RCA T10 Cup 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

After the successful completion of the RCA T20 Cup, we are now all set for the RCA T10 Cup starting on Saturday, October 8. The Zonic Tigers ended the T20 tournament with a win over Kigali CC in the grand finale that ended on Sunday, October 2.

A total of six teams will participate in the competition namely Zonic Tigers, Spartans, Kigali CC, Challengers, Kutchi Tigers, and Telugu Royals. Each team will play five league stage games, with the top two sides progressing to the grand finale on Sunday, November 5.

Gahanga International Cricket Stadium in Kigali, Rwanda will host all the matches of the RCA T10 tournament.

RCA T10 Cup 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

Saturday, October 8

Zonic Tigers vs Spartans, 1.00 pm

Kigali CC vs Kutchi Tigers, 3.00 pm

Challengers vs Telugu Royals, 5.00 pm

Sunday, October 9

Challengers vs Kigali CC, 1.00 pm

Kutchi Tigers vs Zonic Tigers, 3.00 pm

Telugu Royals vs Spartans, 5.00 pm

Saturday, October 15

Kutchi Tigers vs Challengers, 1.00 pm

Spartans vs Kigali CC, 3.00 pm

Zonic Tigers vs Telugu Royals, 5.00 pm

Sunday, October 16

Challengers vs Zonic Tigers, 1.00 pm

Kigali CC vs Telugu Royals, 3.00 pm

Spartans vs Kutchi Tigers, 5.00 pm

Sunday, October 30

Zonic Tigers vs Kigali CC, 1.00 pm

Telugu Royals vs Kutchi Tigers, 3.00 pm

Spartans vs Challengers, 5.00 pm

Saturday, November 5

Final, 5.00 pm

RCA T10 Cup 2022: Live Streaming Details

The FanCode app and website will live stream all matches of the RCA T10 tournament for fans in India.

RCA T10 Cup 2022: Full Squads

Challengers

Didier Ndikubwimana, Sairam Gopalan, Subhasis Samal, Srinath Vardhineni, Zappy Bimenyimana, Bob Bashir Songa, Aneesh Narayan, Shiju S Thankachan, Evode Mutuyimana, Mohammad Faizal, Derrick Bakunzi, Niyomugaba Eric, Ajin Thampi, Kumar Ramalingam, Ramit Jaitly, and Siraje Nsubuga.

Kigali CC

Zaki Hassan, Muhammad Mujtaba, Muhammad Zeeshan, Aamir Abbas, Jawad Haider, Mehboob Jasat, Steve Wambose, Hamza Khan, Muhammad Hanjala, Calvin Watuwa, Butt Muhammad Waseem, Kazim Patel, Asif Kanuga, Karasira Charlier, Rahim Teli, Raza Ali, Muhammad Nadir, and Innocent Mwebaze.

Kutchi Tigers

Don Mugisha, Kishan Dabasiya, Kyuz Savani, Haresh Bhuva, Yatendra Gupta, Arvind Bhuva, Dhavalsinh Gohel, Vishalkumar Patel-I, Pankaj Vekaria, Ganeshbhai Patil, Dhansukh Jesani, Jeeru Lakshminarayan Reddy, Dilip Vekariya, Premji Hirani, Hasin Ashani, Prince Mwizerwa Prince, Gopal Halai, Kevin Irakoze, Jayeshkumar Bhadani, Kalpesh Bhanderi, Dinesh Kara, Pratik Vora, Rakesh Vikram Singh, Nirav Shah-I, Nitin Kumar-I, Shantilal Bhanderi, Manoj Chauhan, Chintan Kerai, Jonathan Ssebanja, and Jonathan Ssebanja.

Spartans

Aziz James, Hari Krishna, Jawahar Manickam, Mohammed Abdul Lateef, Mohammed Zaid Khan, Narayan Reddy, Santosh Jha Yadav, Dinesh Kumar Parwani, Kareem Punjani, Mohammed Mustaq, Shekh Feroz Shekh Iqbal, Uwizeyimana Ellissa, Amit Kumar, Chiranjith Deju Amin, Imran Luhar, Pratap Keshari Nayak (Wk), Asif Danwad, Chandan Amesar, Debasis Samal, Dinesh Maganti, Mohamad Rahimuddin, Shaikh Mahebub, and Shema David.

Telugu Royals

Jyothi Basu Ravula, Mallolu Gopi Krishna, Mohammad Irfan, Mohib Valiyani, Munguyiko Aime Souvenir, Pasupuleti Lokanadham, Raja Siddeshwar, Rishi Arya, Ajay Patial, Amith Shivabhai Patel, Chandrakant Ramulu Bolbanda, Eric Ndangamyambi, Joshua Niyonkuru, Karekezi Augustine, Suvvada Vijaya Kumar, Thangellapally Kumar, Namuhoranye Chris Yussuf (Wk), Samba Shiva Rao Botla (Wk), Ishimwe Arnold, Mitali Yvan, Narendra Kavuluri, Pascal Nshimiyumukiza, Ramu Morampudi (c), and Sandeep Kundalik.

Zonic Tigers

Ivan Thawithemwira, Jean Baptiste Hakizimana, Jean Bosco Tuyizere, Jean Claude Nganji, Wilson Niyitanga, Daniel Gumyusenge, Martin Akayezu, Pascal Murungi, David Uwimana (Wk), Ignace Ntirenganya, Israel Mugisha, Parfait Mugisha, Rodrigues Niyomugabo, Steven Ntwari, and Uwiduhaye Eric.

