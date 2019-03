TNCA League Match Scores - 9th March 2019

II-DIVISION ‘Plate’

Indian Overseas Bank Staff Club 216 in 45.2 overs (Kadiyam Pavana Sai Rahul 59, Andimani Ganga Pradeep 37, D. Pramod Doss 36, M.K. Siva Kumar 3 for 40, M. Atul 3 for 71) lost to

United Friends Cricket Club (T. Nagar) 219 for 5 in 47.1 overs (Kedar Hemant Devdhar 88 not out, T. Shakthi Eshwar 49, Garikina Venkata Satya Prasad 3 for 33)

III-DIVISION ‘A’

Sical Recreation Club 329 for 8 in 50 overs (S. Viganesh 112 (88b, 4x7, 6x8), M.S. Sivakumar 93, Stephen Angello 37, A. Shrikaran 30, P.K. Midhun 3 for 76) beat

Young Men’s Association 131 in 33.3 overs (Rajesh Elumalai 37, P. Hari Krishnan 5 for 56)

Central United Club 111 in 39.4 overs (P. Babu 41, C. Sarath Kumar 5 for 24, B. Vasanth 3 for 14) beat

Jupiter Sports Club 102 in 38.3 overs (P. Prabhakaran 45, A.K. Balachander 5 for 24, R. Chandrasekar 3 for 26)

Falcon Cricket Club 146 in 40.3 overs (V. Naveen Kumar 36, R. Ravi Kumar 34, R. Raguram 7 for 38, Narendar G Jain 3 for 32) lost to

Sir M.Ct.M.Old Boys Sports Association 147 for 8 in 32.3 overs (R. Vivek 50, Ravi Kant Shukla 40, S. Parthasarathy 4 for 41)

Reserve Bank Recreation Club 221 for 5 in 50 overs (N. Lokesh 77, T. Vignesh Pathy 40 not out) beat

Egmore Recreation Club 129 in 43.5 overs (A.P. Ananda Kumar 30, P. Ezhilarasan 30 not out, A. Karthik Sankar 4 for 9, Keith Ward 3 for 43)

Twentieth Century Club 179 in 41.5 overs (Ashwin Anand 65, Sunil Oasis 36, M. Santhosh Gopi 6 for 42) lost to

Bhimannapet Recreation Club 183 for 6 in 41.5 overs (V. Anbarasan 52, G.S. Samuvel Raj 3 fir 51)

V-DIVISION ‘B’

Komaleeswarar Cricket Club 326 for 6 in 50 overs (S. Surender 82, E. Sivakumar 63, G. Karthick 44, A. Mohammed Asif Iqbal 39, J. Anthony Raj 37) beat

Eagle Cricket Club 82 in 35.5 overs (J. Anthony Raj 3 for 17)

Grove Cricket Club 240 in 47.2 overs (S.P. Nandakumar 80, R. Mohammed Fiazul Hassan 61, K.S. Rohith 5 for 56) lost to

Unicorn Cricket Club 241 for 6 in 44 overs (M. Jothibasu 80 not out, B. Ramasethu 40, K. Gokul 38, S. Sreeram 38)

Harnath Cricket Club 190 in 44.1 overs (K. Arun Kumar 51, J. Amose 46, R. Prasad 41, K. Kishore 3 for 36, S. Sethupathi 3 for 20) lost to

ICI Sports and Recreation Club 194 for 4 in 34.4 overs (G. Ruhasan Pradeep 93, S. Sethupathi 37)

Prasad Cricket Club 233 in 45.1 overs (S. Mohammed Maaz 43, S. Mohamed Ali 42, K. Suraj Kumar Singh 40, D. Dhivya Bharath 35, M. Srikanth 3 for 25, S. Akshay Kumar 3 for 54) beat

Triplicane Cosmopolitan Club 117 in 25.2 overs (S. Akshay Kumar 34, S. Vigneshwar 5 for 26)

Jai Hind Cricket Club 225 in 47.3 overs (K. Suriya Prakash 58, T. Samuel Durairaj 38, S. Gokul 3 for 65, Siva Sai Prashanth 3 for 41) lost to

Kamyuth Club 226 for 5 in 45.3 overs (S. Vignesh 51 not out, B. Praanesh 48)

VI-DIVISION ‘A’

South Indian Athletic Association 147 for 9 in 30 overs (P. Girish Prabhu 3 for 38) lost to

Madras Indians Cricket Club 148 for 7 in 29.5 overs (R. Dinesh 39, J. Venkat Sujith 3 for 39)

VI-DIVISION ‘B’

Universal Recreation Club 123 for 9 in 30 overs (Mohammed Thameem Ansari 35) lost to

Presidency College Athletic Association 124 for 2 in 20.2 overs (Praveen Kumar Moorthy 62, P. Arulmozhiselvan 31)

