T10 League 2018: Complete squad and list of players

The player drafts for the 10-overs-a-side T10 league, set to be held in the United Arab Emirates in November-December, were conducted at Dubai on Monday.

Here's the complete list of players after the drafts:

SQUADS

Kerala Kings:

Eoin Morgan (Icon Player, Captain, England), Sohail Tanvir (Pakistan), Kieron Pollard (WI), Paul Stirling (Ire), Dasun Shanaka (SL), Chris Gayle (WI), Junaid Khan (Pak), Sandeep Lamichhane (Nep), Tom Curran (Eng), Fabian Allen (WI), Niroshan Dickwella (SL), Imran Nazir (Pak), Benny Howell (Eng).

Maratha Arabians:

Rashid Khan (Icon Player, Afg), Kamran Akmal (Pak), Alex Hales (Eng), Dwayne Bravo (WI), James Faulkner (Aus), Lasith Malinga (SL), Liam Livingstone (Eng), James Vince (Eng), Brendan Taylor (Zim), Adam Lyth (Eng), Roelof van der Merwe (Ned), Najibullah Zadran (Afg), Richard Gleeson (Eng).

Pakhtoons:

Shahid Afridi (Icon Player, Pak), Mohammad Irfan (Pak), Liam Dawson (Eng), Colin Ingram (SA), David Willey (Eng), Colin Munro (NZ), Andre Fletcher (WI), Sohail Khan (Pak), Sharafuddin Ashraf (Afg), Chadwick Walton (WI), Shapoor Zadran (Afg), Gulbadin Naib (Afg), Cameron Delport (SA).

Punjabi Legends:

Shoaib Malik (Icon Player, Pak), Chris Jordan (Eng), Luke Ronchi (NZ), Liam Plunkett (Eng), Evin Lewis (WI), Mohammad Sami (Pak), Zahir Khan (Afg), Umar Akmal (Pak), Mitchell McClenaghan (NZ), Tom Moores (Eng), Anwar Ali (Pak), Jade Dernbach (Eng), Hasan Khan (Pak).

Karachians:

Shane Watson (Icon Player), Anton Devcich (NZ), Ben Laughlin (Aus), Jofra Archer (Eng), Colin de Grandhomme (NZ), Ben Cutting (Aus), Mohammad Nawaz (Pak), Dawid Malan (Eng), Fawad Ahmed (Aus), Isuru Udana (SL), Joe Clarke (Eng), Samiullah Shenwari (Afg), Mohammad Irfan (Pak).

Bengal Tigers:

Sunil Narine (Icon Player, WI), Jason Roy (Eng), Asif Ali (Pak), Mujeeb Ur Rahman (Afg), Sam Billings (Eng), Morne Morkel (SA), Aamer Yamin (Pak), Mohammad Nabi (Afg), Kusal Perera (SL), Sherfane Rutherford (WI), Kevon Cooper (WI), Rayad Emrit (WI), Ali Khan (US).

Northen Warriors:

Darren Sammy (Icon Player, WI), Wahab Riaz (Pak), Nicolas Pooran (WI), Andre Russell (WI), Dwayne Smith (WI), Ravi Bopara (Eng), Rovman Powell (WI), Harry Gurney (Eng), Chris Green (Aus), Obed McCoy, Lendl Simmons (WI), Khary Pierre (WI), Kennar Lewis (WI).

Rajputs:

New Zealand Brendon McCullum (Icon Player), Chris Lynn (Aus), Rilee Rossouw (SA), Mohammad Shahzad (Afg), Mohammad Hafeez (Pak), Tymal Mills (Eng), Carlos Brathwaite (WI), Rahat Ali (Pak), Samit Patel (Eng), Qais Ahmad (Afg), Ben Dunk (Aus), Shan Masood (Pak), Peter Trego (Eng).

The tournament will be held from November 23rd to December 2nd at Sharjah.