vengadashen, Ahilan Ratnam, Deepal Melvo, Dulaj Prasantha, Hashan Kankanamge, Indika Sanjeewa, Remesh Mangala Senaviratne, Samith Chaminda, Suresh Dilan Fernando, Viraj Weerasekara, Nilesh Patil, Hamees Shareef, Iman Anju, Madusha Malshan, Mohamed Rifkhan, Prageesha Mendis, Sanjeewa Perera

JK Warriors

Abdul Majid Yunus, Amir Khan, Asif Mahmood, Azhar Mahmood, Fawwaz M Ali Khan, Ifran Khan, Muhhamed Mobeen Saleem, Ravi Kumar Sharma, Waseem Saleem Shah, Yogesh Dharampal, Zakir Hussain, AFAQ AHMED KHAN, Atif Malik, Harpreet Singh, Imran Khan, Ajay Kumar (wk), Muhhamad Anise (wk), Haji Aliullah, Raja Hukam Dad, Shadab Alam

Keraniganj Challengers

Abdul Aziz Karim, Arif Hossain, Azizul Hoque, Mohammad Shahin, Sha Alam Haque, Yousuf Mohiddin, Abdul Muhsin, Mohammad Shohel Rana, Mohammed Delowar, Saiful Islam, Shahinul Marjan, Sharif Miah, Al Amin Elias, Anik Ahmed, Arafat Hussain, Md Shadul Islam, Mohammad Faysal, Abdur Rouf, Md Fazlul Haque, Mohammad Harun Ur Rashid, Mohammad Mofizul Islam, Murad Hossain, Saidul Islam, Shahid Shameem, Yousuf Islam

KRM Panthers

Bijo Philip, Govind Kumar, Hajeer Koya, Ismail Kolayath, John Peter Salman, Mohammad Kafait, Nazmul Hussein, Reneesh Retnakumar, Sakheer Hussain, Sunil Musthafa, Manoj Kumar, Rijil Venugopal, Sam Mathew, Gokul Kumar (wk), Rahul Gopi (wk), Vimal Raj Subramanian (wk), Danish Aafaqi, Haris Cherukad, Khadar Valli Shaik, Nithin Yohannan, Praboshlal Koroth, Saanu Stephen, Seyyaf Rafi, Stanley Cherian, Subhash Pillai, Subin Joseph

MEC Study Group

Aqeel Iftikar, Awais Rafi Muhammad, Mohammad Fouzi, Mohammad Moiz, Mohammad Nabeel, Muhammad Suleman, Syed Abbas, Hamanth Gundum, Nabeel Asmat Javed, Nouman Fakhar, Sohail Ahmed, Zahid Khan Rabnawaz Khan, Ghanim Masood (wk), Muizz Ahmed Mirza (wk), Najam Ahmed (wk), Aamir Ahmad Wani, Aftab Syed, Khadar Khan Patan, Muhammad Burhan, Shadab Syed, Waqas Ali Hussain

Toyota TGS

Arshad Shah, Dilshad Ahmad, Fahad Mohd Zahid, Harman Singh, Jacob Chacko, Naresh Areti, Preetham Dsouza, Sajidh Kutty, Sandeep Varughese, Suresh Sibyala, Deepak Kumar Darji, Mohammad Hossain, Reynold Daniel, Saddam Hussain, Allan Stanley (wk), Naushad Malvankar, Abdul Rauf, Ashraf Mohammad, Ikram Makrani, Nilesh Patidar, Savio Alvares, Srinivas Asarpalli, Venkatesh Mohandas

Centurions United

Ahmed Kotam, Arjun Narayanakutty, Kannan Gurunathan, Nithin Sanjeev, Vasudev Datla, Amitkumar Jadhav, Anoop Oravankundil, Mohamed Hassimdeen, Mohamed TM sadiq Basha, Mohammed kaif, Nimesh Ramakrishnan, Rafeeq Mohammad, Ranjith Gopalan, Shibu Omanakuttan, Vignesh Gopalakrishnan, Ahamed Basha, Navaneethkrishna Kambivalappil (wk), Safvan Patel (wk), Aneesbabu Muhammed, Anish Sekhri, Ateeq Mirza, Biswamit Pal, Deepak Verma Kastoori, Govind Krishna, Robin Plathanath, Santosh Kumar, Sruthish Suresh

