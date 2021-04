Guilds are one of the most intriguing and unique aspects of the renowned battle royale title, Garena Free Fire. Initially, while creating a guild in the game, players have to provide a slew of information, including a guild name, slogan, and more.

Users desire to have attractive slogans that they can incorporate into their guilds, and they often look for interesting options on the internet. This article lists the 30 most stylish Free Fire guild slogans that players can use as of April 2021.

Also read: Gaming Tamizhan's Free Fire ID, monthly earnings, annual income, YouTube subscribers, India rank and more

30 stylish Free Fire guild slogans that players can use in April

#1 โ˜ ๐˜ ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ? ๐˜๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ'๐˜ด ๐˜ข ๐˜ธ๐˜ข๐˜ณโ˜

#2 ๅฝกแด›สœแด‡ แด„สœแด€แดแด˜ษชแดษด๊œฑๅฝก

#3 ๐–‚๐–Š ๐–†๐–—๐–Š ๐–™๐–๐–Š ๐–š๐–“๐–‡๐–—๐–Š๐–†๐–๐–†๐–‡๐–‘๐–Š๐–˜

#4 ๐™บ๐š’๐š—๐š๐šœ ๐š˜๐š ๐™ฑ๐š˜๐š˜๐šข๐šŠ๐š‘

Advertisement

#5 ๐Ÿ ถ๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ บ๐Ÿ†ƒ

#6 ไธ แ•ผแ—ด แ–ดแŽฅแ”•ไธ แ”• แ—แ–ด แ–ดแŽฅแ–‡แ—ด

#7 ๐™ธ๐šŒ๐šŽ ๐™ฒ๐š˜๐š•๐š ๐™ฐ๐š๐š๐šŠ๐šŒ๐š”๐šŽ๐š›๐šœ

#8 ๐™Š๐™ฃ๐™ก๐™ฎ ๐™Š๐™ฃ๐™š ๐™๐™–๐™ฅ๐™จ

#9 ๐•ฑ๐–Ž๐–Œ๐–๐–™ ๐–™๐–๐–Š ๐–‹๐–š๐–—๐–ž

#10 ๐Ÿ ƒ๐Ÿ„ท๐Ÿ„ด ๐Ÿ„ผ๐Ÿ„พ๐Ÿ„ฝ๐Ÿ ‚๐Ÿ ƒ๐Ÿ„ด๐Ÿ ๐Ÿ ‚

#11 ๐Ž๐ง๐ฅ๐ฒ ๐ˆ๐ง๐ฏ๐ข๐ง๐œ๐ข๐›๐ฅ๐ž๐ฌ

#12 ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ท๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ป๐Ÿ ป ๐Ÿ บ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ถ๐Ÿ†‚

#13 ๐๐จ.๐Ÿ ๐‹๐ž๐ ๐ž๐ง๐๐ฌ

#14 ใ„’ๅ„ไน‡ ใ„’ๅ„ใ„ฉแŽถไธ‚

#15 ฤร˜ ล‡ร˜ลฆ ฮœโ‚ฌลžลž

#16 ๊œฐษชษขสœแด› แด›สœแด‡ แด›สœแดœษดแด แด‡ส€

#17 แต€แดดแดฑ แดฟแดผสธแดฌแดธ แดธแดฑแดณแดตแดผแดบ

#18 ๐šˆฬท๐š˜ฬท๐šžฬท๐š›ฬท ๐™ณฬท๐š˜ฬท๐š˜ฬท๐š–ฬท๐šœฬท๐šฬท๐šŠฬท๐šขฬท

#19 ฦงำ‡ฦฒฦฌ ฦฒฦค!

#20 ลคฤคฤ” ฤคฤ”ฤนฤนฤคลรšลƒฤŽลš

#21 ึ†ำ„ส ษจึ† ส„วŸสŸสŸษจีผษข

#22 ลคฤคฤ” ฮฒฤ”ลšลค ฤ‚ะœลลƒฤž ลคฤคฤ” ฮฒฤ”ลšลค

#23 Tฬฒhฬฒeฬฒ ฬฒUฬฒlฬฒtฬฒiฬฒmฬฒaฬฒtฬฒeฬฒ ฬฒDฬฒeฬฒsฬฒtฬฒrฬฒoฬฒyฬฒeฬฒrฬฒsฬฒ

#24 Aฬดdฬดrฬดeฬดnฬดaฬดlฬดiฬดnฬดeฬด ฬดiฬดnฬดsฬดiฬดdฬดeฬด

#25 ฤžล”ฤ‚ลƒฤŽ ฤŒฤคฤ‚ะœะ ฤจลลƒลš

#26 ลดโ‚ฌ ฮ”ล˜โ‚ฌ แปฎล‡ล˜โ‚ฌฮ”ล

#27 ๐š†ฬท๐šŽฬท ๐šŠฬท๐š›ฬท๐šŽฬท ๐šขฬท๐š˜ฬท๐šžฬท๐š›ฬท ๐šฬท๐š˜ฬท๐š˜ฬท๐š–ฬท

#28 ๐•ฟ๐–๐–†๐–™'๐–˜ ๐–™๐–๐–Š ๐•พ๐–•๐–Ž๐–—๐–Ž๐–™

#29 แ—ฏแ—ด แ—ฉแ–‡แ—ด ไธ แ•ผแ—ด แ—ทแ—ดแ”•ไธ

#30 ๐‡๐ž๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐†๐จ๐ฅ๐

How to change guild slogans in Garena Free Fire

Follow the given steps to change guild slogans in Free Fire:

Step 1: Open Garena Free Fire and tap on the โ€˜Guildโ€™ icon located on the lobby screenโ€™s right side. Next, players have to tap on the โ€˜Guild Infoโ€™ button.

Step 2: A dialog box will pop up on their screens. Press the โ€˜Editโ€™ icon present beside the current guild slogan.

Step 3: Finally, paste any of the slogans from the list mentioned above and tap the "OK" button.

Step 4: Click on the โ€˜Saveโ€™ button. The guild slogan will then be changed.

Note: Guild slogans are a matter of preference. This article reflects the individual opinion of the writer.

Also read: Ajjubhai (Total Gaming) vs Amitbhai (Desi Gamers): Who has better Free Fire stats in April 2021?