Trinidad T10 Blast 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

After the huge success of the St Lucia T10 Blast, the Trinidad and Tobago Cricket Board has come up with a new tournament called the Trinidad T10 Blast. Many budding cricketers will get a chance to showcase their skills in the competition.

Leatherback Giants, Blue Devils, Cocrico Cavaliers, Steelpan Strikers, Soca King and Scarlet Ibis Scorchers are the six participating teams in the tournament. Kieron Pollard, Sunil Narine, Rayad Emrit, Nicholas Pooran, Denesh Ramdin and Imran Khan are the skippers of the six sides.

The competition starts on 26 February, with the grand finale scheduled for 12 March. All matches will be held at the Brian Lara Cricket Stadium in Trinidad.

Trinidad T10 Blast 2022: Full Schedule and Match Timings (In IST)

February 26, Saturday

Leatherback Giants vs Blue Devils, 8:00 PM

Cocrico Cavaliers vs Steelpan Strikers, 10:00 PM

February 27, Sunday

Soca King vs Scarlet Ibis Scorchers, 12:00 AM

Leatherback Giants vs Steelpan Strikers, 8:00 PM

Soca King vs Blue Devils, 10:00 PM

February 28, Monday

Cocrico Cavaliers vs Scarlet Ibis Scorchers, 12:00 AM

Soca King vs Cocrico Cavaliers, 10:00 PM

March 1, Tuesday

Leatherback Giants vs Scarlet Ibis Scorchers, 12:00 AM

Soca King vs Leatherback Giants, 10:00 PM

March 2, Wednesday

Blue Devils Cocrico Cavaliers, 12:00 AM

Steelpan Strikers vs Scarlet Ibis Scorchers, 10:00 PM

March 3, Thursday

Leatherback Giants vs Cocrico Cavaliers, 12:00 AM

Soca Kings vs Steelpan Strikers, 10:00 PM

March 4, Friday

Blue Devils vs Scarlet Ibis Scorchers, 12:00 AM

Steelpan Strikers vs Soca King, 10:00 PM

March 5, Saturday

Scarlet Ibis Scorchers vs Blue Devils, 12:00 AM

Cocrico Cavaliers vs Leatherback Giants, 8:00 PM

Steelpan Strikers vs Blue Devils, 10:00 PM

March 6, Sunday

Scarlet Ibis Scorchers vs Steelpan Strikers, 12:00 AM

Cocrico Cavaliers vs Blue Devils, 8:00 PM

Leatherback Giants vs Soca King, 10:00 PM

March 7, Monday

Scarlet Ibis Scorchers vs Leatherback Giants, 12:00 AM

Cocrico Cavaliers vs Soca King, 10:00 PM

March 8, Tuesday

Scarlet Ibis Scorchers vs Cocrico Cavaliers, 12:00 AM

Blue Devils vs Soca King, 10:00 PM

March 9, Wednesday

Steelpan Strikers vs Leatherback Giants, 12:00 AM

Steelpan Strikers vs Cocrico Cavaliers, 10:00 PM

March 10, Thursday

Blue Devils vs Leatherback Giants, 12:00 AM

Scarlet Ibis Scorchers vs Soca King, 10:00 PM

March 11, Friday

Blue Devils vs Steelpan Strikers, 12:00 AM

Playoff, 10:00 PM

March 12, Saturday

Final, 12:00 AM

Trinidad T10 Blast 2022: Live Streaming

Fan Code will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

Trinidad T10 Blast 2022: Squads

Leatherback Giants

West Indies v England - T20 International Series Second T20I

Nicholas Pooran, Amir Jangoo, Aaron Alfred, Iraq Thomas, Kamil Pooran, Mario Belcan, Terrance Hinds, Christopher Vincent, Vishan Jagessar, Justin Joseph, Sion Hackett, Namir Suepaul, Stephan Solomon, Ryan Bandoo

Blue Devils

St Kitts Nevis Patriots v Trinbago Knight Riders - 2019 Hero Caribbean Premier League (CPL)

Steven Katwaroo, Lendl Simmons, Crystian Thurton, Daniel Osouna, Ansil Bhagan, Isaiah Rajah, Rayad Emrit, Khary Pierre, Teshawn Castro, Navin Stewart, Iqwe Craig, Shaaron Lewis, Jyd Goolie, Kerwin Sirju

Cocrico Cavaliers

Winner 31 v Loser 32 - 2019 Hero Caribbean Premier League (CPL)

Denesh Ramdin, Brendon Ramidal, Kjorn Ottley, Nicholas Alexis, Saiba Batoosingh, Shaquille Alick, Yannick Cariah, Joshua James, Hakeem Mitchell, Anderson Mahase, Jon-Rus Jaggesar, Anderson Phillip, Philton Williams, Amrit Dass

Steelpan Strikers

St Kitts Nevis Patriots v Trinbago Knight Riders - 2019 Hero Caribbean Premier League (CPL)

Evin Lewis, Imran Khan (c), Kirstan Kallicharan, Mbeki Joseph, Anthony Alexander, Jahron Alfred, Mark Deyal, Uthman Muhammad, Vikash Mohan, Adrian Ali (Wk), Akeal Hosein, Ancil Nedd, Ezekiel Joefield, Stephon Ramdial

Soca King

Trinbago Knight Riders v Jamaica Tallawahs - 2019 Hero Caribbean Premier League (CPL)

Jesse Bootan, Keagan Simmons, Shaquille Duncan, Suraj Suepaul, Jason Mohammed, Justin Manick, Rivaldo Ramlogan, Sunil Narine (c), Leonardo Julien (Wk), Andrew Rambaran, Chadeon Raymond, Kashtri Singh, Kavesh Kantasingh, Ravi Rampaul, Sameer Ali

Scarlet Ibis Scorchers

West Indies v England - T20 International Series Fourth T20I

Ewart Nicholson, Justin Jagessar, Nicholas Sookdeosingh, Tion Webster, Kieron Pollard (c), Kieshawn Dillon, Marlon Richards, Shiva Sankar, Daniel Williams (Wk), Bryan Charles, Eric Garcia, Jabari Mills, Ricky Jaipaul, Rishad Harris, Vasant Singh