Rising Star CC

Abdul Rahman Kamen, Ajith Ullas, Arun Puthenpurayil, Bipin Omanakuttan, Jayesh Nair, Jijo Babu, Liju Mathews, Mohamed Karees, Sameer Kandy, Shiju Mohanan, Sivakoti Medapati, Suresh Don, Vineeth Vijayan, Vipin Balasubramania, Yogesh Tamore, Arun Unnikrishnan (wk), Ranjith Kunnumpurath (wk), Anish Krishnakumary, Dileepan Kuttiammar, Rahul Pachery, Rijo Paulose, Suman Vathaluri, Vijithkumar Vettiyi

GAT

Ajumon Thomas, Arjun Vadakke, Nithin Varughese, Shiburaj Ramachandran, Ansar Asharaf, Aromal Sivakumar, Deepak Vijayan, Nichel Prakash, Rajeesh Murali, Sarath Vasudev, Soujeesh Sajeevan, Hashim Mohammed, Lokesh Sharma (wk), Ansar Yoonus, Haris Marakkarveetil, Manuraj Ramachandran, Nigel Dsouza, Sujith Vadakkootil

NCM Investment-B

Amjad Bhat, Antony Nishantha, Khurram Sayeed, Mahfuzur Kamaluddin, Mohammad Arif, Munaf Rahiman, Nadeem Sheikh, Naleen Weerahendige, Shafi Shaikh, Don Manjula, Meezan Ali, Nalaka Semasinghe Arachchige, Ranatunga Kaushalya, Zeeshan Ahmad, Wender Botheju (wk), Imran Shahzad, Mehmood Alam Khan, Rohan Wijewardana, Rohitha Jayasooriya, Zafeer Ansari

Rockstar Champions

Arjun Swamy, Buji Babu Rapaka, Gangadhar Reddy, Jogi Chinna, Manikanta Majjari, Murali Yerragudi, Musthakeem Mohamed, Pavan Pala, Prasad Yaragudi, Raja Muthukuru, Sai Kesamsetty, Shahab Akhtar, Siva Salva, Sivaiah Sivapuram, Nagaraju Pullanganti, Nitesh Verma, Ravindra Reddy, Sreenivasulu Balaraju, Subba Migada, Sudhakar Rangaiah, Veeranjaneya Obulapu, Venkata Palukuru, Venky Choppala, Gopala Krishna (wk), Raja Sangati, Raju Yeragudi (wk), Venkata Minchala (c & wk), Govardhana Gadi, Jaya Peddabuddi, Sai Kumar, Siva Sombathina, Venkatesh Yeddalapalli

Bader & Nie Cricket Club

Manpreet Singh, Ramanathan Periyasamy, Sunny Kumar, Harjeet Singh, Mandeep Husan, Manpreet Singh, Shinu John, Sukhwinder Singh, Anas Mohammed (wk), Jackson Wilson (wk), Lakhwinder Singh (wk), Nikhil Dsouza (wk), Jeyaprakash Prasath, Rajesh Jujjavarapu, Sajad Ahmed, Vishukant Tyagi

Khulna Royal Bengals

Mohammad Emon Mia, Razzak Aafzal Miah, Shabez, Sultan Mohammad Riyadh, Jakir Hosen, Lovelu Akungi, Mohammad Sohel, Mohan Hossain Bahar, Shah Jalal, Shajib Hasan, Sheikh Khaled, Touhid Hasan, Mohammad Nur (wk), Mohammad Ridoy (wk), Mohammad Sohag (wk), Peous Hossain (wk), Sofikul Mina, Md Nazmul Islam, Md Noor Uddin, Md Shehab Uddin, Md Sujon Khan, Md Zahid Hossain, Mohammad Ali, Mohammad Anis Ahmmed

