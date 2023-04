RCA T20 Cup 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

The RCA T20 Cup 2023 is all set to kickstart on Saturday, April 15 in Rwanda with six teams competing for silverware. The teams playing in the 2023 edition of the tournament are Right Guards CC, Telugu Royals CC, Challengers CC, IPRC Kigali CC, Kigali CC and Zonic Tigers CC.

Each team will play the other team once in the group stage, making it a total of five matches per team. The top two teams at the end of the league phase will make it to the summit clash of the tourney.

The final encounter will take place on Saturday, May 13. All matches of the tournament will be held at the Gahanga International Cricket Stadium in Kigali.

RCA T20 Cup 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Saturday, April 15

Right Guards CC vs Telugu Royals CC, 4:45 PM

Sunday, April 16

IPRC Kigali CC vs Challengers CC, 12:30 PM

Kigali CC vs Zonic Tigers CC, 4:45 PM

Saturday, April 22

Right Guards CC vs IPRC Kigali CC, 12:45 PM

Challengers CC vs Telugu Royals CC, 4:45 PM

Sunday, April 23

IPRC Kigali CC vs Zonic Tigers CC, 12:45 PM

Kigali CC vs Telugu Royals CC, 4:45 PM

Sunday, April 30

Kigali CC vs IPRC Kigali CC, 12:45 PM

Challengers CC vs Right Guards CC, 4:45 PM

Monday, May 1

Right Guards CC vs Zonic Tigers CC, 12:45 PM

Kigali CC vs Challengers CC, 4:45 PM

Saturday, May 6

Zonic Tigers CC vs Telugu Royals CC, 12:45 PM

Right Guards CC vs Kigali CC, 4:45 PM

Sunday, May 7

Challengers CC vs Zonic Tigers CC, 12:45 PM

Saturday, May 13

Final, 12:45 PM

RCA T20 Cup 2023: Full Squads

IPRC Kigali CC

Abimbabazi Eloi Loic, Jean Pierre Rukundo, Mugisha Bertin, Niyomugabo Isaie, Nsengiyaremye David, Ntwali Thierry, Emile Rukiriza, Ndayishimiye Theophile, Rukundo Confiance, Zirahangaje Francois, Aime Mucyodusenge, Oscar Manishimwe, Eric Kubwimana, Giraneza Althimon, Iradukunda Jean Michel, Rindiro Blaise Romeo

Challengers CC

Bob Bashir Songa, Don Mugisha, Erik Niyomugaba, Evode Mutuyimana, Harikrishnan Ramamoorthy, Joel Tuyikorere, Juma Miyagi, Mustaq Mohammed, Robinson Obuya, Simon Ssesazi, Srinath Vardhineni, Debasis Samal, Fidele Dusabimana, Hari Babu, Nganji Abdallah, Prakash Kalavagadda, Riazat Ali Shah, Subashish Samal, Yuvan Vardhineni, Didier Ndikubwimana, Sairam Gopalan, Mohamed Hajasherif, Praveen Babu, Rahimuddin Mohamad, Siraje Nsubuga, Vijay Singh, Vip Kumar, Zappy Bimenyimana

Kigali CC

Imran Shabbir, Mazahir Merali, Mehboob Jasat, Muhammad Mujtaba, Muhammad Zeeshan, Nadeem Jagani, Zaki Hassan, Asif Kanuga, Calvin Watuwa, Hammad Ahsan, Hamza Khan, Muhammad Hanjala, Muhammad Nadir, Shakir Morisiya, Steven Wabwose, David Uwimana, Kazim Patel, Aamir Abbas, Ali Muntazir, Faiz Miran, Karasira Charlier, Muhammad Hadi, Nazakat Hussain, Rahim Teli

Zonic Tigers CC

Brian Asaba, Jean Baptiste Hakizimana, Kwizera Onesme, Niyonshuti Elie, Nziza Jasper, Wilson Niyitanga, Daniel Gumyusenge, Ignace Ntirenganya, Martin Akayezu, Ivan Thawithemwira, Namuhoranye Chris Yussuf, Israel Mugisha, Nshimiyimana Patrick, Rodrigues Niyomugabo, Steven Ntwari, Uwiduhaye Eric

Telugu Royals CC

Jyothi Basu Ravula, Mohammad Irfan, Munguyiko Aime Souvenir, Ravendra Kumar, Ravendra Kumar, Syed Adeel Haider, Thangellapally Kumar, Bharat Nebhwanu, Butt Muhammad Waseem, Joshua Niyonkuru, Ramu Morampudi, Shema Yvan, Yvan Mitari, Cyrus Kakuru, Jean Bosco Tuyizere, Mallolu Gopi Krishna, Samba Shiva Rao Botla, Ajay Kumar, Amith Shivabhai Patel, Irfan Raiyanii, Shimwe Arnold, Mohib Valiyani, Narendra Kavuluri, Nizar Tharuwala, Pasupuleti Lokanadham

Right Guards CC

Bertin Rusagara, Clinton Rubagumya, Eric Dusingizimana, Fredy Ndayisenga, Orchide Tuyisenge, Will Hammond, Emmanuel Awosami, Isaac Okpe, Kevin Irakoze, Taga Dennis Mukama, Fiston Nsengiyumva, Regis Muvunyi, Aime Nkurayija, Amari Niringiyimana, Bryson Bugingo, Chance Ibyishaka, Clever Mutuyimana, Ezeckiel Muhawenimana