Travancore Tridents

Akash Babu, Aseem Thekukkal, David Livingston, Deepak Krishnan Velayudhan, Febin Philip, Kolanchinathan Nathan, Mohammad Danish, Murali Krishnan, Ahamad Kabeer, Ananthakrishnan Nair, Krishna Prakash, Mahesh Kumar, Narasimha Prasad, Yasar Rahman, Ashikur Baig, Hareesh Sasidharan, Jishnu Kumaran, Saneesh Baby, Shijo Babu, Vijesh Kumar

Chennai Warriors

Anandhan Kaliyaperumal, Kesavan Bhuthalingom, Mansoor Ali Anifa, Murugan Muthu, Suresh Sundaresan, Riyasmon Maliyakkal, Sahanmugam Sekar, Sasikumar Pandiyan, Shahul Nagoor Sarib, Vigneshwar Ramalingam, Binoj Baby (wk), Ajith Kumar Selvarasu, Aryan Panwar, Ibrahim Nagoor Sarib, Karthikeyan Shanmugasundaram, Panwar Kishore, Vaiju John

Royal Lions CC

Arjun Thilakan, Jayantha Kumara, Sebastain Muthukattil, Arfan Azam, Asideen Rizmi, Basit Ali, Chaminda Kumara, Madushan Nimeshana, Manoj Supun Withanage, Meraj Ahmad, Mithurshan Kavimar, Nilush Prayadarshana, T Lasantha, Tharindu Sankalpa, Wije Nishantha, Awishka Madhudhanka (wk), Manjula Pathiranalage (c & wk), Renga Pradheep (wk), Ruwan Kumara (wk), Abdul Mubeen, Asurappulige Vihanga, Dileep Akliparambil, Jagath Priyantha, Lahiru Dilshan, Muhammad Suhail, Sasi Karan

Friendi Mobile

Asif Abdul Ghaffar, Kowsar Najjar, Mohammad Islam, Mohammad Alam, Mohammad Irshard, Murtaza Nasim, Abdul Samad (wk), Sherjeel Tahir, Sultan Ansari (wk), Abdul Mazhar, Abdul Wahab Iftikhar, MD Mahtab, Riyaz K Patan, Shabir Palla, Umar Zaheer Uddin

Al Faisal Cricket Club

Iqbal Hossain, Jolmat Ali, Md Mahoshin Habib, Md Shamim Reza, Md Sobuj Molla, Shafin Ibne Hossain, Tanveer Hossain, Arman Sarkar, Kabir Howlader, Md Mehedi Hasan, Md Monsur Helal, Md Sohel Rana, Mohammed Miah, Rukon Uddin, Yousuf Md, Akram Miah (wk), Mehedi Hasan (wk), Mohammad Abu Bakar (wk), Mohammad Uzzal Miah (wk), Sohan Hossain, Babu Hossain, Md Sagur Ali, Md Sohan Hossain, Md Yousuf Ali, Rifat Miah

AP XI

Chavvakula Subbarayudu, Mahesh Reddy, Muzifbasha Shaik, Srinavasa Raju Kodimella, Teja Mallem, Venkata Chavakula, Abdul Gayaz Shaikh, Babjee Shaik, Jilan Basha Shaik, Nagarjuna Ankipalli, Naresh Uppu, Reddy SKB, Shiva Sankar Raju, Sreenivasulu Thunga, Vema Naidu Salla, Yarra Nagesh, Chand Basha Shaik (wk), Hari Somakuru (wk), Nerandra Pothuraju (c & wk), Satish Kukkala (wk), Gorrela Venkateswara, Gousepeer Shaik, Hari Krishna Dondat, Khalesha Shaik, Khaseem Khan, Narashimulu Kondeti, Shaik Shafi

